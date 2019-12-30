Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto annuale Navigo

1. DEFINIZIONI

Il pacchetto annuale Navigo creato da Île-de-France Mobilités (Autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France), è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo Annuel", in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Il pass annuale Navigo è sottoscritto per un periodo indefinito e viene caricato su un pass nominativo Navigo annuale, rigorosamente personale e non trasferibile, di proprietà di Île-de-France Mobilités fino alla sua consegna al Titolare.

Per "Spazio Personale" si intende l'account personale del Titolare o quello del Pagatore creato sul sito web di Île-de-France Mobilités (gestito da Île-de-France Mobilités), alla voce "Gestisco la mia carta Navigo" (sezione gestita da Comutitres S.A.S). Fare riferimento alle Condizioni Generali d'Uso del sito.



Il nome "Titolare" indica la persona la cui foto e cognome/nome appaiono sul pass annuale Navigo. Il nome "Payer" indica il nome della persona fisica che paga il pacchetto. Il termine "Prezzi senior" indica specificamente i prezzi specifici applicati ai clienti idonei alle condizioni descritte al punto 2.3.3.

Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

Utilizzabile come parte dei prezzi zonali della regione Île-de-France, il pacchetto annuale Navigo consente di viaggiare sulle linee regolari di trasporto pubblico dei vettori, tra cui OrlyBus, RoissyBus, gli autobus notturni Noctilien e Fileo, nonché alcuni servizi locali e Transport on demand, treni TER o Intercité (esclusa la prenotazione obbligatoria) in 2a classe. I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France. Non è valido su Orlyval, TGV o linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France (comprese le navette aeroportuali Le Bus Direct e VEA Disney e gli autobus turistici OpenTour e Big Bus Paris).

2.2 Navigo annuale:

2.2.1 E' possibile sottoscrivere un abbonamento "Navigo Annual all zones" valido sulle zone da 1 a 5, oppure un abbonamento Navigo Annual a due zone valido sulle zone sottoscritte, tra le coppie delle zone 2-3, 3-4 e 4-5.

2.2.2 I pacchetti Navigo Annuel 2-3, 3-4 e 4-5 beneficiano della "dezonazione", ovvero della possibilità di viaggiare in tutta la regione, indipendentemente dalle zone sottoscritte, dal sabato dalle 00:00 alla domenica fino alle 23:59, nei giorni festivi dalle 00:00 alle 23:59, dal 15 luglio alle 00:00 al 15 agosto alle 23:59 e durante le brevi vacanze scolastiche della zona C (Ognissanti, Natale, inverno e primavera) dal giorno successivo alla fine delle lezioni dalle 00:00 alle 23:59 del giorno precedente la ripresa delle lezioni, come definito dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

2.3 Navigo Annual Senior Pricing:

2.3.1 L'abbonamento al pacchetto "Navigo Annual Senior Pricing" è solo "tutte le zone", quindi valido sulle zone da 1 a 5.

2.3.2 È possibile solo il pagamento tramite addebito diretto.

2.3.3 È riservato esclusivamente alle persone di età pari o superiore a 62 anni senza un'attività professionale o che svolgono un'attività professionale rigorosamente inferiore a metà tempo.

Un'attività professionale è considerata strettamente inferiore a metà tempo se la durata di tale attività è inferiore alla metà dell'orario di lavoro legale, vale a dire:

· Meno della metà delle 35 ore settimanali = 17,5 ore settimanali;

· O meno della metà dell'equivalente annuale dell'orario di lavoro legale, cioè 1.607 ore annue = 803,5 ore in un anno;

· O meno della metà dell'equivalente mensile dell'orario di lavoro legale, 151 ore mensili = 75,5 ore in un mese.

3. SOTTOSCRIZIONE DEL PACCHETTO NAVIGO ANNUALE E DEL PACCHETTO ANNUALE NAVIGO SENIOR PRICING

3.1 Navigo annuale:

Il pacchetto annuale Navigo può essere sottoscritto:

· via Internet dal suo Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités (ad eccezione di un pacchetto finanziato da un Terzo Pagatore). Dopo aver compilato il modulo online, salvato una foto recente (frontale, a testa nuda, sfondo neutro, non utilizzato) e compilato il suo metodo di pagamento, il Pagatore (e il Titolare se diverso dal Pagatore) deve firmare elettronicamente i documenti relativi alla sottoscrizione costituenti il contratto. La richiesta di abbonamento può essere effettuata non prima di 60 giorni e al più tardi 15 giorni prima del primo giorno del mese scelto. Nella misura in cui la domanda è completa (foto conforme ai requisiti, pagamento accettato e contratto firmato elettronicamente), l'abbonamento annuale Navigo è, a scelta del pagatore, ricevuto a casa sua entro un periodo massimo di 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) o messo a disposizione in un'agenzia commerciale dei vettori, nei punti vendita RATP o nei banchi di servizio SNCF Navigo(1), dietro presentazione di un documento d'identità, 3 giorni lavorativi dopo l'ordine;

· in un'agenzia commerciale dei Vettori, nei punti vendita RATP o in alcuni sportelli SNCF Navigo Service(1) (ad eccezione di un pacchetto finanziato da un Terzo Pagatore). Un pass annuale Navigo viene rilasciato immediatamente, dopo la registrazione del file, il metodo di pagamento, la foto del Titolare (fronte, testa nuda) e la firma del contratto da parte del Pagatore (e del Titolare se diverso dal Pagatore). Se il cliente ha optato per il metodo di pagamento tramite addebito diretto, viene richiesto un primo pagamento. Il suo importo varia a seconda della data di inizio del pacchetto. In questo caso, un abbonamento annuale Navigo può iniziare a scelta del cliente in qualsiasi giorno del mese (cfr. art. 4.7).

