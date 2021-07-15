Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto Ametista

1-DEFINIZIONI

Il pacchetto Ametista, creato da Île-de-France Mobilités, è assegnato dai dipartimenti dell'Île-de-France, ciascuno dei quali agisce per il proprio dipartimento. È gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominato "Comutitres S.A.S", in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Il pacchetto Ametista viene caricato su un pass Navigo, nominativo, rigorosamente personale e non trasferibile, di proprietà di Île-de-France Mobilités (Île-de-France Mobility Organizing Authority) fino alla sua consegna al Titolare.

Il nome "Titolare" indica la persona la cui foto e identità appaiono sul pass Navigo.

Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

Il nome "Pagatore" indica la persona, separata o meno dal Titolare, che accetta contrattualmente di pagare le fatture del Titolare. Il pagatore deve essere un adulto capace o un minore emancipato.

2-Presentazione e utilizzo

2.1-Può essere utilizzato come parte della tariffazione zonale della Regione Île-de-France:

Il pacchetto Ametista consente di viaggiare sulle linee regolari di trasporto pubblico dei vettori, tra cui RoissyBus, autobus notturni Noctilien, alcuni servizi locali e alcuni trasporti a richiesta, treni TER o Intercité (esclusa la prenotazione obbligatoria) in 2a classe. I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France. Non è valido su Filéo, Orlyval, TGV o linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France (comprese le navette aeroportuali Le Bus Direct e VEA Disney e gli autobus turistici OpenTour e Cars Rouges).

Il pacchetto Ametista è valido per qualsiasi viaggio effettuato all'interno delle aree di validità del pacchetto.

2.2-Il pacchetto Ametista è riservato alle persone domiciliate in uno dei dipartimenti dell'Île-de-France e che soddisfano le condizioni di assegnazione stabilite da questo dipartimento entro i limiti dei seguenti criteri:

avere almeno 60 anni e non avere un'attività professionale

essere un adulto disabile beneficiario dell'indennità di cui agli articoli da L.821-1 a L.821-3 del codice della sicurezza sociale o dell'indennità differenziale per il mantenimento dei diritti acquisiti

essere riconosciuti inabili al lavoro dal loro sistema di protezione sociale

avere meno di 20 anni e dimostrare di aver percepito l'assegno scolastico per il figlio disabile

Queste condizioni per l'assegnazione dei biglietti possono essere modificate dal dipartimento.

2.3-Ogni dipartimento definisce diverse categorie di beneficiari con diritti diversi.

Per ciascuna categoria di beneficiari, stabilisce la suddivisione in zone del pacchetto che può essere rilasciato al beneficiario (o la suddivisione in zone se è possibile una scelta) e il contributo finanziario richiesto per ottenere il pacchetto.

2.4-Nel caso in cui il dipartimento consenta al beneficiario di scegliere tra diversi pacchetti di zonizzazione per diverse tasse di adesione e offra la possibilità di modificare questa scelta prima della scadenza dei 12 mesi di validità, i termini e le condizioni finanziarie del cambio di assegnazione sono definiti e comunicati da lui ai beneficiari.

2.5-Il pacchetto comprende almeno due zone contigue.

2.6-Il pacchetto Ametista è valido per 12 mesi dal mese stabilito dal servizio del dipartimento assegnante.

È valido dal 1° giorno del primo mese di validità 00:00, fino all'ultimo giorno dell'ultimo mese di validità 23:59. Per gli autobus notturni Noctilien, il pass Ametista è valido dal 1 ° giorno del primo mese di validità 00:00, il giorno successivo all'ultimo giorno dell'ultimo mese di validità 6:00. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato. »

I pacchetti Ametista beneficiano della "dezonazione", ovvero la possibilità di viaggiare in tutta la regione, dal sabato dalle 0:00 alla domenica fino alle 23:59, nei giorni festivi dalle 0:00 alle 23:59, dal 15 luglio alle 0:00 al 15 agosto alle 23:59 e durante le brevi vacanze scolastiche nella zona C come definite dal Ministero dell'Educazione Nazionale (Ognissanti, Natale, inverno e primavera) il giorno dopo la fine del corso dalle 00:00 alle 23:59 del giorno prima della ripresa delle lezioni. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

3-OTTENIMENTO

Per ottenere un pacchetto Ametista, il richiedente deve prima avere un pass Navigo con il suo nome e cognome (i) come appare sul suo documento di identità e su cui appare la sua foto. (Si vedano le Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del Navigo Pass in vigore disponibili sul sito www.iledefrance-mobilites.fr). Il pacchetto Ametista può essere caricato solo sul pass Navigo ad esclusione di qualsiasi altro supporto.

