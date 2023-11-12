Mappa dei vantaggi culturali di Navigo
I vantaggi culturali sono riduzioni di prezzo o servizi esclusivi disponibili tutto l'anno in + 300 luoghi culturali in tutta l'Ile-de-France, per gli abbonati Navigo (annuale, mese, imagine R, senior, libertà +).
|Luogo culturale
|Offre vantaggi culturali del Navigo
|Scopri + sul luogo
|4 Delta
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del Festival Ciné-Junior (2-15 febbraio) e tariffa ridotta sulle altre proiezioni
|https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
|7 Parnassiani
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.parnassiens.com/
|Abbazia di Maubuisson
|Ingresso gratuito alle mostre e riduzione dal -50% al -60% sulle bevande
|https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm
|Amaclio produzioni
|Offriamo ai possessori della carta Navigo una tariffa Navigo Culture equivalente alla tariffa ridotta dell'esperienza Eternelle Notre-Dame, ovvero € 20,99 invece di € 30,99
|https://amaclio.com/
|Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN)
|Tariffa ridotta offerta scoperta
|https://www.atelierdeparis.org/
|Oltre le voci - dal 24 gennaio all'11 febbraio 2023
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|http://aufildesvoix.com/
|Auditorium Gérard Grisey del Conservatorio
|Offerta tariffa ridotta Navigo Culture su tutti gli spettacoli alle tariffe della stagione culturale per il titolare + Cercle Navigo per un accompagnatore
|https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/
|Pallone scommesse Generali
|Meno 2 € sui biglietti adulti (12 anni e +) o 13 € invece di 15 € TTC
|https://www.ballondeparis.com/
|Basilica di Saint-Denis
|Tariffa speciale su biglietto singolo, biglietto combinato Pantheon – Basilica di Saint-Denis
|http://www.saint-denis-basilique.fr/
|Biblioteca Nazionale di Francia
|Offerta in fase di sviluppo.
|https://www.bnf.fr/fr
|Cabaret selvaggio
|Tariffa ridotta su produzioni e servizi specifici come incontri con artisti
|https://www.cabaretsauvage.com/
|Centoquattro104
|Tariffa ridotta su tutta la programmazione
|https://www.104.fr/
|Centro André Malraux
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|http://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs
|Centro Culturale Aragon-Triolet
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation
|Centro Culturale Yves Montand Cinema
|Per i possessori del pass Navigo, accesso alla tariffa individuale più vantaggiosa per proiezioni cinematografiche e spettacoli. Per i possessori del pass Navigo con un abbonamento "La mia carta", possibilità di beneficiare della tariffa dell'abbonato a una terza persona di loro scelta.
|https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html
|Centro Culturale del Forum
|La città di Saint Gratien offre ai titolari del Navigo Culture Pass di beneficiare della tariffa ridotta per gli spettacoli della stagione culturale
|http://www.ville-saintgratien.fr
|Centro Culturale Picasso
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Centro Culturale Wladimir di Ormesson
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|https://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson
|Centre d'Action Cinématographique Le Rex
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet (in attesa di conferma)
|http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/
|Centre d'Art Contemporain (CAC) Brétigny
|Invito a vernissage e incontri d'artista
|https://www.cacbretigny.com/fr/
|Centro della Vallonia Bruxelles
|Tariffa ridotta su tutta la programmazione, -5% in libreria
|http://www.cwb.fr/
|Centro delle Arti
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Centro d'Arte Enghien les Bains
|Gli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta sull'intera programmazione (teatro, cinema, concerto, festival inclusi). Offerta valida online o presso la biglietteria del centro e soggetta alla presentazione di una giustificazione Navigo.
|http://www.cda95.fr/
|Centro delle rive della Marna
|Offerta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membri
|http://www.cdbm.org/
|Centro Pompidou
|Accesso alla tariffa ridotta per i possessori del pass Navigo per le mostre temporanee e la collezione permanente, negli slot di fine giornata, dalle ore 18. Possibilità di beneficiare di una persona cara della tariffa ridotta dalle 18h, se il titolare del pass Navigo ha già diritto alla tariffa ridotta.
|https://billetterie.centrepompidou.fr
|Cappella espiatoria - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tariffa speciale su biglietto singolo
|http://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/
|Chaplin - Denfert
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.lescinemaschaplin.fr/
|Chaplin - Saint-Lambert
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.lescinemaschaplin.fr/
|Castello di Auvers
|Tariffa ridotta di 10€ dal martedì al venerdì. Offerta valida su presentazione di una giustificazione Navigo presso la biglietteria del castello.
|http://www.chateau-auvers.fr/
|Castello di Breteuil
|Tariffa ridotta per l'ingresso al Parco o all'ingresso al Parco e visita al castello
|https://www.breteuil.fr/fr/
|Castello di Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tariffa speciale su biglietto singolo
|http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/
|Castello di Fontainebleau
|Tariffa speciale su biglietto singolo
|https://www.chateaudefontainebleau.fr/
|Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tariffa speciale su biglietto singolo
|http://www.chateau-maisons.fr/
|Castello di Montecristo
|Tariffa ridotta solo il sabato
|https://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/
|Castello di Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tariffa speciale su biglietto singolo
|http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/
|Castello di Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tariffa speciale su biglietto singolo
|http://www.chateau-vincennes.fr/
|Museo del castello di Nemours
|Prezzo 3 € visita libera e 5 € visita guidata e stessa offerta per accompagnatore titolare
|https://www.nemours.fr/chateau-musee
|Château Rosa Bonheur
|Tariffa ridotta su prenotazione e incontro con gli artisti stessa tariffa per accompagnatore
|https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/
|Christine Cinema Club
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|https://pariscinemaclub.com/christine/
|Cine 220
|Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate
|http://www.cine220.com/
|Cinema Agnès Varda
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|https://www.lesbordsdescenes.fr/
|Cinema André Malraux
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|http://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/
|Cinema Apollo
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|http://cinema-apollo.fr/
|Cinema Arcel
|Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate
|https://cinemas.grandparissud.fr/arcel
|Cinema di Vanves
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|http://www.theatre-vanves.fr/
|Cinema dei registi
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.bistrotdescineastes.com/
|Cinema del Pantheon
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|https://www.whynotproductions.fr/pantheon/
|Cinema Henri Langlois
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema intercomunale di Ysieux
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema itinerante di Cinessonne
|Per gli abbonati Navigo, accesso alla tariffa ridotta per tutta la programmazione del Cinema Itinerante di Cinessonne. Offerta valida su presentazione dell'attuale pass Navigo presso la biglietteria delle sedi partner.