Nessun biglietto di trasporto acquistato durante il periodo massimo di 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) previsto tra la data di ricezione della richiesta di abbonamento effettuata via Internet e la data di spedizione del pass annuale Navigo sarà rimborsato. In caso di mancata ricezione del pass annuale Navigo, non verrà effettuato alcun rimborso dei biglietti di trasporto acquistati in attesa del biglietto annuale Navigo se risulta che il malfunzionamento non è imputabile all'Agenzia Navigo Annuale (indirizzo correttamente inserito, foto conforme, biglietto di trasporto inviato entro il tempo stabilito dall'Agenzia Navigo Annuale).

Dopo il periodo di 10 giorni, la mancata ricezione può essere dichiarata presso gli uffici commerciali dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1) (il pass viene rilasciato immediatamente dietro presentazione di un documento d'identità), collegandosi al proprio Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités, o per posta, e-mail o telefono all'Agenzia Navigo Annuale (un nuovo periodo di 10 giorni, esclusi i fine settimana e i giorni festivi, è previsto per la consegna postale).

3.2 Navigo Annual Senior Pricing:

3.2.1 Il Titolare del Conto non dispone inizialmente di un pacchetto Navigo Annual:

I termini e le condizioni sono gli stessi della sottoscrizione di un abbonamento annuale Navigo (cfr. articolo 3.1). Tuttavia, il pacchetto Navigo Annual Senior Pricing può essere sottoscritto esclusivamente presso un'agenzia di vendita dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso alcuni Sportelli Servizi Navigo SNCF(1). Inoltre, il Titolare deve fornire un documento di identità per verificare la sua idoneità al Senior Pricing, nonché dichiarare di non avere un'attività professionale o di esercitare un'attività professionale rigorosamente inferiore a metà tempo (cfr. articolo 2.3.3).

3.2.2 Il Titolare dispone già di un abbonamento annuale Navigo:

Il Pagatore (e il Titolare se diverso dal Pagatore) deve assicurarsi preventivamente che il suo pacchetto annuale Navigo sia "tutte le zone" (cfr. articolo 6 per modificare le zone del pacchetto), pagato mediante addebito diretto (cfr. articolo 4.13.3 per modificare il suo metodo di pagamento) e non sospeso (cfr. articolo 9 per effettuare una ripresa del pacchetto). La modifica del contratto annuale Navigo per tener conto del Navigo annuale Senior Pricing viene effettuata via Internet dal suo spazio personale sul sito web Île-de-France Mobilités o in un'agenzia commerciale dei vettori, nei punti vendita RATP o in alcuni sportelli di servizio SNCF(1) se sono soddisfatte le condizioni di idoneità.

3.2.3 Dal suo Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités, dopo aver caricato un documento di identità valido per verificare la sua età, il Titolare deve dichiarare di non avere alcuna attività professionale o di esercitare un'attività professionale strettamente inferiore a metà tempo (cfr. art. 2.3.3). Nella misura in cui la richiesta è completa (prova di identità valida, dichiarazione di assenza di attività professionale o di un'attività professionale rigorosamente inferiore a metà tempo), il Senior Pricing sarà preso in considerazione per il prossimo addebito diretto o il successivo in base alla data di convalida della richiesta di modifica del contratto Navigo Annual Senior Pricing (vedi art.4.14.1) da parte dell'Agenzia Navigo Annuale.

3.3 Il tempo di elaborazione per le domande è di 5 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi).

3.4 La firma del contratto, dopo l'accettazione del file, comporta l'apertura di un conto cliente per il Titolare che è l'utente del pass annuale Navigo e anche, se del caso, per il pagatore del contratto.

4. PAGAMENTO DEL PASS ANNUALE NAVIGO

4.1 Il Pagatore deve essere una persona fisica emancipata maggiorenne o minore (deve essere fornita la prova). I minori di 16 anni non possono essere pagatori o titolari di un pacchetto annuale Navigo.

4.2 Un pagatore può supportare diversi pacchetti Navigo.

4.3 Il pagatore può essere diverso dal titolare del pass annuale Navigo. In questo caso, il Pagatore e il Titolare devono firmare il modulo di sottoscrizione. Il Pagatore può, per iscritto, delegare la propria firma al Titolare del Conto per qualsiasi richiesta di assistenza post-vendita, ad eccezione di quelle che richiedono un nuovo Mandato di Addebito Diretto SEPA. Tutte le comunicazioni relative al pagamento sono indirizzate al Pagatore.

4.4 Il pagatore di un contratto risolto per mancato pagamento non regolarizzato non può essere il pagatore di un altro pacchetto annuale Navigo per un periodo di un anno dalla risoluzione. Se il Pagatore salda il suo debito con l'Agenzia Navigo Annuale durante questo periodo, può essere nuovamente designato Pagatore.

Al termine di questo periodo e senza regolarizzazione del debito, il Pagatore riceverà un avviso delle somme da pagare da Île-de-France Mobilités pubblicato dal Tesoro. Il pagatore che ha ricevuto un avviso di importi da pagare da Île-de-France Mobilités, non può essere il pagatore di un nuovo pacchetto annuale Navigo, immagina R e Navigo Liberté + contratto per 2 anni dal ricevimento della notifica. Se il Pagatore salda il suo debito con il Tesoro durante questo periodo, può essere nuovamente designato Pagatore dopo un periodo di elaborazione di 21 giorni di calendario.

4.5 Il prezzo del pacchetto è pagabile alla tariffa in vigore il giorno del pagamento:

· in contanti alla tariffa del pacchetto annuale (non è possibile selezionare questo metodo di pagamento per il pacchetto Navigo Annual Senior Pricing);

· o tramite addebito diretto mensile (escluso il conto di risparmio).

4.6 Una tassa di gestione di 7,60 € TTC viene riscossa al momento della sottoscrizione.

4.7 In caso di abbonamento negli ultimi venti giorni del mese, o in caso di ripresa di un pacchetto negli ultimi venti giorni di un mese diverso da quello della sua sospensione, l'importo dovuto per questo mese è calcolato in base al numero di giorni rimanenti fino alla fine del mese.

· Navigo Annual: la tariffa giornaliera applicata per ogni giorno rimanente è pari a 1/20 di 1/11 del prezzo annuale del pacchetto.

