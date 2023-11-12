Mappa dei vantaggi culturali di Navigo

I vantaggi culturali sono riduzioni di prezzo o servizi esclusivi disponibili tutto l'anno in + 300 luoghi culturali in tutta l'Ile-de-France, per gli abbonati Navigo (annuale, mese, imagine R, senior, libertà +).

Elenco dei siti culturali partner
4 DeltaTariffa ridotta sulle proiezioni del Festival Ciné-Junior (2-15 febbraio) e tariffa ridotta sulle altre proiezionihttps://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
7 ParnassianiTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.parnassiens.com/
Abbazia di MaubuissonIngresso gratuito alle mostre e riduzione dal -50% al -60% sulle bevandehttps://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
Amaclio produzioniOffriamo ai possessori della carta Navigo una tariffa Navigo Culture equivalente alla tariffa ridotta dell'esperienza Eternelle Notre-Dame, ovvero € 20,99 invece di € 30,99https://amaclio.com/
Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN)Tariffa ridotta offerta scopertahttps://www.atelierdeparis.org/
Oltre le voci - dal 24 gennaio all'11 febbraio 2023Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.http://aufildesvoix.com/
Auditorium Gérard Grisey del ConservatorioOfferta tariffa ridotta Navigo Culture su tutti gli spettacoli alle tariffe della stagione culturale per il titolare + Cercle Navigo per un accompagnatorehttps://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/
Pallone scommesse GeneraliMeno 2 € sui biglietti adulti (12 anni e +) o 13 € invece di 15 € TTChttps://www.ballondeparis.com/
Basilica di Saint-DenisTariffa speciale su biglietto singolo, biglietto combinato Pantheon – Basilica di Saint-Denishttp://www.saint-denis-basilique.fr/
Biblioteca Nazionale di FranciaOfferta in fase di sviluppo.https://www.bnf.fr/fr
Cabaret selvaggioTariffa ridotta su produzioni e servizi specifici come incontri con artistihttps://www.cabaretsauvage.com/
Centoquattro104Tariffa ridotta su tutta la programmazionehttps://www.104.fr/
Centro André MalrauxTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttp://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs
Centro Culturale Aragon-TrioletTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttps://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation
Centro Culturale Yves Montand CinemaPer i possessori del pass Navigo, accesso alla tariffa individuale più vantaggiosa per proiezioni cinematografiche e spettacoli. Per i possessori del pass Navigo con un abbonamento "La mia carta", possibilità di beneficiare della tariffa dell'abbonato a una terza persona di loro scelta.https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html
Centro Culturale del ForumLa città di Saint Gratien offre ai titolari del Navigo Culture Pass di beneficiare della tariffa ridotta per gli spettacoli della stagione culturalehttp://www.ville-saintgratien.fr
Centro Culturale PicassoImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Centro Culturale Wladimir di OrmessonTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttps://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson
Centre d'Action Cinématographique Le RexTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet (in attesa di conferma)http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/
Centre d'Art Contemporain (CAC) BrétignyInvito a vernissage e incontri d'artistahttps://www.cacbretigny.com/fr/
Centro della Vallonia BruxellesTariffa ridotta su tutta la programmazione, -5% in libreriahttp://www.cwb.fr/
Centro delle ArtiImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Centro d'Arte Enghien les BainsGli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta sull'intera programmazione (teatro, cinema, concerto, festival inclusi). Offerta valida online o presso la biglietteria del centro e soggetta alla presentazione di una giustificazione Navigo. http://www.cda95.fr/
Centro delle rive della MarnaOfferta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membrihttp://www.cdbm.org/
Centro PompidouAccesso alla tariffa ridotta per i possessori del pass Navigo per le mostre temporanee e la collezione permanente, negli slot di fine giornata, dalle ore 18. Possibilità di beneficiare di una persona cara della tariffa ridotta dalle 18h, se il titolare del pass Navigo ha già diritto alla tariffa ridotta.https://billetterie.centrepompidou.fr
Cappella espiatoria - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tariffa speciale su biglietto singolohttp://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/
Chaplin - DenfertTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.lescinemaschaplin.fr/
Chaplin - Saint-LambertTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.lescinemaschaplin.fr/
Castello di AuversTariffa ridotta di 10€ dal martedì al venerdì. Offerta valida su presentazione di una giustificazione Navigo presso la biglietteria del castello.http://www.chateau-auvers.fr/
Castello di BreteuilTariffa ridotta per l'ingresso al Parco o all'ingresso al Parco e visita al castellohttps://www.breteuil.fr/fr/
Castello di Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tariffa speciale su biglietto singolohttp://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
Castello di FontainebleauTariffa speciale su biglietto singolohttps://www.chateaudefontainebleau.fr/
Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tariffa speciale su biglietto singolohttp://www.chateau-maisons.fr/
Castello di MontecristoTariffa ridotta solo il sabatohttps://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/
Castello di Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tariffa speciale su biglietto singolohttp://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/
Castello di Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tariffa speciale su biglietto singolohttp://www.chateau-vincennes.fr/
Museo del castello di NemoursPrezzo 3 € visita libera e 5 € visita guidata e stessa offerta per accompagnatore titolarehttps://www.nemours.fr/chateau-musee
Château Rosa BonheurTariffa ridotta su prenotazione e incontro con gli artisti stessa tariffa per accompagnatorehttps://www.chateau-rosa-bonheur.fr/
Christine Cinema ClubTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)https://pariscinemaclub.com/christine/
