Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del biglietto d'imbarco via SMS

maggio 2025



Preambolo



Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso definiscono le condizioni di vendita via SMS (messaggistica mobile) di biglietti di trasporto valide sulle linee di autobus della rete Île-de-France Mobilités, escluse le linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France.

Il loro scopo è quello di regolare la vendita e l'uso del biglietto d'imbarco via SMS contenente i diritti e gli obblighi tra il Cliente e Comutitres S.A.S., gestendo questo biglietto di trasporto e agendo in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Il biglietto d'imbarco via SMS di seguito denominato "TAB-SMS" è stato creato dalla deliberazione del Consiglio di Île-de-France Mobilités n ° 2018/256 dell'11 luglio 2018.

1. Definizioni

Il significato dei termini utilizzati in questo documento è il seguente:

Cliente: si riferisce all'acquirente di un "TAB-SMS" inviando una richiesta di biglietto di trasporto al numero breve 93100 tramite SMS dal suo telefono cellulare, o all'utente di un "TAB-SMS" a lui proprio, ottenuto dal telefono di un altro utente con cui viaggia congiuntamente;

Titolare: l'utente di un "TAB-SMS" proprio, ottenuto dal telefono di un altro utente con cui viaggia congiuntamente o ottenuto dal proprio telefono;

Pagatore: si riferisce all'acquirente di un "TAB-SMS" inviando una richiesta di biglietto di trasporto al numero breve 93100 tramite SMS dal suo telefono cellulare;

Vettori: si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per l'esercizio di linee di autobus passeggeri;

OPTILE: nome dell'associazione di raggruppamento di alcuni vettori;

TAB-SMS: biglietto d'imbarco via SMS, indica un biglietto di trasporto per l'autobus che costituisce un contratto tra il Cliente e Comutitres S.A.S, che consiste in un codice d'ordine personalizzato che appare in un SMS;

Numero breve: indica il numero breve SMS (93100) al quale il Cliente deve inviare un ordine di biglietto di trasporto via SMS, accessibile a qualsiasi Cliente, situato nella Francia metropolitana e con un numero di telefono francese registrato presso uno dei seguenti quattro operatori: Orange, Bouygues Telecom, Free mobile o SFR;

Parola chiave: si riferisce al codice inviato al numero di servizio dal Cliente per acquistare il biglietto corrispondente al codice inviato;

Codice di controllo: numero presente nel "TAB-SMS" sul cellulare del Cliente per verificare la validità del "TAB-SMS";

Dati personali: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica che possa essere identificata, direttamente o indirettamente.

2. Presentazione e utilizzo

Il "TAB-SMS" è un biglietto di trasporto unitario distribuito tramite SMS.

Il "TAB-SMS" può essere utilizzato su una parte della rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités. È valido su tutte le linee di autobus della rete Île-de-France Mobilités, escluse le linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France (comprese le navette aeroportuali, Le Bus Direct e VEA Disney , nonché gli autobus turistici OpenTour e Big Bus), alle condizioni descritte di seguito.

Il Cliente deve acquistare il suo "TAB-SMS" quando vede avvicinarsi l'autobus che desidera prendere. Questo acquisto deve essere effettuato prima di salire su uno degli autobus della rete. Il Cliente deve assicurarsi di aver ricevuto il suo biglietto prima dell'imbarco. Il Cliente deve presentare il suo "TAB-SMS" che costituisce un biglietto di trasporto, al conducente, non appena sale a bordo.

Il "TAB-SMS" consente di effettuare un viaggio in autobus, senza possibilità di trasferimento a un altro veicolo o ad un altro mezzo di trasporto, il suddetto viaggio deve essere effettuato entro un'ora dall'acquisto.

Poiché il "TAB-SMS" è valido immediatamente dalla ricezione dell'SMS comprovante il suo acquisto, non può essere acquistato in anticipo per un uso successivo. Il "TAB-SMS" è valido su un singolo viaggio senza trasferimento e deve essere utilizzato entro un'ora dall'acquisto.

Il "TAB-SMS" deve essere conservato dal Cliente nel suo telefono cellulare fino alla fine del suo viaggio sulla linea di autobus per la quale è stato acquistato il biglietto. Se il Cliente non può presentare il "TAB-SMS" per qualsiasi motivo sul suo telefono cellulare, sarà responsabile in caso di controllo di una multa per mancanza di biglietto di trasporto alla tariffa corrente.

