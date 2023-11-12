Mappa dei vantaggi culturali di Navigo

4 Delta Tariffa ridotta sulle proiezioni del Festival Ciné-Junior (2-15 febbraio) e tariffa ridotta sulle altre proiezioni https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

7 Parnassiani Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.parnassiens.com/

Abbazia di Maubuisson Ingresso gratuito alle mostre e riduzione dal -50% al -60% sulle bevande https://www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuisson.htm

Amaclio produzioni Offriamo ai possessori della carta Navigo una tariffa Navigo Culture equivalente alla tariffa ridotta dell'esperienza Eternelle Notre-Dame, ovvero € 20,99 invece di € 30,99 https://amaclio.com/

Atelier de Paris - Centre de Développement Chorégraphique National (CDCN) Tariffa ridotta offerta scoperta https://www.atelierdeparis.org/

Oltre le voci - dal 24 gennaio all'11 febbraio 2023 Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. http://aufildesvoix.com/

Auditorium Gérard Grisey del Conservatorio Offerta tariffa ridotta Navigo Culture su tutti gli spettacoli alle tariffe della stagione culturale per il titolare + Cercle Navigo per un accompagnatore https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-de-sarcelles/

Pallone scommesse Generali Meno 2 € sui biglietti adulti (12 anni e +) o 13 € invece di 15 € TTC https://www.ballondeparis.com/

Basilica di Saint-Denis Tariffa speciale su biglietto singolo, biglietto combinato Pantheon – Basilica di Saint-Denis http://www.saint-denis-basilique.fr/

Biblioteca Nazionale di Francia Offerta in fase di sviluppo. https://www.bnf.fr/fr

Cabaret selvaggio Tariffa ridotta su produzioni e servizi specifici come incontri con artisti https://www.cabaretsauvage.com/

Centoquattro104 Tariffa ridotta su tutta la programmazione https://www.104.fr/

Centro André Malraux Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici http://www.le-bourget.fr/Centre-Culturel-Andre-Malraux.html#.V2u_T7orLBs

Centro Culturale Aragon-Triolet Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet https://www.mairie-orly.fr/Temps-libre/Culture/Centre-culturel-Aragon-Triolet/Programmation

Centro Culturale Yves Montand Cinema Per i possessori del pass Navigo, accesso alla tariffa individuale più vantaggiosa per proiezioni cinematografiche e spettacoli. Per i possessori del pass Navigo con un abbonamento "La mia carta", possibilità di beneficiare della tariffa dell'abbonato a una terza persona di loro scelta. https://www.livry-gargan.fr/mes-loisirs/culture/centre-culturel-cinema-yves-montand-873.html

Centro Culturale del Forum La città di Saint Gratien offre ai titolari del Navigo Culture Pass di beneficiare della tariffa ridotta per gli spettacoli della stagione culturale http://www.ville-saintgratien.fr

Centro Culturale Picasso Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Centro Culturale Wladimir di Ormesson Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi https://www.ormesson.fr/ma-ville/culture-loisirs/centre-culturel-wladimir-d-ormesson

Centre d'Action Cinématographique Le Rex Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet (in attesa di conferma) http://www.lerex-chatenaymalabry.fr/

Centre d'Art Contemporain (CAC) Brétigny Invito a vernissage e incontri d'artista https://www.cacbretigny.com/fr/

Centro della Vallonia Bruxelles Tariffa ridotta su tutta la programmazione, -5% in libreria http://www.cwb.fr/

Centro delle Arti Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Centro d'Arte Enghien les Bains Gli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta sull'intera programmazione (teatro, cinema, concerto, festival inclusi). Offerta valida online o presso la biglietteria del centro e soggetta alla presentazione di una giustificazione Navigo. http://www.cda95.fr/

Centro delle rive della Marna Offerta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membri http://www.cdbm.org/

Centro Pompidou Accesso alla tariffa ridotta per i possessori del pass Navigo per le mostre temporanee e la collezione permanente, negli slot di fine giornata, dalle ore 18. Possibilità di beneficiare di una persona cara della tariffa ridotta dalle 18h, se il titolare del pass Navigo ha già diritto alla tariffa ridotta. https://billetterie.centrepompidou.fr

Cappella espiatoria - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tariffa speciale su biglietto singolo http://chapelle-expiatoire.monuments-nationaux.fr/

Chaplin - Denfert Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Chaplin - Saint-Lambert Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.lescinemaschaplin.fr/

Castello di Auvers Tariffa ridotta di 10€ dal martedì al venerdì. Offerta valida su presentazione di una giustificazione Navigo presso la biglietteria del castello. http://www.chateau-auvers.fr/

Castello di Breteuil Tariffa ridotta per l'ingresso al Parco o all'ingresso al Parco e visita al castello https://www.breteuil.fr/fr/

Castello di Champs-sur-Marne - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tariffa speciale su biglietto singolo http://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Castello di Fontainebleau Tariffa speciale su biglietto singolo https://www.chateaudefontainebleau.fr/

Château de Maisons - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tariffa speciale su biglietto singolo http://www.chateau-maisons.fr/

Castello di Montecristo Tariffa ridotta solo il sabato https://www.chateau-monte-cristo.com/main/visite/

Castello di Rambouillet - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tariffa speciale su biglietto singolo http://chateau-rambouillet.monuments-nationaux.fr/

Castello di Vincennes - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tariffa speciale su biglietto singolo http://www.chateau-vincennes.fr/

Museo del castello di Nemours Prezzo 3 € visita libera e 5 € visita guidata e stessa offerta per accompagnatore titolare https://www.nemours.fr/chateau-musee

Château Rosa Bonheur Tariffa ridotta su prenotazione e incontro con gli artisti stessa tariffa per accompagnatore https://www.chateau-rosa-bonheur.fr/

Christine Cinema Club Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) https://pariscinemaclub.com/christine/

Cine 220 Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate http://www.cine220.com/

Cinema Agnès Varda Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet https://www.lesbordsdescenes.fr/

Cinema André Malraux Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici http://www.ville-bondy.fr/culture/cinema-andre-malraux/

Cinema Apollo Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet http://cinema-apollo.fr/

Cinema Arcel Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate https://cinemas.grandparissud.fr/arcel

Cinema di Vanves Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet http://www.theatre-vanves.fr/

Cinema dei registi Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.bistrotdescineastes.com/

Cinema del Pantheon Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) https://www.whynotproductions.fr/pantheon/

Cinema Henri Langlois Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema intercomunale di Ysieux Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema itinerante di Cinessonne Per gli abbonati Navigo, accesso alla tariffa ridotta per tutta la programmazione del Cinema Itinerante di Cinessonne. Offerta valida su presentazione dell'attuale pass Navigo presso la biglietteria delle sedi partner. https://www.cinessonne.com/evenements/cinema-itinerant-2023-1670260800