Cine 220Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associatehttp://www.cine220.com/
Cinema Agnès VardaTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttps://www.lesbordsdescenes.fr/
Cinema André MalrauxTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttp://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/
Cinema ApolloTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttp://cinema-apollo.fr/
Cinema ArcelOfferta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associatehttps://cinemas.grandparissud.fr/arcel
Cinema di VanvesTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttp://www.theatre-vanves.fr/
Cinema dei registiTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.bistrotdescineastes.com/
Cinema del PantheonTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)https://www.whynotproductions.fr/pantheon/
Cinema Henri LangloisImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema intercomunale di YsieuxImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema itinerante di CinessonnePer gli abbonati Navigo, accesso alla tariffa ridotta per tutta la programmazione del Cinema Itinerante di Cinessonne. Offerta valida su presentazione dell'attuale pass Navigo presso la biglietteria delle sedi partner.https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800
Cinema Jacques BrelImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Jacques PrévertTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le proiezioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet, + tariffa ridotta di 16 € invece di 22 € sulla programmazione delle trasmissioni "The Metropolitan Opera, Bolshoi and the Comédie Française"http://www.tcprevert.fr/
Cinema Jacques PrévertPrezzo a 2,50 € sulle sessioni di eventi identificate.http://cineprevert.blogspot.fr/
Cinema Jean VigoTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttp://www.cinema-jean-vigo.fr/
Cinema AntaresImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema La LucarneOfferta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membrihttp://www.mjccreteil.com/
Cinema Le CalypsoTariffa ridotta sui biglietti singoli del cinema; conferenze ALTAIR; trasmissioni Opera, Balletto, concerto, teatrohttp://cinema-calypso.fr/
Cinema Il CasinòTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttp://www.mairie-villiers94.com/
Cinema Le ContiImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le Figuier BlancImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le ForumTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttps://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/
Cinema Le KosmosTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttp://cinemakosmos.fontenay.fr/
Cinema Le Lavoir numériqueTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttps://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal
Cinema Le LidoTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttps://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
Cinema Le PalaceImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema Le ParterreOfferta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associatehttps://www.cinemaleparterre.fr/
Cinema le SélectTariffa ridotta su intrattenimento e dibattiti serali (esclusa la trasmissione in diretta) per il possessore del pass Navigohttp://www.leselect.ville-antony.fr/
Cinema Les 7 BatignollesTariffa ridotta di 11€90 invece di 14€20 ogni lunedì e giovedì esclusi gli eventihttp://cinema-7batignolles.fr/
Cinema Les ToilesTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttps://ecransvo.org/
Cinema Lino VenturaOfferta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associatehttps://www.lesbordsdescenes.fr/
Cinema Louis DaquinTariffa ridotta di 5€ per i possessori del pass invece di 6,50€http://cinemadublancmesnil.fr/
Cinema PrévertTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttp://salle-pierre-et.gaqo.net/
Cinema Palazzo RealeTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttps://royalpalacenogent.fr/
Cinema Studio 28Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.cinema-studio28.fr/
Cinema TrianonTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet (in attesa di conferma)http://www.sceaux.fr/films-au-trianon
Cinema UtopiaImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Cinema del PalazzoSu presentazione di un pass Navigo valido alla cassa, viene offerto un prezzo di 5 € sulle proiezioni evento dei Cinémas du Palais: proiezioni con ospiti, animate, con workshop, al ritmo di una media di due eventi a settimana, durante tutto l'anno, per tutte le età. Escluse le proiezioni dell'opera al cinemahttp://www.lepalais.com/
Cinepal'Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associatehttps://www.cinepal.fr/
CinetampeOfferta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membrihttp://www.caese.fr/
Cité de la musique-Philharmonie de ParisTariffa ridotta per il Museo e per le mostre della Cité de la musique - Philharmonie de Parishttps://philharmoniedeparis.fr/fr
Città dell'architettura e del patrimonioPer gli abbonati Navigo, accesso alla tariffa ridotta di 6 € invece di 9 € per il museo e 9 € invece di 12 € per le mostre temporanee. Offerta valida su presentazione del pass Navigo presso la biglietteria del museo.https://www.citedelarchitecture.fr/fr
Città della Scienza e dell'IndustriaTariffa ridotta concessa entro il limite delle scorte idonee all'acquisto di biglietti online di un biglietto a prezzo intero Mostre della Cité des sciences et de l'industrie su attivazione del codice promozionale NAVIGO: offerta valida per 1 anno, rinnovabile 2 voltehttps://www.cite-sciences.fr
Citéco - Città dell'EconomiaPer gli abbonati Navigo e il loro accompagnatore, tariffa ridotta sulle collezioni permanenti. Per gli abbonati immagina R, prezzo molto ridotto a 6 € sulle collezioni permanenti. Offerta valida su biglietteria online e biglietteria fisica, su presentazione di prova. https://www.citeco.fr/
Club della StellaTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.clubdeletoile.fr/
Azienda Oposito - Le Moulin FonduTariffe specifiche durante visite organizzate, gite e incontri privilegiatihttps://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html
Conciergerie - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tariffa speciale su biglietto singolo, biglietto combinato Conciergerie – Sainte-Chapellehttp://www.paris-conciergerie.fr/
