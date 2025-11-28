Condizioni generali di utilizzo dell'applicazione di carpooling Ile-de-France Mobilités

3.3 Login e password
Al momento della creazione del proprio account, il Membro deve scegliere un indirizzo e-mail o, se del caso, un numero di cellulare e una password propri (di seguito denominati congiuntamente "Identificatori") e deve anche fornire il proprio numero di telefono. Gli Identificatori devono essere sufficientemente sicuri e trasmessi al Servizio in modo sicuro.
Il nome e l'iniziale del cognome del Membro (l'"Identità"), esclusa la sua identità completa, sono resi pubblici nell'Applicazione ai fini dell'utilizzo del Servizio.
Il Servizio consente al Membro di scegliere qualsiasi nome Utente, a condizione che rispetti le disposizioni legali, i presenti T&C e i diritti degli altri Membri. Tuttavia, il Servizio incoraggia i Membri a utilizzare la loro vera identità al fine di facilitare gli incontri tra Conducenti e Passeggeri. In ogni caso, il Servizio si riserva il diritto di rifiutare la registrazione di un Membro e/o di richiedere la modifica del suo nome utente.
È responsabilità del Membro mantenere riservati i propri Identificatori. Il Membro è l'unico responsabile dell'uso del suo account e dei suoi Identificatori. Qualsiasi utilizzo del Servizio, connessione o trasmissione di dati effettuata tramite il suo account utilizzando i suoi Identificatori si presumerà effettuato dal Membro e sotto la sua esclusiva responsabilità, a meno che non si opponga per iscritto e debitamente giustificato inviato a Karos mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: 10 rue de la Paix, 75002 Parigi.
Il Servizio non può essere ritenuto responsabile per la perdita di uno o più Identificatori e, in assenza di un'opposizione preventiva debitamente notificata per iscritto a Karos, per le conseguenze dannose dell'uso del suo account da parte di una persona non autorizzata.
Il Servizio, che non ha modo di controllare l'esattezza delle informazioni fornite dai Membri al momento della creazione dell'account, non può essere ritenuto responsabile per false dichiarazioni o furti di identità effettuati dai Membri.
4. DURATA DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO
Il Membro si abbona al Servizio per un periodo indefinito, dalla creazione del suo Account.
Può terminare il suo abbonamento in qualsiasi momento, gratuitamente, utilizzando la funzione di annullamento dell'iscrizione disponibile sulla Piattaforma, secondo le condizioni previste nell'articolo "Risoluzione, sospensione e restrizione da parte del Servizio".
5. IMPEGNI DEI MEMBRI
5.1 Obblighi per tutti i Membri
Tutti i Membri sono personalmente responsabili del rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli obblighi locali relativi al loro utilizzo dell'Applicazione.
In particolare, i Membri si impegnano a:
- Utilizzare il Servizio esclusivamente come Consumatore e solo per scopi personali, in conformità con l'uso previsto, e non per scopi commerciali o professionali. Qualsiasi attività che, a causa della natura dei viaggi, della loro frequenza o del numero di passeggeri trasportati, genera un profitto per il conducente può essere considerata professionale;
- Utilizzare il Servizio solo per organizzare e prenotare Viaggi;
- Non creare duplicati di viaggi esistenti;
- Non fornire informazioni false, fuorvianti, fraudolente o fuorvianti al Servizio o ad altri Membri;
- Astenersi da qualsiasi linguaggio o comportamento offensivo, degradante o inappropriato, inclusi contenuti sessuali, razzisti, xenofobi, aggressivi, molesti o violenti;
- Non incitare alla violenza, promuovere l'uso di droghe o deviare l'uso previsto dell'Applicazione;
- Non violare i diritti di Karos, Île de France Mobilités o di terzi, in particolare diritti di immagine, diritti d'autore o diritti di proprietà intellettuale;
- Non aprire o utilizzare più account e non creare account per conto di altri;
- Contattare altri Membri solo in relazione alle offerte di Viaggio;
- Non accettare o effettuare pagamenti al di fuori dell'Applicazione, ad eccezione di quanto consentito dai presenti T&C;
- Rispettare e seguire i presenti T&C;
- Ottenere il consenso del Servizio e di tutti i Membri partecipanti prima di effettuare qualsiasi registrazione audio o video commerciale durante i Viaggi;
- Rispettare le normative sanitarie locali durante i periodi di circolazione virale (ad es. COVID-19).
A tale riguardo, il Servizio interviene nei Viaggi solo attraverso l'Ottimizzazione suggerita ai Membri, gli orari o l'accettazione dei Passeggeri o dei Conducenti.
Per garantire il corretto funzionamento del Servizio, i Membri si impegnano a: (i) mantenere il proprio dispositivo mobile attivo e funzionale, (ii) avere un abbonamento attivo 3G/4G/5G e (iii) configurare il proprio dispositivo mobile per condividere regolarmente le proprie informazioni di geolocalizzazione con il Servizio.
