Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del pacchetto annuale imagine R Student (stagione 2023-2024)

1.Preambolo

La conclusione di un abbonamento e l'utilizzo di un pacchetto annuale immagina R Student presuppone la conoscenza e l'accettazione piena, completa e senza riserve delle presenti Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo da parte del Titolare e del Pagatore se è separato dal Titolare. Il Pagatore, se diverso dal Titolare, si impegna a comunicare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso al Titolare, e ad informarlo dei suoi obblighi.

2.Definizioni

Il pacchetto imagine R Étudiant creato da Île-de-France Mobilités (Autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France), è gestito da S.A.S Comutitres di seguito denominato "Comutitres S.A.S" o "Agence imagine R", in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

Il pacchetto annuale imagine R Student viene caricato su un pass Navigo immagina R nominativo, rigorosamente personale e non trasferibile. Il pass Navigo imagine R è di proprietà di Île-de-France Mobilités fino a quando non viene consegnato al Titolare.

Il nome "Titolare" indica la persona la cui foto e identità appaiono sul pass Navigo imagine R. Il nome "Payer" indica la persona fisica che paga il pacchetto.

Il nome "Primo abbonamento" si riferisce a un abbonamento per un Titolare della carta che non aveva un pacchetto durante l'anno scolastico precedente.

Il termine "Rinnovo" si riferisce a un abbonamento per un Titolare della carta che possedeva un pacchetto durante l'anno scolastico precedente.

Per "Spazio Personale" si intende l'account personale del Titolare o quello del Pagatore creato sul sito web iledefrance-mobilites.fr (gestito da Île-de-France Mobilités), sezione "Gestisco la mia carta Navigo" (sezione gestita da Comutitres S.A.S).

Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

3.Presentazione e utilizzo del pacchetto Imagine R Student

3.1. Come parte della tariffazione Ile-de-France, il pacchetto imagine R Étudiant consente di viaggiare sulle linee regolari di trasporto pubblico dei vettori tra cui OrlyBus, RoissyBus, gli autobus notturni Noctilien e Filéo, nonché alcuni servizi locali e Transports à la demande, treni TER o Intercité (esclusa la prenotazione obbligatoria) in 2a classe. I corsi devono essere interamente effettuati nell'Île-de-France. Non è valido su Orlyval, sul TGV o sulle linee di trasporto pubblico che non applicano le tariffe dell'Ile-de-France. Non può essere integrato o utilizzato come complemento a un abbonamento SNCF Voyageurs o a un biglietto ferroviario.

3.2. È riservato agli studenti residenti nell'Île-de-France, di età inferiore ai 26 anni al 1° settembre 2023 e che seguono una formazione iniziale della durata minima di 350 ore teoriche in un istituto di istruzione superiore o che fornisce istruzione post-secondaria, formazione in apprendistato, identificata dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Sono esclusi gli studenti con contratto di professionalizzazione.

3.3. Tutte le comunicazioni (lettere, e-mail, SMS o telefonate) sono indirizzate al Pagatore del Pacchetto. Gli indirizzi e-mail dei Titolari di Registranti di età inferiore ai 15 anni non vengono raccolti, non saranno contattati. Il pass Navigo imagine R o l'e-mail di ricarica viene inviata al Titolare o al Pagatore in base alla scelta espressa in fase di sottoscrizione.

4.Abbonamento al pacchetto imagine R Student

4.1. Il pacchetto Imagine R Student può essere sottoscritto:

- via Internet, dallo spazio personale del pagatore sul sito web di Île-de-France Mobilités (ad eccezione dei contratti finanziati da un terzo pagatore o pagati con assegno);

- Per posta per il pacchetto finanziato da un terzo pagatore (associazioni, comunità ...) o pagato con assegno: il modulo debitamente compilato e accompagnato da tutti i documenti necessari, quindi deve essere inviato all'Agenzia immagina R. Se il Titolare è finanziato da un terzo pagatore, il modulo deve essere ritirato dal terzo pagatore. Se il pagatore desidera pagare con assegno, il modulo di sottoscrizione può essere ritirato presso gli uffici commerciali dei vettori, gli sportelli RATP o gli sportelli dei servizi Navigo SNCF elencati sul sito web iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/forfait-imagine-r alla domanda "Dove trovare un modulo cartaceo?".

