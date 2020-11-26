Per utilizzare i tuoi preferiti dal sito web, devi prima creare un account e aver effettuato l'accesso.



Dalle schermate dei risultati delle diverse sezioni ("percorsi", "Nelle vicinanze", "Orari", "Informazioni sul traffico"), facendo clic sul pulsante "Preferiti" (la stella) viene salvato l'elemento come preferito.



Dalla tabella di marcia del percorso, su ciascuna delle tappe è anche possibile aggiungere i segnalibri agli elementi cliccando sul pulsante "altre azioni su questa tappa" ("...").



I tuoi luoghi preferiti hanno la priorità quando inserisci una richiesta di indicazioni.



I tuoi preferiti del programma vengono visualizzati non appena viene selezionata la sezione "Orari" evidenziando i passaggi successivi in tempo reale se disponibili.



Le funzioni della schermata "Il mio spazio personale" di Il mio account ti consentono di gestire centralmente i tuoi preferiti (modifica, cancellazione).