3. Acquisto

3.1.Condizioni necessarie per l'acquisto del TAB SMS:

Per poter acquistare il proprio biglietto di trasporto tramite SMS, il Cliente deve:

avere un telefono cellulare funzionante che consenta di inviare SMS,

essere fisicamente in Francia, in una zona geografica coperta dalla rete del suo operatore telefonico,

assicurarsi che il suo telefono cellulare riceva il segnale di rete per inviare e ricevere un SMS,

avere una carta SIM francese riconosciuta dagli operatori telefonici francesi Bouygues Telecom, Free mobile, Orange o SFR,

avere un abbonamento per il suo telefono cellulare o una carta prepagata con un importo sufficiente per acquistare il TAB-SMS dagli operatori telefonici Bouygues Telecom, Free mobile, Orange o SFR.

per i telefoni cellulari professionali messi a disposizione da un'azienda al Cliente, avere l'opzione SMS + attivata al fine di rendere possibile l'acquisto di TAB-SMS da parte del Cliente.

3.2. Condizioni di acquisto del TAB SMS

Il "TAB-SMS" è venduto esclusivamente singolarmente.

Per acquistarlo, il Cliente invia una parola chiave via SMS al numero breve 93100:

- per le linee servite dalla RATP, la parola chiave è costituita dal termine "BUS" associato al numero della linea dell'autobus da utilizzare (esempio: BUS63, BUS24...). Il numero della linea viene visualizzato sul veicolo e alla fermata dell'autobus;

- per le linee della rete Optile (autobus della periferia esterna) la parola chiave è composta da:

o il termine "BUS" associato al numero della linea dell'autobus da utilizzare (esempio: BUS63, BUS24 ...)

o o da una parola chiave alfanumerica (ad esempio ESSONNESO) che verrà visualizzata alla fermata dell'autobus.

La parola chiave determina la rete e le linee su cui può essere utilizzato il "TAB-SMS". Le lettere minuscole e maiuscole della parola chiave non influiscono sulla validità del biglietto.

Il biglietto di trasporto "TAB-SMS" è materializzato dall'SMS ricevuto in cambio dal Cliente sul suo telefono. Questo SMS di ritorno contiene:

la data di validità del "TAB-SMS";

l'ora di inizio della validità del "TAB-SMS";

l'ora di fine della validità del "TAB-SMS";

il codice di controllo per verificare la validità del "TAB-SMS" da parte degli ufficiali giurati;

un link a questi termini e condizioni (https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/tab-sms).

Queste informazioni consentono di dimostrare la validità del "TAB-SMS" e saranno controllate dagli agenti giurati durante le operazioni di controllo.

Il Cliente può acquistare un solo "TAB-SMS" per SMS inviato. Diversi "TAB-SMS" possono essere controllati dallo stesso telefono, consentendo a più persone di viaggiare insieme. In questi casi, il Cliente che detiene il telefono che verrà utilizzato per acquistare il "TAB-SMS" deve inviare la parola chiave via SMS al numero breve scelto tante volte quanti sono i passeggeri per un viaggio sulla stessa linea. Poiché i "TAB-SMS" acquistati sono conservati solo sul telefono cellulare utilizzato per effettuare l'acquisto, i Clienti devono rimanere insieme durante tutto il viaggio.

4. Prezzi

Il prezzo di un "TAB-SMS" (unità) è fissato da Île-de-France Mobilités e non include, se applicabile, il costo dell'SMS fatturato dall'operatore telefonico.

Il prezzo del "TAB-SMS" viene addebitato al biglietto degli SMS a tariffa maggiorata:

se il "TAB-SMS" è stato ricevuto da un numero corrispondente a un abbonamento telefonico appartenente a uno degli operatori telefonici menzionati nel presente documento, il prezzo viene aggiunto alla fattura mensile di tale abbonamento; il prezzo del "TAB-SMS" è visibile sulla fattura dettagliata emessa dall'operatore telefonico del titolare del telefono cellulare utilizzato per utilizzare il servizio, o dal suo datore di lavoro nel caso del telefono cellulare professionale; questa fattura può essere prodotta come prova di acquisto;

Se è stato ricevuto da un numero corrispondente a una carta prepagata di uno degli operatori telefonici menzionati nel presente documento, il prezzo viene addebitato sul saldo rimanente.