4.2. Qualsiasi nuovo abbonamento deve essere accompagnato da una foto tessera recente (fronte, testa nuda, sfondo neutro, 35x41, non utilizzato, non scansionato, non fotocopiato), il mezzo di pagamento, l'accettazione delle presenti CGUV nonché un certificato di iscrizione o di scolarizzazione 2023/2024 (scritto in francese) timbrato e / o firmato, o una fotocopia della carta dello studente 2023/2024 (fronte-retro) senza menzione scritta a mano. Non sono accettate carte dello studente commerciali e / o certificati degli anni precedenti.

- Per l'abbonamento via Internet, dopo aver compilato il modulo online e aver inviato tutti i documenti necessari (vedi sopra), il Pagatore (e il Titolare se diverso dal Pagatore) deve firmare elettronicamente i documenti relativi alla sottoscrizione del contratto.

- Per la sottoscrizione per posta, il modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato all'Agenzia imagine R.

4.3. Nella misura in cui la domanda è completa, è previsto un periodo massimo di 21 giorni tra la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione da parte dell'Agenzia imagine R e:

- La data di spedizione della posta per un abbonamento cartaceo (fa fede il timbro postale);

- La data di invio dell'e-mail di accettazione dell'abbonamento al Pagatore per un abbonamento online. Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo periodo di 21 giorni sarà rimborsato.

4.4. Una lettera, o una e-mail se l'abbonamento è stato effettuato via Internet, viene inviata al Pagatore e il file viene sospeso nei seguenti casi:

- in assenza di una foto o di una prova adeguata (certificato di iscrizione, pre-registrazione scolastica, carta dello studente 2023/2024, invito all'iscrizione, accordo di registrazione, certificato di rientro, certificato di scolarizzazione, certificato di pre-registrazione, certificato di affiliazione al regime di sicurezza sociale degli studenti, prova del pagamento delle tasse scolastiche, ...), o un documento necessario per il pagamento al momento della sottoscrizione per posta (RIB, mandato di addebito diretto SEPA firmato o assegno);

- quando lo stabilimento non è informato;

- quando il tipo di formazione seguita o il tipo di contratto di alternanza non è specificato nel certificato di iscrizione o di scolarizzazione.

Al ricevimento degli elementi mancanti da parte dell'Agenzia immagina R, la domanda di sottoscrizione è considerata completa. A partire da tale data si applica un tempo di elaborazione massimo di 21 giorni.

Quando l'Agenzia immagina R convalida una richiesta di abbonamento negli ultimi 16 giorni del mese M corrente per una scelta di inizio validità nel mese M, l'Agenzia posticipa tale validità al mese M+1.

Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo periodo sarà rimborsato.

L'Agenzia imagine R si riserva il diritto di richiedere ulteriori documenti giustificativi al fine di verificare le dichiarazioni del Titolare e/o del Pagatore. In qualsiasi momento, l'Agenzia imagine R può chiedere al pagatore di fornire la prova della scolarizzazione 2023/2024 per il titolare della carta scritta in francese (non sono accettati la carta dello studente commerciale e / o i certificati degli anni precedenti). Se il certificato scolastico non viene restituito entro un mese dall'invio della domanda da parte dell'Agenzia imagine R, quest'ultima considererà che il Titolare non ha diritto al pacchetto imagine R e può risolvere automaticamente il suo contratto e gli vieterà di sottoscrivere un nuovo pacchetto imagine R per un periodo di 3 anni.

Ai sensi dell'articolo 6.2, in caso di falsa dichiarazione comprovata, il Titolare e il Pagatore sono perseguibili penalmente, ai sensi dell'articolo 441-1 e seguenti del codice penale.

4.5. Il Pagatore deve informare l'Agenzia Imagine R per posta o e-mail di qualsiasi cambiamento di situazione riguardante l'indirizzo postale, l'istituto frequentato o la perdita dello status di studente del Titolare, entro un mese dalla modifica.

4.6. Il pacchetto è sottoscritto per un periodo di 12 mesi. Può iniziare a scelta dello studente, per un prezzo identico, il 1 ° settembre, il 1 ° ottobre, il 1 ° novembre, il 1 ° dicembre dell'anno 2023 o il 1 ° gennaio dell'anno 2024. Per qualsiasi abbonamento tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2024, il pacchetto sarà dovuto a partire dal 1° gennaio 2024. Nessuna richiesta di abbonamento per l'anno 2023/2024 sarà accettata oltre il 30 aprile 2024. Il rinnovo del pacchetto può iniziare al più presto il 1 ° giorno successivo alla fine della validità del contratto in corso. Il Titolare non può quindi stipulare due contratti per lo stesso periodo.