Cinema Jacques Brel Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Jacques Prévert Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le proiezioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet, + tariffa ridotta di 16 € invece di 22 € sulla programmazione delle trasmissioni "The Metropolitan Opera, Bolshoi and the Comédie Française" http://www.tcprevert.fr/

Cinema Jacques Prévert Prezzo a 2,50 € sulle sessioni di eventi identificate. http://cineprevert.blogspot.fr/

Cinema Jean Vigo Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet http://www.cinema-jean-vigo.fr/

Cinema Antares Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema La Lucarne Offerta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membri http://www.mjccreteil.com/

Cinema Le Calypso Tariffa ridotta sui biglietti singoli del cinema; conferenze ALTAIR; trasmissioni Opera, Balletto, concerto, teatro http://cinema-calypso.fr/

Cinema Il Casinò Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi http://www.mairie-villiers94.com/

Cinema Le Conti Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Figuier Blanc Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Forum Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi https://ville-boissy.fr/vivre-a-boissy/culture-evenements/cinema-le-forum/

Cinema Le Kosmos Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet http://cinemakosmos.fontenay.fr/

Cinema Le Lavoir numérique Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi https://www.ville-gentilly.fr/au-quotidien/culture/service-culturel-municipal

Cinema Le Lido Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet https://www.cinemas-theatresaintmaur.com/

Cinema Le Palace Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema Le Parterre Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate https://www.cinemaleparterre.fr/

Cinema le Sélect Tariffa ridotta su intrattenimento e dibattiti serali (esclusa la trasmissione in diretta) per il possessore del pass Navigo http://www.leselect.ville-antony.fr/

Cinema Les 7 Batignolles Tariffa ridotta di 11€90 invece di 14€20 ogni lunedì e giovedì esclusi gli eventi http://cinema-7batignolles.fr/

Cinema Les Toiles Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet https://ecransvo.org/

Cinema Lino Ventura Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate https://www.lesbordsdescenes.fr/

Cinema Louis Daquin Tariffa ridotta di 5€ per i possessori del pass invece di 6,50€ http://cinemadublancmesnil.fr/

Cinema Prévert Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi http://salle-pierre-et.gaqo.net/

Cinema Palazzo Reale Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi https://royalpalacenogent.fr/

Cinema Studio 28 Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.cinema-studio28.fr/

Cinema Trianon Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet (in attesa di conferma) http://www.sceaux.fr/films-au-trianon

Cinema Utopia Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Cinema del Palazzo Su presentazione di un pass Navigo valido alla cassa, viene offerto un prezzo di 5 € sulle proiezioni evento dei Cinémas du Palais: proiezioni con ospiti, animate, con workshop, al ritmo di una media di due eventi a settimana, durante tutto l'anno, per tutte le età. Escluse le proiezioni dell'opera al cinema http://www.lepalais.com/

Cinepal' Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate https://www.cinepal.fr/

Cinetampe Offerta di posti tariffe ridotte camere riservate ai membri http://www.caese.fr/

Cité de la musique-Philharmonie de Paris Tariffa ridotta per il Museo e per le mostre della Cité de la musique - Philharmonie de Paris https://philharmoniedeparis.fr/fr

Città dell'architettura e del patrimonio Per gli abbonati Navigo, accesso alla tariffa ridotta di 6 € invece di 9 € per il museo e 9 € invece di 12 € per le mostre temporanee. Offerta valida su presentazione del pass Navigo presso la biglietteria del museo. https://www.citedelarchitecture.fr/fr

Città della Scienza e dell'Industria Tariffa ridotta concessa entro il limite delle scorte idonee all'acquisto di biglietti online di un biglietto a prezzo intero Mostre della Cité des sciences et de l'industrie su attivazione del codice promozionale NAVIGO: offerta valida per 1 anno, rinnovabile 2 volte https://www.cite-sciences.fr

Citéco - Città dell'Economia Per gli abbonati Navigo e il loro accompagnatore, tariffa ridotta sulle collezioni permanenti. Per gli abbonati immagina R, prezzo molto ridotto a 6 € sulle collezioni permanenti. Offerta valida su biglietteria online e biglietteria fisica, su presentazione di prova. https://www.citeco.fr/

Club della Stella Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.clubdeletoile.fr/

Azienda Oposito - Le Moulin Fondu Tariffe specifiche durante visite organizzate, gite e incontri privilegiati https://www.oposito.fr/-Le-Moulin-Fondu-.html

Conciergerie - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tariffa speciale su biglietto singolo, biglietto combinato Conciergerie – Sainte-Chapelle http://www.paris-conciergerie.fr/

Conservatorio regionale di Cergy-Pontoise Prezzo ridotto 5 € o 10 € a seconda dei concerti http://www.conservatoire-cergypontoise.fr

Coulommiers Pays de Brie Turismo 1 posto offerto per 1 posto acquistato su servizi di roaming turistico con Ferté Jazz + Laboratorio del gusto in sessione privata 1 degustazione di brie e champagne o 1 posto di corso di cucina masterclass offerto per sessione https://www.coulommierspaysdebrie-tourisme.fr/

Dali Parigi Prezzo intero (26 anni +): 13€, Ridotto (insegnanti, persone in cerca di lavoro, -26 anni): 9€, Gratuito: -8 anni http://www.daliparis.com/

Tenuta Dampierre-en-Yvelines Tariffa ridotta https://www.domaine-dampierre.com/

Cinema Domont Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Scuola d'Arte Janine Haddad Offerta tariffa ridotta stage, incontri privilegiati con gli artisti espositori. Aperture espositive. https://www.sarcelles.fr/loisirs-culture/politique-culturelle-a-sarcelles/lecole-dart-janine-haddad-a-sarcelles/tarifs-des-cotisations-de-lecole-janine-haddad-2021-2022/

Scuole di cinema club Offerta in fase di sviluppo. https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/

Eole Factory Festival - dal 7 al 10 settembre 2023 Apertura della tariffa ridotta agli abbonati Navigo Month, Annual, Senior, imagine R e Freedom +. https://www.eolefactoryfestival.com

Spada di legno Offerta in fase di sviluppo. http://www.cine-epeedebois.fr/

Spazio 1789 Apertura della tariffa ridotta agli abbonati Navigo per i seguenti spettacoli della stagione 2023/2024: Maldonne, coreografia di Leïla Ka; Carte blanche passinho, coreografia di Smaïl Kanouté; Libero arbitrio di Julie Bertin; Baskettistes de Bamako di Thomas Guérineau; Olympicorama, di Frédéric Ferrer. Offerta valida solo in biglietteria su presentazione di un abbonamento Navigo valido. http://www.espace-1789.com/

Spazio Bernard Mantienne Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet http://ebmantienne.fr/

