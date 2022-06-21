Quality of Service Archives: Newsletter trimestrale e Bollettino della puntualità

Per avvicinare il più possibile la misurazione della qualità del servizio alla vita quotidiana dei passeggeri, Île-de-France Mobilités ha pubblicato 2 bollettini:
Bollettino trimestrale sulla qualità del servizio (QQST)
Numero attuale
Numeri precedenti
2019
2018
2017
2016
2015
2014
- N°19 (gennaio-dicembre 2014)
- N°18 (gennaio-settembre 2014)
- N°17 (gennaio-giugno 2014)
- N°16 (gennaio-marzo 2014)
2013
- N°15 (gennaio-dicembre 2013)
- N°14 (gennaio-settembre 2013)
- N°13 (gennaio-giugno 2013)
- N°12 (gennaio-marzo 2013)
Bollettino mensile di puntualità interattiva (MIP)
Numero attuale
2021
Nota: a causa dell'alterazione dei dati a seguito dello sciopero che ha avuto luogo alla fine del 2019 e della crisi sanitaria Covid, i bollettini da fine 2019 a fine 2020 non sono disponibili.
2019
- N°80 (Novembre 2019)
- N°79 (Ottobre 2019)
- N°78 (Settembre 2019)
- N°77 (Agosto 2019)
- N°76 (Luglio 2019)
- N°75 (Giugno 2019)
- N°74 (Maggio 2019)
- N°73 (Aprile 2019)
- N°72 (Marzo 2019)
- N°71 (Febbraio 2019)
- N°70 (Gennaio 2019)
2018
- N°69 (Dicembre 2018)
- N°68 (Novembre 2018)
- N°67 (Ottobre 2018)
- N°66 (Settembre 2018)
- N°65 (Agosto 2018)
- N°64 (Luglio 2018)
- N°63 (giugno 2018)
- N°62 (Maggio 2018)
- N°61 (Aprile 2018)
- N°60 (Marzo 2018)
- N°59 (Febbraio 2018)
- N°58 (Gennaio 2018)
2017
- N°57 (Dicembre 2017)
- N°56 (Novembre 2017)
- N°55 (Ottobre 2017)
- N°54 (Settembre 2017)
- N°53 (Agosto 2017)
- N°52 (Luglio 2017)
- N°51 (giugno 2017)
- N°50 (maggio 2017)
- N°49 (Aprile 2017)
- N°48 (Marzo 2017)
- N°47 (Febbraio 2017)
- N°46 (Gennaio 2017)
2016
- N°45 (Dicembre 2016)
- N°44 (Novembre 2016)
- N°43 (Ottobre 2016)
- N°42 (Settembre 2016)
- N°41 (Agosto 2016)
- N°40 (Luglio 2016)
- N°39 (giugno 2016)
- N°38 (maggio 2016)
- N°37 (Aprile 2016)
- N°36 (Marzo 2016)
- N°35 (Febbraio 2016)
- N°34 (Gennaio 2016)
2015
- N°33 (Dicembre 2015)
- N°32 (Novembre 2015)
- N°31 (Ottobre 2015)
- N°30 (Settembre 2015)
- N°29 (Agosto 2015)
- N°28 (Luglio 2015)
- N°27 (Giugno 2015)
- N°26 (maggio 2015)
- N°25 (Aprile 2015)
- N°24 (Marzo 2015)
- N°23 (Febbraio 2015)
- N°22 (Gennaio 2015)
2014
- N°21 (gennaio-dicembre 2014)
- N°20 (gennaio-novembre 2014)
- N°19 (gennaio-ottobre 2014)
- N°18 (gennaio-settembre 2014)
- N°17 (gennaio-agosto 2014)
- N°16 (gennaio-luglio 2014)
- N°15 (gennaio-giugno 2014)
- N°14 (gennaio-maggio 2014)
- N°13 (gennaio-aprile 2014)
- N°12 (gennaio-marzo 2014)
- N°11 (gennaio-febbraio 2014)
- N°10 (Gennaio 2014)