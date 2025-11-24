Non riesco più a convalidare con il mio telefono Android o smartwatch
Se non riesci più a convalidare: prima assicurati di avere NFC abilitato e di avere un biglietto valido (data e zona) per il viaggio che desideri effettuare.
Diverse cause possono causare un malfunzionamento della convalida con il telefono o l'orologio connesso :
- Aggiornamento software
- Modifica delle impostazioni del telefono
- coesistenza con altri servizi che utilizzano NFC
Ecco alcune possibili soluzioni:
- Installa gli ultimi aggiornamenti della tua applicazione mobile / applicazione del tuo orologio connesso che offre il servizio di acquisto di biglietti di trasporto dell'Île-de-France e l'applicazione complementare, Contactless Ticket o My Navigo Tickets, a seconda del tuo modello di telefono;
- Riavvia il telefono/orologio connesso e riavvia l'applicazione mobile che offre il servizio di acquisto di biglietti di trasporto dell'Île-de-France;
- Disabilita e riattiva NFC nelle impostazioni del tuo telefono o smartwatch;
- Se i tuoi biglietti hanno caricato l'applicazione complementare My Navigo Tickets, non disinstallarla in quanto ciò comporterà la perdita dei biglietti che contiene. Controlla su Google Play se è disponibile una nuova versione e installala
- Se si utilizza l'app aggiuntiva Contactless Ticket , è possibile disinstallarla e reinstallarla senza rischi per i biglietti di trasporto.
- Se i tuoi biglietti sono caricati in una scheda SIM e hai un telefono con due slot SIM, assicurati che questa scheda sia posizionata nello slot 1;
- Se i tuoi biglietti sono caricati nell'applicazione complementare My Navigo Tickets, controlla i tuoi biglietti nella tua applicazione mobile per verificare se è necessaria una riconnessione al servizio (sezione Come convalidare con il mio telefono)
- Se il telefono lo consente, modificare il "metodo NFC predefinito" nelle impostazioni NFC del telefono: o Selezionare "Scheda SIM" se i biglietti sono memorizzati nella SIM;
o Seleziona "Elemento sicuro integrato" se i tuoi biglietti sono memorizzati nell'elemento sicuro del telefono;
o Seleziona "Sistema operativo Android" se i tuoi biglietti sono memorizzati nell'app complementare My Navigo Tickets.
Se, nonostante questo, non riesci a convalidare, puoi contattare il servizio clienti direttamente tramite l'applicazione.
Una di queste operazioni dovrebbe consentire al servizio di funzionare di nuovo
In caso contrario, è possibile contattare il Servizio Clienti da
Contattaci > I miei biglietti di trasporto [...] / Ho un'altra richiesta.