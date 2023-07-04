Decisione n. DEC20230150

del 26 giugno 2023

Il Direttore Generale,

VISTO il codice dei trasporti (parte legislativa) e in particolare gli articoli da L.1241-1 a L.1241-20, da L.3111-14 a L.3111-16 e R.1241-1 e seguenti;

VISTA l'ordinanza n. 59-151 del 7 gennaio 1959, modificata, relativa all'organizzazione del trasporto di passeggeri nell'Ile-de-France;

VISTO il decreto n. 59-157 del 7 gennaio 1959, modificato, relativo all'organizzazione del trasporto di passeggeri nell'Ile-de-France;

VISTA la deliberazione n. 2016/0302 del 13 luglio 2016 sulla delega dei poteri del Consiglio al Direttore Generale;

VISTA la decisione del Presidente di Île-de-France Mobilités n°2016/133 del 30 marzo 2016 relativa alla nomina di Laurent PROBST a Chief Executive Officer, modificata dalla deliberazione n°20211209-297 del 9 dicembre 2021,

VISTA la deliberazione n°20220525-083 relativa al progetto di creazione di una filiale di biglietteria

VISTA la deliberazione n. 20221207-216 sull'evoluzione tariffaria e l'armonizzazione dei costi dei servizi post-vendita;

DECIDE

Articolo 1: Le condizioni generali di vendita degli atti di assistenza post-vendita a pagamento sono approvate ed entrano in vigore dal 1° luglio 2023.

In conformità con la delibera tariffaria del Consiglio, dal 1° luglio 2023, gli atti di assistenza post-vendita a pagamento sul pass imagine R e sul pass personalizzato Navigo escluso Navigo Annual, sono effettuati a fronte del pagamento di una somma forfettaria di 15 euro.

Gli atti di assistenza post-vendita a pagamento sono i seguenti:

· Rigenerazione a seguito di perdita/furto

· Rigenerazione a seguito di un pass HS da parte del cliente

· Rigenerazione a seguito di un cambio di foto per comodità personale

· Rifabbricazione a seguito di confisca

· Rigenerazione a seguito di degrado volontario

Articolo 2: Questa decisione sarà trasmessa al controllo di legalità, affisso presso la sede di Île-de-France Mobilités e pubblicato nella raccolta di atti amministrativi di Île-de-France Mobilités.

Laurent PROBST