4.7. Il Titolare del Conto può monitorare, dallo Spazio Personale del Pagatore sul sito web di Île-de-France Mobilités, lo stato di elaborazione della sua richiesta di pacchetto.

4.8. Durante il primo anno di abbonamento, il pacchetto viene caricato su un pass Navigo imagine R contenente il cognome, il nome e la foto del Titolare. Alla fine dell'anno scolastico, il pass Navigo imagine R deve essere conservato e caricato con il nuovo pacchetto per l'abbonamento successivo. Se il Titolare della carta non ha più il suo pass Navigo imagine R per questo nuovo abbonamento, la produzione di un nuovo pass sarà a pagamento. Questo importo è disponibile sul sito web iledefrance-mobilites.fr sezione "Tariffe".

4.9. Al momento del rinnovo del pacchetto, il Titolare o il Pagatore, a seconda della scelta espressa nel modulo, riceve una lettera, un SMS o una e-mail, che lo invita ad aggiornare il pass Navigo imagine R. Se il Titolare aggiorna il suo pass Navigo imagine R dopo l'inizio della validità del pacchetto, nessun biglietto di trasporto acquistato prima della data di aggiornamento sarà rimborsato.

In caso di mancata ricezione della mail/e-mail/SMS relativa alla ricarica del pacchetto (rinnovo del pacchetto), è responsabilità del Titolare del pagamento informarsi sul seguito dato all'elaborazione della sua richiesta (informazioni disponibili sullo Spazio Personale del Pagatore o telefonicamente). Nessun biglietto di trasporto acquistato durante l'attesa di questa posta/e-mail/SMS sarà rimborsatoNessun rimborso per i biglietti di trasporto acquistati in attesa di questa posta/e-mail/SMS non sarà effettuato.

4.10. Oltre il periodo di 21 giorni (cfr. art. 2.3), la mancata ricezione del pass Navigo imagine R può essere dichiarata:

- negli uffici commerciali dei vettori, alcuni sportelli RATP, presso gli sportelli SNCF Navigo Service(1) (il pass viene rilasciato immediatamente),

- via Internet, sul sito web di Île-de-France Mobilités collegandosi al suo spazio personale (è previsto un nuovo periodo di 10 giorni, esclusi i fine settimana e i giorni festivi per la consegna postale). Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo nuovo periodo sarà rimborsato.

4.11. Nessun rimborso sarà effettuato in caso di movimento sociale dei Vettori diverso da quelli previsti dal Codice dei trasporti (articoli L.1222-11 e seguenti) e, se necessario, la procedura di rimborso sarà effettuata sul sito web di Île-de-France Mobilités Compensation.

5.Pagamento del pacchetto Imagine R Student

5.1. Il pagatore deve essere una persona fisica maggiorenne o minorenne emancipata (deve essere fornita la prova).

5.2. Un pagatore può supportare più pacchetti immaginari R.

5.3. Il Pagatore può essere diverso dal Titolare del pass Navigo imagine R.

5.4. Il pagatore di un contratto risolto per mancato pagamento non regolarizzato non può essere il pagatore di un altro pacchetto immagina R e questo per un periodo di un anno dalla risoluzione. Se il pagatore salda il suo debito con l'Agenzia immagina R durante questo periodo, può essere nuovamente designato come pagatore.

Al termine di questo periodo e senza regolarizzazione del debito, il pagatore riceverà un avviso delle somme da pagare da Île-de-France Mobilités pubblicato dal Tesoro pubblico. Il pagatore che ha ricevuto un avviso degli importi da pagare da Île-de-France Mobilités, non può essere il pagatore di un nuovo pacchetto immagina R, Navigo Annuel e contratto Navigo Liberté + per 2 anni dal ricevimento della notifica. Se il Pagatore salda il suo debito con il Tesoro durante questo periodo, può essere nuovamente designato Pagatore dopo un periodo di elaborazione di 21 giorni di calendario. Nessun biglietto di trasporto acquistato per viaggiare durante questo periodo di 21 giorni sarà rimborsato.

