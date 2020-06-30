Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto antinquinamento

maggio 2025

Preambolo

Il presente documento presenta le Condizioni Generali di Vendita e di Utilizzo del pacchetto Antipollution su supporto contactless (i pass della gamma Navigo e su supporto magnetico).

L'utilizzo del pacchetto antinquinamento è subordinato all'accettazione piena, completa e senza riserve da parte del Titolare delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il pacchetto.

Il pacchetto Antipollution, creato da Île-de-France Mobilités, è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominato "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Sulle linee T4, T11 e T14, la vendita di questo biglietto tramite i distributori automatici "ART" è effettuata da SNCF Voyageurs in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités. È lo stesso dal 15 dicembre 2025, sulle linee T12 e T13 e dal 21 dicembre 2026 sulla linea L.

1. DEFINIZIONE

1.1 Il nome "Titolare" indica la persona che utilizza il pacchetto anti-inquinamento.

1.2 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una concessione di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

1.3 I supporti contactless sono costituiti dai diversi pass Navigo: Navigo, Navigo Discovery, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R.

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1. Presentazione

Il pacchetto antinquinamento è disponibile in caso di picco di inquinamento nell'Île-de-France, nei giorni di traffico differenziato di alcune categorie di autovetture e nei giorni autorizzati da Île-de-France Mobilités (fare riferimento al §3.1).

2.2. Utilizzo

Utilizzabile su tutta la rete della regione Île-de-France, il pacchetto Antipollution consente di viaggiare sulle linee regolari di trasporto pubblico dei vettori, tra cui Roissybus, gli autobus notturni Noctilien e Filéo, nonché su alcuni servizi locali e Transports à la demande, treni TER o Intercité (esclusa la prenotazione obbligatoria) in 2a classe. I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France.

Non è valido su Orlyval, il TGV o sulle linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France. (comprese le navette aeroportuali Le Bus Direct e VEA Disney e gli autobus turistici OpenTour e Cars Rouges).

2.3. Validità temporale

Pacchetto antinquinamento su supporto contactless

Il pacchetto Antipollution su supporto contactless è valido per un giorno, determinato al momento dell'acquisto da parte dell'utente durante il periodo di picco di inquinamento definito. È valido dalle 00:00 alle 23:59 del giorno scelto. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

Per Noctilien, il pacchetto Antipollution su supporto contactless è valido fino al giorno successivo alle 5:59 del giorno di validità. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

3. PREZZI

3.1. Il prezzo del pacchetto antinquinamento è fissato da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

sul sito iledefrance-mobilites.fr sezione "Tariffe"

sui display nei luoghi di trasporto

sul sito web di calcolo del percorso (iledefrance-mobilites.fr) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

3.2. Il pacchetto antinquinamento è venduto singolarmente ad una tariffa unica (tariffa intera).

3.3. Un massimo di due pacchetti antinquinamento sono emessi nello stesso atto di acquisto.

4. Acquisto e ricarica

4.1. Periodo di vendita

Il pacchetto anti-inquinamento è valido solo nei giorni di picco dell'inquinamento. L'apertura alla vendita deriva dalla decisione di traffico differenziato presa dal Prefetto resa pubblica in un comunicato stampa e/o diffusa sul sito web della Prefettura di Polizia o dalla decisione di Île-de-France Mobilités di applicare la tariffa specifica.

La vendita dei pacchetti anti-inquinamento è aperta dal giorno prima del periodo di picco dell'inquinamento, dalle 20h.

4.2. Il prezzo del pacchetto è pagabile in contanti al momento dell'acquisto.

4.3. Il pacchetto antinquinamento può essere caricato su un pass Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annual, Navigo Easy, Navigo imagine R:

o negli sportelli e sui distributori automatici dei Vettori

o presso i concessionari autorizzati dei Vettori

o dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti

Il pacchetto Anti-Pollution può essere caricato anche telefonicamente dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti. Vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come supporto di biglietto.

