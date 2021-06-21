Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto festival musicale

1 PRESENTAZIONE E UTILIZZO

1.1. Presentazione

Il pacchetto Fête de la musique è disponibile solo per il giorno della Fête de musique che si tiene il 21 giugno.

1.2. Utilizzo

Utilizzabile su tutta la rete della regione Île-de-France, il pacchetto Fête de la musique consente di viaggiare sulle linee regolari di trasporto pubblico dei vettori, tra cui RoissyBus, gli autobus notturni Noctilien e Filéo, nonché su alcuni servizi locali e Transports à la demande, treni TER o Intercité (esclusa la prenotazione obbligatoria) in 2a classe. I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France.

Non è valido su Orlyval, il TGV o sulle linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France (comprese le navette aeroportuali Le Bus Direct e VEA Disney e gli autobus turistici OpenTour e Cars Rouges).

1.3. Validità

1.3.1. Il pacchetto Music Festival è valido dal 21 giugno alle 17:00 al 22 giugno alle 6:59.

Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

1.3.2. Il pacchetto è valido solo per la Fête de la musique dell'anno in corso.

2 PREZZI

2.1. Il prezzo del pacchetto Fête de la musique è fissato da Île-de-France-Mobilités. Può essere consultato:

sul sito iledefrance-mobilites.fr, sezione "Tariffe"

sul sito web di calcolo del percorso (iledefrance-mobilites.fr) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

2.2. Il pacchetto Fête de la musique è venduto singolarmente ad un unico prezzo (prezzo intero).

2.3. Al momento dell'acquisto viene emesso un solo pacchetto Fête de la musique.

3 ACQUISTO E CARICO

3.1. Periodo di vendita

L'apertura per la vendita del pacchetto Fête de la musique è fatta:

Al botteghino, la vendita del pacchetto Fête de la Musique è aperta dal 21 giugno all'inizio del servizio fino al 22 giugno alle 6:59.

Su PLC, la vendita è aperta il 21 giugno dall'inizio del servizio alla fine del servizio.

Dalle applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto, la vendita è aperta dal 20 giugno 00:01 al 21 giugno a mezzanotte.

3.2. Il prezzo del pacchetto è pagabile in contanti al momento dell'acquisto.

3.3. Il pass Fête de la musique può essere caricato su un pass Navigo, Navigo Découverte, Navigo Easy:

negli sportelli e sulle macchine di vendita dei vettori

dalle applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto

su telefono dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti. Vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come supporto di biglietto.

3.4. Convivenza

La "convivenza" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare questi biglietti sulla stessa carta.

3.4.1. I seguenti biglietti possono essere caricati sui pass specificati nell'articolo 3.3 che lo consentono, contemporaneamente al pacchetto Music Festival, quando non sono "tutte le zone":

Pacchetto Navigo Month

Pacchetto Navigo "Sconto Solidarietà 75%" o "Sconto 50%" Mese

Pacchetto Navigo Week

Pacchetto Navigo "Sconto Solidarietà 75% o "Sconto 50%" Settimana

Pass giornaliero Navigo

Pacchetto anti-inquinamento

Pacchetto Ametista

3.4.2. Un supporto contactless può contenere un solo pacchetto Music Festival.

4 CONVALIDA

4.1. L'utente di un pacchetto Fête de la musique deve convalidare e sistematicamente il supporto contenente il suo pass (pass o telefono) sui dispositivi di convalida dei vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

4.2. La convalida del pacchetto Fête de la musique consente il viaggio di una sola persona.

4.3. In caso di dimenticanza del suo Navigo o del pass mobile, l'utente deve, per viaggiare, acquistare un biglietto di trasporto. Questo non è rimborsato.

5 CONTROLLO

5.1. In caso di controllo, l'utente deve presentare il supporto contactless su cui è caricato il pacchetto Music Festival, convalidato come input.

5.2. La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 4) e/o delle regole di utilizzo del pacchetto Fête de la musique (articolo 1) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

5.3. In caso di mancato pagamento al vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

6 SERVIZIO POST-VENDITA

6.1. Il pacchetto Fête de la musique non è modificabile.

6.2. Il pacchetto Fête de la musique non è rimborsabile.

6.3. In caso di smarrimento/furto del supporto contactless, non verrà offerta alcuna soluzione sostitutiva o di risoluzione dei problemi.

6.4. In caso di malfunzionamento del supporto, se è leggibile, la sostituzione del pacchetto è possibile gratuitamente. Essa è caricata su un altro supporto tra quelli specificati all'articolo 3.3.

Se la lettura del supporto non è possibile, la sostituzione del pacchetto è possibile gratuitamente su presentazione di una prova di acquisto recante il numero del supporto difettoso. Il pacchetto viene quindi ricaricato su un altro supporto tra quelli specificati nell'articolo 3.3.

Questa operazione può essere eseguita in tutti gli sportelli dei vettori, negli sportelli RATP e nei Comptoirs Services Navigo SNCF.

7 TERMINI DI UTILIZZO DEL SUPPORTO

L'utente si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto e disponibili su navigo.fr.

8 INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI

I dati relativi ai viaggi sono necessariamente e obbligatoriamente raccolti durante la convalida del supporto da parte dei vettori interessati e sono soggetti a trattamento il cui scopo è la gestione di questi dati, in particolare per l'individuazione di frodi in conformità con le normative vigenti e le deliberazioni della CNIL relative alla bigliettazione nei trasporti pubblici. I responsabili di questo trattamento sono i vettori dell'Île-de-France, ciascuno per quanto lo riguarda. Tutti i diritti biglietto della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 modificata relativa all'informatica, ai file e alle libertà sono esercitati con i vettori.

Inoltre, i dati anonimizzati relativi ai viaggi e i dati relativi alle abitudini di acquisto e biglietti di trasporto sono comunicati al Syndicat des Transports d'Île de France al fine di effettuare analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto.

I dati raccolti relativi ai media sono soggetti a trattamento automatizzato il cui scopo è la gestione di pacchetti e supporti. Dipendono dal supporto su cui viene caricato il biglietto. Per maggiori informazioni su questo trattamento e per l'esercizio dei diritti, si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto disponibile sul sito iledefrance-mobilites.fr:

Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo

Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo Discovery

Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo Easy

Condizioni generali di vendita e utilizzo del telefono come mezzo di biglietto

9 MEDIAZIONE, LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

9.1. Mediazione

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere gratuitamente alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e Optile, con i loro agenti o sui mezzi di comunicazione appropriati implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può sottoporre la questione al mediatore di sua scelta:

Per RATP: mediateur.ratp.fr

Per SNCF: mediateur.sncf.com

9.2. Legge applicabile e controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso è soggetta alla legge francese.

In assenza di una risoluzione amichevole, la controversia tra un cliente e i vettori sarà portata dinanzi al tribunale territorialmente competente in applicazione delle norme del diritto comune.

10 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités e i vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr, transilien.com e/o negli autobus e/o nelle stazioni e/o nei tram.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali. " devono essere aggiunti alla fine di tutte le CGUV.