Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) dei pacchetti Navigo mesi e Navigo settimana

giugno 2025



PREAMBOLO

L'acquisto e l'utilizzo dei pacchetti Navigo Month e Navigo Week presuppone la conoscenza e l'accettazione piena, piena e senza riserve delle presenti Condizioni di Vendita e Utilizzo da parte del Titolare e del Pagatore se è separato dal Titolare nonché di quelle relative al supporto su cui è caricato il pacchetto. Il Pagatore di un pacchetto Navigo per conto di un minore emancipato o di un adulto sotto tutela o curatela si impegna a comunicargli le presenti CGSU e a informarlo dei suoi obblighi.

I pacchetti Navigo Month e Navigo Week, creati da Île-de-France Mobilités (Île-de-France Transport Organizing Authority), sono gestiti da S.A.S Comutitres, di seguito denominata "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo", per conto e per conto di Île-de-France Mobilités.

Sulle linee T4, T11 e T14, la vendita di questo biglietto tramite i distributori automatici "ART" è effettuata da SNCF Voyageurs in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités. È lo stesso dal 15 dicembre 2025, sulle linee T12 e T13 e dal 21 dicembre 2026 sulla linea L.

1 DEFINIZIONI

1.1 Il nome "Titolare" indica la persona che utilizza il pacchetto Navigo Month o Navigo Week. Il nome "Payer" indica il nome della persona fisica che paga il pacchetto.

1.2 Per "Spazio Personale" si intende l'account personale del Titolare o quello del Pagatore creato sul sito iledefrance-mobilites.fr (gestito da Île-de-France Mobilités), sezione "Gestisco la mia carta" (sezione gestita da Comutitres S.A.S). Fare riferimento alle Condizioni Generali d'Uso del sito.

1.3 L'account "Île-de-France Mobilités Connect" si riferisce all'account personale del Titolare o a quello del Pagatore creato sulle applicazioni mobili e sul sito web che offre il servizio di acquisto.

1.4 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto di servizio pubblico o una delega con Île-de-France Mobilités per l'esercizio di linee di trasporto passeggeri.

2 PRESENTAZIONE

2.1 Presentazione

Il pacchetto Navigo Month è un abbonamento mensile che ti consente di viaggiare sulla rete Ile-de-France nelle aree scelte.

Il pass Navigo Semaine è un abbonamento settimanale che ti consente di viaggiare sulla rete Ile-de-France nelle aree scelte.

2.2 Utilizzo

Utilizzabili nell'ambito della tariffazione zonale della regione Île-de-France sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, i pacchetti Navigo Month e Navigo Week consentono di viaggiare su:

Linee di transito regolari dei vettori.

Linee RoissyBus.

Autobus notturni Noctilien e Filéo.

Alcuni servizi locali e trasporti su richiesta.

Treni TER o Intercité (esclusa la prenotazione obbligatoria) in 2a classe.

I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France.

Non è valido su:

Orlyval.

Il TGV.

Sulle linee che non applicano i prezzi dell'Ile-de-France, comprese le navette aeroportuali, Le Bus Direct e VEA Disney e gli autobus turistici OpenTour e Cars Rouges.

2.3 Zonizzazione

E' possibile acquistare un pass "Navigo Month all zones" o "Navigo week all zones" valido sulle zone da 1 a 5, oppure un pass Navigo Month two zone o Navigo week two zone valido sulle zone sottoscritte, tra le coppie delle zone 2-3, 3-4 e 4-5.

Gli abbonamenti Navigo Month 2-3, 3-4 e 4-5 beneficiano della "dezonazione", ovvero della possibilità di viaggiare in tutta la regione, indipendentemente dalle zone sottoscritte, dal sabato dalle 00:00 alla domenica fino alle 23:59, nei giorni festivi dalle 0:00 alle 23:59, dal 15 luglio alle 00:00 al 15 agosto alle 23:59 e durante le brevi vacanze scolastiche della zona C (Ognissanti, Natale, inverno e primavera) dal giorno successivo alla fine delle lezioni dalle 0:00 alle 23:59 del giorno prima della ripresa delle lezioni, come definito dal Ministero della Pubblica Istruzione. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

I pacchetti Navigo Week 2-3, 3-4 e 4-5 non beneficiano della "rizonizzazione".