Conservatorio regionale di Cergy-PontoisePrezzo ridotto 5 € o 10 € a seconda dei concertihttp://www.conservatoire-cergypontoise.fr
Coulommiers Pays de Brie Turismo1 posto offerto per 1 posto acquistato su servizi di roaming turistico con Ferté Jazz + Laboratorio del gusto in sessione privata 1 degustazione di brie e champagne o 1 posto di corso di cucina masterclass offerto per sessionehttps://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/
Dali ParigiPrezzo intero (26 anni +): 13€, Ridotto (insegnanti, persone in cerca di lavoro, -26 anni): 9€, Gratuito: -8 annihttp://www.daliparis.com/
Tenuta Dampierre-en-YvelinesTariffa ridottahttps://www.domaine-dampierre.com/
Cinema DomontImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Scuola d'Arte Janine HaddadOfferta tariffa ridotta stage, incontri privilegiati con gli artisti espositori. Aperture espositive.https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/
Scuole di cinema clubOfferta in fase di sviluppo.https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/
Eole Factory Festival - dal 7 al 10 settembre 2023Apertura della tariffa ridotta agli abbonati Navigo Month, Annual, Senior, imagine R e Freedom +.https://www.eolefactoryfestival.com
Spada di legnoOfferta in fase di sviluppo.http://www.cine-epeedebois.fr/
Spazio 1789Apertura della tariffa ridotta agli abbonati Navigo per i seguenti spettacoli della stagione 2023/2024: Maldonne, coreografia di Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografia di Smaïl Kanouté; Libero arbitrio di Julie Bertin; Baskettistes de Bamako di Thomas Guérineau; Olympicorama, di Frédéric Ferrer. Offerta valida solo in biglietteria su presentazione di un abbonamento Navigo valido.http://www.espace-1789.com/
Spazio Bernard MantienneTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttp://ebmantienne.fr/
Espace culturel Alain-Poher - Salle Charles ChaplinTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttp://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU
Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-BicêtrePrezzo ridotto di 9 € sugli spettacoli, 15 € sugli spettacoli a tariffa eccezionale e 8 € sugli spettacoli per famigliehttp://ecam-lekremlinbicetre.com/
Spazio Daniel SoranoTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttp://www.espacesorano.com/
Espace des Arts - Salle Philippe NoiretTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttp://espace-des-arts.fr/
Espace Jean-Marie PoirierTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttps://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/
Festival Baroque De Pontoise - dal 23 settembre al 16 dicembre 2023Tariffa ridotta su tutta la programmazione (escluso 24 settembre e 20 ottobre). Acquista direttamente online sul sito o in loco il mercoledì dalle 11:30 alle 18:30. Per ulteriori informazioni: 0134351871www.festivalbaroque-pontoise.fr
Festival D'Auvers-sur-Oise - dal 30 aprile al 28 settembre 2023Per concerti a serie singola: accesso a tariffa ridotta per gli abbonati Navigo. Per i concerti che offrono diverse categorie di posti: aggiornamento delle categorie 2 e 3 per gli abbonati Navigo (categoria 2 alla tariffa 3 e categoria 3 alla tariffa 4). Offerte valide per telefono al numero 01 30 36 77 77 o via e-mail a [email protected] e soggette all'invio di una prova Navigo via e-mail.https://festival-auvers.com/
Festival d'automne à Paris - dal 7 settembre 2023 al 30 gennaio 2024Per i possessori di un abbonamento Navigo, il Festival d'Automne offre, sull'intero programma dell'edizione 2023, ovvero 82 eventi in 73 sedi a Parigi e Île-de-France, 4.000 posti a tariffa ridotta su biglietti individuali a prezzo pieno, esclusi abbonamenti e tariffe specifiche Per maggiori informazioni, si rimanda al programma online del festival https://www.festival-automne.com/programmehttps://www.festival-automne.com/
Festival De Saint Denis - dal 2 al 27 giugno 2023Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.http://www.festival-saint-denis.com/
Festival des 2 Rivières - dal 16 al 18 giugno 2023Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/
Festival Jazz au Fil de l'Oise - dal 23 settembre al 10 dicembre 2023Per i possessori di un abbonamento Navigo e il loro accompagnatore, tariffa ridotta su tutta la programmazione (tranne La Grande Table il 25 novembre). Essendo il Festival itinerante, il prezzo varia a seconda del concerto e della sua location.https://www.jazzaufildeloise.fr
Mama Festival - dall'11 al 13 ottobre 2023Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta di € 22 su tutta la programmazione del festival, entro il limite di 40 posti al giorno. Prenotazione sulla biglietteria dedicata: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cbhttps://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
Paris Summer Festival - dal 10 al 30 luglio 2023Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.https://www.parislete.fr/
Peacock Society Festival - 8 e 9 luglio 2023Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Festival Rock-En-Seine - dal 23 al 27 agosto 2023Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true
Festival SolidaysOfferta in arrivo per la prossima edizione del festival.https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498
World Music Cities Festival - dal 13 ottobre al 12 novembre 2023Gli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta sui concerti del festival presentati al Point Fort d'Aubervilliers. Vedi la programmazione sul sito del festival. Offerta valida sulla biglietteria online e soggetta alla presentazione di una prova Navigo la sera dello spettacolo.http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
Festival We Love GreenOfferta in arrivo per la prossima edizione del festival.https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23
Festival YardlandOfferta in arrivo per la prossima edizione del festival.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
File 7Tariffa ridotta di 3€ a prezzo intero riservata agli abitanti della Val d'Europehttp://www.file7.com/
Fondazione Le CorbusierSconto 2€ sui prezzi interi e offerta puntuale sulle visite guidate gratuite annunciate dalla newsletterhttp://www.fondationlecorbusier.fr/
