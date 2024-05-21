Se i biglietti sono memorizzati nell'elemento sicuro o nella scheda SIM del telefono, molti modelli di telefono possono convalidare anche se la batteria è scarica.

Se i tuoi biglietti sono memorizzati nell'app complementare My Navigo Tickets, è necessario che lo schermo del telefono sia acceso per convalidare un biglietto ma l'app di trasporto non deve essere aperta.

In caso di ispezione, se si dispone di un pacchetto Navigo Month o Navigo Week, è necessario essere in grado di visualizzare la foto nell'applicazione (Il mio account) per presentarla al controller.