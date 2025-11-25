Posso pagare con carta di credito sugli autobus della rete Ile-de-France Mobilités?
Sì, puoi acquistare il tuo biglietto direttamente su alcune linee di autobus a Parigi e nei sobborghi interni con la tua carta di credito.
Cosa c'è da sapere
- Come pagare? Mostra la tua carta bancaria contactless davanti al chiosco di acquisto sull'autobus. Tenerlo premuto fino al segnale luminoso verde.
- Viaggio per più persone: Una singola carta di credito può servire fino a 4 persone. Attendi 2 secondi tra ogni acquisto prima di stirare la carta.
- Giustificazione: È possibile ottenere la prova di acquisto scansionando il codice QR visualizzato sul terminale o tramite il seguente link:
In caso di controllo, è la tua carta di credito che funge da prova di acquisto.
- Si prega di notare: Il biglietto è valido per 1 ora sulla linea di autobus in cui è stato acquistato. Non consente collegamenti con metropolitana, treno o RER, o un altro autobus. Per sapere tutto sul biglietto a bordo
- Le linee che accettano l'acquisto a bordo con carta di credito sono le seguenti:
- Settore anello nord della Senna : linee 66 - 74 - 85 - 137 - 138 - 140 - 166 - 174 - 175 - 177 - 178 - 235 - 237 - 238 - 274 - 340 - 537 - 538 - 577
- settore sulle rive della Marna (Val de Marne e Seine Saint Denis: linee 101 - 106 - 107 - 108 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 116 - 118 - 120 - 124 - 127 - 201 - 203 - 210 - 214 - 221 - 303 - 306 - 520 - N11 - N16 - N32 - N33 - N34 - N35 - N71
- Settore Marne e Brie (Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne e Seine-et-Marne) linee 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 19 - 100 - 206 - 207 - 209 - 211 - 212 - 213 - 220 - 310 - 311 - 312 - 320 - 321 - 421 - 602 - 603 - 604 - 605 - 613 - 623 - 643 - 644 - 701 - A - B - C - D - E + 3 TAD