Fondazione RoyaumontTariffa ridotta sul biglietto d'ingresso alle visite stessa tariffa per gli accompagnatorihttps://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/
Francia in miniaturaSconto del 20% sul biglietto d'ingresso alle biglietterie del parco France Miniature per gli abbonati Navigo + 1 accompagnatore. Offerta valida su presentazione di un pass Navigo valido presso le biglietterie del parco France Miniature, fino al 5 novembre 2023 secondo il calendario di apertura. Non scambiabile, non rimborsabile e non cumulabile con alcuna promozione o tariffa preferenziale. D37http://www.franceminiature.fr/
Galeria ContinuaVisita guidata gratuitahttp://www.galleriacontinua.com/
Grande azioneOfferta in fase di sviluppo.http://www.legrandaction.com/
Istituto delle Culture IslamicheGli abbonati Navigo beneficiano di una visita guidata gratuita ed esclusiva di ogni mostra ICI https://www.institut-cultures-islam.org/
Istituto del Mondo AraboTariffa ridotta per l'abbonato Navigo sull'ingresso al museo, mostre e spettacoli. Tariffa ridotta per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo se - 26 anni o in cerca di lavoro o beneficiario della RSA. Per i minori di 26 anni, la mostra "Ciò che la Palestina porta al mondo" e il museo sono gratuiti per tutta l'estate.http://www.imarabe.org/
Istituto GiacomettiGli abbonati Navigo beneficiano di una tariffa agevolata di 7€ per la mostra ALBERTO GIACOMETTI. LE NEZ, dal 7 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024. Offerta valida solo presso la biglietteria della fondazione, su presentazione di una giustificazione Navigo validahttps://www.fondation-giacometti.fr/
Orchestra Insula e artisti ospitiTariffa ridotta PUBBLICO entro il limite di 100 posti + Tariffa ridotta GIOVANI 10 € stagione concertihttp://insulaorchestra.fr/
Teatro Visivo InternazionaleTariffa ridotta a 15 € per i possessori del pass Navigo e tariffa scoperta a 15 € per la seconda persona come parte del cerchio navigohttp://ivt.fr/
Jeu de palmeTariffa ridotta su Pass Solo e Pass Duo / offerta limitata ai primi 1000 abbonamentihttps://jeudepaume.org/pass-image/
Lo schermoTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttp://www.lecranstdenis.fr/
Arancia BluImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
La fabbrica di mattoni Cdndu Val de MarneBevanda calda offerta al barhttps://www.labriqueterie.org/
La Cinémathèque FrançaiseOfferta sul Museo Méliès: 1 biglietto intero acquistato / 1 ingresso gratuito. Offerta valida solo in loco.https://www.cinematheque.fr/
La chiaveTariffa ridotta su una selezione di date e su una quota di posti per date.http://www.laclef.asso.fr/
Teatro di La CollineOgni tre mesi, La Colline offre ai possessori di un pass Navigo di beneficiare di una tariffa preferenziale per assistere a uno spettacolo della stagione: 20 € a posto e 10 € per gli under 30. . Offerta valida per l'acquisto di 2 biglietti nelle date indicatehttps://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo
La Dinamo delle Banlieues BleuesTariffa abbonati (8€ a concerto) su una selezione di 2 concerti a trimestre, entro il limite di 5 posti a serata. Prenotazione solo telefonica e ritiro in loco previa verifica della validità.http://www.banlieuesbleues.org/
La cannaiolaTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttps://www.mairie-neuillyplaisance.com/
La Ferme du BuissonTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttp://www.lafermedubuisson.com/
La galleria, centro d'arte contemporanea di Noisy-le-SecOfferta di visita e incontro privilegiato intorno a uno spuntino e pubblicazioni di consegna pubblicate dal Centrohttp://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
La lucciolaImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Il MandapaAccesso alla tariffa ridotta dello stesso livello di quella offerta a persone in cerca di lavoro, studenti, pensionati, abitanti del 13. Prenotazione e pagamento online sul sito web dello stabilimento.https://www.centre-mandapa.fr/
La Pop - Peniche Opera - Compagnie Lyrique NationalePrezzo di 12 € ai beneficiari di minimi sociali e 10 € ai membri stessa tariffa di accompagnamentohttp://www.lapop.fr/
La Scala di ParigiTariffa cultura Navigo, accesso alla tariffa ridotta su tutti gli spettacoli. Cerchio, accesso alla tariffa ridotta su tutti gli spettacoli per una 2a persona.https://lascala-paris.com/
La Senna MusicaleTariffa ridotta del 10% rispetto alla tariffa intera, su una selezione di spettacoli realizzati dalla Seine Musicale, nel limite dei posti disponibili.https://www.laseinemusicale.com/
L'arcipelagoOfferta in fase di sviluppo.http://www.larchipel.net/
L'ArlecchinoOfferta in fase di sviluppo.http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances
Il 6BGratuito su tutte le mostre ogni giovedì sera e domenica serahttps://www.le6b.fr/
Il BalloRidotto 6€ invece di 7€http://www.le-bal.fr/
Il BalzacOfferta in fase di sviluppo.http://www.cinemabalzac.com/
Il BradyOfferta in fase di sviluppo.http://www.lebrady.fr/
Il Cin'HocheTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttp://www.cinhoche.fr/
Il cinema di Choisy-le-RoiTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttp://theatrecinemachoisy.fr/
Il CrédacTariffa ridotta presso le Crédacantine (Visita della mostra e pranzo)http://www.credac.fr/
Il CuboTariffa ridotta di 5 € si applica a tutti gli spettacoli e concertihttp://www.lecube.com/
Il Ciclope - Jean TinguelyTariffa ridotta su presentazione del biglietto di trasportohttp://www.lecyclop.com/
Il Forum VauréalTariffa ridotta per i possessori dell'abbonamento Navigo di 2€ sottratti dal prezzo di prevendita per ogni concertohttp://www.leforum-vaureal.fr/
I Grand Rex & Rex StudiosPer l'abbonato Navigo, tariffa ridotta a € 9 per la visita dei Rex Studios, tariffa ridotta sulle sessioni cinematografiche il lunedì e il martedì dalle 13:00 alle 17:30, tariffa ridotta a € 15,50 sulla visita guidata del Grand Rex. Offerta valida per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove.https://www.legrandrex.com/rexstudios
La Sala della CanzoneRidotto 10€ invece di 13€ e 12€ invece di 18€ per immaginare R 5€http://www.lehall.com/
La LincolnTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.lelincoln.com/
Il libro-scambioGratuito sulle azioni culturali pubbliche del Libro-Scambio. Incontri privilegiati con autori e professionisti del settore librariohttps://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/
