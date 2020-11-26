Come ricevo avvisi sul traffico in tempo reale sulle mie linee di trasporto pubblico sul mio smartphone?
Per tenersi informati sulla situazione del traffico sulla propria linea dall'applicazione per smartphone, è necessario abbonarsi sulla linea cliccando sul pulsante "Alert" (campanello), visualizzato nelle schermate della sezione Orari.
Riceverai quindi tramite notifica le informazioni di interruzione dichiarate dal vettore che gestisce la rotta.
Le funzioni della schermata "I miei preferiti / Linee" dal Menu in basso a destra dell'applicazione consentono di gestire i preferiti (modifica, cancellazione) centralmente.