5.5. Il prezzo comprensivo di IVA del pacchetto, comprensivo di una tassa di iscrizione (8 € TTC non rimborsabile), è fissato per l'anno scolastico. È pagabile in contanti in un'unica soluzione o tramite addebito diretto mensile in 9 (nove) rate. Non è consentito il pagamento in contanti.

5.6. Indipendentemente dalla data di sottoscrizione, il prezzo del pacchetto è dovuto per intero. In caso di abbonamento dopo la data di inizio della validità del pacchetto (cfr. art. 2.6), non sarà possibile rimborsare i mesi già trascorsi tra la data di inizio della validità del pacchetto e la data di conferma dell'abbonamento. Nessun biglietto di trasporto sarà rimborsato se è stato acquistato prima della conferma di iscrizione registrata dall'Agenzia imagine R.

5.7. In caso di interruzione temporanea della scuola (malattia, ricovero ospedaliero, infortunio, ...), non sarà effettuato alcun rimborso.

5.8. Nessuna sospensione è possibile, solo la risoluzione consente di interrompere i prelievi (cfr. art. 6)

5.9. Pacchetto Imagine R pagato in contanti:

- -Tramite Internet: è pagabile con carta di credito.

- -Per posta: è pagabile con assegno bancario, o assegno circolare. Ogni domanda di abbonamento deve essere accompagnata da un assegno unico. Sarà incassato al ricevimento.

5.10. Importo forfettario Imagine R pagato tramite addebito diretto:

5.10.1. Indipendentemente dal metodo di abbonamento (posta o Internet), il mandato di addebito diretto SEPA deve essere debitamente compilato e firmato (firma elettronica via Internet). In caso di sottoscrizione per posta, alla spedizione deve essere allegato anche un estratto conto bancario corrispondente (RIB).

5.10.2. Alla conferma dell'abbonamento, il Pagatore riceve un'informazione (posta per l'abbonamento per posta o nell'e-mail di conferma dell'abbonamento per l'abbonamento via Internet) che indica l'importo delle somme che verranno prelevate dal conto bancario. Queste informazioni sono disponibili anche sul certificato del pacchetto, accessibile in qualsiasi momento sul sito web di Île-de-France Mobilités collegandosi al suo Spazio personale, per telefono o per posta all'Agenzia imagine R, o nelle agenzie commerciali dei Vettori, in alcuni sportelli RATP o nei Guichets Services Navigo SNCF(1). In caso di variazione della tariffa, il Pagatore riceve una comunicazione scritta indicante l'importo aggiornato delle somme detratte.

5.10.3. L'importo di Gli addebiti diretti sono calcolati sulla base di 9 addebiti diretti effettuati a partire dal primo mese di validità del pacchetto, all'inizio del mese (non prima del 5). Il loro importo corrisponde a 1/9 del valore annuale del pacchetto. La tassa di iscrizione viene aggiunta al 1 ° prelievo.

In caso di sottoscrizione tardiva, le somme dovute al biglietto dei mesi già trascorsi tra la data di sottoscrizione del pacchetto e il 1° giorno di validità vengono aggiunte al 1° addebito diretto.

5.10.4. Il pagatore che desidera cambiare istituto bancario o conto da addebitare deve indicarlo, in modo che non vi possa essere alcuna interruzione nel tasso di addebito diretto:

- - via Internet, sul sito web di Île-de-France Mobilités collegandosi al suo Spazio Personale, inserendo direttamente le sue nuove coordinate bancarie,

- - fornendo un nuovo RIB cartaceo presso un'agenzia di vendita dei vettori, alcuni sportelli RATP, presso gli sportelli SNCF Navigo Service(1) o per posta all'Agenzia imagine R (cfr. art. 8).

5.10.5. Il cambio di pagatore o il cambio di metodo di pagamento può essere effettuato presso un'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP, presso gli sportelli SNCF Navigo Services(1) o per posta all'Agenzia imagine R.

Quando si cambia pagatore, il nuovo pagatore completa un nuovo mandato di addebito diretto SEPA e fornisce un RIB corrispondente ai nuovi dati bancari, in modo che non vi possa essere alcuna interruzione nel ritmo degli addebiti diretti.

5.10.6. La revoca del mandato di addebito diretto viene effettuata solo per posta all'Agenzia imagine R. Qualsiasi richiesta di revoca del mandato di addebito diretto SEPA deve essere accompagnata dalla designazione di un altro metodo di pagamento valido o di un altro pagatore.