Il LuxorTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.cinemalouxor.fr/
Il LucernaireTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.lucernaire.fr/
Il Majestic a MontereauSu presentazione di un pass Navigo valido alla cassa, i titolari di pass residenti al di fuori dei comuni di Montereau e dei comuni azionisti - partner (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-seine, Grisy-sur-seine, Balloy, Domats ed Egligny) beneficiano delle stesse tariffe "Partner" speciali rispetto a quelli concessi agli abitanti di questi comuni. Consulta l'elenco di queste tariffe sul sito web dello stabilimento.https://www.majestic-montereau.fr/
Il Teatro MonfortTariffa ridotta su tutta la programmazionehttp://www.lemonfort.fr/
Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la MarionnetteTariffe ridottehttp://www.lemouffetard.com/
Il circo più piccolo del mondoIl circo più piccolo del mondo offre una tariffa ridotta di 10€http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
Il punto di forza di AubervilliersGli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta su una selezione di concerti. Vedi programma sul sito web di Point Fort d'Aubervilliers. Offerta valida sulla biglietteria online e soggetta alla presentazione di una prova Navigo la sera dello spettacolo. http://www.lepointfort.com
Il RexyTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttp://www.cinemaprovins.fr/
Il Sant'Andrea delle ArtiOfferta in fase di sviluppo.http://cinesaintandre.fr/
Lo StudioTariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttps://lestudio-aubervilliers.fr/
Il Teatro di RungisOfferta in fase di sviluppo.http://www.theatre-rungis.fr/
Il TrianonTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttp://www.cinematrianon.fr/
Lo schermo nomadeTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttp://www.ecran-nomade.fr/
Il MagazzinoOfferta in fase di sviluppo.http://www.lentrepot.fr/
I 3 Cinés RobespierreTariffa ridotta su alcune proiezioni nell'ambito del festival Ciné Junior (2-15 febbraio). Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantethttp://3cines.vitry94.fr/
Il 3 LussemburgoOfferta in fase di sviluppo.http://www.lestroisluxembourg.com/
Il 5 CaumartinTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.cinqcaumartin.com/
I Cinoches - DesnosOfferta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associatehttps://cinemas.grandparissud.fr
Les Gémeaux Scène Nationale De SceauxTariffe ridotte fino ad esaurimento posti - escluso evento a tariffa singolahttp://www.lesgemeaux.com/
El EscorialOfferta in fase di sviluppo.http://www.lesecransdeparis.fr/
L'ondaPrezzo ridotto 18€ sugli spettacoli di danzahttp://www.londe.fr/
Municipio LuminorOfferta in fase di sviluppo.http://www.luminor-hoteldeville.com/
Mac CréteilPrezzo ridotto di 12€ e gratuito per l'accompagnatorehttps://www.maccreteil.com/
Mac Val4€ listino prezzi in vigorehttp://www.macval.fr/
Casa Auguste ComtePrezzo ridotto di 2€ all'ingressohttp://www.augustecomte.org/
Maison Caillebotte - Città di YerresTariffa cultura Navigo = 10 € (Visita Casa + mostra in corso) Tariffa cultura Navigo = 6 € (Visita solo casa)https://www.yerres.fr/
Casa di ferro città di PoissyTariffa ridottahttps://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html
Casa della Cultura del GiapponeTariffa per i soci MCJP applicata solo alle proiezioni cinematografichehttp://www.mcjp.fr/
Casa della PoesiaOfferta di carte giovani ai primi iscritti (100 carte da vincere) con il codice "MDP"https://www.maisondelapoesieparis.com/
Casa delle Arti di Malakoff1 tote bag offerta alla 1° visita e visita VIP dell'expo e visita merenda per i bambini durante le vacanze e tariffa ridotta per i Laboratorihttp://maisondesarts.malakoff.fr/
Casa del Dr. GachetDonazione di un documento di assistenza alla visitahttps://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm
Casa Jean CocteauLa tariffa Navigo Culture è equivalente alla tariffa ridotta, ovvero 6,50 euro, per una visita gratuita. La tariffa Navigo Culture è equivalente alla tariffa ridotta, ovvero 6,50 euro, per partecipare a un evento.http://www.maisonjeancocteau.com/
Casa per tutti Gérard PhilipeTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttps://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/
Casa-Museo Raymond DevosTariffa ridotta in visita guidata (5€ invece di 8€) e laboratorio di scrittura (15€ invece di 20€)https://raymond-devos.org/
Maestosa BastigliaOfferta in fase di sviluppo.http://www.lesecransdeparis.fr/
Majestic PassyTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.lesecransdeparis.fr/
Max Linder PanoramaTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://maxlinder.com/
MC93 Casa della Cultura di Seine-Saint-DenisTariffa ridotta di 18 € (invece di 25 € o 30 €) su una selezione di spettacoli elencati qui: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifshttps://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
Memoriale dell'OlocaustoVisita guidata gratuita la domenica pomeriggio. 5% di sconto in libreriamemorialdelashoah.org
Zecca di ParigiRidotto 10€ sull'ingresso al museo e ridotto 10€ per l'accompagnatorehttps://www.monnaiedeparis.fr/
Museo Bossuet - Città di MeauxTariffa ridotta per i possessori del pass Navigo e tariffa ridotta per un accompagnatore sul modello di un'offerta di scopertahttp://www.musee-bossuet.fr/
Museo ClemenceauTariffa ridotta benefici culturali a 3 €, ogni mercoledì. Acquisto dei biglietti in loco, presso la struttura.http://www.musee-clemenceau.fr/
Museo di Arte e Storia di MelunIngresso ad una tariffa unica di 1 (escluso prezzo ridotto), visita guidata gratuita per mostre temporanee, invito alle inaugurazionihttps://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun
Museo di Arte e Storia dell'EbraismoCollezione permanente gratuita il primo sabato di ottobre a giugno e -5% sulla libreria.http://www.mahj.org/
Museo di Arte e Storia Louis Senlecq - L'Isle AdamIngresso liberohttp://www.musee.ville-isle-adam.fr/
Museo di Arte e Storia Paul Eluard - Saint DenisTariffa ridotta e offerte puntuali su eventi, visite, meeting, salta filahttp://musee-saint-denis.com/#accueil
Museo delle vie navigabili interneTariffa ridotta di 4,50 € invece di 5 €, Tariffa sociale minima a 2,70 € invece di 3 €, tariffa -18 anni e scuola a 1,80 € invece di 2 €, Tariffa ridotta Conflanais a 1,35 € invece di 1,50 €http://www.musee-batellerie-conflans.fr/
