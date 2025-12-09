Come salvare e gestire i tuoi indirizzi come preferiti?
Aggiungere ai segnalibri i tuoi indirizzi frequenti semplifica l'inserimento delle tue ricerche di percorso per la scelta della partenza o della destinazione del viaggio.
I preferiti vengono evidenziati quando si inseriscono le destinazioni (ricerca di percorsi) e nella schermata iniziale.
In particolare, puoi determinare il tuo indirizzo "Casa" e "Lavoro" per trovarli direttamente nella home page della tua applicazione.
Sull'applicazione Île-de-France Mobilités
- Apri l'app Île-de-France Mobilités.
- Vai alla sezione Il mio spazio.
- Fai clic su I miei preferiti.
- Nella scheda "Luoghi", seleziona "Aggiungi un luogo preferito".
- Inserisci la posizione desiderata nella barra di ricerca o seleziona con il puntatore dalla mappa.
- Scegli l'icona appropriata:
- Stella: favorita generale
- Casa: casa
- Valigetta: luogo di lavoro
- Fai clic su Salva questo preferito.
- Rinominare il preferito, se necessario, quindi convalidare.
- Modifica o gestisci i tuoi preferiti in qualsiasi momento in Il mio spazio > I miei preferiti.
Puoi anche aggiungere un indirizzo preferito dai risultati del percorso:
- Fai clic sulla posizione posizionata come punto di partenza o di arrivo nei risultati del percorso.
- Fai clic sui tre piccoli punti accanto al nome del luogo.
- Seleziona Aggiungi questo luogo ai preferiti.