Espace culturel Alain-Poher - Salle Charles Chaplin Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi http://www.ablon-sur-seine.fr/?Espace-Culturel-Alain-Poher#.X1JVeYvgpXU

Espace Culturel André Malraux (ECAM) - Théâtre Du Kremlin-Bicêtre Prezzo ridotto di 9 € sugli spettacoli, 15 € sugli spettacoli a tariffa eccezionale e 8 € sugli spettacoli per famiglie http://ecam-lekremlinbicetre.com/

Spazio Daniel Sorano Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi http://www.espacesorano.com/

Espace des Arts - Salle Philippe Noiret Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici http://espace-des-arts.fr/

Espace Jean-Marie Poirier Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi https://www.cinemapublic.org/espace-jean-marie-poirier-sucy-en-brie/

Festival Baroque De Pontoise - dal 23 settembre al 16 dicembre 2023 Tariffa ridotta su tutta la programmazione (escluso 24 settembre e 20 ottobre). Acquista direttamente online sul sito o in loco il mercoledì dalle 11:30 alle 18:30. Per ulteriori informazioni: 0134351871 www.festivalbaroque-pontoise.fr

Festival D'Auvers-sur-Oise - dal 30 aprile al 28 settembre 2023 Per concerti a serie singola: accesso a tariffa ridotta per gli abbonati Navigo. Per i concerti che offrono diverse categorie di posti: aggiornamento delle categorie 2 e 3 per gli abbonati Navigo (categoria 2 alla tariffa 3 e categoria 3 alla tariffa 4). Offerte valide per telefono al numero 01 30 36 77 77 o via e-mail a [email protected] e soggette all'invio di una prova Navigo via e-mail. https://festival-auvers.com/

Festival d'automne à Paris - dal 7 settembre 2023 al 30 gennaio 2024 Per i possessori di un abbonamento Navigo, il Festival d'Automne offre, sull'intero programma dell'edizione 2023, ovvero 82 eventi in 73 sedi a Parigi e Île-de-France, 4.000 posti a tariffa ridotta su biglietti individuali a prezzo pieno, esclusi abbonamenti e tariffe specifiche Per maggiori informazioni, si rimanda al programma online del festival https://www.festival-automne.com/programme https://www.festival-automne.com/

Festival De Saint Denis - dal 2 al 27 giugno 2023 Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. http://www.festival-saint-denis.com/

Festival des 2 Rivières - dal 16 al 18 giugno 2023 Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. https://www.festivaldes2rivieres.com/billetterie/

Festival Jazz au Fil de l'Oise - dal 23 settembre al 10 dicembre 2023 Per i possessori di un abbonamento Navigo e il loro accompagnatore, tariffa ridotta su tutta la programmazione (tranne La Grande Table il 25 novembre). Essendo il Festival itinerante, il prezzo varia a seconda del concerto e della sua location. https://www.jazzaufildeloise.fr

Mama Festival - dall'11 al 13 ottobre 2023 Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta di € 22 su tutta la programmazione del festival, entro il limite di 40 posti al giorno. Prenotazione sulla biglietteria dedicata: https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb https://widget.weezevent.com/ticket/3de3fa44-d80d-4082-9503-962f90e8a6cb

Paris Summer Festival - dal 10 al 30 luglio 2023 Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. https://www.parislete.fr/

Peacock Society Festival - 8 e 9 luglio 2023 Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Festival Rock-En-Seine - dal 23 al 27 agosto 2023 Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. https://shotgun.live/fr/rock-en-seine-2023?noHeader=true&utm_source=res&noFooter=true

Festival Solidays Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. https://solidays.seetickets.com/event/solidays-2023-pass-3-jours/hippodrome-de-longchamp/2454498

World Music Cities Festival - dal 13 ottobre al 12 novembre 2023 Gli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta sui concerti del festival presentati al Point Fort d'Aubervilliers. Vedi la programmazione sul sito del festival. Offerta valida sulla biglietteria online e soggetta alla presentazione di una prova Navigo la sera dello spettacolo. http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/

Festival We Love Green Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. https://welovegreen.seetickets.com/content/pass-choice?c=1&offercode=wlgnavigo23

Festival Yardland Offerta in arrivo per la prossima edizione del festival. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

File 7 Tariffa ridotta di 3€ a prezzo intero riservata agli abitanti della Val d'Europe http://www.file7.com/

Fondazione Le Corbusier Sconto 2€ sui prezzi interi e offerta puntuale sulle visite guidate gratuite annunciate dalla newsletter http://www.fondationlecorbusier.fr/

Fondazione Royaumont Tariffa ridotta sul biglietto d'ingresso alle visite stessa tariffa per gli accompagnatori https://www.royaumont.com/la-fondation-royaumont/

Francia in miniatura Sconto del 20% sul biglietto d'ingresso alle biglietterie del parco France Miniature per gli abbonati Navigo + 1 accompagnatore. Offerta valida su presentazione di un pass Navigo valido presso le biglietterie del parco France Miniature, fino al 5 novembre 2023 secondo il calendario di apertura. Non scambiabile, non rimborsabile e non cumulabile con alcuna promozione o tariffa preferenziale. D37 http://www.franceminiature.fr/

Galeria Continua Visita guidata gratuita http://www.galleriacontinua.com/

Grande azione Offerta in fase di sviluppo. http://www.legrandaction.com/

Istituto delle Culture Islamiche Gli abbonati Navigo beneficiano di una visita guidata gratuita ed esclusiva di ogni mostra ICI https://www.institut-cultures-islam.org/

Istituto del Mondo Arabo Tariffa ridotta per l'abbonato Navigo sull'ingresso al museo, mostre e spettacoli. Tariffa ridotta per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo se - 26 anni o in cerca di lavoro o beneficiario della RSA. Per i minori di 26 anni, la mostra "Ciò che la Palestina porta al mondo" e il museo sono gratuiti per tutta l'estate. http://www.imarabe.org/

Istituto Giacometti Gli abbonati Navigo beneficiano di una tariffa agevolata di 7€ per la mostra ALBERTO GIACOMETTI. LE NEZ, dal 7 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024. Offerta valida solo presso la biglietteria della fondazione, su presentazione di una giustificazione Navigo valida https://www.fondation-giacometti.fr/

Orchestra Insula e artisti ospiti Tariffa ridotta PUBBLICO entro il limite di 100 posti + Tariffa ridotta GIOVANI 10 € stagione concerti http://insulaorchestra.fr/

Teatro Visivo Internazionale Tariffa ridotta a 15 € per i possessori del pass Navigo e tariffa scoperta a 15 € per la seconda persona come parte del cerchio navigo http://ivt.fr/

Jeu de palme Tariffa ridotta su Pass Solo e Pass Duo / offerta limitata ai primi 1000 abbonamenti https://jeudepaume.org/pass-image/

