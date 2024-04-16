Se hai un biglietto valido nel tuo telefono o Samsung Galaxy Watch, puoi viaggiare su tutta la rete di trasporti dell'Île-de-France (entro le date e le aree selezionate al momento dell'acquisto).

Per convalidare il tuo biglietto assicurati di avere:

NFC abilitato;

Un biglietto valido (data e zona) per il viaggio che si desidera effettuare;

Sul telefono, è necessario avere lo schermo acceso o sbloccato (non è necessario che l'applicazione sia aperta).

(non è necessario che l'applicazione sia aperta). Quindi presenta il retrodel telefono o dello smartwatch sulla destinazione di lettura senza contatto del validatore. Infatti di solito è sul retro del telefono che si trova l'antenna NFC per comunicare senza contatto con il validatore.

La custodia protettiva del telefono a volte può interferire con la convalida. In questo caso, potrebbe essere necessario estrarre il telefono dalla custodia prima della convalida.

Se i tuoi biglietti sono memorizzati nell'app complementare My Navigo Tickets e il tuo telefono è rimasto senza una connessione Internet per diversi giorni, la convalida potrebbe non riuscire. In questo caso, avvia la tua applicazione di trasporto e consulta i tuoi biglietti: l'applicazione ti avviserà se è necessaria una riconnessione al servizio e ti consentirà di eseguirla.

Stai tranquillo, imparerai rapidamente il gesto che funziona meglio per il tuo modello di telefono o con il tuo orologio.