· Navigo Annual Senior Pricing: la tariffa giornaliera applicata per ogni giorno rimanente è pari a 1/20 del prezzo mensile del pacchetto secondo la tariffa Navigo Annual Senior Pricing in vigore.

4.8 In caso di congedo per malattia, il Titolare è invitato a sospendere il suo pacchetto (cfr. art. 9).

4.9 Nessun rimborso sarà effettuato in caso di movimento sociale dei Vettori al di fuori di quelli previsti dal Codice dei trasporti (articoli L.1222-11 e seguenti) e, se necessario, la procedura di rimborso sarà effettuata sul sito web Île-de-France Mobilités Compensation.

4.10 I costi dei rifiuti bancari applicati dall'Agenzia Navigo Annuel (esclusi gli incidenti tecnici non imputabili al Pagatore) sono a carico del Pagatore.

4.11 Per regolarizzare un importo non pagato, il Pagatore pu�� effettuare il pagamento:

· dal suo Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités, sezione "Gestisco la mia carta Navigo" (solo con carta di credito);

· per telefono, pagando con carta di credito, al numero 09 69 39 22 22 (chiamata senza sovrapprezzo);

· in un'agenzia commerciale dei Vettori (in contanti o con carta di credito), presso i punti vendita RATP (solo con carta di credito) o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF (in contanti o con carta di credito), il cui elenco può essere trovato sul sito web Île-de-France Mobilités alla voce "Spostamento" quindi "Nelle vicinanze".

4.12 Se le somme dovute non vengono pagate, il pacchetto sarà risolto dall'Agenzia Navigo Annuale e il Titolare non potrà più circolare con questo pacchetto (cfr. art. 10.2). Dopo un anno dalla risoluzione, il pagatore riceve un avviso delle somme da pagare da Île-de-France Mobilités pubblicato dal Tesoro se non ha ancora regolarizzato il suo debito.

· l'avviso delle somme da pagare è inviato al Pagatore per posta;

· il pagamento di tali somme deve essere effettuato esclusivamente al Tesoro pubblico presso un'agenzia del Tesoro pubblico, una tabaccheria affiliata o sul sito payfip.gouv.fr. I termini di pagamento accettati sono specificati nell'avviso delle somme da pagare;

· alcuni atti relativi alla gestione del contratto sono bloccati;

· Le azioni di pignoramento, in particolare su un conto bancario o sullo stipendio, possono essere avviate da Île-de-France Mobilités.

4.13 Pagamento in contanti:

4.13.1 Il pagamento in contanti non è disponibile per il pacchetto Navigo Annual Senior Pricing.

4.13.2 Il prezzo del pass annuale Navigo pagato in contanti è fissato per 12 mesi consecutivi di circolazione.

4.13.3 La modifica del metodo di pagamento è possibile solo presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP, presso gli sportelli SNCF Navigo Service(1) o per posta.

Il passaggio dal metodo di pagamento in contanti al metodo di addebito diretto mensile è possibile al momento del rinnovo del pagamento del pacchetto, quando viene ripreso dopo una sospensione o quando si passa al Navigo Annuel Tarif Senior.

4.13.4 Almeno 45 giorni prima della scadenza del termine, viene inviata una comunicazione al Pagatore invitandolo ad effettuare un nuovo pagamento:

· via Internet dallo spazio personale del pagatore sul sito web di Île-de-France Mobilités (ad eccezione di un pacchetto finanziato da un terzo pagatore);

· o presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1), fino al giorno prima della scadenza del pacchetto;

· o per corrispondenza con l'Agenzia Navigo Annuel (cfr. art. 13):

- per posta, l'assegno deve essere ricevuto dall'Agenzia Navigo Annuel entro e non oltre 20 giorni prima della fine del contratto.

- Per telefono, il pagamento con carta di credito è possibile fino al giorno prima della fine del contratto.

Oltre tali termini, il contratto sarà sospeso conformemente alle norme dell'articolo 9.

4.14 Pagamento tramite addebito diretto:

4.14.1 Qualsiasi operazione che incida sugli addebiti diretti deve essere registrata presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP, presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1) o dall'Agence Navigo Annuel entro il 15 del mese corrente per avere effetto il 1° giorno del mese successivo.

4.14.2 I prelievi vengono effettuati all'inizio del mese per il mese in corso, su un conto corrente bancario (escluso il conto di risparmio). È anche possibile scegliere un'altra data di ritiro tra il 2, l'8 o il 12 del mese. Questa azione è possibile entro il limite di una volta al mese, previa sottoscrizione, su richiesta, via Internet dallo spazio personale del pagatore sul sito web Île-de-France Mobilités (ad eccezione di un pacchetto finanziato da un terzo pagatore), presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP, presso i banchi di servizio SNCF Navigo(1) o telefonicamente (cfr. articolo 13).

4.14.3 Al termine della sottoscrizione, un certificato indicante l'importo dei prelievi previsti viene consegnato al Pagatore se l'abbonamento viene effettuato presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso alcuni Sportelli Servizi Navigo SNCF. Se l'abbonamento è stato effettuato sul sito web di Île-de-France Mobilités, il certificato è disponibile per il download nello spazio personale del titolare della carta o del pagatore. Le tasse di iscrizione (cfr. articolo 4.6) sono aggiunte al primo regolamento.

È anche possibile scaricare un certificato collegandosi al proprio Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités.

Questa procedura è riservata ai Titolari o ai Pagatori di età superiore ai 16 anni il cui contratto commerciale è attivo, sospeso o risolto da meno di 6 mesi.

4.14.4 Qualsiasi modifica tariffaria decisa da Île-de-France Mobilités si riflette sui prelievi dopo la data di entrata in vigore della suddetta decisione. Un avviso è inviato al Payer.

Le informazioni sui prezzi sono disponibili:

· sul sito web di Île-de-France Mobilités;

· sui display nei luoghi di trasporto e di sottoscrizione del pacchetto annuale Navigo;

· sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités.

