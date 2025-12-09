Dove posso trovare gli orari alla mia fermata?
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Orari.
- Scegli la modalità di trasporto (treno, RER, metropolitana, tram, cavo o autobus).
- Seleziona la linea o inserisci il numero dell'autobus nella barra di ricerca.
- Scegli la fermata interessata.
- Oppure fai clic direttamente su una fermata dalla mappa Intorno a me nella schermata iniziale.
Sul sito dell'Île-de-France Mobilités
- Vai al sito web di Île-de-France Mobilités.
- Dal menu "Muoviti", vai alla sezione Orari.
- Scegli la modalità di trasporto (treno, RER, metropolitana, tram, cavo o autobus).
- A seconda della modalità di trasporto, seleziona la linea o inserisci il numero di riga nella barra di ricerca.
- Scegli la fermata di partenza desiderata.
- Oppure clicca direttamente su una fermata dalla mappa Intorno a me.