5.2 Impegni del conducente
Il Conducente si impegna a:
- Rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili alla guida e al suo veicolo;
- Evitare l'uso di sostanze (compresi alcuni farmaci) che possono compromettere la loro capacità di guidare o vietate durante la guida;
- Utilizzare il proprio veicolo personale o, se si tratta di un'auto aziendale fornita dal proprio datore di lavoro, indicare queste informazioni nell'Applicazione in modo che, se necessario, il Servizio non addebiti alcuna spesa di viaggio al passeggero;
- Non utilizzare il Servizio nell'ambito di un'attività di trasporto professionale o di qualsiasi altra attività lucrativa. Pertanto, non è obbligato ad adempiere agli obblighi di un vettore e il passeggero non può aspettarsi tale servizio;
- Coprire la propria quota del costo del viaggio; In caso contrario, il viaggio potrebbe essere legalmente qualificato come trasporto passeggeri non autorizzato ai sensi della legge tedesca sul trasporto passeggeri o di leggi simili. Il rischio e le conseguenze sono di esclusiva responsabilità del Membro;
- Non cercare mai di realizzare un profitto attraverso l'Applicazione;
- Non chiedere mai contributi superiori ai costi operativi effettivi del viaggio (ad es. carburante, manutenzione, assicurazione, ammortamento del veicolo);
- Essere in possesso di una patente di guida valida e di un'assicurazione di responsabilità civile al momento del viaggio;
- Non essere soggetti a divieti di guida (ad es. per motivi medici);
- Garantire che la sua polizza assicurativa copra i passeggeri terzi in caso di incidente, mentre gli altri Membri sono considerati terzi;
- Utilizzare un veicolo a motore a quattro ruote, con un massimo di 7 posti, escluse le auto cosiddette "senza patente", in perfetto stato di funzionamento e mantenerlo in conformità con le consuete disposizioni di sicurezza e normative;
- Non offrire più posti di quelli legalmente disponibili nel veicolo;
- Assicurarsi che tutti i posti offerti siano dotati di cinture di sicurezza;
- Offri solo viaggi che ha effettivamente intenzione di fare;
- Pubblicare annunci solo per veicoli che possiede o è autorizzato a utilizzare per il carpooling;
- Non rifiutare mai una prenotazione basata sulla razza, la religione, l'orientamento sessuale, l'aspetto, lo stato di salute, lo stato economico, il nome, il luogo di residenza o le opinioni politiche di una persona;
- rispettare la rotta concordata con i passeggeri e, salvo diverso accordo tra i Membri, recarsi al punto di incontro e al punto di consegna concordati;
- Comportarsi in modo responsabile e rispettoso con i passeggeri e nel traffico;
- Se è impossibile raggiungere il punto di incontro all'ora prevista, in particolare se il monitoraggio in tempo reale dell'app è impreciso, informare immediatamente e gratuitamente i passeggeri di qualsiasi impedimento annunciato e, oltre a qualsiasi impedimento annunciato, contattare direttamente i passeggeri per informarli;
- Rimanere raggiungibile telefonicamente durante il viaggio tramite il numero registrato sul proprio profilo;
- Presentare documenti validi (patente di guida, carta di circolazione, certificato di assicurazione, ecc.) su richiesta del passeggero;
- Per i viaggi transfrontalieri, dimostrare l'identità e l'idoneità all'attraversamento della frontiera ai passeggeri o alle autorità.
5.3 Impegni del Passeggero
I passeggeri si impegnano a:
- Salvo diverso accordo tra i membri, arrivare al punto di incontro concordato con il conducente all'ora concordata;
- Se è impossibile raggiungere il punto di incontro all'orario previsto, informare immediatamente e gratuitamente il Conducente di qualsiasi impedimento annunciato o, a parte qualsiasi impedimento annunciato, contattare direttamente il Conducente per informarlo;
- Verificare che il conducente abbia un'assicurazione automobilistica valida che copra il passeggero trasportato nel suo veicolo, nonché una patente di guida valida e tutti i documenti necessari per guidare il veicolo;
- Comportarsi in modo appropriato durante tutto il Viaggio, in modo da non disturbare la concentrazione del Conducente, ridurre la sicurezza del Viaggio o, in generale, interferire con la guida;
- Non portare oggetti, sostanze o animali che possano compromettere la sicurezza di guida o violare la legge;
- Seguire le istruzioni ragionevoli del conducente;
- Rispettare il veicolo del conducente e la sua pulizia durante tutto il viaggio;
- Effettuare il controllo telefonico quando si entra nel veicolo del Conducente durante il Viaggio;
- Rimanere raggiungibili telefonicamente al numero indicato nel proprio profilo Membro;
- Presentare un documento di identità se richiesto dal Servizio o dal Conducente;
- Per i viaggi transfrontalieri, dimostrare la propria identità e idoneità ad attraversare la frontiera, se richiesto;
- Pagare il contributo alle spese concordate all'inizio del viaggio.
6. SVOLGIMENTO DEL VIAGGIO
6.1 Creazione di annunci e networking
6.1.1 Creazione di annunci
I Soci possono creare un annuncio di viaggio nell'Applicazione fornendo informazioni sul viaggio previsto (data, ora, luoghi di partenza e di arrivo, numero di posti disponibili, opzione di prenotazione immediata e filtri opzionali).
6.1.2 Collegamento
Gli annunci sono visibili agli utenti registrati e non registrati che effettuano ricerche tramite l'Applicazione o un sito/applicazione partner. Il Servizio può, a sua esclusiva discrezione e senza preavviso, scegliere di non pubblicare o rimuovere annunci che violano i presenti Termini di servizio o sono ritenuti inappropriati o dannosi.
Il Servizio determina l'ordine di visualizzazione e il posizionamento degli annunci a sua esclusiva discrezione.
L'App calcola il miglior punto d'incontro e l'orario di partenza per il viaggio. Passeggeri e autisti possono condividere tutto o parte del viaggio, non hanno bisogno di avere la stessa destinazione.
Come parte del Servizio, i Membri sono informati tramite le interfacce che i loro percorsi ricorrenti vengono utilizzati a fini di ottimizzazione per organizzare i viaggi.
Nel caso dell'Ottimizzazione, i Membri interessati sono informati dell'"Identità" di altri Membri che potrebbero essere interessati a questo viaggio.
I membri possono modificare le corrispondenze suggerite.
