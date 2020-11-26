Si può osservare che solo l'1,6% degli spostamenti effettuati nell'Île-de-France sono effettuati in bicicletta (650.000 viaggi giornalieri). Il piano di mobilità urbana dell'Île-de-France (PDUIF) mira ad aumentare l'uso della bicicletta e la regione dell'Île-de-France vuole anche triplicare il numero di viaggi in bicicletta nell'Île-de-France attraverso il suo piano bici.

Dal 2011, Île-de-France Mobilités è impegnata nella diffusione del parcheggio per biciclette nelle stazioni finanziando i proprietari dei progetti. Il piano ciclabile della regione Île-de-France prevede di destinare 100 milioni di euro entro il 2021 al finanziamento delle infrastrutture ciclabili. Per creare un forte effetto a catena sulla pratica e convincere sui vantaggi della bici elettrica, Île-de-France Mobilités ha deciso di lanciare un servizio di noleggio di e-bike per l'intera Île-de-France.