|https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800
|Cinema Jacques Brel
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Jacques Prévert
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le proiezioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet, + tariffa ridotta di 16 € invece di 22 € sulla programmazione delle trasmissioni "The Metropolitan Opera, Bolshoi and the Comédie Française"
|http://www.tcprevert.fr/
|Cinema Jacques Prévert
|Prezzo a 2,50 € sulle sessioni di eventi identificate.
|http://cineprevert.blogspot.fr/
|Cinema Jean Vigo
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|http://www.cinema-jean-vigo.fr/
|Cinema Antares
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema La Lucarne
|Offerta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membri
|http://www.mjccreteil.com/
|Cinema Le Calypso
|Tariffa ridotta sui biglietti singoli del cinema; conferenze ALTAIR; trasmissioni Opera, Balletto, concerto, teatro
|http://cinema-calypso.fr/
|Cinema Il Casinò
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|http://www.mairie-villiers94.com/
|Cinema Le Conti
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Figuier Blanc
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Forum
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|https://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/
|Cinema Le Kosmos
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|http://cinemakosmos.fontenay.fr/
|Cinema Le Lavoir numérique
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal
|Cinema Le Lido
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/
|Cinema Le Palace
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema Le Parterre
|Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate
|https://www.cinemaleparterre.fr/
|Cinema le Sélect
|Tariffa ridotta su intrattenimento e dibattiti serali (esclusa la trasmissione in diretta) per il possessore del pass Navigo
|http://www.leselect.ville-antony.fr/
|Cinema Les 7 Batignolles
|Tariffa ridotta di 11€90 invece di 14€20 ogni lunedì e giovedì esclusi gli eventi
|http://cinema-7batignolles.fr/
|Cinema Les Toiles
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|https://ecransvo.org/
|Cinema Lino Ventura
|Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate
|https://www.lesbordsdescenes.fr/
|Cinema Louis Daquin
|Tariffa ridotta di 5€ per i possessori del pass invece di 6,50€
|http://cinemadublancmesnil.fr/
|Cinema Prévert
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|http://salle-pierre-et.gaqo.net/
|Cinema Palazzo Reale
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|https://royalpalacenogent.fr/
|Cinema Studio 28
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.cinema-studio28.fr/
|Cinema Trianon
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet (in attesa di conferma)
|http://www.sceaux.fr/films-au-trianon
|Cinema Utopia
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Cinema del Palazzo
|Su presentazione di un pass Navigo valido alla cassa, viene offerto un prezzo di 5 € sulle proiezioni evento dei Cinémas du Palais: proiezioni con ospiti, animate, con workshop, al ritmo di una media di due eventi a settimana, durante tutto l'anno, per tutte le età. Escluse le proiezioni dell'opera al cinema
|http://www.lepalais.com/
|Cinepal'
|Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate
|https://www.cinepal.fr/
|Cinetampe
|Offerta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membri
|http://www.caese.fr/
|Cité de la musique-Philharmonie de Paris
|Tariffa ridotta per il Museo e per le mostre della Cité de la musique - Philharmonie de Paris
|https://philharmoniedeparis.fr/fr
|Città dell'architettura e del patrimonio
|Per gli abbonati Navigo, accesso alla tariffa ridotta di 6 € invece di 9 € per il museo e 9 € invece di 12 € per le mostre temporanee. Offerta valida su presentazione del pass Navigo presso la biglietteria del museo.
|https://www.citedelarchitecture.fr/fr
|Città della Scienza e dell'Industria
|Tariffa ridotta concessa entro il limite delle scorte idonee all'acquisto di biglietti online di un biglietto a prezzo intero Mostre della Cité des sciences et de l'industrie su attivazione del codice promozionale NAVIGO: offerta valida per 1 anno, rinnovabile 2 volte
|https://www.cite-sciences.fr
|Citéco - Città dell'Economia
|Per gli abbonati Navigo e il loro accompagnatore, tariffa ridotta sulle collezioni permanenti. Per gli abbonati immagina R, prezzo molto ridotto a 6 € sulle collezioni permanenti. Offerta valida su biglietteria online e biglietteria fisica, su presentazione di prova.
|https://www.citeco.fr/
|Club della Stella
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.clubdeletoile.fr/
|Azienda Oposito - Le Moulin Fondu
|Tariffe specifiche durante visite organizzate, gite e incontri privilegiati
|https://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html
|Conciergerie - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tariffa speciale su biglietto singolo, biglietto combinato Conciergerie – Sainte-Chapelle
|http://www.paris-conciergerie.fr/
|Conservatorio regionale di Cergy-Pontoise
|Prezzo ridotto 5 € o 10 € a seconda dei concerti
|http://www.conservatoire-cergypontoise.fr
|Coulommiers Pays de Brie Turismo
|1 posto offerto per 1 posto acquistato su servizi di roaming turistico con Ferté Jazz + Laboratorio del gusto in sessione privata 1 degustazione di brie e champagne o 1 posto di corso di cucina masterclass offerto per sessione
|https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/
|Dali Parigi
|Prezzo intero (26 anni +): 13€, Ridotto (insegnanti, persone in cerca di lavoro, -26 anni): 9€, Gratuito: -8 anni
|http://www.daliparis.com/
|Tenuta Dampierre-en-Yvelines
|Tariffa ridotta
|https://www.domaine-dampierre.com/
|Cinema Domont
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Scuola d'Arte Janine Haddad
|Offerta tariffa ridotta stage, incontri privilegiati con gli artisti espositori. Aperture espositive.
|https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/
|Scuole di cinema club
|Offerta in fase di sviluppo.
|https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/
|Eole Factory Festival - dal 7 al 10 settembre 2023
|Apertura della tariffa ridotta agli abbonati Navigo Month, Annual, Senior, imagine R e Freedom +.
|https://www.eolefactoryfestival.com
|Spada di legno
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.cine-epeedebois.fr/
|Spazio 1789
|Apertura della tariffa ridotta agli abbonati Navigo per i seguenti spettacoli della stagione 2023/2024: Maldonne, coreografia di Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografia di Smaïl Kanouté; Libero arbitrio di Julie Bertin; Baskettistes de Bamako di Thomas Guérineau; Olympicorama, di Frédéric Ferrer. Offerta valida solo in biglietteria su presentazione di un abbonamento Navigo valido.