6.2 Prenotazione del posto
6.2.1 Processo di prenotazione
L'Applicazione offre un sistema di prenotazione del posto online.
Ogni Membro, sia che agisca come Conducente o Passeggero, ha la possibilità di fare una proposta ad un altro Membro suggerito da un viaggio tramite l'Ottimizzazione. Il Membro contattato può quindi accettare, modificare o rifiutare il percorso proposto. Una volta che i Membri interessati hanno contemporaneamente convalidato il viaggio, la richiesta diventa una prenotazione convalidata e i Membri ricevono una conferma di prenotazione.
Il Servizio condivide i numeri di telefono delle parti della prenotazione dopo la conferma, come spiegato nell'Informativa sulla privacy. Spetta ai membri rispettare i termini dell'accordo.
6.2.2 Prenotazione per altri e restrizioni
L'Applicazione è destinata principalmente alla prenotazione di posti a sedere per privati.
La prenotazione di un posto a sedere per una terza parte è severamente vietata a meno che non venga effettuata tramite l'account di tale terza parte.
La prenotazione di un posto a sedere per un animale non accompagnato o per sostanze o oggetti proibiti è severamente vietata.
È vietato pubblicare un annuncio a nome di un altro membro. Ogni Membro deve avere il proprio account.
6.2.3 Esecuzione del viaggio
Se i Membri, per un determinato viaggio, non sono in grado di incontrarsi per effettuare il viaggio, possono contattarsi direttamente tramite il loro dispositivo mobile prima, durante e dopo il viaggio. A tal fine, i loro numeri di telefono possono essere messi a disposizione dei membri interessati.
Tutti i Membri coinvolti devono effettuare il compostaggio nell'Applicazione all'inizio del viaggio per convalidarlo.
Al momento della partenza o quando un Membro dichiara di aver iniziato il viaggio, il sistema GPS del dispositivo mobile di ciascun Membro interessato si attiva automaticamente per consentire ai Passeggeri di rilevare l'arrivo del Conducente sulla mappa e viceversa, a condizione che tale sistema sia attivato e disponibile e che le notifiche dell'Applicazione siano consentite sul dispositivo interessato.
I dati sulla posizione raccolti durante il Viaggio vengono utilizzati da Karos per effettuare le Verifiche. Il sistema GPS del dispositivo mobile di ciascun Membro interessato è disattivato alla fine del viaggio.
Se non avviene un adeguato compostaggio, non verrà elaborato alcun pagamento, i conducenti non saranno pagati e i passeggeri non saranno addebitati.
Il Viaggio è considerato completato quando i Membri interessati lo hanno indicato nell'Applicazione. In ogni caso, il Viaggio sarà considerato completato due ore dopo l'orario di arrivo inizialmente previsto al Punto di Arrivo definito dai Membri.
A parte un Impedimento Annunciato, il Viaggio è considerato convalidato e i Membri interessati devono informarsi reciprocamente e/o contestare il Viaggio con il Servizio entro 48 ore dal giorno del Viaggio per richiedere un eventuale rimborso contattando il Servizio come indicato nella sezione "Contatti" delle presenti Condizioni.
6.2.4 Annullamento di un viaggio
In qualsiasi momento prima della partenza, entrambi i Membri possono cancellare o modificare un itinerario prenotato. In questo caso, i Membri interessati vengono informati e il Conducente non riceve alcun contributo finanziario.
6.2.5 Sistema di valutazione
Puoi valutare un autista se eri un passeggero sul suo percorso e viceversa. Le valutazioni includono una valutazione da 1 a 5 stelle e una recensione facoltativa. Non puoi:
- Valutare i Membri con cui non hai condiviso un viaggio;
- Basare la valutazione su caratteristiche personali (ad es. etnia, sesso, religione, età, aspetto o disabilità);
- Fare o pubblicare commenti offensivi, offensivi, discriminatori, diffamatori, compresi quelli basati su origine, sesso, orientamento sessuale, disabilità, religione o qualsiasi altra caratteristica protetta dalla legge, nonché qualsiasi commento non correlato al carpooling;
- Valutare i viaggi non prenotati tramite l'Applicazione.
6.2.6 Garanzia di restituzione
La Garanzia di ritorno fornisce, in determinate aree, supporto ai Passeggeri per un viaggio di ritorno alternativo se il loro carpooling pianificato fallisce.
- La Garanzia di reso può essere utilizzata solo se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- Il Membro fa parte di un'azienda o di una regione che offre la Garanzia di Restituzione;
- Il viaggio cancellato era previsto per il pomeriggio (dopo le 15:00);
- La cancellazione è avvenuta lo stesso giorno del Viaggio programmato;
- La cancellazione è stata effettuata dal Conducente;
- Il Socio ha completato o confermato con successo un Viaggio la mattina stessa;
- La garanzia è valida solo una volta per Membro al mese.
- Se una di queste condizioni non è soddisfatta, il Membro non può beneficiare della Garanzia di reso.
La responsabilità del Servizio per cancellazioni di viaggi o assenze del conducente è limitata come descritto nella Sezione 11.
7. VERIFICA
Nell'ambito della fatturazione al Passeggero delle Spese di Viaggio e del pagamento di tali Spese di Viaggio al Conducente, il Servizio effettua diversi controlli.
7.1 Verifica mediante compostaggio
Dopo l'inizio del Viaggio e prima della fine dello stesso, il Passeggero deve effettuare il compostaggio nell'App Karos. Per questo, ha un pulsante "VERIFICA" nelle interfacce, che deve premere. Un banner verde informa il Membro del successo della verifica.
7.2 Verifica del server
La verifica del server viene effettuata dal Servizio dopo la fine del Viaggio, sulla base dei dati di localizzazione dei dispositivi mobili del Passeggero e del Conducente.
