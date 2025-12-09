Gli orari pubblicati sul sito web e sull'applicazione Île-de-France Mobilités sono messi a disposizione dagli operatori dei trasporti.

Si noti che gli orari in tempo reale sono materializzati da un'onda verde attaccata agli orari teorici e ai tempi di attesa. I dati in tempo reale si basano sulla posizione effettiva dei veicoli.

Gli orari teorici (pianificati) rimangono disponibili negli itinerari e negli orari. Possono essere utilizzati come riferimento in caso di assenza o imprecisione dei dati in tempo reale.

Se noti una discrepanza tra gli orari visualizzati alla fermata e quelli visualizzati sui media Île-de-France Mobilités o sul sito web e sull'applicazione Île-de-France Mobilités, ti invitiamo a comunicarcelo utilizzando il modulo di contatto, specificando che si tratta della sezione Orari e indicando la linea e la fermata interessate.