5.10.7. I costi dei rifiuti bancari applicati dall'Agenzia imagine R (esclusi gli incidenti tecnici non imputabili al Pagatore) sono a carico del Pagatore e sono inclusi nell'importo del non pagato. Qualsiasi importo non pagato viene aggiunto all'importo del prelievo successivo.

6.Condizioni di utilizzo del pass Navigo imagine R

6.1. Il Titolare di un pass Navigo imagine R caricato con un pass Navigo imagine R Student deve convalidarlo obbligatoriamente e sistematicamente presso i dispositivi di controllo dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale a bordo del veicolo, pena il pagamento di un indennizzo forfettario in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

6.2. In caso di dimenticanza del pass Navigo imagine R per viaggiare, il Titolare deve acquistare biglietti di trasporto. Questi non saranno rimborsati.

6.3. Durante i controlli, deve essere presentato il pass Navigo imagine R del Titolare, precedentemente convalidato, pena il pagamento di un indennizzo forfettario in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri. In caso di dubbi sull'identità del titolare del pass Navigo imagine R, può essere richiesto un documento d'identità.

6.4. Il pass Navigo imagine R ha un chip a microprocessore e un'antenna radio il cui corretto funzionamento dipende da alcune precauzioni d'uso di base che il Titolare si impegna a rispettare. In particolare, non deve sottoporre il pass Navigo imagine R a torsioni, piegature, tagli, alte o basse temperature, effetti elettromagnetici, alto livello di umidità e qualsiasi altro trattamento manifestamente inappropriato al corretto funzionamento del pass Navigo imagine R.

6.5. In caso di comprovato malfunzionamento del pass Navigo imagine R:

- - è immediatamente sostituito gratuitamente presso le agenzie commerciali dei vettori, alcuni sportelli RATP o presso i banchi SNCF Navigo Service(1);

- - negli altri sportelli dei vettori:

· Se il chip del pass Navigo imagine R è leggibile, il Titolare della carta riceve un coupon di risoluzione dei problemi valido per 15 giorni e un pass temporaneo in cambio del suo pass Navigo imagine R. Per ottenere un nuovo pass Navigo imagine R, il Titolare della carta deve quindi recarsi presso un'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1) dove gli verrà consegnato in cambio del coupon di soccorso stradale e del pass provvisorio precedentemente ricevuto.

· Se il chip del pass Navigo imagine R non è leggibile, il Titolare sarà invitato ad acquistare biglietti di trasporto rimborsabili entro un limite di 15 giorni previa richiesta scritta indirizzata all'Agenzia imagine R.

- - il pagatore può anche richiedere la sua sostituzione per posta inviando all'Agenzia imagine R la polizza di deterioramento ottenuta allo sportello in cambio del pass Navigo imagine R. Il modulo compilato e inviato dal Pagatore entro 48 ore gli consentirà di ricevere il nuovo pass Navigo imagine R presso il domicilio del Titolare o del Pagatore secondo la scelta espressa sul modulo, entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) successivi al ricevimento del modulo da parte dell'Agenzia imagine R (fa fede il timbro postale). A meno che non ci sia un malfunzionamento imputabile all'Agenzia Imagine R, nessun biglietto di trasporto può essere rimborsato oltre i 15 giorni.

6.6. In caso di degrado volontario del pass Navigo imagine R (in particolare passaggio graffiato o perforato), verrà applicata una tassa di sostituzione non rimborsabile. Tale importo è disponibile sul sito iledefrance-mobilites.fr sezione "Tariffe".

6.7. Qualsiasi uso fraudolento del pass Navigo imagine R (falsificazione, contraffazione, utilizzo del pass da parte di terzi) rilevato durante un'ispezione comporta il ritiro immediato del pass Navigo imagine R, la risoluzione del pacchetto e può dar luogo a procedimenti legali. Questa sanzione si applica ai truffatori e ai loro complici.

6.8. Qualsiasi uso irregolare del pass Navigo imagine R (mancanza di un pacchetto valido, mancata convalida del pass sui dispositivi di convalida dei Vettori in particolare) rilevato durante un'ispezione comporta il pagamento di una compensazione forfettaria in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

7. Smarrimento o furto

7.1. In caso di smarrimento o furto, il pass Navigo imagine R sarà sostituito (dietro presentazione di un documento di identità) con l'applicazione di una tassa di sostituzione non rimborsabile (su presentazione di un documento di identità) (tale importo è disponibile sul sito web iledefrance-mobilites.fr sezione "Tariffe"), tranne nel caso di racket o furto aggravato. In quest'ultimo caso, la rifabbricazione del pass è gratuita, su presentazione di una copia della ricevuta della denuncia alla polizia o alla gendarmeria.