2.4 Validità temporale

Il pass Navigo Month è valido dal 1° giorno del mese 00:00, fino all'ultimo giorno del mese alle 23:59. Per gli autobus notturni Noctilien, il pass Navigo Month è valido dal primo giorno del mese alle 00:00, fino al giorno successivo all'ultimo giorno del mese alle 6:00. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

Il pass Navigo Week è valido dal lunedì 00:00 alla domenica successiva alle 23:59. Per gli autobus notturni Noctilien, lo skipass Navigo Week è valido dal lunedì alle 00:00 al lunedì successivo alle 06:00. Il tempo preso in considerazione è il momento della convalida all'ingresso del modo di trasporto utilizzato.

3 PREZZI

3.1 I prezzi sono decisi da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

Sul sito www.iledefrance-mobilites.fr.

Sui display nei luoghi di trasporto e di acquisto degli abbonamenti Navigo Mese e Settimana.

Sulla guida ai prezzi di Île-de-France Mobilités.

Sui siti web dei Vettori.

3.2 Una tariffa è definita in base alla suddivisione in zone del pacchetto (tariffa intera).

4 ACQUISTO E CARICO

4.1 Periodo di vendita

4.1.1 Il pacchetto Navigo Month è in vendita dal 20 del mese precedente il mese di validità fino al 19 del mese di validità.

4.1.2 Il pass Navigo Week è in vendita dal venerdì precedente la settimana di validità e fino al giovedì compreso della settimana di validità.

4.2 Il prezzo del pacchetto è pagabile in contanti al momento dell'acquisto.

4.3 I pass Navigo Month e Navigo Week possono essere caricati su un pass Navigo, Navigo Discovery, Navigo imagine R, Navigo Annual:

In tutte le biglietterie e sui distributori automatici dei Vettori.

Da un'applicazione mobile che offre il servizio di acquisto sul telefono.

Presso i commercianti autorizzati dei Vettori.

I pacchetti Navigo Month e Navigo Week possono anche essere caricati sul telefono dalle applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto. L'utente deve identificarsi su Île-de-France Mobilités Connect per poter acquistare solo un pacchetto "Navigo Month all zones" o "Navigo Week all zones". Come parte di questo acquisto, sono richieste la foto e la data di nascita del Titolare. Vedi le Condizioni Generali d'Uso del Telefono come supporto di biglietto disponibili su www.iledefrance-mobilites.fr.

4.4 Convivenza

La "convivenza" di diversi biglietti di trasporto, contratti o pacchetti è definita come la possibilità di caricare questi biglietti, contratti o pacchetti sullo stesso passaggio. Le regole di convivenza dei Biglietti e dei contratti sono disponibili sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

4.4.1 Gli abbonamenti Navigo Month e Navigo Week possono essere utilizzati in combinazione con un abbonamento di lavoro della rete TER e Intercité (escluso TGV) rilasciato da SNCF, per viaggi tra una stazione situata al di fuori dell'Île-de-France e una stazione dell'Île-de-France la cui estremità nelle province si trova a meno di 75 km dalla stazione di testa della linea parigina. Possono anche essere utilizzati in combinazione con un abbonamento "Pacchetto" per viaggi tra una stazione situata al di fuori dell'Île-de-France e una stazione dell'Île-de-France.

5 CONVALIDA

5.1 Il Titolare deve convalidare e sistematicamente il supporto contenente il suo pacchetto Navigo Month o Navigo Week sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

5.2 In caso di dimenticanza del suo supporto contactless, il Titolare deve, per poter viaggiare senza violare, acquistare un altro biglietto di trasporto. Questo non sarà rimborsato.

6 CONTROLLO

6.1 In caso di ispezione, il Titolare deve presentare il supporto contactless su cui viene caricato il pacchetto Navigo Month o Navigo Week convalidato al momento dell'ingresso nella rete.