Museo della GendarmeriaRidotto 5€ e cerchio 5€ servizi specifici e visitehttps://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
Museo della Grande GuerraTariffa ridotta per gli abbonati Navigo interessati. Offerta valida in biglietteria fisica e online.http://www.museedelagrandeguerre.eu/
Museo PostaleTariffa ridotta all'ingresso del museo per i possessori del pass Navigohttp://www.museedelaposte.fr/
Museo della Resistenza NazionaleMetà prezzo ingresso 4 € e due slot di visite guidate gratuite il sabato e la domenicahttp://www.musee-resistance.com/
Museo di Seine-et-MarneLe migliori tariffe offerte dai cinque stabilimenti su visite ed eventi temporaneihttp://www.musee-seine-et-marne.fr/
Museo della Toile de JouyIngresso intero 9€ / ridotto 7€http://www.museedelatoiledejouy.fr/
Museo dell'Aria e dello SpazioTariffa ridotta per un accompagnatore sul biglietto check-in/boarding (ingresso al museo e visita dell'aereo)https://www.museeairespace.fr/
Museo dell'EsercitoTariffa ridottahttps://www.musee-armee.fr/
Museo dell'OrangerieTariffa ridotta sull'intera offerta di iscrizione Carte Blanche. Offerta valida solo presso la biglietteria fisica del museo. https://www.musee-orangerie.fr/
Museo di MontmartreBiglietto alla tariffa ridotta di 11€ e accesso al museo: collezioni permanenti, mostra temporanea, giardini + offerte una tantumhttp://museedemontmartre.fr/
Museo dipartimentale Bourdelle a EgrevilleLe migliori tariffe su visite temporanee ed eventihttp://www.musee-jardin-bourdelle.fr/
Museo dipartimentale della preistoria in Ile-de-FranceLe migliori tariffe su visite temporanee ed eventihttp://www.musee-prehistoire-idf.fr/
Museo dipartimentale dei pittori di BarbizonLe migliori tariffe su visite temporanee ed eventihttp://www.musee-peintres-barbizon.fr/
Museo dipartimentale Stephane MallarméLe migliori tariffe su visite temporanee ed eventihttp://www.musee-mallarme.fr/
Museo delle Arti e dei Mestieri - CnamTariffa ridotta per il titolare del pass Navigo e il suo accompagnatore, sul biglietto di accesso al museo (incluso l'ingresso alle mostre permanenti e temporanee), solo durante il periodo di esposizione temporanea.https://www.arts-et-metiers.net/
Museo di Storia Urbana e Sociale di SuresnesTariffa ridottahttps://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html
Museo d'OrsayTariffa ridotta sull'intera offerta di iscrizione Carte Blanche. Offerta valida solo presso la biglietteria fisica del museo. https://www.musee-orsay.fr/
Museo del cioccolato Choco Story10€ invece di 12€ e 8,50€ invece di 10€ per giovani e studentihttp://www.museeduchocolat.fr/
Museo del Dominio Reale di MarlyTariffa ridotta durante le vacanze scolastiche nella zona C. Tariffa ridotta durante eventi eccezionali organizzati in collaborazione con i musei di Franciahttps://musee-domaine-marly.fr/
Museo del giocattolo di PoissyTariffa ridottahttps://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html
Museo del LouvreOffre al titolare del Navigo il beneficio della tariffa ridotta sulla carta Friends of the Louvre. Offerte accessibili solo in loco presso la reception degli Amici del Louvre sotto la Piramide.http://www.amisdulouvre.fr/
Musée du quai Branly – Jacques ChiracNavigo: tariffa ridotta su abbonamenti annuali e audioguide. Solo Pass: 30 € invece di 35 €. Duo Pass: 50 € invece di 60 €. Audioguida: 3 € invece di 5 €. Carta ImaginR: gratuita per il titolare della carta (sotto i 26 anni) + tariffa ridotta concessa sul biglietto d'ingresso (9 € invece di 12 €) per un accompagnatore. Su presentazione di una prova di validità.http://www.quaibranly.fr/
Museo in erbaTariffa ridotta solo per i possessori di imagine R Student gratuito per l'accompagnatorehttp://museeenherbe.com/
Museo Eugene CarrièreUn DVD sul pittore Eugène Carriere consegnato ai portatorihttps://www.eugenecarriere.com/
Museo della FornacePrezzo ridotto di 7€ invece di 9€http://www.musee-fournaise.com/
Museo intercomunale di Nogent-sur-MarneTariffa ridotta su visita guidata a scelta di mostre permanenti sulle rive della Marna o di gruppo espositivo permanente di 8 persone, su appuntamentohttp://www.museenogentsurmarne.net/
Museo Jean Jacques RousseauTariffa ridotta per le persone che accompagnano il visitatore in possesso del pass Navigo che beneficia di una tariffa ridotta o gratuita al Museo Jean-Jacques Rousseau + uno sconto del 5% presso il negozio del museo per questi stessi due visitatorihttp://museejjrousseau.montmorency.fr/
Museo Nazionale Gustave MoreauPrezzo ridotto sul biglietto d'ingresso al Museo Moreau (esclusa mostra): 5€ invece di 7€. Prezzo ridotto sul biglietto del Museo Moreau (durante la mostra): 7 invece di 9 €, Ridotto sul biglietto combinato Moreau/Henner (esclusa mostra): 7 € invece di 9 € e (durante la mostra): 9 € invece di 11 €.http://www.musee-moreau.fr/
Museo Nazionale Jean-Jacques HennerPrezzo ridotto sul biglietto d'ingresso al Museo Henner: 4€ invece di 6€. Prezzo ridotto sul biglietto combinato Moreau/Henner (esclusa mostra): 7€ invece di 9€ e (durante la mostra): 9€ invece di 11€.https://www.musee-henner.fr/
Museo PicassoAbbonamento singolo di 1 anno: 25€ invece di 27€ Abbonamento singolo di 2 anni: 47€ invece di 50€ Pass duo di 1 anno: 45€ invece di 50€ Pass duo di 2 anni: 80€ invece di 90€https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil
Nuova stazione ferroviaria a teatroTariffa cultura Navigo a 8 €. Offerte puntuali: newsletter e da vedere sul sitohttp://www.gareautheatre.com/
Nuovo Teatro di MontreuilTariffa ridottahttp://www.nouveau-theatre-montreuil.com/
Nuovo OdeonTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.nouvelodeon.com/
Opéra ComiqueOpere: -35 anni 1 posto a -35% stesso prezzo di accompagnamento Concerto: all'ora di pranzo 1 posto acquistato = 1 posto offerto visita Patrimonio: visite di scoperta a 5 €https://www.opera-comique.com/
Opera MassyTariffa ridotta su tutti gli spettacoli vedi condizioni sul programmahttp://www.opera-massy.com/
Opéra National De Paris GarnierPrezzo ridotto sulla visita libera del Palazzo: 8€ invece di 12€ 10€ invece di 14€ durante il periodo espositivohttps://www.operadeparis.fr/
