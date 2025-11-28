Condizioni generali di utilizzo dell'applicazione di carpooling Ile-de-France Mobilités

ottobre 2025

Le presenti Condizioni Generali d'Uso (di seguito denominate "CGU") hanno lo scopo di definire le condizioni alle quali Karos offre, in nome e per conto di Île-de-France Mobilités, un servizio di intermediazione di carpooling attraverso l'applicazione Covoit IDFM, a persone che agiscono per scopi non professionali e commerciali.

I presenti T&C sono applicabili dal 1° dicembre 2025. Pertanto, è espressamente vietato ai professionisti come taxi, VTC o qualsiasi altro tipo di servizio di trasporto passeggeri utilizzare il servizio di carpooling pianificato offerto da Île-de-France Mobilités. Qualora Karos dovesse riscontrare una violazione di questa regola d'uso, provvederà immediatamente alla sospensione dell'Account in questione, fatta salva la successiva chiusura.

Karos offre un servizio di matchmaking per il carpooling. L'azienda collega gli automobilisti con i passeggeri lungo un percorso di viaggio predefinito. Se i conducenti e i passeggeri registrati effettuano un viaggio nella stessa direzione, possono condividere un viaggio e i costi operativi associati.

Il termine "Applicazione" si riferisce all'applicazione mobile Covoit IDFM pubblicata da Île-de-France Mobilités. Il termine "Sito" si riferisce al sito web:

Le CGU si applicano a tutti i contenuti del Sito e dell'Applicazione (di seguito collettivamente denominate "Interfacce"), nonché al Servizio. Regolano i rapporti giuridici relativi all'utilizzo del Servizio. L'utilizzo delle Interfacce e del Servizio da parte dei Membri è subordinato all'accettazione delle CGU in vigore al momento della loro registrazione sull'Applicazione. Questa accettazione si concretizza con un clic di convalida, spuntando la casella "Accetto le condizioni generali d'uso" sull'Applicazione.

Karos non possiede, utilizza, fornisce o gestisce i veicoli offerti negli annunci. Karos non è proprietaria dei veicoli e non offre corse tramite l'Applicazione. Non fornisce alcun servizio di trasporto e non agisce in qualità di operatore di trasporto; si limita a rendere disponibile l'Applicazione come mezzo per facilitare le connessioni per il carpooling.

Se l'Utente accede all'Applicazione tramite un partner Karos (ad esempio, un datore di lavoro o un'autorità di trasporto) o una versione personalizzata nei colori del partner, si applicano anche questi T&C. Come indicato sopra, Karos agisce solo come intermediario tra gli Utenti e, nei confronti del partner, come fornitore di servizi.

In nessun caso Karos diventa parte di un rapporto giuridico, di qualsiasi natura, tra il partner e gli Utenti che accedono all'Applicazione tramite l'interfaccia del partner. Ciò include l'occupazione, la fornitura di servizi, la commissione o altri rapporti.

I vantaggi forniti dal partner (ad es. bonus, offerte speciali, promozioni, premi) sono di esclusiva responsabilità del partner. Karos non ha alcuna influenza su questi accordi e non ne è parte, a meno che Karos non abbia fornito i materiali o le promozioni in questione.

È possibile ottenere qualsiasi informazione relativa all'uso o all'accesso al Servizio contattando Karos a uno degli indirizzi e-mail menzionati nella sezione "Contatti" o tramite la sezione di aiuto disponibile sulle Interfacce.

Articolo 1. Definizioni

Ai fini dei presenti Termini:

"Applicazione" indica l'applicazione mobile Covoit IDFM scaricabile dal negozio Île-de-France Mobilités delle varie piattaforme.

Per "Consumatore" si intende qualsiasi persona fisica che agisce per scopi che non rientrano nell'ambito della sua attività professionale. Il Servizio è destinato esclusivamente ai Consumatori ai sensi della presente definizione.