In caso di controllo di un biglietto caricato per telefono, il Titolare deve presentare il suo telefono acceso, con NFC attivato, di fronte all'apparecchiatura di controllo.

6.2 L'accertamento del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (cfr. art. 5) e/o delle regole di utilizzo dei pacchetti Navigo Month e Navigo Week (cfr. art. 2) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

In caso di mancato pagamento al vettore entro tre mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento dell'ammenda forfettaria maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7 SERVIZIO POST-VENDITA

7.1 Certificato di contratto

7.1.1 Un certificato di contratto che consente il rimborso da parte del datore di lavoro può essere ottenuto:

Dallo spazio personale del titolare o del pagatore. Se il pass viene acquistato presso i distributori automatici o gli sportelli dei Vettori, il certificato è disponibile via Internet entro 48 ore dal caricamento del pacchetto;

Nell'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Services Desk (1).

Da un'applicazione mobile che offre il servizio di acquisto online e ricarica dall'NFC del telefono

Questo certificato non è disponibile se il pacchetto Navigo Month o Navigo Week è stato caricato su un pass Navigo Discovery.

7.1.2 Questo certificato non costituisce un biglietto di trasporto e non consente di viaggiare.

7.2 Modifica delle zone del pacchetto

7.2.1 La modifica di un pacchetto Navigo Month o Week in un altro è possibile, a condizione che il prezzo del pacchetto dopo la sostituzione sia maggiore o uguale al prezzo del pacchetto iniziale. Se il prezzo del pacchetto dopo la sostituzione è rigorosamente più alto, il cliente paga la differenza di prezzo tra i due pacchetti.

La modifica è realizzabile:

In tutte le biglietterie e sui distributori automatici dei Vettori.

7.2.2 La modifica del pacchetto per un abbonamento Navigo Month o Navigo Week il cui prezzo è inferiore a quello addebitato sul pass non è consentita e può essere elaborata solo come parte di un rimborso (vedi art.7.3).

7.2.3 La modifica delle zone di un pacchetto Navigo Month o Navigo Week caricato su un telefono non è possibile e può essere elaborata solo come parte di un rimborso (vedi articolo 7.3)

7.3 Annullamento e rimborso dei pacchetti non utilizzati

7.3.1 I pacchetti Navigo Month e Navigo Week non utilizzati possono essere rimborsati in tutto o in parte alle seguenti condizioni:

Il rimborso è completo se il pacchetto viene annullato prima dell'inizio della validità del pacchetto.

Il rimborso è parziale (50%) se il pacchetto viene annullato entro i primi 10 giorni del mese di validità (pacchetto Navigo Month) o nei primi 2 giorni della settimana di validità (pacchetto Navigo Week), a causa di malattia, licenziamento o cambiamento forzato di luogo di lavoro.

7.3.2 L'annullamento degli abbonamenti caricati su un pass della gamma Navigo è possibile in tutte le biglietterie e sui distributori automatici dei Vettori. La prova della cancellazione viene fornita al Titolare della carta.

La richiesta di rimborso, inviata dal Titolare del pacchetto al vettore che ha effettuato la cancellazione, deve essere accompagnata dalla prova di annullamento, secondo il motivo invocato dal Titolare, dal documento giustificativo (congedo per malattia, certificato del datore di lavoro di licenziamento o cambiamento forzato di luogo di lavoro) e da un estratto conto bancario (in caso di rimborso effettuato tramite bonifico bancario):

O a RATP – Servizio Clienti – TSA 81250 - 75564 Paris Cedex 12

O a SNCF – tramite il modulo: https://www.transilien.com/fr/nous-contacter

Il rimborso viene effettuato tramite bonifico bancario entro 18 giorni lavorativi.

I conti di risparmio non sono accettati come documenti giustificativi per le richieste di rimborso.