|http://www.espace-1789.com/
|Spazio Bernard Mantienne
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|http://ebmantienne.fr/
|Espace culturel Alain-Poher - Salle Charles Chaplin
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|http://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU
|Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-Bicêtre
|Prezzo ridotto di 9 € sugli spettacoli, 15 € sugli spettacoli a tariffa eccezionale e 8 € sugli spettacoli per famiglie
|http://ecam-lekremlinbicetre.com/
|Spazio Daniel Sorano
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|http://www.espacesorano.com/
|Espace des Arts - Salle Philippe Noiret
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|http://espace-des-arts.fr/
|Espace Jean-Marie Poirier
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|https://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/
|Festival Baroque De Pontoise - dal 23 settembre al 16 dicembre 2023
|Tariffa ridotta su tutta la programmazione (escluso 24 settembre e 20 ottobre). Acquista direttamente online sul sito o in loco il mercoledì dalle 11:30 alle 18:30. Per ulteriori informazioni: 0134351871
|www.festivalbaroque-pontoise.fr
|Festival D'Auvers-sur-Oise - dal 30 aprile al 28 settembre 2023
|Per concerti a serie singola: accesso a tariffa ridotta per gli abbonati Navigo. Per i concerti che offrono diverse categorie di posti: aggiornamento delle categorie 2 e 3 per gli abbonati Navigo (categoria 2 alla tariffa 3 e categoria 3 alla tariffa 4). Offerte valide per telefono al numero 01 30 36 77 77 o via e-mail a [email protected] e soggette all'invio di una prova Navigo via e-mail.
|https://festival-auvers.com/
|Festival d'automne à Paris - dal 7 settembre 2023 al 30 gennaio 2024
|Per i possessori di un abbonamento Navigo, il Festival d'Automne offre, sull'intero programma dell'edizione 2023, ovvero 82 eventi in 73 sedi a Parigi e Île-de-France, 4.000 posti a tariffa ridotta su biglietti individuali a prezzo pieno, esclusi abbonamenti e tariffe specifiche Per maggiori informazioni, si rimanda al programma online del festival https://www.festival-automne.com/programme
|https://www.festival-automne.com/
|Festival De Saint Denis - dal 2 al 27 giugno 2023
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|http://www.festival-saint-denis.com/
|Festival des 2 Rivières - dal 16 al 18 giugno 2023
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/
|Festival Jazz au Fil de l'Oise - dal 23 settembre al 10 dicembre 2023
|Per i possessori di un abbonamento Navigo e il loro accompagnatore, tariffa ridotta su tutta la programmazione (tranne La Grande Table il 25 novembre). Essendo il Festival itinerante, il prezzo varia a seconda del concerto e della sua location.
|https://www.jazzaufildeloise.fr
|Mama Festival - dall'11 al 13 ottobre 2023
|Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta di € 22 su tutta la programmazione del festival, entro il limite di 40 posti al giorno. Prenotazione sulla biglietteria dedicata: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
|https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb
|Paris Summer Festival - dal 10 al 30 luglio 2023
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|https://www.parislete.fr/
|Peacock Society Festival - 8 e 9 luglio 2023
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Festival Rock-En-Seine - dal 23 al 27 agosto 2023
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true
|Festival Solidays
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498
|World Music Cities Festival - dal 13 ottobre al 12 novembre 2023
|Gli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta sui concerti del festival presentati al Point Fort d'Aubervilliers. Vedi la programmazione sul sito del festival. Offerta valida sulla biglietteria online e soggetta alla presentazione di una prova Navigo la sera dello spettacolo.
|http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/
|Festival We Love Green
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23
|Festival Yardland
|Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|File 7
|Tariffa ridotta di 3€ a prezzo intero riservata agli abitanti della Val d'Europe
|http://www.file7.com/
|Fondazione Le Corbusier
|Sconto 2€ sui prezzi interi e offerta puntuale sulle visite guidate gratuite annunciate dalla newsletter
|http://www.fondationlecorbusier.fr/
|Fondazione Royaumont
|Tariffa ridotta sul biglietto d'ingresso alle visite stessa tariffa per gli accompagnatori
|https://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/
|Francia in miniatura
|Sconto del 20% sul biglietto d'ingresso alle biglietterie del parco France Miniature per gli abbonati Navigo + 1 accompagnatore. Offerta valida su presentazione di un pass Navigo valido presso le biglietterie del parco France Miniature, fino al 5 novembre 2023 secondo il calendario di apertura. Non scambiabile, non rimborsabile e non cumulabile con alcuna promozione o tariffa preferenziale. D37
|http://www.franceminiature.fr/
|Galeria Continua
|Visita guidata gratuita
|http://www.galleriacontinua.com/
|Grande azione
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.legrandaction.com/
|Istituto delle Culture Islamiche
|Gli abbonati Navigo beneficiano di una visita guidata gratuita ed esclusiva di ogni mostra ICI
|https://www.institut-cultures-islam.org/
|Istituto del Mondo Arabo
|Tariffa ridotta per l'abbonato Navigo sull'ingresso al museo, mostre e spettacoli. Tariffa ridotta per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo se - 26 anni o in cerca di lavoro o beneficiario della RSA. Per i minori di 26 anni, la mostra "Ciò che la Palestina porta al mondo" e il museo sono gratuiti per tutta l'estate.
|http://www.imarabe.org/
|Istituto Giacometti
|Gli abbonati Navigo beneficiano di una tariffa agevolata di 7€ per la mostra ALBERTO GIACOMETTI. LE NEZ, dal 7 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024. Offerta valida solo presso la biglietteria della fondazione, su presentazione di una giustificazione Navigo valida
|https://www.fondation-giacometti.fr/
|Orchestra Insula e artisti ospiti
|Tariffa ridotta PUBBLICO entro il limite di 100 posti + Tariffa ridotta GIOVANI 10 € stagione concerti
|http://insulaorchestra.fr/
|Teatro Visivo Internazionale
|Tariffa ridotta a 15 € per i possessori del pass Navigo e tariffa scoperta a 15 € per la seconda persona come parte del cerchio navigo
|http://ivt.fr/
|Jeu de palme
|Tariffa ridotta su Pass Solo e Pass Duo / offerta limitata ai primi 1000 abbonamenti
|https://jeudepaume.org/pass-image/
|Lo schermo
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|http://www.lecranstdenis.fr/
|Arancia Blu
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|La fabbrica di mattoni Cdndu Val de Marne
|Bevanda calda offerta al bar
|https://www.labriqueterie.org/
|La Cinémathèque Française
|Offerta sul Museo Méliès: 1 biglietto intero acquistato / 1 ingresso gratuito. Offerta valida solo in loco.