4.14.5 Il mandato di addebito diretto SEPA debitamente compilato e firmato, nonché una dichiarazione di identità bancaria (RIB) cartacea o dematerializzata corrispondente devono essere:

· forniti al momento della sottoscrizione online;

· o consegnato all'atto della firma del contratto presso un'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso taluni sportelli SNCF Navigo Service(1).

4.14.6 Il pagatore che desidera cambiare istituto bancario o conto da addebitare deve apportare la modifica:

· via Internet collegandosi al proprio Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités;

· presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1);

· oppure facendone richiesta per posta all'Agenzia Navigo Annuel (cfr. art. 13).

Il Pagatore fornisce un RIB cartaceo o dematerializzato presso un'agenzia o per posta, o inserisce i suoi nuovi dati bancari direttamente sul suo Spazio Personale via Internet sul sito web di Île-de-France Mobilités, in modo che non vi possa essere alcuna interruzione nel ritmo degli addebiti diretti (cfr. articolo 4.14.1).

4.14.7 Il cambio di pagatore (ad eccezione del pacchetto finanziato da un terzo pagatore) o il cambio del metodo di pagamento (ad eccezione del Navigo Annual Senior Pricing) può essere effettuato:

· presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1);

· o per posta all'Agenzia Navigo Annuel (cfr. art. 13).

Il nuovo pagatore deve quindi compilare e firmare un nuovo mandato di addebito diretto SEPA e fornire un RIB cartaceo o dematerializzato corrispondente alle nuove coordinate bancarie, in modo che non vi possano essere interruzioni nel ritmo degli addebiti diretti (cfr. articolo 4.14.1). Poiché il mandato di addebito diretto SEPA è strettamente associato al pagatore, il nuovo pagatore deve, per una modifica tramite posta, contattare prima l'Agenzia annuale Navigo al fine di ottenere il mandato che gli verrà assegnato.

4.14.8 La revoca del mandato di addebito diretto SEPA viene effettuata solo per corrispondenza con l'Agenzia annuale Navigo (cfr. art. 13). Qualsiasi richiesta di revoca del mandato di addebito diretto SEPA deve essere accompagnata dalla designazione di un altro metodo di pagamento valido, da un altro pagatore o dalla risoluzione del pacchetto. In caso contrario, Comutitres S.A.S si riserva il diritto di risolvere il contratto commerciale (cfr. art. 10.2).

4.14.9 Il periodo di validità iniziale si rinnova automaticamente ogni anno. Il pacchetto Navigo Annual e il pacchetto Navigo Annual Senior Pricing non hanno quindi una data di scadenza: solo la sospensione o la risoluzione del pacchetto come definito negli articoli 9 e 10, interrompe l'addebito diretto mensile. Per ogni nuovo abbonamento a un altro pacchetto, e al fine di evitare un doppio addebito, è necessario sospendere (cfr. articolo 9.2) o disdire (cfr. articolo 10.1) il suo pacchetto annuale Navigo.

4.14.10 Navigo annuale:

4.14.10.1 L'importo dei prelievi mensili corrisponde a 1/11 del prezzo annuale del pacchetto al tasso in vigore il giorno del prelievo.

4.14.10.2 Una volta che il pagatore ha pagato 11 mesi interi consecutivi, il 12 ° mese non viene detratto. Quando il pacchetto è iniziato il 1 ° di un mese M, o durante il mese M per 20 giorni o più, e non si è verificata alcuna sospensione, è il mese M + 11 che non verrà detratto. Quando il forfait è iniziato nel corso del mese M per 19 giorni o meno, e non si è verificata alcuna sospensione, è il mese M+12 che non sarà detratto (cfr. articolo 4.7). Questo principio si applica anche ai pagamenti in contanti. Se una sospensione si verifica prima di 11 mesi interi consecutivi, il 12 ° mese, che non è stato fatturato, non sarà rimborsato. Qualsiasi sospensione o risoluzione effettuata durante il mese non addebitato non sarà soggetta ad alcun differimento.

4.14.10.3 La modifica del metodo di pagamento è possibile solo presso un'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP, presso gli sportelli SNCF Navigo Service(1) o per posta.

Il passaggio dal metodo di addebito diretto al metodo di pagamento in contanti è possibile in qualsiasi momento in conformità con l'articolo 4.14.1. Il Pagatore paga il saldo corrispondente alla differenza tra il prezzo annuo del pacchetto in vigore e la somma delle rate mensili già pagate.

4.14.11 Navigo Annual Senior Pricing:

4.14.11.1 L'importo dei prelievi mensili corrisponde a 1/12 della tariffa Navigo Annual Senior Pricing in vigore.

4.14.11.2 Questo importo viene detratto ogni mese dell'anno, per 12 pagamenti mensili.

4.14.11.3 Nel caso in cui il Titolare avesse già un pacchetto Navigo Annual al momento della richiesta di Navigo Annual Senior Pricing, il Senior Pricing sarà preso in considerazione per il prossimo addebito diretto o il successivo a seconda della data della richiesta di modifica del contratto (cfr. art. 4.14.1).

5. CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PASS

5.1 Il Titolare del Conto deve convalidare e sistematicamente il suo pass annuale Navigo caricato sul suo pass sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e / o sale nel veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

5.2 In caso di dimenticanza del suo abbonamento annuale Navigo, per viaggiare, il Titolare della carta deve acquistare biglietti di trasporto. Questi non saranno rimborsati.

5.3 L'abbonamento annuale Navigo del Titolare deve essere presentato durante le ispezioni, pena il pagamento di un'indennità forfettaria in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri. In caso di dubbio sull'identità del Titolare del pass, può essere richiesto un documento di identità.