Lo schermo Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici http://www.lecranstdenis.fr/

Arancia Blu Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

La fabbrica di mattoni Cdndu Val de Marne Bevanda calda offerta al bar https://www.labriqueterie.org/

La Cinémathèque Française Offerta sul Museo Méliès: 1 biglietto intero acquistato / 1 ingresso gratuito. Offerta valida solo in loco. https://www.cinematheque.fr/

La chiave Tariffa ridotta su una selezione di date e su una quota di posti per date. http://www.laclef.asso.fr/

Teatro di La Colline Ogni tre mesi, La Colline offre ai possessori di un pass Navigo di beneficiare di una tariffa preferenziale per assistere a uno spettacolo della stagione: 20 € a posto e 10 € per gli under 30. . Offerta valida per l'acquisto di 2 biglietti nelle date indicate https://www.colline.fr/les-ateliers-pour-tous/sortez-au-theatre-grace-votre-passe-navigo

La Dinamo delle Banlieues Bleues Tariffa abbonati (8€ a concerto) su una selezione di 2 concerti a trimestre, entro il limite di 5 posti a serata. Prenotazione solo telefonica e ritiro in loco previa verifica della validità. http://www.banlieuesbleues.org/

La cannaiola Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici https://www.mairie-neuillyplaisance.com/

La Ferme du Buisson Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet http://www.lafermedubuisson.com/

La galleria, centro d'arte contemporanea di Noisy-le-Sec Offerta di visita e incontro privilegiato intorno a uno spuntino e pubblicazioni di consegna pubblicate dal Centro http://lagalerie-cac-noisylesec.fr/

La lucciola Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Il Mandapa Accesso alla tariffa ridotta dello stesso livello di quella offerta a persone in cerca di lavoro, studenti, pensionati, abitanti del 13. Prenotazione e pagamento online sul sito web dello stabilimento. https://www.centre-mandapa.fr/

La Pop - Peniche Opera - Compagnie Lyrique Nationale Prezzo di 12 € ai beneficiari di minimi sociali e 10 € ai membri stessa tariffa di accompagnamento http://www.lapop.fr/

La Scala di Parigi Tariffa cultura Navigo, accesso alla tariffa ridotta su tutti gli spettacoli. Cerchio, accesso alla tariffa ridotta su tutti gli spettacoli per una 2a persona. https://lascala-paris.com/

La Senna Musicale Tariffa ridotta del 10% rispetto alla tariffa intera, su una selezione di spettacoli realizzati dalla Seine Musicale, nel limite dei posti disponibili. https://www.laseinemusicale.com/

L'arcipelago Offerta in fase di sviluppo. http://www.larchipel.net/

L'Arlecchino Offerta in fase di sviluppo. http://www.lesecransdeparis.fr/cinema/2625/arlequin/seances

Il 6B Gratuito su tutte le mostre ogni giovedì sera e domenica sera https://www.le6b.fr/

Il Ballo Ridotto 6€ invece di 7€ http://www.le-bal.fr/

Il Balzac Offerta in fase di sviluppo. http://www.cinemabalzac.com/

Il Brady Offerta in fase di sviluppo. http://www.lebrady.fr/

Il Cin'Hoche Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici http://www.cinhoche.fr/

Il cinema di Choisy-le-Roi Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi http://theatrecinemachoisy.fr/

Il Crédac Tariffa ridotta presso le Crédacantine (Visita della mostra e pranzo) http://www.credac.fr/

Il Cubo Tariffa ridotta di 5 € si applica a tutti gli spettacoli e concerti http://www.lecube.com/

Il Ciclope - Jean Tinguely Tariffa ridotta su presentazione del biglietto di trasporto http://www.lecyclop.com/

Il Forum Vauréal Tariffa ridotta per i possessori dell'abbonamento Navigo di 2€ sottratti dal prezzo di prevendita per ogni concerto http://www.leforum-vaureal.fr/

I Grand Rex & Rex Studios Per l'abbonato Navigo, tariffa ridotta a € 9 per la visita dei Rex Studios, tariffa ridotta sulle sessioni cinematografiche il lunedì e il martedì dalle 13:00 alle 17:30, tariffa ridotta a € 15,50 sulla visita guidata del Grand Rex. Offerta valida per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove. https://www.legrandrex.com/rexstudios

La Sala della Canzone Ridotto 10€ invece di 13€ e 12€ invece di 18€ per immaginare R 5€ http://www.lehall.com/

La Lincoln Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.lelincoln.com/

Il libro-scambio Gratuito sulle azioni culturali pubbliche del Libro-Scambio. Incontri privilegiati con autori e professionisti del settore librario https://www.sarcelles.fr/annuaire-acteurs-locaux/le-livre-echange/

Il Luxor Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.cinemalouxor.fr/

Il Lucernaire Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.lucernaire.fr/

Il Majestic a Montereau Su presentazione di un pass Navigo valido alla cassa, i titolari di pass residenti al di fuori dei comuni di Montereau e dei comuni azionisti - partner (Bazoches-sur-le-Betz, Cannes-Ecluse, Chevry-en-Sereine, Courcelles-en-Bassée, Donnemarie-Dontilly, La Grande Paroisse, Pont-sur-Yonne, Saint-Germain-Laval, Salins, Thoury-Férottes, Villeneuve-la-guyard, Vernou-la-celle-sur-seine, Fontenailles, Passy-sur-seine, Grisy-sur-seine, Balloy, Domats ed Egligny) beneficiano delle stesse tariffe "Partner" speciali rispetto a quelli concessi agli abitanti di questi comuni. Consulta l'elenco di queste tariffe sul sito web dello stabilimento. https://www.majestic-montereau.fr/

Il Teatro Monfort Tariffa ridotta su tutta la programmazione http://www.lemonfort.fr/

Le Mouffetard - Théâtre Des Arts de la Marionnette Tariffe ridotte http://www.lemouffetard.com/

Il circo più piccolo del mondo Il circo più piccolo del mondo offre una tariffa ridotta di 10€ http://www.lepluspetitcirquedumonde.fr/

Il punto di forza di Aubervilliers Gli abbonati Navigo interessati hanno accesso alla tariffa ridotta su una selezione di concerti. Vedi programma sul sito web di Point Fort d'Aubervilliers. Offerta valida sulla biglietteria online e soggetta alla presentazione di una prova Navigo la sera dello spettacolo. http://www.lepointfort.com

Il Rexy Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet http://www.cinemaprovins.fr/

Il Sant'Andrea delle Arti Offerta in fase di sviluppo. http://cinesaintandre.fr/

Lo Studio Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet https://lestudio-aubervilliers.fr/

Il Teatro di Rungis Offerta in fase di sviluppo. http://www.theatre-rungis.fr/

Il Trianon Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici http://www.cinematrianon.fr/

