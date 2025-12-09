Come salvare e gestire i tuoi indirizzi come preferiti?

Aggiornato su 09 dicembre 2025

Aggiungere ai segnalibri i tuoi indirizzi frequenti semplifica l'inserimento delle tue ricerche di percorso per la scelta della partenza o della destinazione del viaggio.

I preferiti vengono evidenziati quando si inseriscono le destinazioni (ricerca di percorsi) e nella schermata iniziale.

In particolare, puoi determinare il tuo indirizzo "Casa" e "Lavoro" per trovarli direttamente nella home page della tua applicazione.

Sull'applicazione Île-de-France Mobilités 

  • Apri l'app Île-de-France Mobilités.
  • Vai alla sezione Il mio spazio.
  • Fai clic su I miei preferiti.
  • Nella scheda "Luoghi", seleziona "Aggiungi un luogo preferito".
  • Inserisci la posizione desiderata nella barra di ricerca o seleziona con il puntatore dalla mappa.
  • Scegli l'icona appropriata:

- Stella: favorita generale

- Casa: casa

- Valigetta: luogo di lavoro

  • Fai clic su Salva questo preferito.
  • Rinominare il preferito, se necessario, quindi convalidare.
  • Modifica o gestisci i tuoi preferiti in qualsiasi momento in Il mio spazio > I miei preferiti.

Puoi anche aggiungere un indirizzo preferito dai risultati del percorso:

  • Fai clic sulla posizione posizionata come punto di partenza o di arrivo nei risultati del percorso.
  • Fai clic sui tre piccoli punti accanto al nome del luogo.
  • Seleziona Aggiungi questo luogo ai preferiti.