5.4 In caso di malfunzionamento comprovato dell'abbonamento annuale Navigo:

· presso gli uffici commerciali dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso gli sportelli SNCF Navigo Services(1), viene immediatamente sostituito gratuitamente;

· negli altri sportelli dei Vettori, e se il chip del pass è leggibile, il Titolare riceve un tagliando di soccorso stradale valido per 15 giorni e un pass provvisorio in cambio del suo pass annuale Navigo. Per ottenere un nuovo abbonamento annuale Navigo, il Titolare della carta deve recarsi presso un'agenzia commerciale dei Vettori, i punti vendita RATP o i Comptoirs Services Navigo SNCF(1) dove gli verrà consegnato gratuitamente in cambio del coupon di soccorso stradale e del pass provvisorio precedentemente ricevuto.

5.5 Qualsiasi uso fraudolento del pass annuale Navigo (falsificazione, contraffazione, utilizzo del pass da parte di terzi), rilevato durante un'ispezione comporta il ritiro immediato del pass annuale Navigo, la risoluzione del pass e può dar luogo a procedimenti giudiziari. Questa sanzione si applica ai truffatori e ai loro complici.

5.6 Qualsiasi uso irregolare del biglietto di trasporto annuale Navigo (mancanza di un pacchetto valido, mancata convalida del pacchetto sui dispositivi di convalida dei vettori in particolare) rilevato durante un'ispezione, comporta il pagamento di una compensazione forfettaria in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

5.7 Il Titolare del Conto ancora in possesso di un pass valido, vale a dire che ha meno di 10 anni, e che desidera ricaricare i biglietti di trasporto, non deve riutilizzarlo nel caso in cui il suo contratto o i suoi contratti sottoscritti siano inattivi da almeno 5 anni, perché i suoi dati saranno stati archiviati nei nostri sistemi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a effettuare una nuova sottoscrizione e ad ottenere un nuovo pass presso un'agenzia commerciale o online. Nessun rimborso può essere effettuato in caso di carico di biglietto di trasporto sul suddetto pass.

6. MODIFICHE ALLE ZONE DEL PACCHETTO (ESCLUSI I PREZZI ANNUALI SENIOR NAVIGO)

6.1 La modifica delle zone non è possibile sul pacchetto Navigo Annual Senior Pricing (solo tutte le zone).

6.2 La modifica di un pacchetto annuale Navigo in un altro è possibile tra i 4 pacchetti esistenti ("tutte le zone", 2-3, 3-4, 4-5), per tutta la validità del pacchetto su richiesta del Pagatore che può rilasciare una procura e una copia del suo documento di identità. Nell'ambito di un pacchetto annuale Navigo finanziato da un Terzo Pagatore, il Titolare deve presentare la prova dell'accordo del Terzo Pagatore.

6.3 La modifica del pacchetto può essere effettuata solo dal Pagatore:

· via Internet dal suo Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités, per posta, e-mail o telefono (ad eccezione di un pacchetto finanziato da un Terzo Pagatore). Essa avrà effetto solo quando il Titolare avrà aggiornato il suo abbonamento annuale Navigo direttamente per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, sezione "Acquisto", su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF o presso un punto vendita del vettore, non prima di 48 ore dopo che la richiesta è stata presa in considerazione;

· presso gli uffici commerciali dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1).

6.4 La modifica del pacchetto può essere immediata o differita (1° giorno di uno dei due mesi successivi alla modifica) e ha effetto dopo l'aggiornamento dell'abbonamento annuale Navigo da parte del Titolare direttamente per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, sezione "Acquisto", su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF o presso un punto vendita Vettore, non prima di 48 ore dopo che la richiesta è stata presa in considerazione. Il Titolare può verificare che questa modifica sia presa in considerazione consultando il contenuto del suo pass su un telefono, un distributore automatico o collegandosi al suo Spazio personale sul sito web di Île-de-France Mobilités.

6.5 La modifica di un pacchetto a due zone in un pacchetto "all-zone", un pacchetto 4-5 in 3-4 o 2-3 o un pacchetto 3-4 in 2-3 comporta un aumento del costo del pacchetto. Il calcolo delle somme dovute viene effettuato in base alla data di entrata in vigore della modifica, comunicata al 1° del mese in questione.

· Pagamento mediante addebito diretto: la nuova tabella dei prelievi si applica a decorrere dal mese del cambio di zona per l'intero mese.

· Pagamento in contanti: il Pagatore viene fatturato utilizzando lo stesso metodo di calcolo utilizzato per il pagamento tramite addebito diretto.

6.6 La modifica di un pacchetto "all-zone" in un pacchetto a due zone, o un pacchetto 2-3 in 3-4 o 4-5, o un pacchetto 3-4 in 4-5 comporta una diminuzione del costo del pacchetto. Il calcolo delle somme dovute viene effettuato in base alla data di entrata in vigore della modifica, comunicata al 1° del mese successivo.

· Pagamento mediante addebito diretto: la nuova tabella dei prelievi si applica a partire dal mese successivo al cambiamento di zona.

· Pagamento in contanti: il conto del Pagatore viene accreditato utilizzando lo stesso metodo di calcolo utilizzato per il pagamento tramite addebito diretto.

- Se il pagamento in contanti è stato effettuato tramite assegno, viene attivata automaticamente una lettera di assegno per rimborsare il pagatore per il pagamento in eccesso residuo.

- Se il pagamento in contanti è stato effettuato con carta di credito:

• sui Servizi online: un rimborso viene attivato automaticamente sulla carta di credito del Pagatore al fine di rimborsare il pagamento in eccesso residuo, se ha precedentemente effettuato un pagamento negli 11 mesi precedenti, per un importo maggiore o uguale all'importo del rimborso;

• presso le agenzie commerciali dei Vettori, i punti vendita RATP o gli sportelli SNCF Navigo Service(1): il rimborso del pagamento in eccesso sarà effettuato tramite assegno o sulla carta di credito del Pagatore, se nei 11 mesi precedenti è stato effettuato un pagamento sui Servizi Online per un importo superiore o uguale all'importo del rimborso.