Lo schermo nomade Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici http://www.ecran-nomade.fr/

Il Magazzino Offerta in fase di sviluppo. http://www.lentrepot.fr/

I 3 Cinés Robespierre Tariffa ridotta su alcune proiezioni nell'ambito del festival Ciné Junior (2-15 febbraio). Tariffa ridotta per i possessori del Navigo Pass per tutte le sessioni di Arthur Rambo di Laurent Cantet http://3cines.vitry94.fr/

Il 3 Lussemburgo Offerta in fase di sviluppo. http://www.lestroisluxembourg.com/

Il 5 Caumartin Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.cinqcaumartin.com/

I Cinoches - Desnos Offerta una tantum e tariffa ridotta sulle camere associate https://cinemas.grandparissud.fr

Les Gémeaux Scène Nationale De Sceaux Tariffe ridotte fino ad esaurimento posti - escluso evento a tariffa singola http://www.lesgemeaux.com/

El Escorial Offerta in fase di sviluppo. http://www.lesecransdeparis.fr/

L'onda Prezzo ridotto 18€ sugli spettacoli di danza http://www.londe.fr/

Municipio Luminor Offerta in fase di sviluppo. http://www.luminor-hoteldeville.com/

Mac Créteil Prezzo ridotto di 12€ e gratuito per l'accompagnatore https://www.maccreteil.com/

Mac Val 4€ listino prezzi in vigore http://www.macval.fr/

Casa Auguste Comte Prezzo ridotto di 2€ all'ingresso http://www.augustecomte.org/

Maison Caillebotte - Città di Yerres Tariffa cultura Navigo = 10 € (Visita Casa + mostra in corso) Tariffa cultura Navigo = 6 € (Visita solo casa) https://www.yerres.fr/

Casa di ferro città di Poissy Tariffa ridotta https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/maison-de-fer.html

Casa della Cultura del Giappone Tariffa per i soci MCJP applicata solo alle proiezioni cinematografiche http://www.mcjp.fr/

Casa della Poesia Offerta di carte giovani ai primi iscritti (100 carte da vincere) con il codice "MDP" https://www.maisondelapoesieparis.com/

Casa delle Arti di Malakoff 1 tote bag offerta alla 1° visita e visita VIP dell'expo e visita merenda per i bambini durante le vacanze e tariffa ridotta per i Laboratori http://maisondesarts.malakoff.fr/

Casa del Dr. Gachet Donazione di un documento di assistenza alla visita https://www.valdoise.fr/612-la-maison-du-docteur-gachet.htm

Casa Jean Cocteau La tariffa Navigo Culture è equivalente alla tariffa ridotta, ovvero 6,50 euro, per una visita gratuita. La tariffa Navigo Culture è equivalente alla tariffa ridotta, ovvero 6,50 euro, per partecipare a un evento. http://www.maisonjeancocteau.com/

Casa per tutti Gérard Philipe Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi https://www.facebook.com/people/MPT-Gérard-Philipe/100064061231076/

Casa-Museo Raymond Devos Tariffa ridotta in visita guidata (5€ invece di 8€) e laboratorio di scrittura (15€ invece di 20€) https://raymond-devos.org/

Maestosa Bastiglia Offerta in fase di sviluppo. http://www.lesecransdeparis.fr/

Majestic Passy Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.lesecransdeparis.fr/

Max Linder Panorama Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://maxlinder.com/

MC93 Casa della Cultura di Seine-Saint-Denis Tariffa ridotta di 18 € (invece di 25 € o 30 €) su una selezione di spettacoli elencati qui: https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs https://www.mc93.com/info-pratiques/tarifs

Memoriale dell'Olocausto Visita guidata gratuita la domenica pomeriggio. 5% di sconto in libreria memorialdelashoah.org

Zecca di Parigi Ridotto 10€ sull'ingresso al museo e ridotto 10€ per l'accompagnatore https://www.monnaiedeparis.fr/

Museo Bossuet - Città di Meaux Tariffa ridotta per i possessori del pass Navigo e tariffa ridotta per un accompagnatore sul modello di un'offerta di scoperta http://www.musee-bossuet.fr/

Museo Clemenceau Tariffa ridotta benefici culturali a 3 €, ogni mercoledì. Acquisto dei biglietti in loco, presso la struttura. http://www.musee-clemenceau.fr/

Museo di Arte e Storia di Melun Ingresso ad una tariffa unica di 1 (escluso prezzo ridotto), visita guidata gratuita per mostre temporanee, invito alle inaugurazioni https://www.ville-melun.fr/temps-libre/musee-d-art-et-d-histoire-de-la-ville-de-melun

Museo di Arte e Storia dell'Ebraismo Collezione permanente gratuita il primo sabato di ottobre a giugno e -5% sulla libreria. http://www.mahj.org/

Museo di Arte e Storia Louis Senlecq - L'Isle Adam Ingresso libero http://www.musee.ville-isle-adam.fr/

Museo di Arte e Storia Paul Eluard - Saint Denis Tariffa ridotta e offerte puntuali su eventi, visite, meeting, salta fila http://musee-saint-denis.com/#accueil

Museo delle vie navigabili interne Tariffa ridotta di 4,50 € invece di 5 €, Tariffa sociale minima a 2,70 € invece di 3 €, tariffa -18 anni e scuola a 1,80 € invece di 2 €, Tariffa ridotta Conflanais a 1,35 € invece di 1,50 € http://www.musee-batellerie-conflans.fr/

Museo della Gendarmeria Ridotto 5€ e cerchio 5€ servizi specifici e visite https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/musee

Museo della Grande Guerra Tariffa ridotta per gli abbonati Navigo interessati. Offerta valida in biglietteria fisica e online. http://www.museedelagrandeguerre.eu/

Museo Postale Tariffa ridotta all'ingresso del museo per i possessori del pass Navigo http://www.museedelaposte.fr/

Museo della Resistenza Nazionale Metà prezzo ingresso 4 € e due slot di visite guidate gratuite il sabato e la domenica http://www.musee-resistance.com/

Museo di Seine-et-Marne Le migliori tariffe offerte dai cinque stabilimenti su visite ed eventi temporanei http://www.musee-seine-et-marne.fr/

Museo della Toile de Jouy Ingresso intero 9€ / ridotto 7€ http://www.museedelatoiledejouy.fr/

Museo dell'Aria e dello Spazio Tariffa ridotta per un accompagnatore sul biglietto check-in/boarding (ingresso al museo e visita dell'aereo) https://www.museeairespace.fr/

Museo dell'Esercito Tariffa ridotta https://www.musee-armee.fr/

Museo dell'Orangerie Tariffa ridotta sull'intera offerta di iscrizione Carte Blanche. Offerta valida solo presso la biglietteria fisica del museo. https://www.musee-orangerie.fr/