3.1-Le modalità per ottenere il pacchetto Ametista e le modalità di pagamento, comprese le eventuali quote di adesione, sono definite e comunicate dal dipartimento.

3.2-Il servizio del dipartimento che assegna i pacchetti Ametista elabora le richieste che gli vengono rivolte dalle persone domiciliate nel suo dipartimento.

Informa la persona del seguito dato e di una data provvisoria a partire dalla quale il beneficiario può caricare il pacchetto sul suo pass Navigo.

3.3- biglietti di trasporto utilizzati in attesa di ottenere il pacchetto Ametista non sono rimborsati.

4-Caricamento dei pacchetti

Per viaggiare, una volta concesso il diritto al pacchetto Ametista dal servizio del dipartimento, il beneficiario deve obbligatoriamente caricare il pacchetto Ametista sul suo pass Navigo dal suo telefono cellulare sull'applicazione Île-de-France Mobilités (scaricabile da App Store o Play Store) o in uno sportello o dispositivo di vendita delle reti dei vettori.

5-VALIDAZIONE

5.1-Si applicano le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del Navigo Pass in vigore.

5.2-Il Titolare deve convalidare e sistematicamente il pass contenente il suo pacchetto Ametista sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e / o sale nel veicolo, ma anche se necessario durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

5.3-In caso di dimenticanza del suo pass Navigo, il Titolare deve, per poter viaggiare senza essere in violazione, acquistare un altro biglietto di trasporto. Questo non sarà rimborsato.

6-CONTROLLO

6.1-In caso di ispezione, il Titolare deve presentare il pass su cui viene caricato il pacchetto Ametista convalidato al momento dell'ingresso in rete.

6.2- La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (cfr. art. 5) e/o delle regole di utilizzo del pacchetto Ametista (cfr. art. 2) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

6.3-In caso di mancato pagamento al Vettore entro tre mesi dall'infrazione, il trasgressore è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7-AGGIUNTA DI PACCHETTI

7.1-È possibile caricare in aggiunta a un pass Ametista già caricato su un pass Navigo, un pass Navigo Day, Navigo Month o Navigo Week, un pass Navigo Solidarity 75% Month o Navigo Solidarity 75% Week, un pass Navigo Sconto 50% mese o Navigo Sconto 50% settimana o un pass Navigo Free.

7.2-Le aree del pacchetto Ametista e le aree del pacchetto Navigo Day, Navigo Month o Navigo Week o Navigo Solidarity 75% Month o Navigo Solidarity 75% Week o Navigo Discount 50% Month o Navigo Discount 50% settimana caricate in aggiunta possono essere unite o separate.

Se i due pacchetti hanno aree disgiunte (zone 1-2 e zone 4-5), il cliente non può effettuare viaggi contemporaneamente collegando le zone dei due pacchetti caricati. Deve quindi acquistare ogni volta un biglietto di trasporto valido per l'intero viaggio.

7.3-Le tariffe e le condizioni di acquisto dei pacchetti Navigo, Navigo Solidarité 75%, Navigo Réduction 50% o Navigo Gratuité addebitati in aggiunta al pacchetto Ametista sono identiche a quelle dei pacchetti Navigo acquistati singolarmente (vedere CGSU dei pacchetti Navigo Day, Month and Week o la tariffa di trasporto solidale in vigore disponibili sul sito www.iledefrance-mobilites.fr).

La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare questi biglietti o contratti sullo stesso pass. La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare questi biglietti o contratti sullo stesso pass. Le Regole di Convivenza dei Biglietti e dei Contratti sono disponibili sul sito www.iledefrance-mobilites.fr, sezione CGUV.

8-Perdita, furto, malfunzionamento e scambio

Fare riferimento alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pass Navigo in vigore, disponibili sul sito www.iledefrance-mobilites.fr.

9-Cambiamento della situazione del beneficiario

In caso di modifica dei dati personali (nome, indirizzo, ecc.), il beneficiario deve contattare il dipartimento di assegnazione e i vettori per, se necessario, modificare la sua situazione.

10-Scadenza e rinnovo del pacchetto Ametista

Il pacchetto Ametista, valido per un anno, scade l'ultimo giorno dell'ultimo mese di validità (vedi articolo 1.6). Il suo rinnovo è possibile a condizione che il beneficiario soddisfi le condizioni di consegna definite e comunicate dal servizio del servizio che assegna i pacchetti.



Il Titolare del Conto ancora in possesso di un pass valido, vale a dire che ha meno di 10 anni, e che desidera ricaricare i biglietti di trasporto, non deve riutilizzarlo nel caso in cui il suo contratto o i suoi contratti sottoscritti siano inattivi da almeno 5 anni, perché i suoi dati saranno stati archiviati nei nostri sistemi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a effettuare una nuova sottoscrizione e ad ottenere un nuovo pass presso un'agenzia commerciale o online. Nessun rimborso può essere effettuato in caso di carico di biglietto di trasporto sul suddetto pass.

