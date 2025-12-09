Dove posso trovare gli orari alla mia fermata?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités 

  • Apri l'app Île-de-France Mobilités.
  • Vai alla sezione Orari.
  • Scegli la modalità di trasporto (treno, RER, metropolitana, tram, cavo o autobus).
  • Seleziona la linea o inserisci il numero dell'autobus nella barra di ricerca.
  • Scegli la fermata interessata.
  • Oppure fai clic direttamente su una fermata dalla mappa Intorno a me nella schermata iniziale.

Sul sito dell'Île-de-France Mobilités 

  • Vai al sito web di Île-de-France Mobilités. 
  • Dal menu "Muoviti", vai alla sezione Orari. 
  • Scegli la modalità di trasporto (treno, RER, metropolitana, tram, cavo o autobus).
  • A seconda della modalità di trasporto, seleziona la linea o inserisci il numero di riga nella barra di ricerca.
  • Scegli la fermata di partenza desiderata.
  • Oppure clicca direttamente su una fermata dalla mappa Intorno a me.