|https://www.cinematheque.fr/
|La chiave
|Tariffa ridotta su una selezione di date e su una quota di posti per date.
|http://www.laclef.asso.fr/
|Teatro di La Colline
|Ogni tre mesi, La Colline offre ai possessori di un pass Navigo di beneficiare di una tariffa preferenziale per assistere a uno spettacolo della stagione: 20 € a posto e 10 € per gli under 30. . Offerta valida per l'acquisto di 2 biglietti nelle date indicate
|https://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo
|La Dinamo delle Banlieues Bleues
|Tariffa abbonati (8€ a concerto) su una selezione di 2 concerti a trimestre, entro il limite di 5 posti a serata. Prenotazione solo telefonica e ritiro in loco previa verifica della validità.
|http://www.banlieuesbleues.org/
|La cannaiola
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|https://www.mairie-neuillyplaisance.com/
|La Ferme du Buisson
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|http://www.lafermedubuisson.com/
|La galleria, centro d'arte contemporanea di Noisy-le-Sec
|Offerta di visita e incontro privilegiato intorno a uno spuntino e pubblicazioni di consegna pubblicate dal Centro
|http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/
|La lucciola
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Il Mandapa
|Accesso alla tariffa ridotta dello stesso livello di quella offerta a persone in cerca di lavoro, studenti, pensionati, abitanti del 13. Prenotazione e pagamento online sul sito web dello stabilimento.
|https://www.centre-mandapa.fr/
|La Pop - Peniche Opera - Compagnie Lyrique Nationale
|Prezzo di 12 € ai beneficiari di minimi sociali e 10 € ai membri stessa tariffa di accompagnamento
|http://www.lapop.fr/
|La Scala di Parigi
|Tariffa cultura Navigo, accesso alla tariffa ridotta su tutti gli spettacoli. Cerchio, accesso alla tariffa ridotta su tutti gli spettacoli per una 2a persona.
|https://lascala-paris.com/
|La Senna Musicale
|Tariffa ridotta del 10% rispetto alla tariffa intera, su una selezione di spettacoli realizzati dalla Seine Musicale, nel limite dei posti disponibili.
|https://www.laseinemusicale.com/
|L'arcipelago
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.larchipel.net/
|L'Arlecchino
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances
|Il 6B
|Gratuito su tutte le mostre ogni giovedì sera e domenica sera
|https://www.le6b.fr/
|Il Ballo
|Ridotto 6€ invece di 7€
|http://www.le-bal.fr/
|Il Balzac
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.cinemabalzac.com/
|Il Brady
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.lebrady.fr/
|Il Cin'Hoche
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|http://www.cinhoche.fr/
|Il cinema di Choisy-le-Roi
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|http://theatrecinemachoisy.fr/
|Il Crédac
|Tariffa ridotta presso le Crédacantine (Visita della mostra e pranzo)
|http://www.credac.fr/
|Il Cubo
|Tariffa ridotta di 5 € si applica a tutti gli spettacoli e concerti
|http://www.lecube.com/
|Il Ciclope - Jean Tinguely
|Tariffa ridotta su presentazione del biglietto di trasporto
|http://www.lecyclop.com/
|Il Forum Vauréal
|Tariffa ridotta per i possessori dell'abbonamento Navigo di 2€ sottratti dal prezzo di prevendita per ogni concerto
|http://www.leforum-vaureal.fr/
|I Grand Rex & Rex Studios
|Per l'abbonato Navigo, tariffa ridotta a € 9 per la visita dei Rex Studios, tariffa ridotta sulle sessioni cinematografiche il lunedì e il martedì dalle 13:00 alle 17:30, tariffa ridotta a € 15,50 sulla visita guidata del Grand Rex. Offerta valida per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove.
|https://www.legrandrex.com/rexstudios
|La Sala della Canzone
|Ridotto 10€ invece di 13€ e 12€ invece di 18€ per immaginare R 5€
|http://www.lehall.com/
|La Lincoln
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.lelincoln.com/
|Il libro-scambio
|Gratuito sulle azioni culturali pubbliche del Libro-Scambio. Incontri privilegiati con autori e professionisti del settore librario
|https://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/
|Il Luxor
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.cinemalouxor.fr/
|Il Lucernaire
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.lucernaire.fr/
|Il Majestic a Montereau
|Su presentazione di un pass Navigo valido alla cassa, i titolari di pass residenti al di fuori dei comuni di Montereau e dei comuni azionisti - partner (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-seine, Grisy-sur-seine, Balloy, Domats ed Egligny) beneficiano delle stesse tariffe "Partner" speciali rispetto a quelli concessi agli abitanti di questi comuni. Consulta l'elenco di queste tariffe sul sito web dello stabilimento.
|https://www.majestic-montereau.fr/
|Il Teatro Monfort
|Tariffa ridotta su tutta la programmazione
|http://www.lemonfort.fr/
|Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la Marionnette
|Tariffe ridotte
|http://www.lemouffetard.com/
|Il circo più piccolo del mondo
|Il circo più piccolo del mondo offre una tariffa ridotta di 10€
|http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/
|Il punto di forza di Aubervilliers
|Gli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta su una selezione di concerti. Vedi programma sul sito web di Point Fort d'Aubervilliers. Offerta valida sulla biglietteria online e soggetta alla presentazione di una prova Navigo la sera dello spettacolo.