Senza il completamento con successo della Verifica del compostaggio e della Verifica del server, al Passeggero non verrà addebitata alcuna quota della Tariffa di viaggio e al Conducente non verranno accreditate le Spese di viaggio.
La mancata convalida di questa verifica può comportare la chiusura dell'account.
7.3 Verifica telefonica
Come parte delle nostre procedure antifrode, dopo l'inizio e prima della fine del Viaggio, i Membri possono ricevere chiamate di verifica per convalidare l'autenticità del Viaggio in conformità con i dettagli della prenotazione. I membri sono tenuti a rispondere a tali chiamate e a fornire le informazioni necessarie.
La mancata convalida di questa verifica può comportare la chiusura dell'account.
8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
8.1 Diritti detenuti da Karos, in nome e per conto di Île-de-France Mobilités
Ad eccezione dei contenuti e dei dati generati dai Membri, Karos e Île-de-France Mobilités sono titolari esclusivi di tutti i diritti di proprietà intellettuale, salvo diversa indicazione, relativi a:
- Al servizio,
- L'Applicazione,
- Siti web,
Tutti i contenuti (marchi, loghi, grafica, disegni, fotografie, animazioni, video e testi accessibili sulle Interfacce),
Il software e i database che gestiscono l'Applicazione.
Karos o Île-de-France Mobilités concedono ai Membri un diritto non esclusivo, personale e non trasferibile di utilizzare l'Applicazione e il Servizio, esclusivamente per scopi privati e non commerciali. Questo uso deve rispettare lo scopo previsto dell'Applicazione e del Servizio.
È espressamente vietato:
- Copiare, riprodurre o modificare il Contenuto Karos senza previa autorizzazione scritta da parte di Karos;
- Riprodurre, utilizzare o rappresentare i marchi, i loghi, la grafica, i disegni, le fotografie, le animazioni, i video e i testi accessibili sulle Interfacce senza l'espressa autorizzazione di Karos o dei loro proprietari, pena l'azione penale. Questi elementi sono di proprietà esclusiva di Karos o dei rispettivi proprietari;
- Adattare, distribuire, eseguire pubblicamente o altrimenti utilizzare l'Applicazione, il Servizio o il contenuto al di là di quanto autorizzato da Karos;
- Scaricare, distribuire, sfruttare commercialmente e/o distribuire in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo le pagine delle Interfacce o qualsiasi altro elemento delle Interfacce (software, immagini, suoni, ecc.) nonché i codici informatici che le compongono;
- Decodificare o decompilare l'Applicazione, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge;
- Estrarre o tentare di estrarre tutti o parte dei dati dall'Applicazione (ad esempio tramite strumenti di data mining).
8.2 Diritti detenuti dai Membri
Nell'ambito dell'utilizzo del Servizio, Karos, in nome e per conto di Île-de-France Mobilités, consente ai Membri, quando sono connessi al proprio Account, di interagire tra loro e pubblicare contenuti tramite l'Applicazione, quali, in particolare, domande, risposte, fotografie, opinioni e commenti (di seguito i "Contenuti dei Membri").
Il Contenuto del Membro appartiene ai rispettivi autori. In ogni caso, i Contenuti dei Membri sono messi online e resi accessibili sotto la sola responsabilità di questi autori.
Al fine di garantire il corretto funzionamento del Servizio, i Membri e gli Utenti Registrati concedono a Karos una licenza non esclusiva per utilizzare i contenuti che pubblicano:
- Questa licenza consente a Karos di rendere i tuoi contenuti visibili ad altri Utenti, in conformità con lo scopo dell'Applicazione.
- Questa licenza consente a Karos di riprodurre, rappresentare, adattare e tradurre i tuoi contenuti alle seguenti condizioni:
Riproduzione: autorizzi Karos a riprodurre in tutto o in parte il tuo Contenuto del Membro su qualsiasi supporto digitale attuale o futuro (server, dischi rigidi, schede di memoria, ecc.), nella misura necessaria per le operazioni di salvataggio, trasferimento o download relative al funzionamento dell'Applicazione e alla fornitura del Servizio.
Adattamento e traduzione: autorizzi Karos ad adattare o tradurre i tuoi contenuti, in particolare per scopi di supporto multilingue o formattazione dell'interfaccia. Karos può modificare il formato dei tuoi contenuti nella misura necessaria per il design e i vincoli tecnici dell'Applicazione, senza violare i tuoi diritti morali di copyright.
Questa licenza è valida in tutto il mondo e per la durata del contratto con Karos.
Ogni Membro concede a Karos una licenza esclusiva, esente da royalty e mondiale per sfruttare, utilizzare, modificare e riprodurre il Contenuto del Membro, per scopi commerciali o non commerciali, a condizione che tale contenuto sia reso anonimo. Questa licenza è concessa in tutto il mondo e per l'intera durata della protezione dei Contenuti dei Membri ai sensi del biglietto del copyright applicabile.
Al di fuori di queste licenze, i Contenuti dei Membri non possono essere modificati, copiati, estratti o distribuiti senza la previa autorizzazione scritta del loro autore.
9. USO IMPROPRIO
Il Servizio si riserva il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente qualsiasi Account di un Membro o Utente il cui uso o comportamento sia provato o sospettato contrario alle CGU (di seguito, "Uso non conforme vietato"). Karos non può essere ritenuta responsabile a causa di tale sospensione. In particolare, il Servizio si riserva il diritto di non pagare il saldo di un Conducente se il suo account è sospeso.
