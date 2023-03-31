FAQ: Trasferimento delle attività di biglietteriaSuis-je concerné ?Qual è lo scopo di questa FAQ?Quali contratti sono interessati?Ho un pass Navigo che non uso più, perché sono interessato da questo trasferimento?Qu'est-ce que cela change pour moi ?Perché verranno trasferiti i miei dati?Quali dati vengono trasferiti?Quali sono gli impatti sui miei abbonamenti e biglietti di trasporto?Est-ce que je peux refuser ?Posso oppormi a questo trasferimento e al trattamento dei tuoi dati personali?Quali sono gli altri miei diritti?