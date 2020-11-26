Il servizio è destinato principalmente agli adulti per facilitare i loro spostamenti quotidiani per il pendolarismo/studio. L'offerta per bambini con la fornitura di una cargo bike sarà sviluppata, la data di lancio non è ancora definita.

L'obiettivo è rendere la bici elettrica un mezzo di trasporto accessibile a tutti e in modo equo in tutta la regione. Ciò implica tenere conto del carattere collinare della regione dell'Île-de-France e della realizzazione di viaggi su diversi chilometri. In queste condizioni, la bici elettrica sembra essere la risposta più appropriata per consentire al maggior numero di persone di potersi muovere in bicicletta.