- L'uso non conforme vietato include, ma non è limitato a:
- L'utilizzo di più Account diversi da parte della stessa persona;
- L'utilizzo dello stesso dispositivo da parte di più Account;
- Sospetto di frode e viaggi non validi;
Una percentuale anormalmente elevata di Viaggi che non hanno superato i Controlli;
un numero sproporzionato di violazioni da parte dei membri della sezione "IMPEGNI DEI MEMBRI";
Mancata presentazione dei documenti giustificativi richiesti (ad es. carta di circolazione del veicolo o altri documenti) comprovanti che il Membro è autorizzato a utilizzare il veicolo e non sta realizzando un profitto.
Il Servizio si riserva inoltre il diritto di sospendere temporaneamente o limitare l'Account di un Membro se i modelli di viaggio del Membro, come la frequenza, il numero di passeggeri o l'importo del contributo alle spese, rivelano intenti lucrativi o uso fraudolento.
In casi gravi, il Servizio può chiudere immediatamente l'Account del Membro.
10. CONTENUTI VIETATI
In conformità con le disposizioni dell'articolo 6 della legge francese per la fiducia nell'economia digitale (LCEN), Karos agisce come host per i contenuti pubblicati dai Membri e resi accessibili tramite il Servizio. Karos non è soggetta ad alcun obbligo generale di monitorare le informazioni create, trasmesse e/o memorizzate dai Membri in relazione all'utilizzo del Servizio. In particolare, Karos non può essere ritenuta responsabile per la natura e il contenuto pubblicato dai Membri, comprese le opinioni e i commenti riguardanti i Membri, ad eccezione di quanto previsto dalla LCEN.
Qualsiasi Membro può segnalare al Servizio la presenza di Contenuti Vietati sulle Interfacce o in relazione all'utilizzo del Servizio.
10.1 Commenti, messaggi e attività vietati
Ogni Membro si impegna a rispettare le disposizioni legali francesi in vigore, in particolare, senza che questo elenco sia esaustivo, quelle relative ai diritti di proprietà intellettuale e alle dichiarazioni diffamatorie o offensive.
Il Servizio si riserva il diritto di rimuovere senza indugio qualsiasi contenuto provato o sospettato di essere illegale o contrario ai presenti T&C (di seguito, il "Contenuto Proibito"). Karos non può essere ritenuta responsabile per tale ritiro.
L'uso non conforme vietato include, ma non è limitato a:
- Linguaggio o contenuti dannosi, minacciosi, offensivi, molesti, volgari, osceni, invasivi della privacy altrui, odiosi, razzisti, antisemiti, xenofobi, revisionisti, negazionisti, offensivi, diffamatori, violenti, pornografici, che glorificano crimini di guerra o crimini contro l'umanità o denigratori;
- Dichiarazioni o contenuti che minano l'autorità della giustizia, i processi o la presunzione di innocenza;
- Trasmissione di qualsiasi messaggio il cui contenuto il Membro non è autorizzato a diffondere, incluse, senza limitazioni, informazioni riservate o informazioni che violano i diritti di terzi, in particolare diritti di proprietà intellettuale o diritti di immagine;
- Trasmissione di messaggi promozionali non autorizzati dalle CGU;
- Commenti suscettibili di danneggiare Karos e i suoi dirigenti, dipendenti, fornitori, clienti, azionisti e / o partner, o di danneggiare la loro reputazione, in violazione delle leggi e dei regolamenti in vigore in Francia, dell'ordine pubblico, della moralità o dei diritti di terzi;
- Dichiarazione volta a offrire servizi commerciali senza il previo consenso di Karos.
Inoltre, è vietata la creazione e l'utilizzo da parte di un Membro di account aggiuntivi diversi da quello inizialmente creato, sotto la propria identità o quella di terzi, senza previa autorizzazione del Servizio. Il mancato rispetto di questo divieto può comportare l'immediata sospensione degli account del Membro e dell'intero Servizio.
10.2 Segnalazione di contenuti illegali
Qualsiasi Utente o Membro che venga a conoscenza di Contenuti Proibiti, provati o sospetti, in relazione all'utilizzo del Servizio, deve segnalarlo senza indugio, in conformità con l'articolo 6 della LCEN, utilizzando il modulo di contatto messo a disposizione nell'Applicazione, indicando:
- Per le persone fisiche: cognome, nome, professione, domicilio, cittadinanza, data e luogo di nascita;
- Per le persone giuridiche: la loro forma giuridica, la loro ragione sociale, la loro sede legale e l'identità del loro rappresentante legale;
- La descrizione dei fatti contestati e la loro precisa ubicazione;
- I motivi per cui il contenuto deve essere rimosso, compresi i riferimenti alle disposizioni legali applicabili e le prove;
- Una copia della corrispondenza indirizzata all'autore o all'editore delle informazioni o delle attività contestate che ne richiede l'interruzione, il ritiro o la modifica, o la giustificazione che l'autore o l'editore non possono essere contattati.
Si ricorda che il fatto di presentare contenuti o attività come vietati, al fine di ottenerne la rimozione o impedirne la diffusione, quando queste informazioni sono note per essere inesatte, è punibile con un anno di reclusione e una multa di € 150.000.
11. DATI PERSONALI
In relazione all'utilizzo del Servizio da parte dei Membri, Karos raccoglie e tratta determinati dati personali relativi ai Membri in nome e per conto di IDFM. Karos è un responsabile del trattamento ai sensi del biglietto GDPR.
Utilizzando il Servizio, i Membri riconoscono di aver letto l'Informativa sulla privacy del servizio Covoiturage Île-de-France Mobilités disponibile al seguente indirizzo: intercom-help.eu/covoit-idfm-privacy-policy-and-terms-of-use/fr/articles/449495-politique-de-confidentialite ...