7.3.3 L'annullamento dei piani caricati su un telefono è possibile solo dalle applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto. La richiesta di rimborso deve essere accompagnata dalla prova di annullamento relativa al motivo invocato dal Titolare (congedo per malattia, certificato del datore di lavoro di licenziamento o cambiamento forzato di luogo di lavoro).

Il rimborso viene quindi effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

7.3.4 Condizioni di utilizzo del pass

Il Titolare del Conto ancora in possesso di un pass valido, vale a dire che ha meno di 10 anni, e che desidera ricaricare i biglietti di trasporto, non deve riutilizzarlo nel caso in cui il suo contratto o i suoi contratti sottoscritti siano inattivi da almeno 5 anni, perché i suoi dati saranno stati archiviati nei nostri sistemi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a effettuare una nuova sottoscrizione e ad ottenere un nuovo pass presso un'agenzia commerciale o online. Nessun rimborso può essere effettuato in caso di carico di biglietto di trasporto sul suddetto pass.



7.4 Smarrimento/furto:

In caso di smarrimento/furto del supporto contactless su cui viene caricato il pacco, fare riferimento alle CGSU corrispondenti, disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

7.5 Malfunzionamento del pass contactless (cfr. articolo 4.3)

In caso di malfunzionamento del pass, se è leggibile, la sostituzione del pacchetto è possibile gratuitamente. Viene quindi caricato su un altro passaggio tra quelli specificati nella sezione 4.3.

Se la lettura del pass non è possibile, la sostituzione del pass è possibile, gratuitamente, dietro presentazione di una prova di acquisto recante il numero del pass difettoso. Il pacchetto viene quindi ricaricato su un altro pass tra quelli specificati nell'articolo 4.3.

Questa operazione può essere eseguita in un'agenzia commerciale di vettori, in alcuni sportelli RATP o nei contatori SNCF Navigo Services.

In tutti gli altri casi, nessuna soluzione di rimborso può essere offerta.

7.6 Malfunzionamento di un piano caricato su un telefono

In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato sul telefono, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida con questo telefono in anticipo.

La richiesta di annullamento del pass Navigo Month o Navigo Week è possibile solo dall'applicazione mobile utilizzata per acquistare il biglietto di trasporto. Quando la richiesta di cancellazione viene accettata, il rimborso verrà effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

7.7 Limitazione del numero di rimborsi per i biglietti caricati su un telefono:

Il numero di rimborsi di biglietto è limitato a tre all'anno per un cliente, indipendentemente dal biglietto che è stato rimborsato. Le richieste di rimborso dei biglietti prima dell'inizio della validità dei pacchetti non vengono conteggiate ai fini di questo limite.

8 DISPOSIZIONI VARIE

8.1 L'Agenzia Navigo può essere contattata:

Per telefono al numero 09.69.39.22.22, chiamata senza sovrapprezzo.

Tramite Internet inviando un messaggio utilizzando il modulo di richiesta informazioni accessibile dallo Spazio Personale del Titolare o del Pagatore.

Per posta a Agence Navigo – 95905 Cergy Pontoise Cedex

8.2 Per i pacchetti acquistati da un'applicazione mobile, l'Agenzia Navigo deve essere contattata direttamente dall'applicazione utilizzata per acquistare il biglietto di trasporto.

9 INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI

− Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

Gestione dei contratti/servizi

- l'emissione e la gestione dei pacchetti Navigo mesi e Navigo week

- prevenzione e gestione delle fatture non pagate,

- gestione dei furti e della perdita di biglietti di trasporto,

- la gestione delle fatture non pagate e la sospensione dei relativi contratti

- la gestione del servizio post-vendita e l'apertura dei conti in Agenzia

- gestione dell'archiviazione

- l'individuazione di frodi tecnologiche e la sospensione di media e contratti fraudolenti

Statistiche

- effettuare analisi statistiche

Comunicazione / prospezione

- operazioni di prospezione commerciale e non commerciale

- comunicazione istituzionale

GDPR

- La gestione delle richieste di esercizio dei diritti GDPR compresa la gestione del diritto all'oblio e la gestione delle richieste di Terzi

− i vettori (RATP, SNCF Voyageurs, OPTILE - agente di operatori privati - e qualsiasi altro vettore che abbia ottenuto una delega di servizio pubblico da Île-de-France Mobilités) trattano i Dati personali nell'ambito di:

Gestione dei contratti/servizi

- la gestione delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del vettore;

- la gestione della validazione e dei Dati risultanti;

- la lotta contro le frodi attraverso operazioni di controllo delle biglietti, multe e riscossione delle ammende;

- la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei Vettori.

