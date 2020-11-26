Quanto costa il servizio Véligo Location?
Da settembre 2019, i residenti dell'Ile-de-France hanno accesso al servizio di noleggio di biciclette elettriche, Véligo Location, per € 40 al mese e una durata da 6 mesi a un massimo di 9 mesi, grazie alla possibilità di rinnovare l'abbonamento 1 volta per 3 mesi.
Tariffe ridotte saranno offerte a diversi tipi di pubblico. Inoltre, il 50% dell'abbonamento può essere rimborsato dal datore di lavoro in cambio di una fattura ottenuta tramite Véligo Location.
Ulteriori offerte di servizi, come il noleggio di accessori o l'assicurazione, saranno offerte ai clienti che hanno sottoscritto un abbonamento Véligo Location.