Per raggiungere Orly o Roissy-Charles-de-Gaulle, o per effettuare un viaggio tra questi due aeroporti, è necessario acquistare un biglietto specifico alla tariffa unica di 13 €. Questo biglietto Paris Région<>Aéroports è valido su metropolitana, treno, RER e Orlyval in Île-de-France.

È inoltre possibile utilizzare il RoissyBus per accedere agli aeroporti (senza possibilità di trasferimento) con un biglietto RoissyBus specifico.

Pacchetti mensili o annuali

Se si dispone di un pacchetto mensile o annuale che include l'area aeroportuale, non è necessario alcun biglietto specifico per i viaggi verso gli aeroporti.

Visita di Parigi

Il pacchetto Paris Visite consentirà inoltre viaggi illimitati da e verso gli aeroporti dell'Ile-de-France per un giorno, in versione teleticketing (su pass Navigo Easy o telefono).