Comunicazione / prospezione

- operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto della normativa vigente;

Statistiche

- analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dal vettore;

I Dati Personali relativi al Titolare e al Pagatore che consentono di identificarli sono di seguito denominati "Dati".

9.1 I trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

9.1.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- Dati identificativi (cognome, nome, indirizzo, email, numero di telefono, ecc.),

- Dati relativi alla vita personale (situazione familiare, abitudini di vita, ecc.)

- Dati economici e finanziari (redditi, situazione fiscale o finanziaria, RIB, ecc.)

- Dati relativi a salute/disabilità

- Dati relativi a reati

9.1.2 Perché vengono raccolti i dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono:

- gestione del contratto/servizio;

- effettuare analisi statistiche.

- comunicazione e prospezione commerciale;

- Gestione dei diritti GDPR

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare il rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

9.1.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati è possibile:

- sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio e la produzione di statistiche;

- sull'esercizio di una missione di servizio pubblico dell'Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali dette istituzionali;

- sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali.

9.1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati specifici del cliente per i pacchetti Navigo Month e Navigo Week durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo spazio personale sul sito "iledefrance-mobilites.fr" per il tempo di creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e fino a 5 anni dopo la data di scadenza del contratto o dei contratti sottoscritti, quindi archiviati durante i periodi di conservazione previsti dalla legge.

9.1.5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, alla sua controllata, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle aziende di trasporto pubblico dell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggio e statistica, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I Dati provenienti da operazioni effettuate sui servizi online di entità che offrono Servizi Digitali Multimodali sono destinati; Île-de-France Mobilités, la sua controllata, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

9.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al pagatore e al titolare, o al suo rappresentante legale, sono comunicati per finalità di gestione a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

9.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

9.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi (cognome, nome, indirizzo, email, numero di telefono, ecc.),

- Dati economici e finanziari (redditi, situazione fiscale o finanziaria, RIB, ecc.)

- Dati relativi a reati

- Dati di validazione

9.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Vettori trattano i Dati Personali per le seguenti finalità:

- gestione del contratto/servizio;

- effettuare analisi statistiche.

- comunicazione e prospezione commerciale;

9.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

- l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

- il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

9.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

9.2.4.1 Per tutte le parti interessate

I Dati del Titolare e del Pagatore sono conservati per i periodi legali in vigore.

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati vengono condivisi solo con Comutitres S.A.S e i suoi subappaltatori e Île-de-France Mobilités al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

9.2.4.2 Per la RATP

I Dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

Le tracce nominative dei viaggi (marca temporale - luogo di convalida - numero della carta) vengono conservate solo per poche ore, tranne quando sono necessarie per stabilire una fatturazione (contratto Navigo Liberté +). Oltre a ciò, i Dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle nostre reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

I Dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dopo la chiusura del file.

I Dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte della vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni.

I Dati raccolti nell'ambito dell'accertamento di violazioni sono conservati per un periodo massimo di sei anni a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

I dati raccolti durante le operazioni di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

9.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati vengono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e la sua controllata al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è destinataria dei dati di convalida precedentemente anonimizzati.

9.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

9.3 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla richiesta, i loro dati di contatto, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti), il loro numero cliente e gli elementi per dimostrare la loro identità. E un documento d'identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

o all'indirizzo e-mail: dpo@iledefrance-mobilités.fr.

- i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected].

o all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

10 MEDIAZIONE

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e OPTILE, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

11 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento. La versione attuale è pubblicata nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités e può essere consultata sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.