4.4. Convivenza

La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare questi biglietti sullo stesso passaggio. Le regole di convivenza dei Biglietti e dei contratti sono disponibili sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

5. CONVALIDA

5.1. L'utente di un pacchetto antinquinamento deve convalidare e sistematicamente il supporto contenente il suo pacchetto sui dispositivi di convalida dei vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e / o sale nel veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

5.2. La convalida del pacchetto anti-inquinamento consente il viaggio di una sola persona.

5.3. È impossibile convalidare più pacchetti antinquinamento dello stesso supporto contactless per consentire il viaggio di più persone sullo stesso viaggio.

5.4. In caso di dimenticanza del suo Navigo o del pass mobile, l'utente deve, per viaggiare, acquistare un nuovo biglietto di trasporto. Questo non è rimborsato.

6. CONTROLLO

6.1. In caso di ispezione, l'utente deve presentare il suo biglietto o il supporto contactless su cui è caricato il pacchetto Anti-inquinamento convalidato all'ingresso.

6.2. L'accertamento del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 5) e/o delle norme per l'utilizzo del pacchetto antinquinamento (articolo 2) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate conformemente alla normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

6.3. In caso di mancato pagamento al vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dall'erario (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7. SERVIZIO POST-VENDITA

7.1. Il pacchetto antinquinamento non è modificabile.

7.2. Un pacchetto antinquinamento può essere rimborsato solo se la cancellazione viene effettuata fino al giorno prima del giorno di validità del pacchetto.

7.2.1. L'annullamento del pacchetto è possibile gratuitamente in tutte le biglietterie dei Vettori, negli sportelli RATP e nei Guichets Services Navigo SNCF o sui dispositivi di vendita automatici. Una prova di cancellazione viene fornita all'utente.

7.2.2. La richiesta di rimborso accompagnata dalla prova di cancellazione deve essere inviata dall'utente del pacchetto al Vettore che ha effettuato la cancellazione:

O a RATP – Servizio Clienti – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

O a SNCF – Customer relations SNCF Transilien – TSA 21262 – 75564 Paris Cedex 12 o via e-mail su https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

7.2.3. Il rimborso viene effettuato tramite assegno o bonifico bancario entro 2 mesi.

7.2.4. Per un pacchetto antinquinamento caricato sul telefono, l'annullamento del pacchetto è possibile solo dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio di acquisto. Il rimborso viene effettuato sulla carta di credito utilizzata al momento dell'acquisto

7.3. In caso di smarrimento/furto del supporto contactless, non verrà offerta alcuna soluzione sostitutiva o di risoluzione dei problemi.

7.4. In caso di malfunzionamento del supporto, se è leggibile, la sostituzione del pacchetto è possibile gratuitamente. Viene caricato su un altro passaggio tra quelli specificati nella sezione 3.3.

Se la lettura del supporto non è possibile, la sostituzione del pacchetto è possibile gratuitamente su presentazione di una prova di acquisto recante il numero del supporto difettoso. Il pacchetto viene quindi ricaricato su un altro pass tra quelli specificati nell'articolo 3.3.

Questa operazione può essere eseguita in tutti gli sportelli dei vettori, negli sportelli RATP e negli sportelli SNCF Navigo Service.

7.5. Malfunzionamento di un biglietto caricato sul telefono

In caso di malfunzionamento durante la convalida di un pacchetto anti-inquinamento caricato sul telefono, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida con questo telefono o la sua carta SIM in anticipo. La richiesta di annullamento del pacchetto Antipollution è possibile solo dall'applicazione mobile che offre il servizio di acquisto. Il rimborso verrà quindi effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

8. TERMINI DI UTILIZZO DEL SUPPORTO

L'utente si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto e disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

9. INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI

Il pacchetto antinquinamento può essere caricato su un pass Navigo, Navigo Découverte, Navigo Annuel, Navigo Easy, Navigo imagine R o su uno smartphone/supporto contactless.

a. Caso di pacchetti su pass Navigo Discovery, Navigo Easy o su uno smartphone / supporto contactless.

