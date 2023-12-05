Sul sito dell'Île-de-France Mobilités

È possibile salvare molte informazioni al fine di facilitarne l'accesso in seguito sul sito (sezione Spostami, se si dispone di un account) o dall'applicazione.



La creazione di preferiti è possibile da diverse schermate di Île-de-France Mobilités, facendo clic sul pulsante "Preferiti" a forma di stella.



Sull'app mobile

Dall'applicazione, è possibile aggiungere un segnalibro a una fermata dalla sezione "Orari" e quindi selezionando la modalità di trasporto (metropolitana, RER, tram, autobus), la linea di tua scelta e la fermata che ti interessa. Per i treni e la RER è necessario inserire una stazione di partenza e di arrivo per determinare la giusta direzione di marcia.

Puoi anche determinare il tuo indirizzo "Casa" e "Lavoro" per trovarli direttamente nella home page della tua applicazione, oppure aggiungere ai segnalibri il tuo viaggio selezionando la stella in alto a destra della tua tabella di marcia.

I segnalibri dei luoghi semplificano l'inserimento delle ricerche di percorso per la scelta della partenza o della destinazione del viaggio. I preferiti di linea vengono utilizzati per ricevere avvisi in base alle interruzioni. I preferiti delle fermate o degli orari ti permettono di trovare in un click gli orari delle tue linee.