Orchestra LamoureuxGli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta di 10 € nella categoria 3 su una selezione di concerti: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Offerta valida per telefono (01 58 39 30 30) e su presentazione della prova Navigo al momento del controllo del biglietto.https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Orchestra Nazionale dell'Ile-de-FranceAccesso alla tariffa abbonati "pass 3 concerti" o alla tariffa abbonati per i minori di 28 anni per i concerti stagionali* dell'Orchestre national d'Île-de-France alla Philharmonie de Paris (*esclusi i progetti eccezionali). Possibilità di beneficiare della sua tariffa preferenziale a terzi.https://philharmoniedeparis.fr/
Palazzo di TokyoOfferta su servizi specificihttp://palaisdetokyo.com/
PanoraMagique a Disneyland ParisMeno 2 € sui biglietti adulti (12 anni e oltre) o 13 € invece di 15 € TTChttps://www.panoramagique.com/
Pantheon - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tariffa speciale su biglietto singolo e biglietto combinato Pantheon – Basilica di Saint-Denishttp://www.paris-pantheon.fr/
Festa poeticaTariffa ridotta sulle visite guidate il sabato dal 22 maggio fino a ottobre: 5€https://www.parti-poetique.org/
Periferica - TechnopolI titolari del pass Navigo che hanno la tariffa migliore (ridotta per persone in cerca di lavoro, studenti e titolari di una carta di invalidità) possono offrire a un'altra persona una tariffa ridotta di € 15 invece di € 25 per la tariffa normale Pass 1 notte.https://www.pariselectronicweek.com/
Punti in comune Cergy PontoiseTariffa ridotta portatori e accompagnatori, spettacoli a prezzo A: 20€ e spettacoli a tariffa B: 13€https://points-communs.com/
Provins Turismo Città MedievaleRiduzione di -15 € sulle tariffe pubbliche tranne eventi specialihttps://www.provins.net/
Riflessione mediceaOfferta in fase di sviluppo.http://www.lesecransdeparis.fr/
Sala André MalrauxOfferta tariffa ridotta Navigo Culture su tutti gli spettacoli a tariffe stagionali culturali per il titolare + offerta tariffa Cercle Navigo per un accompagnatorehttps://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/
Sala Jacques BerrierGratuito su spettacoli e proiezioni pubbliche. Incontri privilegiati con gli artisti dopo gli spettacoli.https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105
Fiera del libro e della gioventùQuando si acquista un biglietto lounge durante il fine settimana un 2 ° biglietto gratuitohttp://slpjplus.fr/
Scène Nationale De L’Essonne - Centre culturel Robert DesnosTariffa ridotta a 10 € per gli abbonati Navigo, stessa riduzione per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove.http://www.scenenationale-essonne.com/
Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'AgoraTariffa ridotta a 10 € per gli abbonati Navigo, stessa riduzione per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove.http://www.scenenationale-essonne.com/
Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + Centre d'art (tram)Prezzo ridotto a 10 € entro il limite di una quota di 10 posti per spettacolo specificohttp://www.lafermedubuisson.com/
Sèvres Céramique - Manifattura e Musei NazionaliIngresso gratuito sulle collezioni permanenti del museo al di fuori dei periodi temporanei e tariffa ridotta durante le mostre temporaneehttp://www.sevresciteceramique.fr/
Studio CinéImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Studio delle OrsolineTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.studiodesursulines.com/
Studio GalandeTariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)http://www.studiogalande.fr/
T2G Teatro di GennevilliersRidotto a 18€http://www.theatredegennevilliers.fr/
Teatro - Cinéma du Garde-ChasseTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttp://www.theatredugardechasse.fr/
Teatro - Cinéma du Garde-ChasseAccesso alla tariffa super ridotta di 9€ su una selezione di spettacoli della stagione. Informazioni e prenotazioni allo 01 43 60 41 89http://www.theatredugardechasse.fr/
Teatro André MalrauxAccesso alla tariffa ridotta per gli abbonati Navigo interessati, su tutta la programmazione teatrale e cinematografica.https://www.tam.fr/
Teatro André MalrauxTariffa ridotta su alcuni eventi cinematograficihttps://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481
Teatro Claude DebussyTariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventihttp://www.theatredemaisons-alfort.org/
Théâtre D’Epinay-Sous-Senart - SothevyTariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomeratahttps://www.ville-epinay-senart.fr/
Théâtre De Boussy-Saint-Antoine- Salle Gérard Philippe - SothevyTariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomeratahttps://www.aggloculture.fr/
Teatro di BrétignyPossibilità di far beneficiare un'altra persona della tariffa ridotta valida solo 1 volta e offerta puntuale su eventi specificihttp://www.theatre-bretigny.fr/
Teatro Brunoy - SothevyTariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomeratahttp://www.theatres-yerres.fr/
Teatro di ChâtillonTariffa ridotta 14 € e 14 € per l'accompagnatore offerte tariffarie su servizi specificihttp://www.theatreachatillon.com/
Teatro di ChellesTariffa ridottahttp://theatre.chelles.fr/
Teatro Crosnes - SothevyTariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomeratahttps://www.theatres-yerres.fr/
Teatro di JouyImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro della Cité internationaleTariffa ridotta a 16 € per tutta la stagione per i possessori di Navigohttp://www.theatredelacite.com/
Théâtre de La Commune - AubervilliersPrezzo ridotto 1 posto 10 € per -30 anni e 14 € per + 30 anni e drink offerto al barhttp://lacommune-aubervilliers.fr/
Teatro della tempestaRidotto 17€ invece di 22€, stesso prezzo per l'accompagnatorehttps://www.la-tempete.fr/
Teatro della ValleGli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta su tutti gli spettacoli del venerdì della Grancia e della tariffa abbonato su tutti i teatri Goûters. Offerta valida online o telefonicamente al numero 01 34 04 03 41. La prova di Navigo può essere richiesta il giorno dello spettacolo. Per la programmazione: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
Théâtre de l'EnvolApplicazione dell'aliquota ridotta a tutte le categorie di spettacoli A – B- C – D della stagione culturalehttp://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea
Théâtre de l'Épée de Bois - CartoucherieDa settembre 2023: ogni giovedì, biglietti a 17€ invece di 22€ per gli abbonati Navigo. Spettacoli alle 19 e alle 21 (reception 1 ora prima di ogni spettacolo). Prenotazioni: 01 48 08 39 74 o [email protected]. Pagamento: per telefono o in loco. Precisione di accesso al teatro: l'accesso è solo dalla strada del Champ de Manœuvre e non dal Parc Floral. Si trova sul retro del sito Cartoucherie e ha grandi porte e finestre rosse.https://www.epeedebois.com/
Teatro LongjumeauTariffa ridotta su tutti gli spettacoli esclusi varietà e commedia riservati alla tariffa città vedi programmahttp://www.theatre-longjumeau.com/
Teatro degli OppressiGli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta su tutti gli spettacoli. Prenotazione solo presso la biglietteria (che apre 40 minuti prima dell'inizio dello spettacolo) e su presentazione di un abbonamento Navigo valido.http://www.theatredelopprime.com
Teatro di Quincy-sous-Sénart - SothevyTariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomeratahttp://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/
Teatro di Saint Quentin en YvelinesTariffe ridottehttp://www.theatresqy.org/
Teatro di SartrouvilleTariffa ridotta 19 € per gli adulti e 8 € per i ragazzi dai 12 ai 26 anni accompagnando lo stesso prezzo, offerta promozionale su spettacoli specificihttp://www.theatre-sartrouville.com/
Teatro di Suresnes Jean VilarTariffa ridotta aperta agli abbonati Navigo su una selezione di spettacoli: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Per gli spettacoli alla tariffa A, 25 € invece di 30 €, per gli spettacoli alla tariffa B, 20 € invece di 25 €. Per i minori di 28 anni, prezzo ridotto a 10 € per spettacoli a tariffa A e tariffa B. Offerta soggetta a disponibilità. Prenotazione in loco o telefonicamente al numero 01 46 97 98 10 dal martedì al sabato dalle 13 alle 18 su presentazione del pass Navigo valido. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
Mel Bonis Green TheatreGratuito su spettacoli ed eventi pubblici. Incontri privilegiati con gli artisti del Festival des Jardins d'Été e professionisti delle arti dello spettacolo.https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/
Teatro di Yerres - SothevyTariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomeratahttps://www.theatres-yerres.fr/
Teatro Bouffes du NordTariffa ridotta valida su una selezione di spettacoli della stagionehttps://www.bouffesdunord.com/
Teatro delle SorgentiTariffa ridotta escluso abo e offerta a tariffa ridotta per l'accompagnatorehttp://www.theatredessources.fr/
Teatro Blanc MesnilTariffa ridotta per tutti gli spettacoli in base al programmahttps://www.theatredublancmesnil.com/
Teatro ChâteletTariffa ridotta su una selezione di spettacoli e categorie di posti entro il limite della quota disponibilehttps://www.chatelet.com/navigo/
Teatro CormierImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro DunoisPrezzo ridotto 10 € per +25 anni e 7,50 € per 15 a 25 anni su alcuni spettacolihttp://www.theatredunois.org/
Teatro Gerard Philipe (Saint-Denis) CdnTariffa ridotta 17€ invece di 23€ stessa tariffa di accompagnamento e offerte puntuali su eventi dedicatihttps://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/
Teatro Jean Arp de ClamartRidotto 12 €http://www.theatrejeanarp.com/
Teatro Jean Vilar di Vitry-sur-SeineOfferta in fase di sviluppo.http://www.theatrejeanvilar.com/
Teatro L'Etoile du NordRidotto 12€ invece di 17€ sugli spettacoli su internethttp://www.etoiledunord-theatre.com/
Teatro L'Avant SeinePrezzo A: 25€ invece di 31€ Tariffa B 15€ invece di 21€ su una selezione di spettacolihttp://www.lavant-seine.com/
Teatro L'azimutRidotto 10€ e Cercle 15€https://l-azimut.fr/
Teatro Les Bords de ScènesTariffa ridotta o molto ridotta per i ragazzi dai 18 ai 25 anni su una selezione di spettacolihttp://www.lesbordsdescenes.fr/
Teatro Louis Aragon - SCINACDTariffa ridotta (12€) per i possessori del Navigo + una persona a sceltahttp://tla-tremblay.fr/
Teatro MogadorSconto del 10% il martedì, mercoledì e giovedì in base alla tariffa al dettaglio dei rivenditorihttps://www.theatremogador.com/
Teatro Municipale di FontainebleauTariffa ridotta 2 (16€ zona 1 / 10€ zona 2) su tutti gli spettacoli della stagione. Offerta valida online e in biglietteria, soggetta alla verifica di una prova Navigo valida. »https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html
Teatro Nanterre-AmandiersOfferta in fase di sviluppo.http://www.nanterre-amandiers.com/
Teatro ApertoTariffe ridotte da 14€ a 18€ sugli spettacoli della stagione, fino ad esaurimento postihttp://www.theatre-ouvert.com/
Teatro Parigi VilletteTariffa ridotta per spettacoli "adolescenti/adulti" / 8€ per il pubblico giovane / laboratori gratuiti fino ad esaurimento postihttp://www.theatre-paris-villette.com/
Teatro Paul ÉluardImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro Pierre FresnayImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro Romain RollandPrezzo dell'abbonamento Classic su tutti gli spettacoli (esclusi gli spettacoli eccezionali): Intero: € 15,50, Ridotto*: € 13,50, Mini*: € 10 Prenotazione possibile solo in loco o telefonicamente. Tariffa ridotta: anziani (+60 anni), famiglie numerose, abbonati teatri amici. Tariffa minima: -26 anni, persone in cerca di lavoro, studenti, titolari di una carta di invalidità, beneficiari RSA, lavoratori intermittenti dello spettacolo."http://trr.fr/
Teatro Sarah BernhardtImplementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.orghttps://ecransvo.org/
Teatro Sénart Scena NazionaleTariffa decrescente da 31 a - 61 anni tariffe da 13 € a 29 € e per -30 anni a +62 anni biglietti da 10 € a 21 €https://theatre-senart.com/
Teatro Victor Hugo - BagneuxPrezzo a 13 € per i beneficiari del Navigo Pass e per un accompagnatore (circolo Navigo). Servizio specifico: inviti a gite di residenza, visita del teatro, mostra.http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/
Stelle di ParigiSconto di 3 € sulla tariffa (adulto e bambino) in vigore per crociere di un'ora tutti i giorni tranne il 14 luglio e il 31 dicembre. Sconto su crociera guidata (a seconda della stagione), crociera in famiglia (a seconda del periodo), crociera aperitivo (tutti i giorni alle 21).https://www.vedettesdeparis.fr/
Villa Savoye - Centre des Monuments Nationaux (CMN)Tariffa speciale su biglietto singolohttp://www.villa-savoye.fr/