Museo di Montmartre Biglietto alla tariffa ridotta di 11€ e accesso al museo: collezioni permanenti, mostra temporanea, giardini + offerte una tantum http://museedemontmartre.fr/

Museo dipartimentale Bourdelle a Egreville Le migliori tariffe su visite temporanee ed eventi http://www.musee-jardin-bourdelle.fr/

Museo dipartimentale della preistoria in Ile-de-France Le migliori tariffe su visite temporanee ed eventi http://www.musee-prehistoire-idf.fr/

Museo dipartimentale dei pittori di Barbizon Le migliori tariffe su visite temporanee ed eventi http://www.musee-peintres-barbizon.fr/

Museo dipartimentale Stephane Mallarmé Le migliori tariffe su visite temporanee ed eventi http://www.musee-mallarme.fr/

Museo delle Arti e dei Mestieri - Cnam Tariffa ridotta per il titolare del pass Navigo e il suo accompagnatore, sul biglietto di accesso al museo (incluso l'ingresso alle mostre permanenti e temporanee), solo durante il periodo di esposizione temporanea. https://www.arts-et-metiers.net/

Museo di Storia Urbana e Sociale di Suresnes Tariffa ridotta https://webmuseo.com/ws/musee-suresnes/app/report/index.html

Museo d'Orsay Tariffa ridotta sull'intera offerta di iscrizione Carte Blanche. Offerta valida solo presso la biglietteria fisica del museo. https://www.musee-orsay.fr/

Museo del cioccolato Choco Story 10€ invece di 12€ e 8,50€ invece di 10€ per giovani e studenti http://www.museeduchocolat.fr/

Museo del Dominio Reale di Marly Tariffa ridotta durante le vacanze scolastiche nella zona C. Tariffa ridotta durante eventi eccezionali organizzati in collaborazione con i musei di Francia https://musee-domaine-marly.fr/

Museo del giocattolo di Poissy Tariffa ridotta https://www.ville-poissy.fr/index.php/sport-culture/equipements-culturels/musee-du-jouet.html

Museo del Louvre Offre al titolare del Navigo il beneficio della tariffa ridotta sulla carta Friends of the Louvre. Offerte accessibili solo in loco presso la reception degli Amici del Louvre sotto la Piramide. http://www.amisdulouvre.fr/

Musée du quai Branly – Jacques Chirac Navigo: tariffa ridotta su abbonamenti annuali e audioguide. Solo Pass: 30 € invece di 35 €. Duo Pass: 50 € invece di 60 €. Audioguida: 3 € invece di 5 €. Carta ImaginR: gratuita per il titolare della carta (sotto i 26 anni) + tariffa ridotta concessa sul biglietto d'ingresso (9 € invece di 12 €) per un accompagnatore. Su presentazione di una prova di validità. http://www.quaibranly.fr/

Museo in erba Tariffa ridotta solo per i possessori di imagine R Student gratuito per l'accompagnatore http://museeenherbe.com/

Museo Eugene Carrière Un DVD sul pittore Eugène Carriere consegnato ai portatori https://www.eugenecarriere.com/

Museo della Fornace Prezzo ridotto di 7€ invece di 9€ http://www.musee-fournaise.com/

Museo intercomunale di Nogent-sur-Marne Tariffa ridotta su visita guidata a scelta di mostre permanenti sulle rive della Marna o di gruppo espositivo permanente di 8 persone, su appuntamento http://www.museenogentsurmarne.net/

Museo Jean Jacques Rousseau Tariffa ridotta per le persone che accompagnano il visitatore in possesso del pass Navigo che beneficia di una tariffa ridotta o gratuita al Museo Jean-Jacques Rousseau + uno sconto del 5% presso il negozio del museo per questi stessi due visitatori http://museejjrousseau.montmorency.fr/

Museo Nazionale Gustave Moreau Prezzo ridotto sul biglietto d'ingresso al Museo Moreau (esclusa mostra): 5€ invece di 7€. Prezzo ridotto sul biglietto del Museo Moreau (durante la mostra): 7 invece di 9 €, Ridotto sul biglietto combinato Moreau/Henner (esclusa mostra): 7 € invece di 9 € e (durante la mostra): 9 € invece di 11 €. http://www.musee-moreau.fr/

Museo Nazionale Jean-Jacques Henner Prezzo ridotto sul biglietto d'ingresso al Museo Henner: 4€ invece di 6€. Prezzo ridotto sul biglietto combinato Moreau/Henner (esclusa mostra): 7€ invece di 9€ e (durante la mostra): 9€ invece di 11€. https://www.musee-henner.fr/

Museo Picasso Abbonamento singolo di 1 anno: 25€ invece di 27€ Abbonamento singolo di 2 anni: 47€ invece di 50€ Pass duo di 1 anno: 45€ invece di 50€ Pass duo di 2 anni: 80€ invece di 90€ https://www.museepicassoparis.fr/fr/page-daccueil

Nuova stazione ferroviaria a teatro Tariffa cultura Navigo a 8 €. Offerte puntuali: newsletter e da vedere sul sito http://www.gareautheatre.com/

Nuovo Teatro di Montreuil Tariffa ridotta http://www.nouveau-theatre-montreuil.com/

Nuovo Odeon Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.nouvelodeon.com/

Opéra Comique Opere: -35 anni 1 posto a -35% stesso prezzo di accompagnamento Concerto: all'ora di pranzo 1 posto acquistato = 1 posto offerto visita Patrimonio: visite di scoperta a 5 € https://www.opera-comique.com/

Opera Massy Tariffa ridotta su tutti gli spettacoli vedi condizioni sul programma http://www.opera-massy.com/

Opéra National De Paris Garnier Prezzo ridotto sulla visita libera del Palazzo: 8€ invece di 12€ 10€ invece di 14€ durante il periodo espositivo https://www.operadeparis.fr/

Orchestra Lamoureux Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta di 10 € nella categoria 3 su una selezione di concerti: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo. Offerta valida per telefono (01 58 39 30 30) e su presentazione della prova Navigo al momento del controllo del biglietto. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Orchestra Nazionale dell'Ile-de-France Accesso alla tariffa abbonati "pass 3 concerti" o alla tariffa abbonati per i minori di 28 anni per i concerti stagionali* dell'Orchestre national d'Île-de-France alla Philharmonie de Paris (*esclusi i progetti eccezionali). Possibilità di beneficiare della sua tariffa preferenziale a terzi. https://philharmoniedeparis.fr/

Palazzo di Tokyo Offerta su servizi specifici http://palaisdetokyo.com/

PanoraMagique a Disneyland Paris Meno 2 € sui biglietti adulti (12 anni e oltre) o 13 € invece di 15 € TTC https://www.panoramagique.com/