12. RESPONSABILITÀ
Karos offre, per conto di Île-de-France Mobilités, un servizio per collegare conducenti e passeggeri sulla base di viaggi ricorrenti compatibili. Spetta a ciascun Socio verificare l'adeguatezza dei collegamenti proposti alle proprie esigenze e confermare le modalità di ogni Viaggio.
12.1 Esclusioni generali
Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, Karos non sarà responsabile per:
- La corretta esecuzione di un Viaggio o le condizioni in cui si svolge;
- Danni derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa da parte di un Conducente per i Passeggeri terzi in caso di incidente durante un Viaggio;
- Danni causati al software del Membro o qualsiasi pirateria subita a seguito dell'utilizzo del Servizio, non direttamente attribuibile a colpa di Karos;
- Qualsiasi perdita o danno diretto o indiretto, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, perdita di affari, entrate, profitti, contratti, partner commerciali o risparmi previsti;
- Violazioni o violazioni da parte dei Membri dei rispettivi obblighi biglietto presenti Termini e Condizioni Generali e delle loro conseguenze;
- Il mancato pagamento da parte dei Membri delle Spese di Viaggio o l'uso di mezzi di pagamento fraudolenti in relazione al Servizio;
- Impedimenti annunciati o qualsiasi altra cancellazione di un Viaggio da parte di un Socio;
- Comportamento fraudolento o illecito dei Membri durante l'utilizzo del Servizio;
- Omissioni o errori nel contenuto delle interfacce o nel loro utilizzo da parte di Utenti, Membri o terzi;
- Danni derivanti da siti o risorse esterne accessibili tramite link sulle Interfacce.
Il Servizio compie ogni ragionevole sforzo per garantire che le informazioni fornite sulle Interfacce siano accurate e aggiornate. Il Servizio si riserva il diritto di correggere o aggiornare il contenuto in qualsiasi momento senza preavviso. Tuttavia, il Servizio non può essere ritenuto responsabile per errori involontari o modifiche apportate da terzi non autorizzati.
Il Servizio viene fornito "così com'è" e Karos non garantisce che sarà privo di errori, ininterrotto o sicuro.
In ogni caso, la responsabilità totale di Karos nei confronti di un Utente, per qualsiasi motivo, sarà espressamente limitata all'importo totale di eventuali commissioni pagate da tale Utente a Karos durante i sei (6) mesi precedenti l'evento che ha dato origine alla responsabilità.
12.2 Eccezioni obbligatorie
Nulla in questi Termini escluderà o limiterà la responsabilità di Karos laddove tale esclusione o limitazione sarebbe illegale. In particolare, Karos non può escludere o limitare la propria responsabilità in caso di:
- Morte o lesioni personali causate dalla negligenza di Karos;
- Danni derivanti da negligenza grave o dolo;
- Violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali). In questo caso, la responsabilità è limitata ai danni tipici e prevedibili;
- Qualsiasi responsabilità derivante da leggi obbligatorie sulla protezione dei consumatori, comprese le leggi sulla responsabilità del prodotto.
Ciò include, per la Germania, le disposizioni obbligatorie della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Produkthaftungsgesetz).
Queste limitazioni si applicano anche ai rappresentanti legali, ai dipendenti e agli agenti di Karos quando i reclami sono indirizzati direttamente a loro.
12.3 Responsabilità del Membro
I membri sono gli unici responsabili della riservatezza delle loro credenziali di accesso e del corretto utilizzo dei loro account.
12.4 Conformità legale
Karos può divulgare contenuti quando richiesto per conformarsi alle leggi applicabili, ai procedimenti legali o alle richieste governative, o quando la divulgazione è necessaria per proteggere i propri diritti, interessi, quelli dei Membri o del pubblico.
13. DISPONIBILITÀ DI INTERFACCE E SERVIZI
Karos si sforza, per quanto possibile, di fornire agli utenti e ai Membri un accesso permanente alle Interfacce e al Servizio.
Il funzionamento delle Interfacce e del Servizio può essere temporaneamente interrotto, in particolare in caso di forza maggiore, manutenzione pianificata o imprevista, aggiornamenti o miglioramenti tecnici, riparazioni di emergenza delle Interfacce, al fine di modificarne il contenuto e/o la presentazione, o a causa di circostanze al di fuori del controllo di Karos. Karos si impegna a prendere tutte le misure ragionevoli per limitare tali disturbi nella misura in cui sono ad essa imputabili e/o per limitarne le conseguenze.
Karos non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per l'indisponibilità delle Interfacce e/o del Servizio, il loro malfunzionamento, la loro inaccessibilità, la loro sospensione o interruzione, o condizioni d'uso degradate, per qualsiasi motivo, e non può essere ritenuta responsabile per danni diretti o indiretti derivanti da tali eventi.
In ogni caso, e fatto salvo quanto sopra e l'articolo 11, qualsiasi potenziale responsabilità di Karos darà luogo solo al pagamento di danni, il cui importo sarà limitato alle somme ricevute da Karos.
Karos si riserva il diritto di modificare, sospendere o limitare l'accesso all'Applicazione, alle sue funzionalità o servizi, temporaneamente o permanentemente, in tutto o in parte, a sua esclusiva discrezione.
Gli utenti possono ottenere aiuto tramite la sezione di supporto dedicata disponibile sulle Interfacce.
14. MECCANISMO DI CONVALIDA DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE
14.1 Pagamento
Il Socio inserisce il suo numero di carta di credito e il suo numero di conto bancario nella scheda "Metodo di pagamento", che gli consente di ricevere o effettuare un pagamento al momento della prenotazione di un Viaggio definito. Inserendo il suo numero di conto bancario, il Membro dichiara di accettare le condizioni generali di utilizzo del nostro fornitore di servizi bancari.