7. AGGIUNTA DI PACCHETTI (ESCLUSI I PREZZI ANNUALI SENIOR NAVIGO)

7.1 L'aggiunta di pacchetti non è possibile in aggiunta al Navigo Annual Senior Pricing (solo tutte le zone).

7.2 È possibile aggiungere a un pass Navigo Annual 2-3, 3-4 o 4-5, un pass Navigo Day valido su aree complementari tra i pacchetti Navigo Day 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 2-3, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5, 4-5.

7.3 Il pass annuale Navigo può essere utilizzato in combinazione con un abbonamento di lavoro per le reti TER e Intercité (escluso TGV) rilasciato da SNCF, per viaggi tra una stazione situata al di fuori dell'Île-de-France e una stazione dell'Île-de-France la cui estremità nelle province si trova a meno di 75 km dalla stazione di testa della linea parigina. Può anche essere utilizzato in combinazione con un abbonamento "Pacchetto" per viaggi tra una stazione situata al di fuori dell'Île-de-France e una stazione dell'Île-de-France.

Può anche essere utilizzato in combinazione con un abbonamento regionale per un viaggio tra una stazione dell'Ile-de-France e una stazione al di fuori dell'Île-de-France, a condizione che sia stato firmato un accordo ad hoc tra Île-de-France Mobilités, la Regione che ha creato l'abbonamento regionale in questione e SNCF Voyageurs.

8. SMARRIMENTO O FURTO

8.1 L'abbonamento annuale Navigo viene sostituito gratuitamente in caso di smarrimento o furto, entro il limite di 2 volte per un periodo di 12 mesi consecutivi dall'abbonamento o dal recupero.

8.2 La sostituzione dell'abbonamento annuale Navigo può essere effettuata:

· o via Internet collegandosi al proprio Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités per effettuare una dichiarazione di smarrimento/furto. Il vecchio pass si oppone immediatamente e il nuovo pass viene quindi inviato per posta entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) dalla richiesta o messo a disposizione in un'agenzia commerciale dei vettori, nei punti vendita RATP o nei banchi SNCF Navigo Services(1) dietro presentazione di un documento di identità;

· o immediatamente presso un'agenzia commerciale dei vettori, presso i punti vendita RATP o presso i banchi SNCF Navigo Service(1) su presentazione di un documento d'identità;

· oppure, se il pass non contiene un pacchetto diverso da un abbonamento annuale Navigo, per posta entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) dal ricevimento della richiesta, presso l'Agenzia Navigo Annuale (vedi art. 13) a condizione che l'Agenzia Navigo Annuale abbia la foto del Titolare.

Attenzione : se il pass annuale Navigo contiene un pass giornaliero Navigo, non può essere ricostituito in nessun caso. Il pass Navigo Day può essere rimborsato in conformità con le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del Pass Navigo Day in vigore.

Per viaggiare, il Titolare deve acquistare biglietti di trasporto in attesa della sostituzione del suo pass. Questi non saranno rimborsati.

8.3 Il vecchio pass annuale Navigo è messo in opposizione. Se viene trovato, non deve più essere utilizzato sulle reti dei Vettori e deve essere consegnato a un'agenzia di vendita dei Vettori, ai punti vendita RATP o ai Banchi Servizi Navigo SNCF(1).

9. SOSPENSIONE E RIPRESA DEL PACCHETTO

9.1 Il pacchetto può essere sospeso e poi ripreso in qualsiasi momento indipendentemente dal metodo di pagamento. La data di ripresa può essere specificata al momento della richiesta di sospensione entro i limiti dell'articolo 9.3.

9.2 La sospensione e la ripresa del pacchetto possono essere effettuate:

· via Internet dallo spazio personale del pagatore sul sito web di Île-de-France Mobilités, per posta, e-mail o telefono (ad eccezione di un pacchetto finanziato da un terzo pagatore). Entreranno in vigore solo dopo l'aggiornamento dell'abbonamento annuale Navigo da parte del titolare della carta direttamente per telefono tramite l'applicazione Île-de-France Mobilités, sezione "Acquisto", su un distributore automatico RATP o Transilien SNCF o in un punto vendita del vettore, non prima di 48 ore dopo che la richiesta effettuata su Internet è stata presa in considerazione, per telefono, o dopo aver ricevuto la posta;

· presso gli uffici commerciali dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1) in modo che il pass caricato con il pacchetto venga aggiornato immediatamente.

9.2.1 Il Titolare del Conto può verificare che tale sospensione sia stata presa in considerazione collegandosi al suo Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités.

9.3 La sospensione dura al massimo 12 mesi. Oltre questo periodo, il pacchetto viene automaticamente risolto dall'Agenzia Navigo Annuale (cfr. art. 10.2).

9.4 In caso di sospensione nel corso del mese, il mese corrente è dovuto per intero.

9.5 Durante la sospensione, la fatturazione viene interrotta.

· Pagamento mediante addebito diretto: gli addebiti diretti sono sospesi (cfr. articolo 4.14, paragrafo 1).

· Pagamento in contanti: il pagatore è rimborsato per i mesi non utilizzati applicando al periodo di utilizzo il metodo di calcolo applicabile al pagamento mediante addebito diretto (cfr. articolo 4.13).

- Se il pagamento in contanti è stato effettuato tramite assegno, il rimborso verrà effettuato tramite assegno.

- Se il pagamento in contanti è stato effettuato con carta di credito:

• sui Servizi online: il rimborso sarà effettuato sulla carta di credito utilizzata per il pagamento, se il Pagatore ha precedentemente effettuato un pagamento negli 11 mesi precedenti di un importo maggiore o uguale all'importo del rimborso;

• presso le agenzie commerciali dei Vettori, i punti vendita RATP o gli sportelli SNCF Navigo Service(1): il rimborso del pagamento in eccesso sarà effettuato tramite assegno o sulla carta di credito del Pagatore, se nei 11 mesi precedenti è stato effettuato un pagamento sui Servizi Online per un importo superiore o uguale all'importo del rimborso.

