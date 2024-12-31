Ho diverse carte Navigo sul mio iPhone. Possiamo viaggiare con altri?
Se hai più carte Navigo dematerializzate sul tuo iPhone o Apple Watch, hai la possibilità di far viaggiare più persone utilizzando per ogni persona una carta separata con un biglietto convalidato.
Durante un controllo, dovrai presentare ogni carta utilizzata per la convalida corrispondente a ciascun viaggiatore, selezionandole "al volo" sullo schermo dopo aver premuto due volte il pulsante laterale destro per visualizzare le carte disponibili.