Le condizioni generali del Partner di pagamento, accessibili qui, regolano le operazioni di pagamento effettuate dal Membro e devono essere accettate da quest'ultimo. Aderendo a queste condizioni, il Membro accetta le condizioni di Mangopay, che è il nostro Partner di pagamento. Mangopay S.A. è un istituto di moneta elettronica autorizzato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Lussemburgo. Mangopay è autorizzata a fornire servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica.
I conducenti non possono richiedere pagamenti anticipati direttamente ai passeggeri. Il rischio di mancato pagamento è di esclusiva responsabilità del conducente.
Per ogni Viaggio, Karos addebita al Passeggero la sua quota dei Costi di Viaggio al momento della prenotazione e trasferisce il pagamento sul conto del Conducente alla fine del Periodo di Fatturazione incluso il Viaggio.
Se un Membro effettua Viaggi sia come Conducente che come Passeggero durante lo stesso Periodo di fatturazione, Karos può, a sua discrezione, compensare in tutto o in parte gli importi da pagare e ricevere. Karos non trasferirà al Driver alcun importo inferiore a 1€. Se questa soglia non viene raggiunta durante lo stesso Periodo di fatturazione, gli importi saranno accumulati nei periodi successivi fino al raggiungimento di tale soglia.
Il metodo di pagamento selezionato viene addebitato e il conducente riceve la sua quota. I fondi nel Money Pot appartengono esclusivamente al titolare del conto. Le transazioni vengono visualizzate nell'Applicazione.
I dati di pagamento sono protetti dalla crittografia SSL.
In caso di addebito errato o non autorizzato, i Membri possono contattare Karos. I membri non devono avviare uno storno di addebito a meno che non sia legalmente giustificato. I membri sono responsabili delle commissioni di chargeback in caso di violazione di queste regole.
14.2 Contributo ai costi
Il contributo alle spese è fissato dal Servizio. Il Servizio applica limiti di reddito per prevenire l'uso improprio. L'uso per scopi commerciali o a scopo di lucro è severamente vietato (vedere la sezione 5).
In alcuni casi, il Servizio può essere offerto gratuitamente agli Utenti, nell'ambito di un abbonamento Navigo, dal loro datore di lavoro o su iniziativa dell'altro Membro.
14.3 Promozioni e offerte speciali
Karos può offrire promozioni a tempo limitato. Le condizioni (ad es. durata, prezzi) saranno annunciate e pubblicate nell'Applicazione.
14.4 Modalità di pagamento
I passeggeri devono utilizzare uno dei metodi di pagamento approvati MANGOPAY:
● Carta di credito
● Addebito diretto tramite Klarna (disponibile solo in Germania)
Karos può modificare le opzioni di pagamento o introdurre nuovi sistemi in qualsiasi momento.
14.5 Concorsi
Il Servizio può organizzare concorsi con premi (ad es. carte regalo o codici promozionali). La partecipazione è regolata da condizioni di concorso separate elencate nell'Applicazione.
I codici promozionali devono essere inseriti in "I miei codici promozionali" affinché il loro valore possa essere aggiunto al tuo saldo.
Karos non è contrattualmente vincolata a fornitori di premi esterni e non è responsabile per le loro modifiche o restrizioni.
14.6 Programma di riferimento
Puoi, su base volontaria, invitare altri Membri a utilizzare il Servizio tramite SMS o WhatsApp utilizzando la funzione "Invita un amico" nell'Applicazione per inviare inviti.
I premi dipendono dal numero di carpooling di successo generati dai tuoi referral. I bonus di riferimento vengono aggiunti al saldo e pagati mensilmente.
Gli importi dei premi sono specificati nell'Applicazione e possono essere modificati in qualsiasi momento.
Se il link di riferimento viene utilizzato troppo tardi o non viene utilizzato affatto, la convalida non è possibile.
15. OPERAZIONI ECCEZIONALI
Nell'ambito dei programmi nazionali, i membri possono beneficiare di sovvenzioni per il carpooling. Le modalità di partecipazione sono comunicate, se del caso.
16. CHIUSURA, SOSPENSIONE E LIMITAZIONE DEGLI ACCOUNT
16.1 Risoluzione, sospensione e limitazione da parte del Servizio
16.1.1 Sospensione, limitazione o chiusura degli account
Le CGU costituiscono un contratto tra il Membro e Karos, per conto di Île-de-France mobilités, che ciascuna delle parti può risolvere, sospendere o limitare in qualsiasi momento.
In particolare, Karos ha il diritto di sospendere temporaneamente il tuo account, limitare il tuo accesso al Servizio o risolvere automaticamente il tuo contratto in caso di violazione da parte del Membro di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi biglietto delle CGU.
In caso di mancato rispetto da parte del Membro di una qualsiasi delle disposizioni delle CGU, Karos può, ipso jure, senza preavviso o indennizzo, e fatti salvi altri rimedi che possono essere a sua disposizione, sospendere la fornitura di tutto o parte del Servizio, incluso l'accesso alle Interfacce, chiudere l'Account del Membro, bloccare qualsiasi nuova richiesta di registrazione da parte sua, bloccare qualsiasi pagamento del Montepremi e/o risolvere i presenti T&C.
Questa misura di esclusione non pregiudica qualsiasi azione penale o civile alla quale il Membro possa essere esposto da parte delle autorità pubbliche, di terzi o di Karos, nei casi in cui il suo comportamento abbia ledere gli interessi di quest'ultima.
Sarete informati della decisione via e-mail all'indirizzo più recente e avrete la possibilità di rispondere. Dopo aver valutato la situazione, Karos può revocare o mantenere le misure applicate.