|http://www.lepointfort.com
|Il Rexy
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|http://www.cinemaprovins.fr/
|Il Sant'Andrea delle Arti
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://cinesaintandre.fr/
|Lo Studio
|Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|https://lestudio-aubervilliers.fr/
|Il Teatro di Rungis
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.theatre-rungis.fr/
|Il Trianon
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|http://www.cinematrianon.fr/
|Lo schermo nomade
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|http://www.ecran-nomade.fr/
|Il Magazzino
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.lentrepot.fr/
|I 3 Cinés Robespierre
|Tariffa ridotta su alcune proiezioni nell'ambito del festival Ciné Junior (2-15 febbraio). Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet
|http://3cines.vitry94.fr/
|Il 3 Lussemburgo
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.lestroisluxembourg.com/
|Il 5 Caumartin
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.cinqcaumartin.com/
|I Cinoches - Desnos
|Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate
|https://cinemas.grandparissud.fr
|Les Gémeaux Scène Nationale De Sceaux
|Tariffe ridotte fino ad esaurimento posti - escluso evento a tariffa singola
|http://www.lesgemeaux.com/
|El Escorial
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|L'onda
|Prezzo ridotto 18€ sugli spettacoli di danza
|http://www.londe.fr/
|Municipio Luminor
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.luminor-hoteldeville.com/
|Mac Créteil
|Prezzo ridotto di 12€ e gratuito per l'accompagnatore
|https://www.maccreteil.com/
|Mac Val
|4€ listino prezzi in vigore
|http://www.macval.fr/
|Casa Auguste Comte
|Prezzo ridotto di 2€ all'ingresso
|http://www.augustecomte.org/
|Maison Caillebotte - Città di Yerres
|Tariffa cultura Navigo = 10 € (Visita Casa + mostra in corso) Tariffa cultura Navigo = 6 € (Visita solo casa)
|https://www.yerres.fr/
|Casa di ferro città di Poissy
|Tariffa ridotta
|https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html
|Casa della Cultura del Giappone
|Tariffa per i soci MCJP applicata solo alle proiezioni cinematografiche
|http://www.mcjp.fr/
|Casa della Poesia
|Offerta di carte giovani ai primi iscritti (100 carte da vincere) con il codice "MDP"
|https://www.maisondelapoesieparis.com/
|Casa delle Arti di Malakoff
|1 tote bag offerta alla 1° visita e visita VIP dell'expo e visita merenda per i bambini durante le vacanze e tariffa ridotta per i Laboratori
|http://maisondesarts.malakoff.fr/
|Casa del Dr. Gachet
|Donazione di un documento di assistenza alla visita
|https://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm
|Casa Jean Cocteau
|La tariffa Navigo Culture è equivalente alla tariffa ridotta, ovvero 6,50 euro, per una visita gratuita. La tariffa Navigo Culture è equivalente alla tariffa ridotta, ovvero 6,50 euro, per partecipare a un evento.
|http://www.maisonjeancocteau.com/
|Casa per tutti Gérard Philipe
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|https://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/
|Casa-Museo Raymond Devos
|Tariffa ridotta in visita guidata (5€ invece di 8€) e laboratorio di scrittura (15€ invece di 20€)
|https://raymond-devos.org/
|Maestosa Bastiglia
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Majestic Passy
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Max Linder Panorama
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://maxlinder.com/
|MC93 Casa della Cultura di Seine-Saint-Denis
|Tariffa ridotta di 18 € (invece di 25 € o 30 €) su una selezione di spettacoli elencati qui: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
|https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs
|Memoriale dell'Olocausto
|Visita guidata gratuita la domenica pomeriggio. 5% di sconto in libreria
|memorialdelashoah.org
|Zecca di Parigi
|Ridotto 10€ sull'ingresso al museo e ridotto 10€ per l'accompagnatore
|https://www.monnaiedeparis.fr/
|Museo Bossuet - Città di Meaux
|Tariffa ridotta per i possessori del pass Navigo e tariffa ridotta per un accompagnatore sul modello di un'offerta di scoperta
|http://www.musee-bossuet.fr/
|Museo Clemenceau
|Tariffa ridotta benefici culturali a 3 €, ogni mercoledì. Acquisto dei biglietti in loco, presso la struttura.
|http://www.musee-clemenceau.fr/
|Museo di Arte e Storia di Melun
|Ingresso ad una tariffa unica di 1 (escluso prezzo ridotto), visita guidata gratuita per mostre temporanee, invito alle inaugurazioni
|https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun
|Museo di Arte e Storia dell'Ebraismo
|Collezione permanente gratuita il primo sabato di ottobre a giugno e -5% sulla libreria.
|http://www.mahj.org/
|Museo di Arte e Storia Louis Senlecq - L'Isle Adam
|Ingresso libero
|http://www.musee.ville-isle-adam.fr/
|Museo di Arte e Storia Paul Eluard - Saint Denis
|Tariffa ridotta e offerte puntuali su eventi, visite, meeting, salta fila
|http://musee-saint-denis.com/#accueil
|Museo delle vie navigabili interne
|Tariffa ridotta di 4,50 € invece di 5 €, Tariffa sociale minima a 2,70 € invece di 3 €, tariffa -18 anni e scuola a 1,80 € invece di 2 €, Tariffa ridotta Conflanais a 1,35 € invece di 1,50 €
|http://www.musee-batellerie-conflans.fr/
|Museo della Gendarmeria
|Ridotto 5€ e cerchio 5€ servizi specifici e visite
|https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee
|Museo della Grande Guerra
|Tariffa ridotta per gli abbonati Navigo interessati. Offerta valida in biglietteria fisica e online.
|http://www.museedelagrandeguerre.eu/
|Museo Postale
|Tariffa ridotta all'ingresso del museo per i possessori del pass Navigo
|http://www.museedelaposte.fr/
|Museo della Resistenza Nazionale
|Metà prezzo ingresso 4 € e due slot di visite guidate gratuite il sabato e la domenica
|http://www.musee-resistance.com/
|Museo di Seine-et-Marne
|Le migliori tariffe offerte dai cinque stabilimenti su visite ed eventi temporanei
|http://www.musee-seine-et-marne.fr/
|Museo della Toile de Jouy
|Ingresso intero 9€ / ridotto 7€
|http://www.museedelatoiledejouy.fr/
|Museo dell'Aria e dello Spazio
|Tariffa ridotta per un accompagnatore sul biglietto check-in/boarding (ingresso al museo e visita dell'aereo)
|https://www.museeairespace.fr/
|Museo dell'Esercito
|Tariffa ridotta
|https://www.musee-armee.fr/
|Museo dell'Orangerie
|Tariffa ridotta sull'intera offerta di iscrizione Carte Blanche. Offerta valida solo presso la biglietteria fisica del museo.
|https://www.musee-orangerie.fr/
|Museo di Montmartre
|Biglietto alla tariffa ridotta di 11€ e accesso al museo: collezioni permanenti, mostra temporanea, giardini + offerte una tantum
|http://museedemontmartre.fr/
|Museo dipartimentale Bourdelle a Egreville
|Le migliori tariffe su visite temporanee ed eventi
|http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/
|Museo dipartimentale della preistoria in Ile-de-France
|Le migliori tariffe su visite temporanee ed eventi
|http://www.musee-prehistoire-idf.fr/
|Museo dipartimentale dei pittori di Barbizon
|Le migliori tariffe su visite temporanee ed eventi
|http://www.musee-peintres-barbizon.fr/
|Museo dipartimentale Stephane Mallarmé
|Le migliori tariffe su visite temporanee ed eventi
|http://www.musee-mallarme.fr/
|Museo delle Arti e dei Mestieri - Cnam
|Tariffa ridotta per il titolare del pass Navigo e il suo accompagnatore, sul biglietto di accesso al museo (incluso l'ingresso alle mostre permanenti e temporanee), solo durante il periodo di esposizione temporanea.
|https://www.arts-et-metiers.net/
|Museo di Storia Urbana e Sociale di Suresnes
|Tariffa ridotta
|https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html
|Museo d'Orsay
|Tariffa ridotta sull'intera offerta di iscrizione Carte Blanche. Offerta valida solo presso la biglietteria fisica del museo.
|https://www.musee-orsay.fr/
|Museo del cioccolato Choco Story
|10€ invece di 12€ e 8,50€ invece di 10€ per giovani e studenti
|http://www.museeduchocolat.fr/
|Museo del Dominio Reale di Marly
|Tariffa ridotta durante le vacanze scolastiche nella zona C. Tariffa ridotta durante eventi eccezionali organizzati in collaborazione con i musei di Francia
|https://musee-domaine-marly.fr/
|Museo del giocattolo di Poissy
|Tariffa ridotta
|https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html
|Museo del Louvre
|Offre al titolare del Navigo il beneficio della tariffa ridotta sulla carta Friends of the Louvre. Offerte accessibili solo in loco presso la reception degli Amici del Louvre sotto la Piramide.
|http://www.amisdulouvre.fr/
|Musée du quai Branly – Jacques Chirac
|Navigo: tariffa ridotta su abbonamenti annuali e audioguide. Solo Pass: 30 € invece di 35 €. Duo Pass: 50 € invece di 60 €. Audioguida: 3 € invece di 5 €. Carta ImaginR: gratuita per il titolare della carta (sotto i 26 anni) + tariffa ridotta concessa sul biglietto d'ingresso (9 € invece di 12 €) per un accompagnatore. Su presentazione di una prova di validità.
|http://www.quaibranly.fr/
|Museo in erba
|Tariffa ridotta solo per i possessori di imagine R Student gratuito per l'accompagnatore
|http://museeenherbe.com/
|Museo Eugene Carrière
|Un DVD sul pittore Eugène Carriere consegnato ai portatori
|https://www.eugenecarriere.com/
|Museo della Fornace
|Prezzo ridotto di 7€ invece di 9€
|http://www.musee-fournaise.com/
|Museo intercomunale di Nogent-sur-Marne
|Tariffa ridotta su visita guidata a scelta di mostre permanenti sulle rive della Marna o di gruppo espositivo permanente di 8 persone, su appuntamento
|http://www.museenogentsurmarne.net/
|Museo Jean Jacques Rousseau
|Tariffa ridotta per le persone che accompagnano il visitatore in possesso del pass Navigo che beneficia di una tariffa ridotta o gratuita al Museo Jean-Jacques Rousseau + uno sconto del 5% presso il negozio del museo per questi stessi due visitatori
|http://museejjrousseau.montmorency.fr/
|Museo Nazionale Gustave Moreau
|Prezzo ridotto sul biglietto d'ingresso al Museo Moreau (esclusa mostra): 5€ invece di 7€. Prezzo ridotto sul biglietto del Museo Moreau (durante la mostra): 7 invece di 9 €, Ridotto sul biglietto combinato Moreau/Henner (esclusa mostra): 7 € invece di 9 € e (durante la mostra): 9 € invece di 11 €.
|http://www.musee-moreau.fr/
|Museo Nazionale Jean-Jacques Henner
|Prezzo ridotto sul biglietto d'ingresso al Museo Henner: 4€ invece di 6€. Prezzo ridotto sul biglietto combinato Moreau/Henner (esclusa mostra): 7€ invece di 9€ e (durante la mostra): 9€ invece di 11€.
|https://www.musee-henner.fr/
|Museo Picasso
|Abbonamento singolo di 1 anno: 25€ invece di 27€ Abbonamento singolo di 2 anni: 47€ invece di 50€ Pass duo di 1 anno: 45€ invece di 50€ Pass duo di 2 anni: 80€ invece di 90€
|https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil
|Nuova stazione ferroviaria a teatro
|Tariffa cultura Navigo a 8 €. Offerte puntuali: newsletter e da vedere sul sito
|http://www.gareautheatre.com/
|Nuovo Teatro di Montreuil
|Tariffa ridotta
|http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/
|Nuovo Odeon
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.nouvelodeon.com/
|Opéra Comique
|Opere: -35 anni 1 posto a -35% stesso prezzo di accompagnamento Concerto: all'ora di pranzo 1 posto acquistato = 1 posto offerto visita Patrimonio: visite di scoperta a 5 €
|https://www.opera-comique.com/
|Opera Massy
|Tariffa ridotta su tutti gli spettacoli vedi condizioni sul programma
|http://www.opera-massy.com/
|Opéra National De Paris Garnier
|Prezzo ridotto sulla visita libera del Palazzo: 8€ invece di 12€ 10€ invece di 14€ durante il periodo espositivo
|https://www.operadeparis.fr/
|Orchestra Lamoureux
|Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta di 10 € nella categoria 3 su una selezione di concerti: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Offerta valida per telefono (01 58 39 30 30) e su presentazione della prova Navigo al momento del controllo del biglietto.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Orchestra Nazionale dell'Ile-de-France
|Accesso alla tariffa abbonati "pass 3 concerti" o alla tariffa abbonati per i minori di 28 anni per i concerti stagionali* dell'Orchestre national d'Île-de-France alla Philharmonie de Paris (*esclusi i progetti eccezionali). Possibilità di beneficiare della sua tariffa preferenziale a terzi.
