Se il malfunzionamento è dimostrato, vale a dire che i validatori erano effettivamente inattivi, non sarai multato e il viaggio non verrà addebitato.

Se il malfunzionamento non è dimostrato, sarai multato per "mancata convalida del biglietto di trasporto" se hai un biglietto di trasporto sul tuo telefono, o sarai multato per "senza biglietto di trasporto" se non hai un biglietto di trasporto sul tuo telefono o orologio connesso.