9.6 Alla ripresa, la fatturazione riprende, senza costi aggiuntivi.

· Pagamento tramite addebito diretto: gli addebiti diretti vengono effettuati allo stesso modo dell'inizio del pacchetto (cfr. articolo 4.14.10 per Navigo Annuel e articolo 4.14.11 per Navigo Annuel Tarif Senior).

· Pagamento in contanti: il pagatore rinnova il pagamento per 12 mesi consecutivi di circolazione alla tariffa in vigore alla data del pagamento. (cfr. articolo 4.13).

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

10.1 Su iniziativa del Pagatore

Il Pagatore ha la possibilità, in qualsiasi momento, di risolvere il suo contratto, a condizione che quest'ultimo non contenga alcun debito, via Internet dal suo Spazio Personale sul sito web di Île-de-France Mobilités, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Agenzia Navigo Annuale (Agenzia Navigo Annuale – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9), o su presentazione del pass Navigo Annuale negli uffici commerciali dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1).

10.1.1 In caso di risoluzione durante il mese, il mese corrente è dovuto per intero.

10.1.2 La risoluzione comporta la cessazione della fatturazione.

· Pagamento tramite addebito diretto: gli addebiti diretti vengono interrotti a partire dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta di annullamento (cfr. articolo 4.14.1).

· Pagamento in contanti: il saldo del conto del Pagatore viene stabilito applicando al periodo forfettario lo stesso metodo di calcolo applicabile al pagamento tramite addebito diretto.

Se il conto del pagatore è in credito, l'Agenzia Navigo Annuel rimborserà il pagamento in eccesso.

- Se il pagamento in contanti è stato effettuato tramite assegno, il rimborso verrà effettuato tramite assegno.

- Se il pagamento in contanti è stato effettuato con carta di credito:

• sui Servizi online: il rimborso sarà effettuato sulla carta di credito utilizzata per il pagamento, se il Pagatore ha precedentemente effettuato un pagamento negli 11 mesi precedenti di un importo maggiore o uguale all'importo del rimborso;

• presso le agenzie commerciali dei Vettori, i punti vendita RATP o gli sportelli SNCF Navigo Service(1): il rimborso del pagamento in eccesso sarà effettuato tramite assegno o sulla carta di credito del Pagatore, se nei 11 mesi precedenti è stato effettuato un pagamento sui Servizi Online per un importo superiore o uguale all'importo del rimborso.

10.2 Su iniziativa dell'Agenzia Navigo Annuel

10.2.1 Il contratto viene automaticamente risolto dall'Agenzia Navigo Annuel per i seguenti motivi:

· in caso di frode accertata nella costituzione del fascicolo di sottoscrizione, falsa dichiarazione, falsificazione dei documenti;

· in caso di frode accertata nell'utilizzo dell'abbonamento annuale Navigo o del pacchetto (cfr. articoli 5.5 e 5.6);

· in caso di mancato pagamento;

· in caso di smarrimento o furto superiore a 3 negli ultimi 12 mesi;

· in caso di revoca del mandato di addebito diretto SEPA non accompagnata dalla designazione di un nuovo mezzo di pagamento valido;

· in caso di sospensione superiore a 12 mesi.

10.2.2 L'Agenzia Navigo Annuel notifica la disdetta mediante lettera indirizzata all'ultimo domicilio noto del Pagatore.

10.2.3 Chiunque continui a utilizzare impropriamente l'abbonamento annuale Navigo è considerato senza biglietto di trasporto e quindi perseguibile penalmente.

10.2.4 L'Agenzia Navigo Annuale si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi nuovo abbonamento al pacchetto Navigo Annuale:

· a un Titolare il cui contratto sia già stato risolto per frode accertata (cfr. art. 10.2.1). Tale rifiuto può essere opposto per un periodo di 3 anni dalla cessazione nei confronti del truffatore e dei suoi eventuali complici;

· a un pagatore il cui contratto è stato risolto o sospeso per ritardo o mancato pagamento ai sensi dell'articolo 10.2.1.

10.2.5 Il Titolare del Conto il cui Pagatore viene rifiutato per mancato pagamento può proporre un nuovo Pagatore.

10.2.6 Ai sensi degli articoli L. 221-2 del Codice del consumo, tutti i servizi relativi al pacchetto annuale Navigo non sono soggetti all'applicazione del diritto di recesso esistente per le vendite a distanza.

10.3 Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di interrompere un servizio fornito al Titolare e/o al Pagatore nell'ambito di una cancellazione o di una modifica del servizio. Se necessario, Comutitres S.A.S si impegna a rimborsare il saldo al Pagatore. Nessuna responsabilità derivante da questa sentenza può essere ricercata in alcun modo.

11. RESPONSABILITÀ DEL PAGATORE E DEL TITOLARE

11.1 Le presenti Condizioni Generali sono vincolanti sia per il Pagatore che per il Titolare.

11.2 Una copia delle Condizioni Generali di Vendita e d'Uso viene sistematicamente consegnata al momento della sottoscrizione presso l'agenzia commerciale dei Vettori, presso i punti vendita RATP o presso determinati Sportelli Servizi Navigo SNCF(1). Sono resi disponibili anche al momento della sottoscrizione via Internet. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto e disponibili sul sito web di Île-de-France Mobilités.

12. PARTNERSHIP

Il pass annuale Navigo può essere utilizzato come parte di determinati servizi forniti dai partner di mobilità sostenibile di Île-de-France Mobilités. I vettori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S declinano ogni responsabilità per l'utilizzo dell'abbonamento annuale Navigo nel contesto di un'applicazione che non è stata oggetto di un accordo di partenariato con Île-de-France Mobilités. Il partner rimane l'unico responsabile degli impegni contrattuali assunti nei confronti del titolare del pass annuale Navigo.

13. VARIE

L'Agenzia Navigo Annuale può essere contattata via e-mail ([email protected]), per telefono (09.69.39.22.22 chiamata senza sovrapprezzo) e per posta solo a questo indirizzo (Agence Navigo Annuel – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9).

14. INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI

Nell'ambito dell'esecuzione dei contratti Navigo Annuel e Navigo Annuel Pricing Senior, i Dati Personali del Titolare e del Pagatore vengono trattati da vari responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy e del rispetto della loro vita personale.

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

· la sottoscrizione e la gestione del contratto;

· comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

· condurre analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

· la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del Vettore;

· la gestione della convalida e dei dati risultanti, compresa l'invalidazione di biglietti fraudolenti;

· la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la multa e il recupero delle multe;

· operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto delle normative vigenti;

· analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dal Vettore;

· la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei Vettori;

· i Dati Personali relativi al Titolare e al Pagatore che consentono di identificarli sono di seguito denominati "Dati".

14.1 Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

14.1.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

· Dati identificativi;

· Dati relativi alla vita personale;

· Dati economici e finanziari;

· Dati sanitari;

· Dati relativi a reati.

14.1.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 14.

14.1.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

· sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio e la produzione di statistiche;

· sull'esercizio di una missione di servizio pubblico di Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali cosiddette istituzionali;

· sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali.

14.1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati specifici del cliente per i pacchetti Navigo Annuel e Navigo Annuel Pricing Senior durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo Spazio personale sul sito web di Île-de-France Mobilités per tutta la durata della creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e fino a 5 anni dopo la data di scadenza del contratto o dei contratti sottoscritti, quindi archiviati durante i periodi di conservazione previsti dalla legge.

14.1.5 Chi può accedere a questi dati?

14.1.5.1 Nell'ambito dei Trattamenti sopra definiti

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I dati derivanti dalle operazioni effettuate sui servizi online delle entità che offrono servizi digitali multimodali sono destinati a Île-de-France Mobilités, alla sua controllata, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e al Titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

14.1.5.2 Nell'ambito degli scambi tra Île-de-France Mobilités e i suoi Partner

I partner di Île-de-France Mobilités offrono servizi ad alcuni dei loro utenti che si abbonano ai trasporti pubblici. Per verificare la validità dell'abbonamento, il Partner chiede a Île-de-France Mobilités. In occasione di queste domande, il Partner trasmette il numero di pass annuale Navigo (o numero cliente) e la data di nascita dell'Utente a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités invia un codice di reso al Partner, senza Dati Personali.

Il Partner di Île-de-France Mobilités si impegna a richiedere il consenso dell'Utente per la trasmissione di questi Dati a Île-de-France Mobilités. Tutti i trattamenti che consentono l'implementazione del servizio offerto dal Partner sono sotto la responsabilità del trattamento del Partner.

Il Partner si impegna a utilizzare il numero di pass Navigo Annual (o il numero cliente) e la data di nascita dell'utente solo per il trattamento per il quale queste informazioni sono obbligatorie e solo nell'ambito degli obiettivi definiti congiuntamente con Île-de-France Mobilités.

14.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al Pagatore e al Titolare, o al suo legale rappresentante, sono comunicati per finalità gestionali ai subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

14.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

14.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

· Dati identificativi;

· Dati economici e finanziari;

· Dati sulla violazione;

· Dati di convalida.

14.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 14.

14.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

· l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione);

· il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

· l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

14.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF sono:

· I Dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

· Le tracce nominative dei movimenti (timestamp - luogo di convalida - numero pass) vengono conservate solo per poche ore. Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

· I Dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura della pratica.

· I Dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte della vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni, a decorrere dalla data dell'operazione.

· I Dati raccolti nell'ambito dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

· I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei Dati dei trattamenti effettuati da altri Vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

14.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati di convalida precedentemente anonimizzati.

14.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

14.3 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta specificando il/i diritto/i interessato/i dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti). Accompagnati dai loro dati di contatto, dal numero cliente e dagli elementi per dimostrare la loro identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

· i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

o all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi;

o all'indirizzo e-mail: [email protected].

· i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento:

o il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali;

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected] ;

o all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

14.4 Utilizzo dei Dati personali tra Île-de-France Mobilités e i suoi Partner

I partner di Île-de-France Mobilités offrono servizi ad alcuni dei loro utenti che si abbonano ai trasporti pubblici. Per verificare la validità dell'abbonamento, il Partner chiede a Île-de-France Mobilités. In occasione di queste domande, il Partner trasmette il numero di pass annuale Navigo (o numero cliente) e la data di nascita dell'Utente a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités invia un codice di reso al Partner, senza Dati Personali.

Il Partner di Île-de-France Mobilités si impegna a richiedere il consenso dell'Utente per la trasmissione di questi Dati a Île-de-France Mobilités. Tutti i trattamenti che consentono l'implementazione del servizio offerto dal Partner sono sotto la responsabilità del trattamento del Partner.

Il Partner si impegna a utilizzare il numero di pass Navigo Annual (o il numero cliente) e la data di nascita dell'utente solo per il trattamento per il quale queste informazioni sono obbligatorie e solo nell'ambito degli obiettivi definiti congiuntamente con Île-de-France Mobilités.

15. MEDIAZIONE

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web dei Vettori, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun Vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

16. PRECAUZIONI PER L'USO DEL PASSATO

Il pass ha un chip a microprocessore e un'antenna radio il cui corretto funzionamento dipende da alcune precauzioni d'uso di base che il Titolare si impegna a rispettare. In particolare, non deve sottoporre il passaggio a torsioni, piegature, tagli, alte o basse temperature, effetti elettromagnetici, alto livello di umidità e qualsiasi altro trattamento manifestamente inadatto al buon funzionamento del passaggio. Si consiglia vivamente di lasciare il pass in una custodia protettiva rigida.

17. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités e i Vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove Condizioni Generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités e sui siti web www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com.

Non appena il pass non contiene più un pacchetto annuale Navigo ma un altro pacchetto, si applicano le Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del pacchetto in questione e le disposizioni del presente documento non si applicano più.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.

(1) Elenco delle agenzie commerciali, dei punti vendita RATP e degli sportelli SNCF Navigo Services su www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com.