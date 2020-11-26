Île-de-France Mobilités ha incaricato il consorzio Fluow di istituire e gestire questo nuovo servizio pubblico per un periodo di 6 anni.

Fluow è una società dedicata al servizio Véligo Location composta da quattro società francesi complementari esperte in mobilità sostenibile: La Poste attraverso la sua attività di eco-mobilità Bemobi, Transdev, Vélogik e Cyclez. Fortemente coinvolto nel settore della bicicletta, ogni attore del gruppo contribuisce alla realizzazione di questo progetto su larga scala per il territorio dell'Île-de-France. Il consorzio riunisce know-how tecnico, finanziario e di gestione del cambiamento per supportare Île-de-France Mobilités nelle sue ambizioni in termini di mobilità sostenibile.