Pantheon - Centre des Monuments Nationaux (CMN) Tariffa speciale su biglietto singolo e biglietto combinato Pantheon – Basilica di Saint-Denis http://www.paris-pantheon.fr/

Festa poetica Tariffa ridotta sulle visite guidate il sabato dal 22 maggio fino a ottobre: 5€ https://www.parti-poetique.org/

Periferica - Technopol I titolari del pass Navigo che hanno la tariffa migliore (ridotta per persone in cerca di lavoro, studenti e titolari di una carta di invalidità) possono offrire a un'altra persona una tariffa ridotta di € 15 invece di € 25 per la tariffa normale Pass 1 notte. https://www.pariselectronicweek.com/

Punti in comune Cergy Pontoise Tariffa ridotta portatori e accompagnatori, spettacoli a prezzo A: 20€ e spettacoli a tariffa B: 13€ https://points-communs.com/

Provins Turismo Città Medievale Riduzione di -15 € sulle tariffe pubbliche tranne eventi speciali https://www.provins.net/

Riflessione medicea Offerta in fase di sviluppo. http://www.lesecransdeparis.fr/

Sala André Malraux Offerta tariffa ridotta Navigo Culture su tutti gli spettacoli a tariffe stagionali culturali per il titolare + offerta tariffa Cercle Navigo per un accompagnatore https://www.sarcelles.fr/cadre-de-vie/louer-une-salle/la-salle-andre-malraux/

Sala Jacques Berrier Gratuito su spettacoli e proiezioni pubbliche. Incontri privilegiati con gli artisti dopo gli spettacoli. https://m.facebook.com/profile.php?id=150887861788105

Fiera del libro e della gioventù Quando si acquista un biglietto lounge durante il fine settimana un 2 ° biglietto gratuito http://slpjplus.fr/

Scène Nationale De L’Essonne - Centre culturel Robert Desnos Tariffa ridotta a 10 € per gli abbonati Navigo, stessa riduzione per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène Nationale de l'Essonne - Théâtre de l'Agora Tariffa ridotta a 10 € per gli abbonati Navigo, stessa riduzione per l'accompagnatore dell'abbonato Navigo, se quest'ultimo beneficia già della tariffa ridotta altrove. http://www.scenenationale-essonne.com/

Scène nationale Marne-la-Vallée - Ferme du Buisson + Centre d'art (tram) Prezzo ridotto a 10 € entro il limite di una quota di 10 posti per spettacolo specifico http://www.lafermedubuisson.com/

Sèvres Céramique - Manifattura e Musei Nazionali Ingresso gratuito sulle collezioni permanenti del museo al di fuori dei periodi temporanei e tariffa ridotta durante le mostre temporanee http://www.sevresciteceramique.fr/

Studio Ciné Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Studio delle Orsoline Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.studiodesursulines.com/

Studio Galande Tariffa ridotta sulla sessione nell'ambito dell'evento Anteprime! (4-12 luglio) http://www.studiogalande.fr/

T2G Teatro di Gennevilliers Ridotto a 18€ http://www.theatredegennevilliers.fr/

Teatro - Cinéma du Garde-Chasse Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici http://www.theatredugardechasse.fr/

Teatro - Cinéma du Garde-Chasse Accesso alla tariffa super ridotta di 9€ su una selezione di spettacoli della stagione. Informazioni e prenotazioni allo 01 43 60 41 89 http://www.theatredugardechasse.fr/

Teatro André Malraux Accesso alla tariffa ridotta per gli abbonati Navigo interessati, su tutta la programmazione teatrale e cinematografica. https://www.tam.fr/

Teatro André Malraux Tariffa ridotta su alcuni eventi cinematografici https://indiv.themisweb.fr/0481/flistemanifs.aspx?idstructure=0481

Teatro Claude Debussy Tariffa ridotta sulle proiezioni del festival Ciné junior e sulle proiezioni di eventi http://www.theatredemaisons-alfort.org/

Théâtre D’Epinay-Sous-Senart - Sothevy Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata https://www.ville-epinay-senart.fr/

Théâtre De Boussy-Saint-Antoine- Salle Gérard Philippe - Sothevy Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata https://www.aggloculture.fr/

Teatro di Brétigny Possibilità di far beneficiare un'altra persona della tariffa ridotta valida solo 1 volta e offerta puntuale su eventi specifici http://www.theatre-bretigny.fr/

Teatro Brunoy - Sothevy Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata http://www.theatres-yerres.fr/

Teatro di Châtillon Tariffa ridotta 14 € e 14 € per l'accompagnatore offerte tariffarie su servizi specifici http://www.theatreachatillon.com/

Teatro di Chelles Tariffa ridotta http://theatre.chelles.fr/

Teatro Crosnes - Sothevy Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata https://www.theatres-yerres.fr/

Teatro di Jouy Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro della Cité internationale Tariffa ridotta a 16 € per tutta la stagione per i possessori di Navigo http://www.theatredelacite.com/

Théâtre de La Commune - Aubervilliers Prezzo ridotto 1 posto 10 € per -30 anni e 14 € per + 30 anni e drink offerto al bar http://lacommune-aubervilliers.fr/

Teatro della tempesta Ridotto 17€ invece di 22€, stesso prezzo per l'accompagnatore https://www.la-tempete.fr/

Teatro della Valle Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta su tutti gli spettacoli del venerdì della Grancia e della tariffa abbonato su tutti i teatri Goûters. Offerta valida online o telefonicamente al numero 01 34 04 03 41. La prova di Navigo può essere richiesta il giorno dello spettacolo. Per la programmazione: https://www.theatredelavallee.fr/programmation/ https://www.theatredelavallee.fr/programmation/

Théâtre de l'Envol Applicazione dell'aliquota ridotta a tutte le categorie di spettacoli A – B- C – D della stagione culturale http://www.ville-viry-chatillon.fr/122-sport-et-culture/culture/theatre-municipal-de-l-envol/82-thea

Théâtre de l'Épée de Bois - Cartoucherie Da settembre 2023: ogni giovedì, biglietti a 17€ invece di 22€ per gli abbonati Navigo. Spettacoli alle 19 e alle 21 (reception 1 ora prima di ogni spettacolo). Prenotazioni: 01 48 08 39 74 o [email protected]. Pagamento: per telefono o in loco. Precisione di accesso al teatro: l'accesso è solo dalla strada del Champ de Manœuvre e non dal Parc Floral. Si trova sul retro del sito Cartoucherie e ha grandi porte e finestre rosse. https://www.epeedebois.com/

Teatro Longjumeau Tariffa ridotta su tutti gli spettacoli esclusi varietà e commedia riservati alla tariffa città vedi programma http://www.theatre-longjumeau.com/

