Come posso ricevere avvisi sul traffico in tempo reale via e-mail sulle mie linee di trasporto pubblico?
Utente del sito web, al fine di tenersi informati sullo stato del traffico sulla propria linea, è necessario disporre di un account e iscriversi sulla linea cliccando sul pulsante "Alert" (campanello), visualizzato nelle schermate della sezione Orari o Informazioni sul traffico.
Da una fase del viaggio nella tabella di marcia, l'abbonamento è anche possibile il pulsante "più azioni su questa tappa".
Riceverai quindi via e-mail le informazioni di interruzione dichiarate dal vettore che gestisce la linea.
Le funzioni della schermata "Il mio spazio personale" di Il mio account consentono di gestire centralmente la ricezione dei tuoi abbonamenti (modifica delle fasce orarie, cancellazione, ecc.).