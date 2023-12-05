Come vengono visualizzati i passaggi successivi in tempo reale?
I tempi di attesa visualizzati indicano le prossime partenze in tempo reale in base alla posizione effettiva (non teorica) dei veicoli. Queste informazioni sono fornite da ciascun operatore di trasporto.
Sull'applicazione Île-de-France mobilités e sul sito web, vengono visualizzati nei tempi di attesa (ad es. 3 min) e non negli orari (ad es. 10:50) che si applicano agli orari programmati (ma non in tempo reale).
Sull'applicazione, i prossimi passaggi in tempo reale vengono visualizzati in verde sui vari schermi (mappa di prossimità interattiva, sezione orari, roadmap), accompagnati da un'icona "connessa" composta da 3 barre, a differenza degli orari pianificati che vengono visualizzati in nero.