La richiesta di sostituzione del pass Navigo imagine R può essere effettuata:

- - presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso taluni sportelli RATP o presso lo sportello dei servizi Navigo SNCF(1). Il nuovo pass viene rilasciato immediatamente;

- - o via Internet, sul sito web di Île-de-France Mobilités, collegandosi al suo Spazio personale. Il pass può essere inviato per posta o messo a disposizione presso un'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF(1);

- - o telefonicamente all'Agence imagine R (cfr. art. 8).

Nel caso di una richiesta telefonica o via Internet con una richiesta di invio per posta, il nuovo pass verrà inviato entro 10 giorni (esclusi i fine settimana e i giorni festivi) dalla richiesta e saranno rimborsati solo i biglietti di trasporto acquistati per viaggiare tra la data di ricevimento della dichiarazione di smarrimento/furto da parte dell'Agenzia imagine R e fino a 2 giorni dopo la data di invio del nuovo pass Navigo immaginate R sostitutiva (fa fede il timbro postale). La richiesta di rimborso viene effettuata tramite posta gratuita indirizzata all'Agenzia imagine R e deve essere accompagnata dai biglietti originali acquistati in attesa del ricevimento del nuovo pass.

7.2. Per i pagamenti mediante addebito diretto, la commissione di rigenerazione è aggiunta al prelievo successivo. Per i pagamenti in contanti, il pagamento può essere effettuato con carta di credito (Visa, Eurocard, Mastercard, Electron, Maestro), assegno bancario.

7.3. Il vecchio pass Navigo imagine R è contrapposto. Non può più essere utilizzato sulle reti dei vettori.

7.4. Qualsiasi pass Navigo imagine R trovato deve essere consegnato a un'agenzia commerciale dei vettori, a un banco RATP o a un banco servizi Navigo SNCF(1).

8. Risoluzione del contratto

8.1. Solo il Pagatore può richiedere la risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (LRAR) indirizzata all'Agenzia imagine R. La risoluzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della domanda completa. È definitivo per l'anno scolastico in corso ed è autorizzato solo per i seguenti motivi:

- interruzione della scolarizzazione fino alla fine dell'anno scolastico (interruzione della frequenza, lunga malattia, infortunio). È necessario fornire un certificato;

- stage di durata superiore a 2 mesi al di fuori dell'Île-de-France (solo per gli studenti iscritti in un istituto situato nell'Île-de-France al momento della sottoscrizione). Deve essere fornita la prova;

- trasloco al di fuori dell'Île-de-France. Deve essere fornita la prova del nuovo indirizzo;

- decesso del Titolare. Deve essere fornito un certificato di morte;

- beneficiare della tariffa di trasporto solidale.

I documenti giustificativi forniti devono essere redatti in francese. Il contratto può essere risolto senza giusta causa:

- Se la risoluzione avviene prima dell'inizio della validità del pacchetto, solo gli 8 € TTC di spese amministrative sono fatturati al Pagatore.

- Durante il primo mese successivo alla data di sottoscrizione se la risoluzione avviene dopo l'inizio della validità del pacchetto, gli 8 € TTC di spese amministrative e un pagamento mensile sono fatturati al Payer.

Nessuna disdetta può essere accettata durante gli ultimi 3 mesi di validità del pacchetto, questi non possono dare luogo a un rimborso.

8.2. Il contratto può, fatti salvi eventuali danni e qualsiasi azione legale, essere risolto ipso jure dall'Agenzia imagine R in caso di:

- due successive fatture non pagate; quando le somme dovute non vengono pagate, il pacchetto sarà risolto dall'Agenzia imagine R e il Titolare non potrà più circolare con questo pacchetto, né risottoscrivere un nuovo pacchetto imagine R per l'anno scolastico in corso;

- frode accertata al momento della sottoscrizione: falsa dichiarazione, falsificazione di documenti giustificativi, contratto non pagato per intero. In questo caso, la risoluzione non darà luogo ad alcun rimborso e il Titolare e/o il Pagatore potranno/potranno essere condannati al pagamento di danni corrispondenti alla tariffa del pacchetto imagine R Student;

- frode accertata nell'uso del biglietto di trasporto immaginativo R descritto agli articoli 4.7 e 4.8;

- 2° smarrimento o furto o danneggiamento volontario del pass Navigo imagine R;

- mancato rispetto dell'articolo 2.5 (in particolare perdita dello status di studente da comunicare entro un mese).

