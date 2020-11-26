Dalla schermata iniziale, il pulsante "Aggiungi una destinazione preferita" consente di accedere al modulo per l'inserimento di un nuovo luogo preferito. I preferiti dei luoghi vengono evidenziati quando si inseriscono le destinazioni (ricerca di itinerari) e nella schermata iniziale.



Nella schermata degli orari a una fermata su una linea, il pulsante "Preferiti" in alto a destra attiva il segnalibro. I tuoi orari sono quindi accessibili direttamente dalla sezione "Orari" (scheda "Preferiti").



Le ricerche di percorso possono anche essere segnate per iniziare facilmente dalla schermata "Preferiti" del menu facendo clic sul pulsante in alto a destra.



Salvare una tabella di marcia dettagliata di un viaggio consente di avere il suo contenuto in modalità "offline" ed essere avvisati da una notifica poco prima della partenza.