Cosa deve essere presentato durante un'ispezione?
Durante un'ispezione, posizionare il telefono o lo smartwatch con lo schermo acceso sul target del dispositivo di controllo presentato dall'addetto allo screening.
Se si utilizza una tariffa ridotta, è necessario presentare la prova della riduzione al funzionario di controllo.
Se utilizzi un pacchetto Navigo Month o Navigo Week, il controller potrebbe chiederti di visualizzare le tue informazioni personali (cognome, nome, foto e data di nascita) nell'applicazione.