"Conducente" indica un Membro che possiede un veicolo a motore a quattro ruote, titolare di una patente di guida valida e di un'assicurazione automobilistica valida il giorno della sua immatricolazione e il giorno del Viaggio, che copre terzi presenti nel suo veicolo, e che richiede un Viaggio come conducente, senza agire come professionista.

"Impedimento annunciato" indica qualsiasi ritardo o cancellazione da parte di un Conducente o Passeggero effettuato entro il periodo determinato da Karos e notificato ai Membri prima della creazione di un Viaggio, prima dell'orario di partenza previsto concordato tra i Membri, o confermato e accettato dall'altro Membro.

"Costi di viaggio" include un costo forfettario per chilometro definito da Karos e Île-de-France Mobilités e indicato al momento della creazione di un viaggio.

"Interfacce" indica il Sito e l'Applicazione

"Karos" indica la società Karos Mobility Société par Actions Simplifiée, con sede legale in 10 rue de la Paix, Parigi 75002, iscritta al Registro del Commercio e delle Società di Versailles con il numero 802 798 975 e il cui numero di telefono è 01 84 19 17 70.

Per "Ottimizzazione" si intende l'operazione di controllo incrociato tra i percorsi abituali del Conducente o da lui annunciati e quelli del/i Passeggero/i corrispondente/i.

"Membro" indica qualsiasi Utente che abbia creato un Account tramite l'Interfaccia. Il Membro non agisce in qualità di professionista.

"Itinerario" indica l'itinerario teorico per ciascun Membro da un Punto di Partenza a un Punto di Arrivo, eventualmente consentendo la condivisione di un Viaggio.

"Passeggero" indica il Membro, un adulto non professionista, che richiede un Viaggio come passeggero.

Per "Periodo di fatturazione" si intende, salvo diverso accordo tra il Membro e Karos, un mese di calendario.

"Punto di partenza" indica il luogo teorico di partenza del Corso.

"Punto di arrivo" indica il luogo di completamento teorico del Corso.

"Punto di incontro" indica il luogo in cui il Passeggero viene prelevato dal Conducente, ovvero il punto di partenza del Viaggio.

"Punto di consegna" indica il luogo effettivo di completamento del Viaggio.

"Servizio" indica tutti i servizi forniti da Karos per il servizio di carpooling Île-de-France Mobilités e/o facilitati attraverso il Servizio.

"Sito" indica il sito web accessibile al seguente indirizzo: https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/covoiturage

"Viaggio" indica il Viaggio effettivamente effettuato dal Conducente e dal Passeggero, dal Punto di Incontro al Punto di Consegna.

"Utente" indica qualsiasi persona che visita il Sito.

"Verifica server" indica l'operazione di verifica del Viaggio condiviso tra Conducente e Passeggero effettuata dopo il completamento del Viaggio.

"Compostaggio" e "Verifica telefonica" indicano le operazioni di verifica del Viaggio condiviso tra Conducente e Passeggero effettuate durante il Viaggio.

"Verifiche" indica la verifica telefonica e la verifica del server.

"Jackpot" indica l'importo delle vincite derivanti da Viaggi o Incentivi dovuti al Membro e non ancora corrisposti a quest'ultimo.

Sezione 2. Panoramica del servizio

Attraverso le Interfacce, il Servizio consente ai Membri i cui viaggi abituali o annunciati si sovrappongono, di organizzare un Viaggio condiviso e, per ciascuno di essi, un Viaggio da effettuare secondo i termini delle richieste suggerite tramite l'Ottimizzazione del Punto di Partenza, Punto di Incontro, Punto di Consegna, Punto di Arrivo, Orario di partenza desiderato, puntuale o ricorrente, ecc.), e, se del caso, in conformità con i criteri selezionati dal Membro (fumatore o non fumatore, animali ammessi o meno, ecc.), previa convalida reciproca dei Membri interessati.

Il Servizio consente inoltre ai Membri di comunicare tra loro prima e, se necessario, dopo un Viaggio, di lasciare opinioni, in particolare sugli altri Membri dopo un Viaggio, e di rispondere ai commenti sulle Interfacce.

Il Servizio può anche fornire informazioni ai Membri e pubblicare articoli sulle Interfacce.