|https://philharmoniedeparis.fr/
|Palazzo di Tokyo
|Offerta su servizi specifici
|http://palaisdetokyo.com/
|PanoraMagique a Disneyland Paris
|Meno 2 € sui biglietti adulti (12 anni e oltre) o 13 € invece di 15 € TTC
|https://www.panoramagique.com/
|Pantheon - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tariffa speciale su biglietto singolo e biglietto combinato Pantheon – Basilica di Saint-Denis
|http://www.paris-pantheon.fr/
|Festa poetica
|Tariffa ridotta sulle visite guidate il sabato dal 22 maggio fino a ottobre: 5€
|https://www.parti-poetique.org/
|Periferica - Technopol
|I titolari del pass Navigo che hanno la tariffa migliore (ridotta per persone in cerca di lavoro, studenti e titolari di una carta di invalidità) possono offrire a un'altra persona una tariffa ridotta di € 15 invece di € 25 per la tariffa normale Pass 1 notte.
|https://www.pariselectronicweek.com/
|Punti in comune Cergy Pontoise
|Tariffa ridotta portatori e accompagnatori, spettacoli a prezzo A: 20€ e spettacoli a tariffa B: 13€
|https://points-communs.com/
|Provins Turismo Città Medievale
|Riduzione di -15 € sulle tariffe pubbliche tranne eventi speciali
|https://www.provins.net/
|Riflessione medicea
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.lesecransdeparis.fr/
|Sala André Malraux
|Offerta tariffa ridotta Navigo Culture su tutti gli spettacoli a tariffe stagionali culturali per il titolare + offerta tariffa Cercle Navigo per un accompagnatore
|https://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/
|Sala Jacques Berrier
|Gratuito su spettacoli e proiezioni pubbliche. Incontri privilegiati con gli artisti dopo gli spettacoli.
|https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105
|Fiera del libro e della gioventù
|Quando si acquista un biglietto lounge durante il fine settimana un 2 ° biglietto gratuito
|http://slpjplus.fr/
|Scène Nationale De L’Essonne - Centre culturel Robert Desnos
|Tariffa ridotta a 10 € per gli abbonati Navigo, stessa riduzione per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove.
|http://www.scenenationale-essonne.com/
|Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'Agora
|Tariffa ridotta a 10 € per gli abbonati Navigo, stessa riduzione per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove.
|http://www.scenenationale-essonne.com/
|Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + Centre d'art (tram)
|Prezzo ridotto a 10 € entro il limite di una quota di 10 posti per spettacolo specifico
|http://www.lafermedubuisson.com/
|Sèvres Céramique - Manifattura e Musei Nazionali
|Ingresso gratuito sulle collezioni permanenti del museo al di fuori dei periodi temporanei e tariffa ridotta durante le mostre temporanee
|http://www.sevresciteceramique.fr/
|Studio Ciné
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Studio delle Orsoline
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.studiodesursulines.com/
|Studio Galande
|Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio)
|http://www.studiogalande.fr/
|T2G Teatro di Gennevilliers
|Ridotto a 18€
|http://www.theatredegennevilliers.fr/
|Teatro - Cinéma du Garde-Chasse
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|http://www.theatredugardechasse.fr/
|Teatro - Cinéma du Garde-Chasse
|Accesso alla tariffa super ridotta di 9€ su una selezione di spettacoli della stagione. Informazioni e prenotazioni allo 01 43 60 41 89
|http://www.theatredugardechasse.fr/
|Teatro André Malraux
|Accesso alla tariffa ridotta per gli abbonati Navigo interessati, su tutta la programmazione teatrale e cinematografica.
|https://www.tam.fr/
|Teatro André Malraux
|Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici
|https://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481
|Teatro Claude Debussy
|Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi
|http://www.theatredemaisons-alfort.org/
|Théâtre D’Epinay-Sous-Senart - Sothevy
|Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata
|https://www.ville-epinay-senart.fr/
|Théâtre De Boussy-Saint-Antoine- Salle Gérard Philippe - Sothevy
|Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata
|https://www.aggloculture.fr/
|Teatro di Brétigny
|Possibilità di far beneficiare un'altra persona della tariffa ridotta valida solo 1 volta e offerta puntuale su eventi specifici
|http://www.theatre-bretigny.fr/
|Teatro Brunoy - Sothevy
|Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata
|http://www.theatres-yerres.fr/
|Teatro di Châtillon
|Tariffa ridotta 14 € e 14 € per l'accompagnatore offerte tariffarie su servizi specifici
|http://www.theatreachatillon.com/
|Teatro di Chelles
|Tariffa ridotta
|http://theatre.chelles.fr/
|Teatro Crosnes - Sothevy
|Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata
|https://www.theatres-yerres.fr/
|Teatro di Jouy
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro della Cité internationale
|Tariffa ridotta a 16 € per tutta la stagione per i possessori di Navigo
|http://www.theatredelacite.com/
|Théâtre de La Commune - Aubervilliers
|Prezzo ridotto 1 posto 10 € per -30 anni e 14 € per + 30 anni e drink offerto al bar
|http://lacommune-aubervilliers.fr/
|Teatro della tempesta
|Ridotto 17€ invece di 22€, stesso prezzo per l'accompagnatore
|https://www.la-tempete.fr/
|Teatro della Valle
|Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta su tutti gli spettacoli del venerdì della Grancia e della tariffa abbonato su tutti i teatri Goûters. Offerta valida online o telefonicamente al numero 01 34 04 03 41. La prova di Navigo può essere richiesta il giorno dello spettacolo. Per la programmazione: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
|https://www.theatredelavallee.fr/programmation/
|Théâtre de l'Envol
|Applicazione dell'aliquota ridotta a tutte le categorie di spettacoli A – B- C – D della stagione culturale
|http://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea
|Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie
|Da settembre 2023: ogni giovedì, biglietti a 17€ invece di 22€ per gli abbonati Navigo. Spettacoli alle 19 e alle 21 (reception 1 ora prima di ogni spettacolo). Prenotazioni: 01 48 08 39 74 o [email protected]. Pagamento: per telefono o in loco. Precisione di accesso al teatro: l'accesso è solo dalla strada del Champ de Manœuvre e non dal Parc Floral. Si trova sul retro del sito Cartoucherie e ha grandi porte e finestre rosse.
|https://www.epeedebois.com/
|Teatro Longjumeau
|Tariffa ridotta su tutti gli spettacoli esclusi varietà e commedia riservati alla tariffa città vedi programma
|http://www.theatre-longjumeau.com/
|Teatro degli Oppressi
|Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta su tutti gli spettacoli. Prenotazione solo presso la biglietteria (che apre 40 minuti prima dell'inizio dello spettacolo) e su presentazione di un abbonamento Navigo valido.
|http://www.theatredelopprime.com
|Teatro di Quincy-sous-Sénart - Sothevy
|Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata
|http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/
|Teatro di Saint Quentin en Yvelines
|Tariffe ridotte
|http://www.theatresqy.org/
|Teatro di Sartrouville
|Tariffa ridotta 19 € per gli adulti e 8 € per i ragazzi dai 12 ai 26 anni accompagnando lo stesso prezzo, offerta promozionale su spettacoli specifici
|http://www.theatre-sartrouville.com/
|Teatro di Suresnes Jean Vilar
|Tariffa ridotta aperta agli abbonati Navigo su una selezione di spettacoli: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Per gli spettacoli alla tariffa A, 25 € invece di 30 €, per gli spettacoli alla tariffa B, 20 € invece di 25 €. Per i minori di 28 anni, prezzo ridotto a 10 € per spettacoli a tariffa A e tariffa B. Offerta soggetta a disponibilità. Prenotazione in loco o telefonicamente al numero 01 46 97 98 10 dal martedì al sabato dalle 13 alle 18 su presentazione del pass Navigo valido.
|https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo
|Mel Bonis Green Theatre
|Gratuito su spettacoli ed eventi pubblici. Incontri privilegiati con gli artisti del Festival des Jardins d'Été e professionisti delle arti dello spettacolo.
|https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/
|Teatro di Yerres - Sothevy
|Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata
|https://www.theatres-yerres.fr/
|Teatro Bouffes du Nord
|Tariffa ridotta valida su una selezione di spettacoli della stagione
|https://www.bouffesdunord.com/
|Teatro delle Sorgenti
|Tariffa ridotta escluso abo e offerta a tariffa ridotta per l'accompagnatore
|http://www.theatredessources.fr/
|Teatro Blanc Mesnil
|Tariffa ridotta per tutti gli spettacoli in base al programma
|https://www.theatredublancmesnil.com/
|Teatro Châtelet
|Tariffa ridotta su una selezione di spettacoli e categorie di posti entro il limite della quota disponibile
|https://www.chatelet.com/navigo/
|Teatro Cormier
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro Dunois
|Prezzo ridotto 10 € per +25 anni e 7,50 € per 15 a 25 anni su alcuni spettacoli
|http://www.theatredunois.org/
|Teatro Gerard Philipe (Saint-Denis) Cdn
|Tariffa ridotta 17€ invece di 23€ stessa tariffa di accompagnamento e offerte puntuali su eventi dedicati
|https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/
|Teatro Jean Arp de Clamart
|Ridotto 12 €
|http://www.theatrejeanarp.com/
|Teatro Jean Vilar di Vitry-sur-Seine
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.theatrejeanvilar.com/
|Teatro L'Etoile du Nord
|Ridotto 12€ invece di 17€ sugli spettacoli su internet
|http://www.etoiledunord-theatre.com/
|Teatro L'Avant Seine
|Prezzo A: 25€ invece di 31€ Tariffa B 15€ invece di 21€ su una selezione di spettacoli
|http://www.lavant-seine.com/
|Teatro L'azimut
|Ridotto 10€ e Cercle 15€
|https://l-azimut.fr/
|Teatro Les Bords de Scènes
|Tariffa ridotta o molto ridotta per i ragazzi dai 18 ai 25 anni su una selezione di spettacoli
|http://www.lesbordsdescenes.fr/
|Teatro Louis Aragon - SCINACD
|Tariffa ridotta (12€) per i possessori del Navigo + una persona a scelta
|http://tla-tremblay.fr/
|Teatro Mogador
|Sconto del 10% il martedì, mercoledì e giovedì in base alla tariffa al dettaglio dei rivenditori
|https://www.theatremogador.com/
|Teatro Municipale di Fontainebleau
|Tariffa ridotta 2 (16€ zona 1 / 10€ zona 2) su tutti gli spettacoli della stagione. Offerta valida online e in biglietteria, soggetta alla verifica di una prova Navigo valida. »
|https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html
|Teatro Nanterre-Amandiers
|Offerta in fase di sviluppo.
|http://www.nanterre-amandiers.com/
|Teatro Aperto
|Tariffe ridotte da 14€ a 18€ sugli spettacoli della stagione, fino ad esaurimento posti
|http://www.theatre-ouvert.com/
|Teatro Parigi Villette
|Tariffa ridotta per spettacoli "adolescenti/adulti" / 8€ per il pubblico giovane / laboratori gratuiti fino ad esaurimento posti
|http://www.theatre-paris-villette.com/
|Teatro Paul Éluard
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro Pierre Fresnay
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro Romain Rolland
|Prezzo dell'abbonamento Classic su tutti gli spettacoli (esclusi gli spettacoli eccezionali): Intero: € 15,50, Ridotto*: € 13,50, Mini*: € 10 Prenotazione possibile solo in loco o telefonicamente. Tariffa ridotta: anziani (+60 anni), famiglie numerose, abbonati teatri amici. Tariffa minima: -26 anni, persone in cerca di lavoro, studenti, titolari di una carta di invalidità, beneficiari RSA, lavoratori intermittenti dello spettacolo."
|http://trr.fr/
|Teatro Sarah Bernhardt
|Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org
|https://ecransvo.org/
|Teatro Sénart Scena Nazionale
|Tariffa decrescente da 31 a - 61 anni tariffe da 13 € a 29 € e per -30 anni a +62 anni biglietti da 10 € a 21 €
|https://theatre-senart.com/
|Teatro Victor Hugo - Bagneux
|Prezzo a 13 € per i beneficiari del Navigo Pass e per un accompagnatore (circolo Navigo). Servizio specifico: inviti a gite di residenza, visita del teatro, mostra.
|http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/
|Stelle di Parigi
|Sconto di 3 € sulla tariffa (adulto e bambino) in vigore per crociere di un'ora tutti i giorni tranne il 14 luglio e il 31 dicembre. Sconto su crociera guidata (a seconda della stagione), crociera in famiglia (a seconda del periodo), crociera aperitivo (tutti i giorni alle 21).
|https://www.vedettesdeparis.fr/
|Villa Savoye - Centre des Monuments Nationaux (CMN)
|Tariffa speciale su biglietto singolo
|http://www.villa-savoye.fr/