Il prezzo di un "TAB-SMS" può essere modificato in qualsiasi momento, per decisione di Île-de-France Mobilités.

5. Convalida

Il "TAB-SMS" costituito da un SMS sul cellulare di un Cliente, non può essere convalidato sui validatori presenti all'interno degli autobus. Il "TAB-SMS" dalla sua ricezione sul telefono cellulare, è considerato di default come un biglietto convalidato alla data e all'ora dell'acquisto.

6. Controllo

Il Cliente è responsabile di poter presentare il suo "TAB-SMS" sul suo telefono in ogni momento per consentire il controllo. Il Cliente deve assicurarsi che il suo telefono abbia una batteria sufficiente per coprire la durata del suo viaggio e che sia in grado di leggere il "TAB-SMS".

Durante un'ispezione, il Cliente deve presentare lo schermo del suo telefono cellulare all'agente giurato in modo che possa leggere le informazioni presenti nel "TAB-SMS".

Se richiesto dall'ufficiale giurato, il Cliente deve scorrere il testo del "TAB-SMS", in modo che l'ufficiale giurato possa leggere il "TAB-SMS" nella sua interezza e procedere alla sua verifica.

Il telefono cellulare deve essere tenuto dal Cliente in modo che l'ufficiale giurato possa effettuare il suo controllo. L'agente giurato non deve quindi prendere in mano il cellulare del Cliente.

Se lo stato del telefono del Cliente non consente una lettura ottimale del "TAB-SMS" da parte dell'ufficiale giurato, il "TAB-SMS" può essere considerato non valido dall'ufficiale giurato. Il Cliente è passibile di una multa di un importo al tasso in vigore per il mancato possesso di biglietto di trasporto indipendentemente dal motivo della mancata presentazione del "TAB-SMS", tra cui, ad esempio:

Batteria del telefono scarica,

Schermo del telefono rotto,

Mancanza di luminosità dello schermo,

Telefono smarrito o rubato entro 60 minuti di validità del biglietto di trasporto,

Qualsiasi altra causa di deterioramento del "TAB-SMS" che lo rende illeggibile qualunque sia la causa.

Durante un controllo, l'agente giurato verifica la validità del "TAB-SMS" grazie al codice di controllo presente nel "TAB-SMS" sul cellulare del Cliente.

Gli ufficiali giurati verificheranno che il "TAB-SMS" sia stato acquistato prima che il cliente salga sul veicolo e non in piena vista degli ufficiali giurati nel veicolo. In tale situazione, il Cliente è passibile di una multa al tasso in vigore.

Per essere valido, il "TAB-SMS" deve essere presentato sul telefono utilizzato per l'acquisto. Durante l'ispezione, l'ufficiale giurato sarà in grado di verificare che il "TAB-SMS" sia presentato sul telefono cellulare utilizzato per il suo acquisto. In caso contrario, il Cliente è passibile di una multa di un importo al tasso in vigore per il mancato possesso di biglietto di trasporto.

7. Servizio post-vendita e rimborso

7.1. Malfunzionamento

In caso di errore nell'invio del messaggio da parte del Cliente al numero breve (parola chiave non valida), il Cliente riceve un messaggio che indica che l'acquisto non può essere effettuato. Questo messaggio di errore inviato via SMS dal numero breve non costituisce un biglietto di trasporto valido sulla rete di trasporto e quindi non viene pagato. Per rettificare il suo ordine, il cliente deve inviare nuovamente la parola chiave via SMS al numero breve per acquistare un "TAB-SMS" e viaggiare regolarmente.

Se il Cliente non riceve un SMS dal numero breve richiesto che conferma di aver acquistato un "TAB-SMS", significa che l'atto di acquisto del "TAB-SMS" non è stato effettuato. Il costo di acquisto del "TAB-SMS" non sarà quindi fatturato al Cliente. Per ottenere un "TAB-SMS" valido, il Cliente deve ripetere il suo ordine o acquistare un biglietto di trasporto valido a bordo del veicolo, in tutte le biglietterie, sui dispositivi di vendita delle stazioni RATP o delle stazioni SNCF e presso i negozi locali attrezzati e autorizzati.

In caso di malfunzionamento, il Cliente contatta il servizio clienti di Comutitres i cui dettagli di contatto appaiono sull'SMS ricevuto dal Cliente quando invia "contatto" al 93100.

