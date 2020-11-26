Cosa fare in caso di guasto o degrado?
La manutenzione preventiva della bici sarà inclusa nel prezzo dell'abbonamento. Il servizio clienti di Véligo Location offrirà supporto per garantire un intervento rapido ed efficace in caso di guasto.
In caso di furto o danneggiamento grave, verrà prelevato un deposito. L'utente avrà la possibilità di beneficiare di un'assicurazione rottura e furto che riduce o annulla questo deposito, offerto al momento della sottoscrizione del servizio di noleggio Véligo.