Teatro degli Oppressi Gli abbonati Navigo beneficiano della tariffa ridotta su tutti gli spettacoli. Prenotazione solo presso la biglietteria (che apre 40 minuti prima dell'inizio dello spettacolo) e su presentazione di un abbonamento Navigo valido. http://www.theatredelopprime.com

Teatro di Quincy-sous-Sénart - Sothevy Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata http://www.mairie-quincy-sous-senart.fr/

Teatro di Saint Quentin en Yvelines Tariffe ridotte http://www.theatresqy.org/

Teatro di Sartrouville Tariffa ridotta 19 € per gli adulti e 8 € per i ragazzi dai 12 ai 26 anni accompagnando lo stesso prezzo, offerta promozionale su spettacoli specifici http://www.theatre-sartrouville.com/

Teatro di Suresnes Jean Vilar Tariffa ridotta aperta agli abbonati Navigo su una selezione di spettacoli: https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo Per gli spettacoli alla tariffa A, 25 € invece di 30 €, per gli spettacoli alla tariffa B, 20 € invece di 25 €. Per i minori di 28 anni, prezzo ridotto a 10 € per spettacoli a tariffa A e tariffa B. Offerta soggetta a disponibilità. Prenotazione in loco o telefonicamente al numero 01 46 97 98 10 dal martedì al sabato dalle 13 alle 18 su presentazione del pass Navigo valido. https://linktr.ee/avantages_culture_Navigo

Mel Bonis Green Theatre Gratuito su spettacoli ed eventi pubblici. Incontri privilegiati con gli artisti del Festival des Jardins d'Été e professionisti delle arti dello spettacolo. https://www.sarcelles.fr/evenements/festival-des-jardins-dete-de-sarcelles/

Teatro di Yerres - Sothevy Tariffa ridotta valida su tutti gli spettacoli tranne varietà e commedia in tariffa agglomerata https://www.theatres-yerres.fr/

Teatro Bouffes du Nord Tariffa ridotta valida su una selezione di spettacoli della stagione https://www.bouffesdunord.com/

Teatro delle Sorgenti Tariffa ridotta escluso abo e offerta a tariffa ridotta per l'accompagnatore http://www.theatredessources.fr/

Teatro Blanc Mesnil Tariffa ridotta per tutti gli spettacoli in base al programma https://www.theatredublancmesnil.com/

Teatro Châtelet Tariffa ridotta su una selezione di spettacoli e categorie di posti entro il limite della quota disponibile https://www.chatelet.com/navigo/

Teatro Cormier Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro Dunois Prezzo ridotto 10 € per +25 anni e 7,50 € per 15 a 25 anni su alcuni spettacoli http://www.theatredunois.org/

Teatro Gerard Philipe (Saint-Denis) Cdn Tariffa ridotta 17€ invece di 23€ stessa tariffa di accompagnamento e offerte puntuali su eventi dedicati https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Restaurant/Restaurant-du-Theatre-Gerard-Philipe-752781688207767/

Teatro Jean Arp de Clamart Ridotto 12 € http://www.theatrejeanarp.com/

Teatro Jean Vilar di Vitry-sur-Seine Offerta in fase di sviluppo. http://www.theatrejeanvilar.com/

Teatro L'Etoile du Nord Ridotto 12€ invece di 17€ sugli spettacoli su internet http://www.etoiledunord-theatre.com/

Teatro L'Avant Seine Prezzo A: 25€ invece di 31€ Tariffa B 15€ invece di 21€ su una selezione di spettacoli http://www.lavant-seine.com/

Teatro L'azimut Ridotto 10€ e Cercle 15€ https://l-azimut.fr/

Teatro Les Bords de Scènes Tariffa ridotta o molto ridotta per i ragazzi dai 18 ai 25 anni su una selezione di spettacoli http://www.lesbordsdescenes.fr/

Teatro Louis Aragon - SCINACD Tariffa ridotta (12€) per i possessori del Navigo + una persona a scelta http://tla-tremblay.fr/

Teatro Mogador Sconto del 10% il martedì, mercoledì e giovedì in base alla tariffa al dettaglio dei rivenditori https://www.theatremogador.com/

Teatro Municipale di Fontainebleau Tariffa ridotta 2 (16€ zona 1 / 10€ zona 2) su tutti gli spettacoli della stagione. Offerta valida online e in biglietteria, soggetta alla verifica di una prova Navigo valida. » https://www.fontainebleau.fr/bouger-et-sortir/vie-culturelle/symbole-de-l-identite-culturelle-de-fontainebleau-486.html

Teatro Nanterre-Amandiers Offerta in fase di sviluppo. http://www.nanterre-amandiers.com/

Teatro Aperto Tariffe ridotte da 14€ a 18€ sugli spettacoli della stagione, fino ad esaurimento posti http://www.theatre-ouvert.com/

Teatro Parigi Villette Tariffa ridotta per spettacoli "adolescenti/adulti" / 8€ per il pubblico giovane / laboratori gratuiti fino ad esaurimento posti http://www.theatre-paris-villette.com/

Teatro Paul Éluard Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro Pierre Fresnay Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro Romain Rolland Prezzo dell'abbonamento Classic su tutti gli spettacoli (esclusi gli spettacoli eccezionali): Intero: € 15,50, Ridotto*: € 13,50, Mini*: € 10 Prenotazione possibile solo in loco o telefonicamente. Tariffa ridotta: anziani (+60 anni), famiglie numerose, abbonati teatri amici. Tariffa minima: -26 anni, persone in cerca di lavoro, studenti, titolari di una carta di invalidità, beneficiari RSA, lavoratori intermittenti dello spettacolo." http://trr.fr/

Teatro Sarah Bernhardt Implementazione delle offerte in corso. Vedi sul sito web dei 24 cinema della Val d'Oise su ecransvo.org https://ecransvo.org/

Teatro Sénart Scena Nazionale Tariffa decrescente da 31 a - 61 anni tariffe da 13 € a 29 € e per -30 anni a +62 anni biglietti da 10 € a 21 € https://theatre-senart.com/

Teatro Victor Hugo - Bagneux Prezzo a 13 € per i beneficiari del Navigo Pass e per un accompagnatore (circolo Navigo). Servizio specifico: inviti a gite di residenza, visita del teatro, mostra. http://theatrevictorhugo-bagneux.fr/

Stelle di Parigi Sconto di 3 € sulla tariffa (adulto e bambino) in vigore per crociere di un'ora tutti i giorni tranne il 14 luglio e il 31 dicembre. Sconto su crociera guidata (a seconda della stagione), crociera in famiglia (a seconda del periodo), crociera aperitivo (tutti i giorni alle 21). https://www.vedettesdeparis.fr/