11-Risoluzione del pacchetto

Il beneficiario può richiedere la cancellazione del suo pacchetto Ametista al servizio del dipartimento che assegna i pacchetti.

I termini di disdetta del pacchetto Ametista sono definiti e comunicati dal dipartimento.

12-Informazioni relative ai dati personali

A monte della gestione del pacchetto Ametista, i reparti gestiscono le richieste di diritti e quindi i rinnovi e la cessazione dei diritti Ametista. In questo contesto, ogni dipartimento è responsabile del trattamento dei dati per la gestione di tali diritti.

Le presenti Condizioni Generali e l'articolo sulle informazioni relative ai dati personali riguardano solo il trattamento non appena viene aperto un pacchetto.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare il rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

Nell'ambito del pacchetto Ametista, vengono effettuati trattamenti sui Dati Personali del Titolare e del Pagatore da parte di diversi titolari del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy:

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

La sottoscrizione e la gestione del contratto;

Comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

Esecuzione di analisi statistiche.

I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

La gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del Vettore;

La gestione della convalida e dei dati risultanti, compresa l'invalidazione di biglietti fraudolente;

La lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

Operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto delle normative vigenti;

Analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dal Vettore;

La gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei Vettori.

Il pacchetto Ametista è disponibile sul seguente supporto: il pass Navigo personalizzato.

12.1 Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

12.1.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

Dati identificativi,

Dati relativi alla vita personale,

Dati relativi alla vita lavorativa,

Dati economici e finanziari,

Dati sanitari,

Dati relativi a reati.

12.1.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 12.

12.1.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per la gestione del contratto/servizio;

sull'esercizio di una missione di servizio pubblico di Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali cosiddette istituzionali;

sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali.

12.1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati del Cliente specifici per il pacchetto Ametista durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo spazio personale sul sito " www.iledefrance-mobilites.fr " per tutta la durata della creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e fino a 5 anni dopo la data di scadenza del contratto o dei contratti sottoscritti, quindi archiviati durante i periodi di conservazione previsti dalla legge.

12.1.5 Chi può accedere a questi dati?

12.1.5.1 Nell'ambito dei Trattamenti sopra definiti

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I Dati provenienti da operazioni effettuate sui servizi online di entità che offrono Servizi Digitali Multimodali sono destinati; Île-de-France Mobilités, la sua controllata, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il Licenziatario del Servizio Multimodale Digitale interessato dall'operazione.

12.1.5.2 Nell'ambito degli scambi tra Île-de-France Mobilités e i suoi Partner

I partner di Île-de-France Mobilités offrono servizi ad alcuni dei loro utenti che si abbonano al trasporto pubblico. Per verificare la validità dell'abbonamento, il Partner chiede a Île-de-France Mobilités. In occasione di queste domande, il Partner trasmette il numero di pass Navigo (o il numero cliente) e la data di nascita dell'Utente a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités invia un codice di reso al Partner, senza Dati Personali.

Il Partner di Île-de-France Mobilités si impegna a richiedere il consenso dell'Utente per la trasmissione di questi Dati a Île-de-France Mobilités. Tutti i trattamenti che consentono l'implementazione del servizio offerto dal Partner sono sotto la responsabilità del trattamento del Partner.

Il Partner si impegna a utilizzare il numero di pass Navigo (o il numero cliente) e la data di nascita dell'utente solo per il trattamento per il quale tali informazioni sono obbligatorie e solo nell'ambito degli obiettivi definiti congiuntamente con Île-de-France Mobilités.

12.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al pagatore e al titolare, o al suo rappresentante legale, sono comunicati per finalità di gestione a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

12.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

12.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

Dati identificativi,

Dati economici e finanziari,

Dati relativi a reati,

Dati di convalida.

12.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 12.

12.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

12.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF sono:

I Dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

Le tracce nominative dei movimenti (timestamp - luogo di convalida - numero pass) vengono conservate solo per poche ore. Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

I Dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura della pratica.

I Dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte della vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni, a decorrere dalla data dell'operazione.

I Dati raccolti nell'ambito dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei Dati dei trattamenti effettuati da altri Vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

12.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati di convalida precedentemente anonimizzati.

12.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

12.3 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla richiesta, i loro dati di contatto, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti), il loro numero cliente e gli elementi per dimostrare la loro identità. E un documento d'identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

o all'indirizzo e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected] .

. o all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

13-MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI D'USO

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento. La versione attuale è pubblicata nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités e può essere consultata sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.