8.3. Ogni mese iniziato è dovuto.

- Per i pagamenti tramite addebito diretto, questi vengono automaticamente interrotti;

- Per i pagamenti in contanti: se il conto del Pagatore è in credito e la risoluzione è autorizzata secondo i motivi di cui all'articolo 6.1, l'Agenzia immagina R rimborserà il pagamento in eccesso sulla base di 1/9 del prezzo del pacchetto; se il conto del Pagatore è in debito, la risoluzione ha effetto solo il 1° del mese successivo al pagamento delle somme dovute.

Le tasse di iscrizione non sono rimborsate.

8.4. L'Agenzia immagina R notifica la risoluzione mediante una lettera indirizzata all'ultimo domicilio noto del pagatore.

8.5. In caso di risoluzione per mancato pagamento, trascorso un anno dopo la risoluzione, il Pagatore riceve un avviso delle somme da pagare da Île-de-France Mobilités pubblicato dal Tesoro se non ha ancora regolarizzato il suo debito.

- l'avviso delle somme da pagare è inviato al pagatore per posta;

- il pagamento di tali somme deve essere effettuato esclusivamente al Tesoro pubblico presso l'agenzia del Tesoro pubblico, presso una tabaccheria affiliata o sul sito payfip.gouv.fr. I termini di pagamento accettati sono specificati nell'avviso delle somme da pagare;

- alcuni atti relativi alla gestione del contratto sono bloccati;

- Île-de-France Mobilités può avviare azioni di pignoramento, in particolare su conti bancari o stipendi.

8.6. L'Agenzia imagine R si riserva il diritto di rifiutare qualsiasi nuovo abbonamento:

- a un Titolare il cui contratto sia già stato risolto per frode accertata o utilizzo del biglietto da parte di terzi. Tale rifiuto può essere opposto per un periodo di 3 anni dalla risoluzione, nei confronti del truffatore e dei suoi eventuali complici;

- a un pagatore il cui contratto è ancora inadempiente (cfr. punto 6.2).

8.7. Ai sensi dell'articolo L221-2 del Codice del consumo, tutti i servizi relativi al pacchetto imagine R Etudiant non sono soggetti all'applicazione del diritto di recesso esistente in termini di vendita a distanza.

9. Responsabilità del pagatore e del titolare

Le presenti Condizioni Generali sono vincolanti sia per il Pagatore che per il Titolare, restando inteso che il Pagatore è l'unico responsabile delle condizioni relative al pagamento.

Le Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono sistematicamente consegnate sul retro della copia del cliente del contratto firmato al momento della sottoscrizione per posta. Sono inoltre accessibili in qualsiasi momento sul sito web di Île-de-France Mobilités, alla voce "Tariffe".

10.Varie

L'Agenzia imagine R può essere contattata via e-mail ([email protected]), tramite il modulo di contatto accessibile sullo Spazio Personale del sito web Île-de-France Mobilités, per telefono (09 69 39 22 22 – chiamata senza sovrapprezzo) e per posta (Agence imagine R – 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9).

11.Informazioni relative ai dati personali

Nell'ambito del pacchetto imagine R Étudiant, vengono effettuati trattamenti sui Dati Personali del Titolare e del Pagatore da parte di diversi titolari del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy:

- Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

· la sottoscrizione e la gestione del contratto;

· comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

· condurre analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione del mancato pagamento, del furto, della perdita di biglietti di trasporto e della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

- I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

· la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del Vettore;

· la gestione della validazione e dei Dati risultanti, in particolare le operazioni di invalidazione di biglietti fraudolente;

· la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

· operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto delle normative vigenti;

· analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori;

· la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei Vettori.

I Dati Personali relativi al Titolare e al Pagatore che consentono di identificarli sono di seguito denominati "Dati".

11.1. Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

11.1.1. Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

- Dati identificativi;

- Dati relativi alla vita personale;

- Dati relativi alla vita lavorativa;

- Dati economici e finanziari;

- Dati sanitari;

- Dati relativi a reati.