L'acquisto e la gestione sono supportati da uno di questi supporti per i quali i dati sono memorizzati e inquadrati come parte del supporto.

I dati raccolti relativi ai media sono soggetti a trattamento automatizzato il cui scopo è la gestione di pacchetti e supporti. Dipendono dal supporto su cui viene caricato il biglietto. Per maggiori informazioni su questo trattamento e per l'esercizio dei diritti, si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto disponibile sul sito iledefrance-mobilites.fr:

Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo Discovery

Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo Easy

Condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto di biglietto

b. Caso di pass su pass Navigo, Navigo Annuel e Imagine R.

Nell'ambito dell'esecuzione dei Pacchetti Anti-inquinamento, i Dati Personali del Titolare e del Pagatore vengono trattati da diversi responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy e del rispetto della loro vita personale.

Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

· la sottoscrizione e la gestione del contratto;

· comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

· condurre analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

9.2.1. Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

9.2.1.1. Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

· Dati identificativi;

· Dati relativi alla vita personale;

· Dati economici e finanziari;

· Dati sanitari;

· Dati relativi a reati.

9.2.1.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9.2.1.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

· sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio e la produzione di statistiche;

· sull'esercizio di una missione di servizio pubblico di Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali cosiddette istituzionali;

· sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali.

9.2 .1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati specifici del cliente per i pacchetti Navigo Jeunes Weekend durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo Spazio personale sul sito web di Île-de-France Mobilités per tutta la durata della creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

9.2.1.5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I dati derivanti dalle operazioni effettuate sui servizi online delle entità che offrono servizi digitali multimodali sono destinati a Île-de-France Mobilités, alla sua controllata, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e al titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

9.2.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al Pagatore e al Titolare, o al suo legale rappresentante, sono comunicati per finalità gestionali ai subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

9.3 I trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento indipendentemente dal mezzo:

I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

· la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del Vettore;

· la gestione della convalida e dei dati risultanti, compresa l'invalidazione di biglietti fraudolenti;

· la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

· operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto delle normative vigenti;

· analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dal Vettore;

· la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei Vettori.

· I Dati Personali relativi al Titolare e al Pagatore che consentono di identificarli sono di seguito denominati "Dati".

9.3.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

· Dati identificativi;

· Dati economici e finanziari;

· Dati sulla violazione;

· Dati di convalida.

9.3.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 14.

9.3.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

· l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione);

· il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

· l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

9.3.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF sono:

· I Dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

· Le tracce nominative dei movimenti (timestamp - luogo di convalida - numero pass) vengono conservate solo per poche ore. Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

· I Dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura della pratica.

· I Dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte della vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni, a decorrere dalla data dell'operazione.

· I Dati raccolti nell'ambito dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

· I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei Dati dei trattamenti effettuati da altri Vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

9.3.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati sono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e Comutitres S.A.S al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati di convalida precedentemente anonimizzati.

9.3.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

9.4 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti). Accompagnato dai suoi dati di contatto, dal suo numero cliente e dagli elementi per dimostrare la sua identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

· i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

o all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi;

o all'indirizzo e-mail: [email protected].

· i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento:

o il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali;

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected] ;

o all'indirizzo postale SNCF: DPO - Performance Department - Legal and Compliance Department - WILSON Campus - 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 - 93212 Saint Denis o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://sncf-portail.my.onetrust.com/webform/8cf4ca11-20b3-4a48-94e4-24d6e95ff839/f1a5d06d-c8aa-40b3-9831-c16baacd6a10 ;

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

10. MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e Optile, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

11. EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr e transilien.com.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali. " devono essere aggiunti alla fine di tutte le CGUV.