Sezione 3. Creazione dell'account o degli account e accesso al servizio

Le presenti CGU sono concluse tra il Membro e Karos, in nome e per conto di Île-de-France Mobilités, previa accettazione espressa da parte del Membro al momento della registrazione sull'Applicazione, e rimangono in vigore fino alla loro risoluzione da parte di una delle parti alle condizioni previste dall'articolo 15 delle presenti Condizioni.

3.1. Condizioni di accesso alle interfacce e al servizio

La creazione di un Account sull'Interfaccia alle condizioni menzionate nell'articolo sottostante (di seguito l'"Account") è un prerequisito affinché il Membro possa accedere e/o utilizzare il Servizio.

Una volta scaricata l'Applicazione e creato l'Account, e a condizione che il Membro sia connesso al suo Account, quest'ultimo può accedere a tutti i Servizi offerti sulle Interfacce, compresa l'organizzazione di Viaggi con altri Membri, l'interazione con loro, la ricezione di informazioni, ecc.

Hardware (computer, smartphone, tablet, software,

mezzi di telecomunicazione, ecc.) consentire l'accesso alle Interfacce e al Servizio è responsabilità dei Membri, così come gli eventuali costi di comunicazione relativi al loro utilizzo.

3.2. Creazione dell'account

La creazione di un Account è gratuita per il Membro, riservata alle persone fisiche di almeno 18 anni e aventi piena capacità giuridica, e subordinata all'accettazione delle presenti Condizioni. Con la registrazione, il Membro conferma di avere almeno 18 anni.

È possibile creare un solo account per indirizzo e-mail e numero di telefono. Il Servizio può verificare le informazioni del profilo (ad es. numero di telefono, ID) per motivi di trasparenza, prevenzione delle frodi o creazione di fiducia. Tuttavia, il Servizio Karos non garantisce l'accuratezza o la validità dei dati verificati. Il Servizio Karos si riserva il diritto di sospendere qualsiasi Account in caso di creazione multipla da parte della stessa persona o di identità falsificata. La creazione di un secondo account, sotto il proprio nome, quello di un'altra persona o sotto uno pseudonimo, è severamente vietata.

Dopo aver scaricato l'Applicazione tramite gli app store interessati, il Membro può creare un Account tramite:

Compilazione di tutti i campi obbligatori del modulo di registrazione (ad es. nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono e password); oppure

Collegamento dei dati di un account di terze parti esistente (ad es. accesso tramite ID Apple), che non consente ad Apple di tracciare l'app o creare un profilo (vengono memorizzate solo le informazioni di accesso). Ulteriori dati (identificatori, foto, ecc.) possono essere condivisi dalla terza parte con l'Applicazione.

Facoltativamente utilizzando il collegamento di trasporto pubblico esistente IDFM Connect (Single Sign-On o "SSO") le cui CGU sono le seguenti: www.iledefrance-mobilites.fr/cgu-compte.

Il Membro si impegna a fornire solo informazioni e dati personali accurati e veritieri. In particolare, si impegna a non usurpare l'identità di un'altra persona e a informare tempestivamente il Servizio di qualsiasi modifica delle sue informazioni e dei suoi dati personali (esclusi i campi facoltativi) forniti durante la registrazione e, se necessario, a tenerli aggiornati nella sezione di gestione del profilo delle Interfacce. Gli aggiornamenti possono essere effettuati in qualsiasi momento.

Creando un Account, i Membri registrati possono pubblicare annunci pubblici di carpooling e contattare altri Membri registrati per proporre o prenotare una corsa. Gli annunci e le informazioni pubbliche del profilo dei Membri sono visibili pubblicamente, anche agli Utenti che non dispongono di un account, ma solo i Membri registrati possono prenotare o pubblicare Viaggi.

La verifica dell'Account può essere effettuata una volta che l'Applicazione è stata installata dal Membro, tramite la scheda "verifica il mio account" utilizzando l'indirizzo e-mail o il numero di telefono fornito durante la registrazione.