7.2. Cancellazione, modifica e rimborso

Tutti i "TAB-SMS" venduti tramite il numero breve sono validi solo per la data indicata su ciascuno di essi entro un'ora dall'acquisto. Non sono né modificabili né cancellabili.

Pertanto, in conformità con le disposizioni degli articoli L221-2-9 ° del Codice del consumo, i clienti non beneficiano di alcun periodo di recesso.

Nei casi previsti dall'articolo L1222-12 del Codice dei trasporti, e solo nel contesto di una prevedibile interruzione del traffico, il Cliente che non è stato in grado di utilizzare la linea di autobus per la quale ha acquistato un biglietto "TAB-SMS" ha diritto all'estensione della validità di questo biglietto per un periodo equivalente al periodo di utilizzo di cui è stato privato, o lo scambio o il rimborso del biglietto di trasporto non utilizzato.

Al di fuori delle situazioni sopra descritte, non verrà effettuato alcun rimborso o cambio.

8. Responsabilità e garanzia relativa al numero breve 93100

Non vi è alcuna garanzia che il numero breve 93100 funzioni senza interruzioni, errori (correggibili o meno) o guasti alla rete telefonica, o che sia compatibile con hardware o configurazione particolare diversa da quella espressamente convalidata.

In nessun caso Île-de-France Mobilités, Comutitres o i vettori sono responsabili per qualsiasi tipo di danno prevedibile o imprevedibile derivante dall'uso o dall'impossibilità totale o parziale di utilizzare il numero breve 93100.

Il Cliente dichiara di conoscere le caratteristiche e i limiti di una rete telefonica, in particolare i suoi pericoli e rischi legati allo stato della rete.

Il Cliente dichiara di aver verificato che la configurazione del telefono cellulare che utilizza non contiene alcuna anomalia o contraddizione con l'effettuazione di un ordine e che è in perfetto stato di funzionamento.

9. Protezione dei dati

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto "TAB-SMS", i Dati Personali del Titolare e del Pagatore vengono trattati da vari responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy.

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

- la sottoscrizione e la gestione del biglietto "TAB-SMS";

- La realizzazione di indagini e analisi statistiche;

I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

- la lotta contro le infrazioni alla polizia dei trasporti, il controllo della biglietti, la multa e la riscossione delle multe;

- analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dal Vettore;

- la gestione delle sollecitazioni dei clienti relative all'utilizzo della rete dei Vettori.

9.1. Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

9.1.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- Dati identificativi;

- Dati relativi a reati.

9.1.2 Perché vengono raccolti i dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 10.

9.1.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

- sulla base dell'esecuzione del contratto;

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (studi statistici e indagini).

9.1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Ile-de-France Mobilités conserva i dati raccolti per quattro mesi al fine di fornire il servizio, ma anche per:

- consentire al servizio clienti del Vettore di rispondere alle domande dei clienti;

- consentire la convalida delle note di pagamento degli operatori di telefonia mobile (in caso di discrepanza, potrebbe essere necessario riconciliare le transazioni dai numeri di cellulare);

- consentire analisi statistiche e indagini.

9.1.5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, alla sua controllata, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, ai vettori, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

9.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al pagatore e al titolare, o al suo rappresentante legale, sono comunicati per scopi di gestione a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione europea (Svizzera). Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

9.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

9.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- dati economici e finanziari,

- Dati relativi a reati.

9.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 10.

9.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

- l'esecuzione del contratto (gestione delle sollecitazioni dei clienti)

- un obbligo legale (, controllo e verbalizzazione),

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (analisi statistiche anonime).

9.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate dai Vettori sono le seguenti:

- i dati raccolti nell'ambito dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

- i dati necessari per l'elaborazione delle sollecitazioni dei clienti sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del fascicolo.

9.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e la sua controllata al fine di raggiungere le finalità indicate nel preambolo dell'articolo 10. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità.

9.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

10.3 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL. Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare ciascuno la loro richiesta con la specificazione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, trattamento) con i loro dati di contatto e gli elementi per giustificare la loro identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- I trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

- all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

- o all'indirizzo e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento:

all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o tramite il modulo accessibile all'indirizzo: https://centrederelationclientsratp.typeform.com/demandedpo

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

10 MEDIAZIONE

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il Cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia amichevolmente in conformità con le disposizioni dell'articolo L612-1 e seguenti del Codice del consumo.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.