11.1.2. Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

11.1.3. Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

- sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio;

- sull'esercizio di una missione di servizio pubblico dell'Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali dette istituzionali;

- sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali.

11.1.4. Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati del Cliente specifici per il pacchetto annuale imagine R Student durante l'esecuzione del contratto e fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo Spazio personale sul sito web di Île-de-France Mobilités per tutta la durata della creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

11.1.5. Chi può accedere a questi dati?

11.1.5.1. Nell'ambito dei Trattamenti sopra definiti

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle aziende di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France e ai partner del programma Relational imagine R.

I dati derivanti dalle operazioni effettuate sui servizi online delle entità che offrono servizi digitali multimodali sono destinati a Île-de-France Mobilités, alla sua controllata, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e al titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

11.1.5.2. Nell'ambito degli scambi tra Île-de-France Mobilités e i suoi partner

I partner di Île-de-France Mobilités offrono servizi ad alcuni dei loro utenti che si abbonano ai trasporti pubblici. Per verificare la validità dell'abbonamento, il Partner chiede a Île-de-France Mobilités. In occasione di queste domande, il Partner trasmette il numero di pass Navigo imagine R (o il numero cliente) e la data di nascita dell'Utente del Titolare a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités invia un codice di reso al Partner, senza Dati Personali.

Il Partner di Île-de-France Mobilités si impegna a richiedere il consenso dell'Utente, del Titolare e/o del Pagatore per la trasmissione di tali Dati a Île-de-France Mobilités. Tutti i trattamenti che consentono l'implementazione del servizio offerto dal Partner sono sotto la responsabilità del trattamento del Partner.

Il Partner si impegna a utilizzare il numero di pass Navigo imagine R (o il numero cliente) e la data di nascita dell'utente del Titolare solo per il trattamento per il quale tali informazioni sono obbligatorie e solo nell'ambito delle finalità definite congiuntamente con Île-de-France Mobilités.

11.1.6. Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al Pagatore e al Titolare, o al suo legale rappresentante, sono comunicati per finalità gestionali a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio e/o Tunisia).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

11.2. Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

11.2.1. Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi;

- Dati economici e finanziari;

- Dati relativi a reati;

- Dati di convalida.

11.2.2. Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

11.2.3. Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

- l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

- il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

11.2.4. Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da RATP e SNCF Voyageurs sono:

- I Dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

- Le tracce nominative dei movimenti (timestamp - luogo di convalida - numero di pass) vengono conservate solo per poche ore. Oltre a ciò, i Dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

- I Dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del file.

- I Dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte commerciale sono conservati per un periodo massimo di due anni, a decorrere dalla data dell'operazione.

- I Dati raccolti nell'ambito dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

- I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei Dati dei trattamenti effettuati da altri Vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi

11.2.5. Chi può avere accesso a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati vengono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e la sua controllata al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è il destinatario dei dati di convalida.

11.2.6. Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

11.3. Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti). Accompagnato dai suoi dati di contatto, dal suo numero cliente e dagli elementi per dimostrare la sua identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

· all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

· o all'indirizzo e-mail: [email protected]

- i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

· o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected].

· o all'indirizzo postale SNCF: DPO - Performance Department - Legal and Compliance Department - WILSON Campus - 9 rue Jean Philippe Rameau CS20012 - 93212 Saint Denis o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio della professione di avvocato online: https://sncf-portail.my.onetrust.com/webform/8cf4ca11-20b3-4a48-94e4-24d6e95ff839/f1a5d06d-c8aa-40b3-9831-c16baacd6a10.

· o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

12.Mediazione

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web dei Vettori, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun Vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

13.Applicazione delle Condizioni Generali di Vendita e d'Uso

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso.

In questo caso, le nuove Condizioni Generali saranno portate a conoscenza dei Titolari e dei Pagatori mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, su tutti i siti web in cui questo prodotto è offerto, in particolare www.iledefrance-mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com e una comunicazione via e-mail al Titolare e al Pagatore.

Non appena il pass Navigo imagine R non contiene più un pacchetto Navigo imagine R Student ma un altro pacchetto, si applicano le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del pacchetto in questione e le disposizioni del presente documento non si applicano più.

(1) Elenco delle agenzie commerciali, dei Comptoirs-Club RATP e dei Guichets Services Navigo SNCF disponibili sui siti web www.iledefrance-mobilites.fr, www.Optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com o telefonicamente presso l'Agence imagine R (cfr. art. 8)