Karos si riserva il diritto di limitare l'accesso al Servizio se ciò è necessario per risolvere o limitare i rischi per la sicurezza IT o per proteggere la sicurezza di altri Membri, conducenti o potenziali passeggeri.
16.1.2 Diritto di cancellare o rifiutare la pubblicazione
Karos si riserva il diritto di rifiutare la pubblicazione di qualsiasi valutazione, commento o domanda generata da un Membro, o di cancellarli dopo la loro pubblicazione se violano questi T&C.
16.2 Risoluzione da parte del Membro Registrato
È possibile interrompere il rapporto contrattuale con Karos in qualsiasi momento, gratuitamente e senza indicarne i motivi. Per fare ciò, è sufficiente fare clic sul pulsante "elimina il mio account" nell'Applicazione.
Karos non può garantire il pagamento del saldo del montepremi se la cancellazione dell'Account avviene prima del pagamento mensile.
17. INFORMAZIONI GENERALI
17.1 VALIDITÀ DELLE CGU
I presenti T&C costituiscono l'intero accordo tra l'utente e Karos in merito all'utilizzo delle Applicazioni e del Servizio associato.
Ulteriori avvisi, documenti o linee guida forniti nell'Applicazione possono integrare i presenti T&C e fornire ulteriori chiarimenti.
Karos e Île-de-France mobilités si riservano il diritto di modificare unilateralmente le CGU. In questo caso:
- Il Servizio ti informerà delle modifiche, incluso il loro contenuto, almeno 14 giorni prima della loro entrata in vigore, tramite e-mail inviata al tuo ultimo indirizzo comunicato o direttamente nell'Applicazione;
- Gli aggiornamenti saranno pubblicati qui ;
- I T&C aggiornati diventeranno vincolanti a meno che tu non ti opponga;
- Dovrai rispettarlo per continuare a utilizzare il Servizio;
- Se non si accettano le modifiche, è possibile recedere immediatamente dal contratto inviando una comunicazione scritta o di testo (ad es. e-mail) entro 10 giorni dall'annuncio.
Se una qualsiasi parte dei T&C dovesse essere ritenuta illegale, non valida o inapplicabile per qualsiasi motivo, i termini in questione saranno considerati non scritti. Le restanti disposizioni manterrebbero pieno vigore ed effetto e continuerebbero ad applicarsi. I termini ritenuti inesistenti sarebbero sostituiti da termini il più vicino possibile al contenuto della clausola annullata e all'intenzione iniziale di Karos e Île-de-France mobilités.
17.2 DIRITTO DI RECESSO
In conformità con la legislazione applicabile, i Membri hanno un diritto di recesso di quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione del Servizio, che è definito dalla data di creazione dell'Account. Nel caso in cui il Membro desideri avvalersi di questo diritto di recesso, deve inviare una lettera in tal senso a Karos. A tal fine, può utilizzare il modulo di recesso allegato alle presenti CGU o qualsiasi altra dichiarazione, inequivocabile, che esprima la volontà di recedere. Questo modulo deve essere inviato per posta o elettronicamente agli indirizzi indicati nel preambolo delle CGU.
Il Membro che esercita il suo diritto di recesso può recuperare il risarcimento pagato sul suo conto MangoPay. Il suo Account verrà quindi eliminato in conformità con i termini e le condizioni specificati nei presenti T&C.
Poiché l'iscrizione al Servizio è gratuita, nessun importo sarà rimborsato ai Membri.
17.3 LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE LEGALI
Le CGU sono soggette alla legge francese.
In caso di controversia relativa all'interpretazione di un termine o di una disposizione delle CGU, il Membro o l'Utente può:
(i) contattare Karos per posta raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Karos, 10 rue de la Paix, 75002 Parigi, Francia, o
ii) adire gratuitamente il seguente mediatore dei consumatori al fine di cercare una soluzione amichevole:
Centro di mediazione dei consumatori dei conciliatori di giustizia (CM2C)
Indirizzo postale: 14 rue Saint Jean, 75017 Parigi
Tel : +33 (0)1 89 47 00 14
(iii) presentare un reclamo relativo all'Applicazione o al Servizio tramite la piattaforma di risoluzione delle controversie online della Commissione europea:https://consumer-redress.ec.europa.eu/index_en
A seconda delle circostanze, Karos potrebbe non essere tenuta a partecipare a una procedura di risoluzione delle controversie dinanzi a un organo di arbitrato dei consumatori.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) non si applica.
In assenza di una risoluzione amichevole, la controversia può essere portata dinanzi ai tribunali competenti.
Le traduzioni delle CGU sono biglietto indicative. Le CGU in francese fanno fede dinanzi ai tribunali
17.4 CONTATTO
Karos può essere contattato ai seguenti indirizzi:
Numero di telefono: 0 800 10 20 20
Indirizzo e-mail: [email protected] o tramite la sezione di aiuto disponibile sulle interfacce.
Il supporto è fornito dal lunedì al sabato dalle 7 alle 20.
APPENDICE - MODULO DIRITTO DI RECESSO
Si prega di compilare e restituire questo modulo solo se si desidera recedere dal contratto.
All'attenzione di Karos, Carpooling Île-de-France Mobilités
Indirizzo e-mail: [email protected]
Numero di telefono: 0 800 10 20 20
Con la presente io/noi (*) vi informo (*) del mio/nostro (*) recesso dal contratto relativo alla sottoscrizione del Servizio di Carpooling Île-de-France Mobilités:
Iscriviti il: ... / ... / ...
Nome e cognome del Socio: ...
Numero di cellulare utilizzato al momento della sottoscrizione del Servizio: ...
Indirizzo del membro: ...
(*) Cancella la menzione inutile
Firma del/dei consumatore/i:
Data: