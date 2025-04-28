Condizioni generali di vendita e utilizzo del servizio di carpooling Île-de-France Mobilités

Lo scopo delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso (CGUV) è quello di definire le condizioni alle quali Ecov offre un servizio di intermediazione di carpooling attraverso l'applicazione IDFM Carpooling Lines, attraverso le fermate di carpooling distribuite sulla strada, a persone che agiscono per scopi non professionali e non commerciali. Le presenti CGUV sono applicabili a decorrere dal 28 aprile 2025.

In conformità con le disposizioni legali in vigore, il carpooling è definito come

« l'uso in comune di un veicolo terrestre a motore da parte di un conducente e di uno o più passeggeri, effettuato a biglietto non onerosi, salvo la ripartizione dei costi, nell'ambito di un viaggio effettuato dal conducente per proprio conto. Il loro collegamento, a tal fine, può essere effettuato a biglietto oneroso e non rientra nell'ambito delle professioni definite nell'articolo L. 1411-1 [del codice dei trasporti]" [articolo L.3132-1 del codice dei trasporti].

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso si applicano ai servizi offerti da Ecov sul sito web https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage, sull'Applicazione, sul Percorso SMS e attraverso le fermate di carpooling distribuite sulla strada con le autorità locali competenti.

L'utilizzo del servizio di carpooling Île-de-France Mobilités è soggetto alle Condizioni Generali di Vendita e d'Uso in vigore al momento del completamento di un Viaggio. Qualsiasi Utente del Servizio Linee di Carpooling Île-de-France Mobilités si impegna a leggere attentamente le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso e ad accettarle senza condizioni o riserve. Tale accettazione si concretizza con un click di convalida, spuntando la casella " Accetto le condizioni generali d'uso " sul Sito o sull'Applicazione.

Il servizio Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités è riservato all'uso non professionale e non commerciale. Pertanto, è espressamente vietato ai professionisti come taxi, VTC o qualsiasi altro tipo di servizio di trasporto passeggeri utilizzare il servizio di carpooling Île-de-France Mobilités. Qualora Ecov dovesse riscontrare una violazione della presente regola d'uso, provvederà immediatamente alla sospensione dell'Account Utente interessato, fatta salva la successiva risoluzione.

Articolo 1. Definizioni

Nel contesto del presente documento, i termini in maiuscolo, siano essi usati indifferentemente al singolare o al plurale, avranno il significato loro attribuito di seguito:

Applicazione indica l'applicazione mobile del Servizio scaricabile su smartphone su iOS e Android;

indica l'applicazione mobile del Servizio scaricabile su smartphone su iOS e Android; Per fermata del carpooling si intende l'arredo urbano o le attrezzature eventualmente connesse, dispiegate sulla strada, e destinate a consentire la connessione e l'incontro tra un Conducente e un Passaggio per la realizzazione di un Viaggio;

si intende l'arredo urbano o le attrezzature eventualmente connesse, dispiegate sulla strada, e destinate a consentire la connessione e l'incontro tra un Conducente e un Passaggio per la realizzazione di un Viaggio; CGSU indica le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso

indica le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso Account utente indica l'account personale dell'Utente del Servizio. La creazione e l'utilizzo dell'Account Utente sono descritti nell'Articolo 2;

indica l'account personale dell'Utente del Servizio. La creazione e l'utilizzo dell'Account Utente sono descritti nell'Articolo 2; Conducente/i indica l'Utente del Servizio che offre di trasportare un altro Utente del Servizio (Passeggero) da una fermata di carpooling a un'altra;

indica l'Utente del Servizio che offre di trasportare un altro Utente del Servizio (Passeggero) da una fermata di carpooling a un'altra; Ecov indica la società Ecov, una società per azioni semplificata con un capitale di 70.028,08 euro, registrata presso il Registro del Commercio e delle Società di Nantes con il numero 808 203 467, con sede legale in 3 Rue Maya Angelou, 44200 Nantes;

indica la società Ecov, una società per azioni semplificata con un capitale di 70.028,08 euro, registrata presso il Registro del Commercio e delle Società di Nantes con il numero 808 203 467, con sede legale in 3 Rue Maya Angelou, 44200 Nantes; Per Funzionalità Aggiuntive si intendono tutte le funzionalità che possono essere messe a disposizione di tutti o parte degli Utenti da Ecov, in aggiunta al Servizio, e destinate in particolare a migliorare la qualità e/o la praticità del Servizio o ad aumentarne l'utilizzo. Queste Funzionalità Aggiuntive possono, se necessario, dar luogo a condizioni speciali di utilizzo;

si intendono tutte le funzionalità che possono essere messe a disposizione di tutti o parte degli Utenti da Ecov, in aggiunta al Servizio, e destinate in particolare a migliorare la qualità e/o la praticità del Servizio o ad aumentarne l'utilizzo. Queste Funzionalità Aggiuntive possono, se necessario, dar luogo a condizioni speciali di utilizzo; Interfaccia utente indica il Sito, l'Applicazione e il Percorso SMS;

indica il Sito, l'Applicazione e il Percorso SMS; Marchio indica il marchio Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités;

indica il marchio Lignes de covoiturage Île-de-France Mobilités; Per Operazione Sperimentale si intende un adattamento una tantum del Servizio, che può riguardare qualsiasi aspetto di quest'ultimo, al fine di consentire il miglioramento del Servizio. Un'Operazione Sperimentale è limitata nel tempo e definita da termini contrattuali specifici, separati e aggiuntivi alle presenti CGUV;

si intende un adattamento una tantum del Servizio, che può riguardare qualsiasi aspetto di quest'ultimo, al fine di consentire il miglioramento del Servizio. Un'Operazione Sperimentale è limitata nel tempo e definita da termini contrattuali specifici, separati e aggiuntivi alle presenti CGUV; Per Promozione si intende un adattamento una tantum del Servizio, che può riguardare qualsiasi aspetto del Servizio, al fine di consentire la comunicazione e l'impegno con il Servizio. Un'Operazione Promozionale è limitata nel tempo e definita da termini contrattuali specifici, separati e aggiuntivi alle presenti CGSU;

si intende un adattamento una tantum del Servizio, che può riguardare qualsiasi aspetto del Servizio, al fine di consentire la comunicazione e l'impegno con il Servizio. Un'Operazione Promozionale è limitata nel tempo e definita da termini contrattuali specifici, separati e aggiuntivi alle presenti CGSU; Percorso SMS indica l'interfaccia di registrazione e ordinazione del carpooling accessibile dalle fermate di carpooling dal/i Passeggero/i e implementata tramite telefono cellulare, inviando un SMS al numero indicato alla fermata;

indica l'interfaccia di registrazione e ordinazione del carpooling accessibile dalle fermate di carpooling dal/i Passeggero/i e implementata tramite telefono cellulare, inviando un SMS al numero indicato alla fermata; Passeggero (i) indica l'Utente che effettua una richiesta di carpooling per essere trasportato dal Conducente come parte del Servizio;

indica l'Utente che effettua una richiesta di carpooling per essere trasportato dal Conducente come parte del Servizio; Servizio indica il servizio di carpooling Linee di carpooling

Île-de-France Mobilités proposta da Ecov attraverso le interfacce utente e fornisce tra le diverse fermate di carpooling nell'area di copertura;

Sito indica il sito web https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage ;

il sito web https://www.iledefrance-mobilites.fr/services-mobilite-alternative/lignes-covoiturage ; Viaggio indica la distanza percorsa tra (i) la fermata del carpooling a cui il Conducente ha preso in carico il Passeggero e (ii) la fermata del carpooling di destinazione fornita dal Passeggero. La destinazione indicata dal Passeggero deve corrispondere a una fermata di carpooling del Servizio o essere situata vicino a una fermata di carpooling del servizio;

indica la distanza percorsa tra (i) la fermata del carpooling a cui il Conducente ha preso in carico il Passeggero e (ii) la fermata del carpooling di destinazione fornita dal Passeggero. La destinazione indicata dal Passeggero deve corrispondere a una fermata di carpooling del Servizio o essere situata vicino a una fermata di carpooling del servizio; Utente indica una persona che si è abbonata al Servizio;

indica una persona che si è abbonata al Servizio; Utilizzo del Servizio indica qualsiasi azione di un Passeggero o di un Conducente al fine di effettuare un Viaggio o di contribuire alla preparazione del completamento di un Viaggio.

indica qualsiasi azione di un Passeggero o di un Conducente al fine di effettuare un Viaggio o di contribuire alla preparazione del completamento di un Viaggio. Area di copertura indica l'area geografica su cui si trovano le fermate di carpooling e su cui è disponibile il Servizio. Le posizioni delle fermate di carpooling sono disponibili sull'Applicazione e sul Sito Web.

Sezione 2. Accesso al servizio

2.1. Creazione dell'account utente

Chiunque desideri abbonarsi al Servizio deve creare un account utente su una delle interfacce utente.

Al momento della creazione dell'Account Utente dall'Applicazione, l'Utente sceglie una password e indica il suo numero di telefono come ID di accesso. Questa password è personale, confidenziale e non trasferibile a terzi.

Il login e la password sono specifici per ogni Utente. Spetta quindi all'Utente garantire il mantenimento della riservatezza della sua password che gli consente di utilizzare il Servizio.

Alcune informazioni devono essere fornite, tra cui cognome, nome, data di nascita, numero di cellulare e password.

Per le registrazioni dal Sito e dall'Applicazione, l'indicazione di un indirizzo e-mail valido è obbligatoria. Queste informazioni potranno essere richieste in una seconda fase agli Utenti registrati dal percorso SMS.

L'Utente garantisce la veridicità e l'accuratezza delle informazioni che comunica attraverso le interfacce Utente.

La creazione dell'Account Utente è inoltre subordinata all'accettazione delle presenti CGUV.

2.2. Convalida dell'account utente

Per evitare casi di abuso o frode, il numero di cellulare viene verificato. Un SMS contenente un codice di attivazione verrà inviato al numero di telefono indicato al momento della creazione dell'account. Il codice di attivazione dovrà quindi essere inserito o comunicato tramite l'interfaccia utente di registrazione.

Il numero di telefono può essere utilizzato per contattare l'utente come parte del servizio.

Prima della convalida finale dell'Account Utente, verrà effettuata una verifica automatica dell'età dell'Utente sulla base della sua dichiarazione:

se l'Utente ha più di 18 anni: la registrazione sarà automaticamente convalidata;

se l'Utente ha tra i 15 e i 18 anni: la registrazione sarà convalidata solo dopo aver ricevuto l'autorizzazione dei genitori (Appendice 2) e la prova di identità del genitore o del rappresentante legale del minore necessaria per l'utilizzo del Servizio.

L'autorizzazione dei genitori deve essere inviata a: [email protected]

L'utente minorenne potrà utilizzare il servizio come passeggero, ma non come conducente.

se l'Utente ha meno di 15 anni: l'Applicazione rifiuterà la creazione dell'Account Utente.

Per la fornitura delle Funzionalità Aggiuntive, Ecov si riserva il diritto, se necessario, di richiedere qualsiasi informazione o documento aggiuntivo che ritenga utile o necessario. Ecov si riserva il diritto di far verificare l'autenticità di questi documenti da un servizio di terze parti.

Una volta che tutte le informazioni richieste sono state convalidate come parte del processo di registrazione, le persone che utilizzano il Servizio saranno considerate Utenti e potranno accedere al proprio Account Utente sull'Applicazione.

Come parte della registrazione, un'e-mail di conferma dell'indirizzo e-mail viene inviata all'indirizzo e-mail fornito, al fine di chiedere all'Utente di verificare questo indirizzo e-mail.

L'Utente potrà inoltre essere contattato dal Servizio di Supporto al fine di presentare il Servizio e fornirgli ogni informazione utile al fine di utilizzare il Servizio. La convalida dell'Account Utente non è soggetta a questo scambio telefonico.

La convalida dell'Account Utente comporta la creazione di un conto di pagamento presso il Partner MangoPay, al fine di pagare i Viaggi o ricevere un risarcimento per il Viaggio, secondo i termini definiti all'articolo 2.3.

2.3. Conto di pagamento online MangoPay

La creazione di un Account Utente comporta la sottoscrizione di un conto di pagamento online MangoPay sul sito www.mangopay.com/fr.

Gli utenti sono informati e riconoscono che l'accettazione delle presenti CGSU implica l'accettazione delle condizioni generali di vendita e utilizzo del servizio di pagamento mobile emesse da MangoPay, accessibili anche sul sito web MangoPay.

Il pagamento del contributo alle spese del passeggero o l'accredito dell'importo dell'Indennità per Posto Libero o del risarcimento relativo al supporto di un Passeggero ricevuto dal Conducente, sarà effettuato tramite il conto di pagamento MangoPay dedicato e costituirà una "Transazione" in conformità con le condizioni generali di utilizzo del servizio MangoPay.

Nessuna delle somme depositate sul conto di pagamento MangoPay dedicato dà diritto agli interessi. L'Utente deve trasmettere, tramite l'Applicazione, l'IBAN di un conto bancario personale al fine di ricevere il saldo a credito del suo conto di pagamento MangoPay.

L'utente ha la possibilità di ricaricare il proprio conto MangoPay al fine di partecipare alle spese del passeggero tramite un mezzo di pagamento esterno (carta di credito).

Il conducente ha diciotto (18) mesi per effettuare il pagamento delle sue prestazioni sul suo conto bancario. Oltre questo periodo, le somme disponibili vengono restituite a Ecov per essere riutilizzate nella fornitura del Servizio.

2.4. Verifica dell'identità

Al fine di verificare l'identità dell'Utente, il Servizio utilizza il servizio di terze parti Onfido. Di conseguenza, gli Utenti sono informati e riconoscono che l'accettazione delle presenti CGUV implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo del servizio Onfido, accessibili qui https://onfido.com/termsofuse/.

Per effettuare un trasferimento di denaro dal suo gattino a un conto bancario, l'utente deve verificare un documento di identità (carta d'identità nazionale, passaporto, patente di guida, biglietto di soggiorno). Questa verifica è richiesta una 1a volta e può essere richiesta nuovamente se il documento di identità inizialmente convalidato è ormai scaduto.

In generale, una verifica dell'identità nell'applicazione può essere richiesta dal Servizio a qualsiasi Utente, in particolare nel contesto della lotta contro le frodi. Un Utente che rifiuta di verificare la propria identità a seguito di una richiesta del servizio è soggetto alla sospensione del proprio Account Utente.

2.5. Aggiornamento e accuratezza delle informazioni fornite sull'Account Utente

Gli utenti sono tenuti a fornire informazioni accurate e complete. Gli Utenti si impegnano ad aggiornare eventuali modifiche alle informazioni fornite al momento della registrazione al Servizio tramite il proprio Account Utente. Ecov non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per informazioni che potrebbero essere errate o fraudolente.

In caso di fornitura di informazioni inesatte o incomplete, Ecov può sospendere l'Account dell'Utente. Ecov si riserva il diritto di richiedere qualsiasi informazione o documento aggiuntivo per verificare l'identità degli Utenti e le informazioni fornite, e di far verificare l'autenticità di tali documenti da un servizio terzo.

Gli utenti sono gli unici responsabili dell'uso fatto del loro account utente. Sono tenuti a notificare al Servizio per iscritto qualsiasi uso fraudolento da parte di terzi o divulgazione della loro password a terzi. Ecov non può, in assenza di tale notifica scritta, essere responsabile per le conseguenze dannose dell'utilizzo di un Account Utente da parte di una persona non autorizzata.

Gli Utenti si impegnano a non creare o utilizzare, sotto la propria identità o quella di terzi, Account Utente diversi da quello inizialmente creato.

2.6. Immagine del profilo

L'utente ha la possibilità di aggiungere un'immagine del profilo. Questa funzione ha lo scopo di aumentare la fiducia e la sicurezza tra gli utenti durante il completamento dei viaggi. Utilizzando questa funzione, l'utente accetta di:

Fornire una foto che soddisfi gli standard di utilizzo (foto dell'utente, recente e rispettosa).

Non utilizzare una foto che possa invadere la privacy di altri o violare i diritti di immagine.

Ecov si riserva il diritto di rifiutare o rimuovere qualsiasi foto che non soddisfi questi criteri. Le foto sono archiviate in conformità con l'informativa sulla privacy di Ecov e sono accessibili solo in relazione all'uso della piattaforma.

2.7. Gestione delle comunicazioni

Nell'ambito della sottoscrizione del servizio, all'utente viene offerta la possibilità di accettare o rifiutare le seguenti comunicazioni:

Desidero ricevere la newsletter via e-mail

Desidero ricevere notizie dalla linea tramite notifica push

Desidero ricevere consigli su come usarlo via SMS

Questa scelta viene offerta al momento dell'attivazione dell'account.

L'invio di comunicazioni da parte di Ecov in nome e per conto di Île-de-France Mobilités è soggetto al previo consenso dell'utente.

La gestione dei consensi dell'utente in merito a tali comunicazioni può essere effettuata attraverso la gestione dei suoi dati personali sul suo Spazio Personale del servizio di carpooling.

2.8. Cancellazione dell'accesso e dell'account utente

Gli utenti sono liberi di chiudere il proprio account utente in qualsiasi momento, senza giustificazione, via e-mail all'indirizzo indicato nell'articolo 11 o direttamente dal proprio account utente. La risoluzione sarà effettiva entro un mese dal ricevimento della richiesta di risoluzione.

Al momento della risoluzione, i dati personali dell'Utente vengono cancellati, ma Ecov si riserva il diritto di conservare i propri dati di attività mediante anonimizzazione, modalità di trattamento spiegata nell'articolo 7.4 "Periodo di conservazione".

Gli Utenti sono informati e accettano che, in caso di violazione degli obblighi delle presenti CGUV, il Servizio si riserva il diritto di chiudere l'Account Utente in questione in qualsiasi momento e senza indennizzo.

In particolare, Ecov si riserva il diritto di chiudere l'Account Utente immediatamente e senza indennizzo nei seguenti casi:

In caso di utilizzo del Servizio per scopi professionali e/o commerciali, comprese le ipotesi di utilizzo di un taxi o VTC;

In caso di inesattezza delle informazioni fornite durante la creazione dell'Account Utente, in particolare per quanto riguarda l'età;

In caso di cattiva condotta da parte degli Utenti prima, durante o dopo un Viaggio;

In caso di frode o tentativo di frode relativo all'uso del Servizio o all'uso del Servizio contrario alle leggi e ai regolamenti applicabili;

In caso di mancato rispetto da parte dell'Utente del suo obbligo di utilizzare il Servizio personale e non commerciale;

In caso di creazione da parte dello stesso Utente di più Account Utente.

Quando viene implementata una cancellazione dell'Account Utente e riguarda un Utente che avrebbe ricevuto un risarcimento durante l'Utilizzo del Servizio:

se l'Utente ha inserito il suo IBAN, il risarcimento pagato sul suo conto MangoPay gli viene automaticamente restituito entro trenta (30) giorni alla fine del mese dalla richiesta di cancellazione;

se l'Utente non ha inserito il suo IBAN, riceve un'e-mail per informarlo e chiedergli di recuperare il suo risarcimento prima di cancellare l'account;

I casi di frode sono trattati caso per caso e possono portare a una richiesta di rimborso del risarcimento ricevuto.

La cancellazione dell'Account Utente e l'accesso al Servizio non comportano alcun risarcimento per l'Utente.

Come promemoria, la frode è punibile dalla legge. Le pene previste sono fino a 5 anni di reclusione e una multa di 375.000 euro.

Sezione 3. Utilizzo del Servizio

3.1. Utilizzo del Servizio da parte del Passeggero

3.1.1. Scelta e convalida del Viaggio da parte del Passeggero

Il Passeggero deve:

recarsi a una fermata di carpooling a scelta tra quelle offerte sull'applicazione (utilizzando, se lo desidera, la funzione di anticipazione consistente nell'informare i conducenti in anticipo del suo arrivo alla fermata), che definisce il punto di partenza del viaggio, e posizionarsi in modo tale da essere visibile ai conducenti;

identificarsi sull'Applicazione tramite il proprio Account Utente creato alle condizioni di cui sopra o utilizzare il Percorso SMS;

Indicare la destinazione desiderata.

assicurarsi, se necessario, che il suo conto di pagamento abbia un accredito almeno pari all'importo del contributo alle spese del Viaggio;

convalidare le informazioni fornite e l'ordine di viaggio. ;

Non appena l'ordine di viaggio viene convalidato dal Passeggero, la destinazione viene visualizzata sui pannelli luminosi installati (se presenti) come parte del Servizio in modo che i conducenti siano informati dell'ordine di viaggio. Altre informazioni anonime possono anche essere visualizzate sui pannelli luminosi, come l'importo della condivisione dei costi, ecc.

L'ordine di carpooling può anche essere inviato tramite l'applicazione o telefonicamente ai conducenti che hanno accettato di ricevere queste informazioni e che potrebbero effettuare il viaggio.

La convalida del Viaggio comporta, se necessario, l'addebito automatico del contributo ai costi del Viaggio dal conto di pagamento associato all'Account Utente.

Il Passeggero è informato che anche i Conducenti non registrati al Servizio possono prendere nota del display sui pannelli luminosi e fermarsi alla fermata del carpooling. In tal caso, il Conducente non ha aderito alle CGUV e il Passeggero è informato che Ecov non è in grado di garantire il rispetto delle condizioni del Servizio. È quindi responsabilità del Passeggero accettare o meno di salire sul veicolo di tale Conducente.

3.1.2. Completamento del viaggio

Se più Passeggeri sono in attesa alla stessa fermata, ogni Passeggero si imbarca con il Conducente in ordine di precedenza, dall'ordine di carpooling più vecchio a quello più recente.

Quando il passeggero sale a bordo del veicolo di un conducente, se utilizza l'applicazione: lo indica nell'applicazione e identifica il suo conducente (dall'elenco dei conducenti proposti o inserendo il codice del conducente). Se non dispone dell'Applicazione, il Passeggero trasmette il codice del conducente via SMS al numero indicato dal servizio.

Il Passeggero è quindi tenuto a completare il Viaggio con il conducente convalidato. In caso contrario, deve contattare l'assistenza per annullare il supporto.

Il Passeggero è informato che può rifiutarsi di salire a bordo del veicolo del Conducente se non è soddisfatto delle garanzie fornite dal Conducente. In questo caso, il Passeggero può continuare a utilizzare il Servizio in attesa di un altro Conducente se non ha convalidato il Viaggio, o ordinando un altro Viaggio, dopo aver annullato il suo Viaggio contattando il Servizio di Supporto al numero di telefono indicato nell'articolo 4.5. "Supporto".

Il Passeggero è responsabile della verifica che il Conducente sia in possesso di una patente di guida valida e abbia un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria valida.

Il Passeggero è informato che tale dichiarazione di partenza comporta la cessazione della trasmissione dell'ordine di Viaggio sui pannelli luminosi destinati ai Conducenti e con qualsiasi altro mezzo elettronico.

3.1.3. Estendere/rinnovare la visualizzazione del Viaggio ordinato dal Passeggero

Dopo un certo periodo di tempo, se il Passeggero non viene automaticamente rilevato come ancora fermo, viene informato sull'Interfaccia Utente dell'ora in cui scadrà l'ordine di Viaggio, causando la scomparsa della domanda di pannelli luminosi e dell'Applicazione.

Il Passeggero può estendere l'ordine di Viaggio sull'Interfaccia Utente.

Nel caso in cui l'ordine di viaggio sia già scaduto, e a condizione che la scadenza non sia avvenuta più di venti (20) minuti prima, il Passeggero può rinnovare l'ordine di viaggio secondo le stesse modalità.

Non sono previsti costi aggiuntivi per la richiesta di rinnovo. A condizione che vengano completate prima della scadenza o entro venti (20) minuti, non vi è alcun limite al numero di richieste di rinnovo.

Oltre i venti (20) minuti successivi alla disconnessione dell'ordine di carpooling, il Passeggero è informato che non sarà più in grado di rinnovare l'ordine. Deve effettuare un nuovo ordine secondo la procedura descritta nella sezione "Scelta e convalida del viaggio" con conseguente nuovo addebito automatico del prezzo del viaggio.

3.1.4. Annullamento del Viaggio da parte del Passeggero

Il Passeggero può annullare l'ordine di carpooling dall'Interfaccia Utente fintanto che è in fase di visualizzazione e quindi entro il limite di (venti) 20 minuti dopo l'ultimo display.

In caso di annullamento del Viaggio alle condizioni sopra descritte, il Passeggero non sosterrà alcun costo biglietto del Viaggio annullato e l'importo della condivisione dei costi sarà restituito al suo conto Mangopay.

3.1.5 - Garanzia di partenza

In caso di indisponibilità del Conducente per il Viaggio ordinato, e salvo annullamento del Viaggio da parte del Passeggero, il servizio garantisce al Passeggero che un veicolo e un Autista professionista saranno messi a sua disposizione per effettuare il Viaggio, sulle origini-destinazioni, indicazioni e orari ammissibili alla presente garanzia di partenza, salvo casi di forza maggiore, fatti da una terza parte, Uso improprio del Servizio da parte dell'Utente e obblighi contrari di ordine pubblico.

I criteri di ammissibilità per la garanzia di partenza sono dettagliati nell'appendice 4.

Il Conducente Professionista si prende cura del Passeggero ed effettua il Viaggio alle stesse condizioni di utilizzo del servizio per il Passeggero.

3.2. Utilizzo del Servizio da parte del Conducente

3.2.1. Dichiarazione dei viaggi effettuati dal conducente

Il Conducente ha la possibilità di dichiarare sull'Applicazione la sua disponibilità a effettuare un Viaggio in carpooling, a condizione che il Conducente abbia acconsentito all'utilizzo dei suoi dati di localizzazione. Questa dichiarazione può essere fatta al momento della partenza o in anticipo, per dare ai passeggeri maggiore visibilità sul fatto che stanno per fare un viaggio.

In particolare, il conducente indica o conferma:

la fermata del carpooling davanti alla quale passa all'inizio del suo viaggio,

la fermata del carpooling davanti alla quale passa alla fine del suo viaggio, eventuali fermate intermedie davanti alle quali passa durante il suo viaggio

il suo orario di partenza.

Quando il conducente inizia un viaggio, si impegna a prelevare i passeggeri in attesa alle fermate che ha dichiarato di servire, a condizione che le richieste dei passeggeri siano effettuate prima che il conducente passi alla fermata. Se il Servizio rileva un'assenza anomala e/o ripetuta di assistenza ai Passeggeri, Ecov può contattare il Conducente per comprenderne il motivo. Se la situazione presenta un rischio di interruzione del Servizio e persiste nonostante l'avvertimento inviato al conducente, Ecov si riserva il diritto di sospendere o cancellare l'account utente del suddetto conducente, in conformità con le presenti CGUV.

Il conducente può tenersi aggiornato sui passeggeri in attesa guardando i pannelli a messaggio variabile installati alle fermate o a monte delle fermate e/o lo schermo dell'app che indica i passeggeri in attesa alle varie fermate. Le notifiche vengono inviate anche al conducente.

Il Conducente dichiara il numero di posti liberi disponibili nella sua auto, entro il limite di 3, e si impegna a prendersi cura di altrettanti Passeggeri presenti alla fermata

la capacità del suo veicolo lo consente, nell'ordine in cui i passeggeri arrivano, a meno che un altro conducente non sia presente alla fermata, nel qual caso i passeggeri sono divisi tra i conducenti.

Il conducente è informato che i passeggeri possono effettuare una richiesta avendo uno scooter o una bicicletta pieghevole che desiderano salire in auto. In questo caso, il conducente si impegna a prendere in carico questo scooter o bicicletta pieghevole, entro i limiti della capacità del suo veicolo.

Nel caso in cui un Passeggero indichi al Servizio che desidera effettuare un Viaggio corrispondente al Viaggio dichiarato dal Conducente, la proposta al Conducente di connettersi può essere concretizzata da avvisi via SMS, e-mail o sull'Applicazione. Il Driver può anche essere chiamato di volta in volta dal supporto del Servizio per le stesse finalità.

3.2.2. Presa in carico di un passeggero

Quando un Conducente viene informato di un ordine di viaggio, sui pannelli luminosi installati come parte del Servizio o con qualsiasi altro mezzo elettronico, in particolare se ha dichiarato un viaggio, il Conducente si reca alla fermata del carpooling pertinente e segnala se stesso al Passeggero (i).

Il passeggero o i passeggeri convalidano quindi il trattamento e il conducente può beneficiare di un risarcimento corrispondente a una condivisione dei costi, una volta che il viaggio è stato convalidato (vedi articolo 4). In caso di mancato rispetto dei requisiti per il completamento del Viaggio, il Conducente è esposto alla cancellazione del risarcimento a cui può richiedere per il Viaggio o addirittura alla chiusura del suo Account Utente.

3.3. Avvisi

Ecov può inviare agli Utenti avvisi via SMS, e-mail o push tramite l'Applicazione, con l'obiettivo di informarli in modo generale sul Servizio e le sue evoluzioni o in modo specifico in corrispondenza delle loro esigenze di utilizzo del Servizio. Hanno la possibilità di impostare le loro preferenze per ricevere questi avvisi (inclusa la loro opposizione a riceverli) dal loro account utente o dalle impostazioni del loro telefono.

3.4. Supporto

In caso di difficoltà nell'utilizzo del Servizio, di qualsiasi natura, o per qualsiasi domanda, l'Utente può contattare il supporto del Servizio.

Il supporto è fornito dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 21, e nei fine settimana, dalle 9 alle 20:

via e-mail all'indirizzo [email protected]

tramite un servizio di chat disponibile sul Sito e sull'Applicazione

per telefono: 0 800 10 20 20

In caso di emergenza vitale o rischio per la sua sicurezza, l'Utente deve contattare i servizi di emergenza chiamando il 112.

3.5. Diritto di recesso

In conformità con la legislazione applicabile, gli Utenti hanno un diritto di recesso di quattordici (14) giorni dalla sottoscrizione del Servizio, che è definito dalla data di creazione dell'account utente. Nel caso in cui l'Utente desideri avvalersi di questo diritto di recesso, deve inviare una lettera in tal senso a Ecov. A tal fine, può utilizzare il modulo di recesso allegato alle presenti CGUV o qualsiasi altra dichiarazione, inequivocabile, che esprima la volontà di recedere. Questo modulo deve essere inviato per posta o elettronicamente agli indirizzi indicati nell'articolo 11 Contatti.

Il Conducente che esercita il suo diritto di recesso può recuperare il risarcimento pagato sul suo conto MangoPay in conformità con l'articolo 2.7. "Rimozione dell'accesso e dell'account utente".

L'Account Utente sarà cancellato in conformità con i termini dell'Articolo 2.7. "Rimozione dell'accesso e dell'account utente".

Poiché l'abbonamento al Servizio è gratuito, nessun importo sarà rimborsato agli Utenti.

Sezione 4. Condizioni di pagamento per il Servizio

4.1. Partecipazione alle spese del conducente

Il Servizio è destinato a privati che agiscono a biglietto non professionale e non commerciale, il carpooling si basa su una condivisione dei costi tra Conducente e Passeggero (i) ai sensi dell'articolo L. 3132-1 del Codice dei trasporti. Tale condivisione assume la forma di un contributo a spese del Conducente da parte del Passeggero a seguito del Viaggio effettuato. Non rappresenta in alcun modo una remunerazione.

Il contributo ai costi viene calcolato automaticamente quando il Passeggero inserisce la destinazione desiderata nell'Applicazione o nel Viaggio SMS.

Su determinate origini-destinazioni, Ecov e Ile de France Mobilité si riservano il diritto di concedere un importo aggiuntivo al conducente. L'importo totale pagato al Conducente come parte del Viaggio rispetterà comunque le condizioni di condivisione dei costi e costituirà biglietto un atto di carpooling.

L'importo del contributo alle spese può variare a seconda del punto di partenza del viaggio. Gli importi applicabili a ciascun punto di partenza di un Viaggio sono accessibili sul Sito. Inoltre, ai carpooler (conducente e passeggero) viene specificato l'importo applicabile al viaggio che desiderano effettuare prima di effettuare questo viaggio.

Le indennità percepite dal conducente durante un viaggio non possono superare la scala forfettaria di cui al 3° dell'articolo 83 del codice generale delle imposte (articolo R3132-1 del codice dei trasporti), ad eccezione dei viaggi la cui distanza è inferiore a 15 km ed entro il limite di due viaggi al giorno e per conducente (articolo L1231-15 del codice dei trasporti).

Il pagamento del contributo alle spese del passeggero o l'accredito dell'indennità del posto libero o del risarcimento relativo alla cura di un passeggero sono organizzati da Ecov, tramite i conti di pagamento Mangopay, in qualità di agente per conto di Ile-de-France Mobilités.

Si informano i Passeggeri che la richiesta di un Driver di pagamento di un importo aggiuntivo a quello indicato sull'Interfaccia Utente biglietto del Viaggio è contraria alle presenti CGUV e non è responsabilità di Ecov.

4.2. Tariffe per l'accesso al Servizio

Nessun costo di servizio sarà applicato agli Utenti.

4.3 Risarcimento del conducente per il completamento del Viaggio

4.3.1 Risarcimento del conducente per il prelievo di un passeggero

Quando accompagna un Passeggero in carpooling completando un Viaggio, un Conducente può beneficiare di un risarcimento corrispondente a una condivisione dei costi, in conformità con i regolamenti.

Il Conducente viene accreditato, sul suo conto di pagamento Mangopay, con l'importo del Viaggio non appena il Viaggio è stato convalidato.

Se il Conducente non ha ancora creato un account, il Passeggero lo indica nell'applicazione e può quindi inviare al Conducente uno specifico link di registrazione, consentendo al Conducente di registrarsi.

Gli importi e le restrizioni per il pagamento del risarcimento al conducente per la presa del passeggero sono dettagliati nell'allegato 3.

In caso di scambio di ruoli tra conducente e passeggero si aggiunge la seguente restrizione:

Il conducente (persona A) non può riscuotere la condivisione dei costi per il ritiro di un passeggero (persona B) meno di un'ora (1) dopo essere stato prelevato come passeggero (persona A) da questo conducente (persona B).

In caso di mancato rispetto di queste restrizioni, il Conducente è esposto alla cancellazione del risarcimento a cui può richiedere per il Viaggio o addirittura alla sospensione del suo Account Utente.

4.3.2. Indennità per posti liberi corrisposta al conducente

Quando il Conducente dichiara ed effettua un Viaggio tramite l'Applicazione, secondo le modalità definite all'articolo 2 e con geolocalizzazione in tempo reale, può ricevere un risarcimento per i posti liberi alle seguenti condizioni, anche in assenza di una richiesta da parte di un Passeggero sul suo Viaggio:

la Fermata di Origine e la Fermata di Destinazione danno diritto al risarcimento dei posti liberi;

Il conducente passa vicino alla fermata originale durante le ore

di ammissibilità all'indennità posti vacanti e passa vicino alla fermata di

destinazione.

Gli importi minimi e le restrizioni per il pagamento dell'indennità per posti liberi sono specificati nell'allegato 3.

I criteri di ammissibilità per l'indennità per posti liberi sono dettagliati nell'allegato 4.

L'importo viene accreditato al Conducente sul suo conto Mangopay, non appena il Viaggio si considera completato.

Articolo 5. Responsabilità di Ecov biglietto la fornitura del Servizio

Ecov fornisce esclusivamente un servizio di intermediazione tra Utenti e, in questo biglietto, non è parte dell'accordo tra il Conducente e il/i Passeggero/i per il completamento del Viaggio.

In qualità di intermediario di carpooling, Ecov si limita a facilitare l'accesso al Servizio. A tal biglietto, Ecov è vincolata solo da un obbligo di mezzi nella fornitura del Servizio.

Nella sua qualità di intermediario, Ecov non può essere ritenuta responsabile biglietto l'effettivo svolgimento di un viaggio, e in particolare a causa di:

informazioni errate fornite dal Conducente o dal Passeggero in merito al Viaggio e ai suoi termini;

la cancellazione o la modifica di un Viaggio da parte di un Conducente o di un Passeggero;

il comportamento dei suoi Utenti o di un Passeggero non registrato durante, prima o dopo il Viaggio. Ecov si riserva il diritto di sospendere il Servizio, sulle Interfacce Utente, in caso di operazioni tecniche o di manutenzione, siano esse evolutive, curative o preventive. Ecov si impegna a informare gli Utenti con qualsiasi mezzo a loro disposizione in caso di interruzione o sospensione del Servizio e ad effettuare le operazioni necessarie nel più breve tempo possibile. Ecov non può essere ritenuta responsabile in caso di sospensione o interruzione del Servizio per qualsiasi motivo.

In conformità con le leggi o i regolamenti applicabili, Ecov non può essere ritenuta responsabile nei confronti degli Utenti per quanto riguarda il completamento del Viaggio. Ad oggi, biglietto soggetti solo a un obbligo di mezzi, che gli Utenti riconoscono.

In particolare, Ecov è soggetta solo a un obbligo di mezzi per quanto riguarda l'effettiva connessione tra gli Utenti.

Ecov raccomanda agli Utenti di fornire altre modalità di trasporto nel caso in cui il Servizio non sia disponibile. Ecov non può inoltre essere ritenuta responsabile in caso di indisponibilità dei Conducenti per il Viaggio desiderato.

Né Ecov può essere ritenuta responsabile per le condizioni di un Viaggio o per i danni subiti da un Utente nel contesto di un Viaggio (ad esempio: furto o perdita di proprietà, aggressione, incidente), compresi i danni derivanti dalla mancata copertura assicurativa del Conducente dei Passeggeri durante un Viaggio.

Allo stesso modo, Ecov non può essere ritenuta responsabile in caso di inosservanza da parte degli Utenti dei rispettivi obblighi ai biglietto delle presenti CGUV o del comportamento degli Utenti in relazione all'utilizzo del Servizio.

Gli utenti sono informati e riconoscono che il Servizio deve essere utilizzato per scopi personali, non professionali, non commerciali e senza scopo di lucro. In caso di ignoranza di queste disposizioni da parte degli Utenti, Ecov non può impegnare alcuna responsabilità. In particolare, Ecov non può essere ritenuta responsabile per l'uso fraudolento del Servizio da parte degli Utenti.

Ecov non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per le informazioni fornite dagli Utenti che potrebbero essere errate o fraudolente.

Articolo 6. Coinvolgimento degli utenti

6.1. Impegno generale degli utenti

Gli utenti si impegnano a rispettare le disposizioni delle presenti CGUV.

Gli utenti sono informati e riconoscono che Ecov agisce solo come intermediario tra loro in relazione all'utilizzo del Servizio.

A tal biglietto, gli Utenti agiscono sotto la loro piena e completa responsabilità in relazione all'utilizzo del Servizio, sia prima, durante o dopo la durata del Viaggio. Si impegnano a prendere le solite precauzioni per non mettere in pericolo se stessi o gli altri utenti della strada.

In particolare, durante un Viaggio, ogni Utente si impegna a non essere sotto l'effetto di alcol, stupefacenti, psicofarmaci, qualsiasi altra sostanza illecita, a non trasportare alcuna sostanza illecita o pericolosa e ad adottare, in ogni circostanza, un comportamento rispettoso e responsabile.

In ogni caso, in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili, nonché con l'articolo 7.1 delle presenti CGUV, Ecov non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni subiti da un Utente durante l'utilizzo del Servizio.

L'Utente deve, inoltre, rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili durante l'Utilizzo del Servizio, in particolare relativi al Codice della Strada, e non utilizzare il Servizio per scopi illeciti o per scopi diversi da quelli di cui al Servizio nelle presenti CGUV.

L'Utente si impegna a non ostacolare la corretta esecuzione del servizio e ad avere un comportamento educato, cortese e rispettoso con gli altri Utenti nonché con il personale del Servizio, in particolare con il Supporto del Servizio. Ecov si riserva il diritto di limitare l'accesso dell'Utente al Servizio, senza preavviso, in caso di comportamento inappropriato, a bordo del veicolo.

In tempi di crisi sanitaria, l'Utente, Passeggero e Conducente, deve rispettare le direttive governative sul carpooling. L'Utente è l'unico responsabile della conoscenza e del rispetto delle istruzioni ufficiali relative alla pratica del carpooling. Il Servizio non può essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto delle istruzioni o la conoscenza insufficiente da parte dell'Utente.

6.2 Responsabilità del conducente

In particolare, il Conducente si impegna a:

disporre di un veicolo a motore leggero a quattro ruote;

utilizzare il Servizio per scopi strettamente personali, non professionali e non commerciali; a tale riguardo, si impegna a fornire a Ecov, su richiesta, qualsiasi documento che certifichi che è autorizzato a utilizzare questo veicolo nell'ambito del Servizio e a non richiedere denaro al Passeggero;

non utilizzare il veicolo messo a sua disposizione dal datore di lavoro, salvo espressa autorizzazione di quest'ultimo;

avere una patente di guida valida e un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria valida per il veicolo utilizzato come parte del carpooling. A biglietto informativo, Ecov invita gli Utenti a verificare che la loro assicurazione di responsabilità civile copra, ad esempio, gli spostamenti da casa al lavoro e a informare la propria compagnia assicurativa dell'esercizio del carpooling. Inoltre, gli Utenti Conducenti devono inviare il loro certificato di assicurazione a Ecov su richiesta;

assicurarsi che questa assicurazione obbligatoria di responsabilità civile non contenga clausole restrittive che potrebbero impedire la copertura del Passeggero;

comunicare a Ecov o a qualsiasi Passeggero che ne faccia richiesta, la sua carta d'identità o qualsiasi documento che possa attestare la sua identità.

rimanere il conducente del veicolo durante il Viaggio;

presentare la patente di guida e l'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, nonché il documento di immatricolazione al Passeggero, se quest'ultimo lo richiede; il Conducente si impegna a fornire una copia di tali documenti a Ecov, su richiesta;

utilizzare un veicolo passeggeri con meno di 7 posti a sedere in perfetto stato di funzionamento, escluso qualsiasi veicolo cosiddetto "senza patente", con cinture di sicurezza sui sedili offerti ai Passeggeri e mantenuto in conformità con le consuetudini e le disposizioni legislative e regolamentari applicabili;

rispettare le disposizioni del Codice della Strada; in particolare, il Conducente si impegna a rispettare le norme relative all'uso dei telefoni cellulari durante la guida del proprio veicolo;

prendere in carico il/i Passeggero/i che ha effettuato una richiesta di Viaggio, quando si trova alle fermate dichiarate dal Conducente sull'Applicazione. Se la situazione presenta un rischio di interruzione del Servizio e persiste nonostante l'avvertimento inviato al Conducente, il Servizio si riserva il diritto di sospendere o cancellare l'Account Utente del suddetto Conducente, in conformità con le presenti CGUV;

informare il Passeggero in caso di ritardo o indisponibilità, nel caso in cui fosse stato messo in contatto con tale Passeggero direttamente dal Servizio e avesse accettato il completamento del Viaggio;

6.3 Responsabilità del Passeggero

Il Passeggero si impegna a:

avere un atteggiamento rispettoso e sicuro durante il Viaggio in modo da non interferire o disturbare la guida o la concentrazione del Conducente durante il Viaggio;

non trasportare, durante un viaggio, alcun oggetto, merce, sostanza o animale che possa ostacolare la guida e la concentrazione del Conducente o la cui natura, possesso o trasporto sarebbe contrario alle disposizioni legali in vigore;

rispettare la pulizia e le condizioni fisiche del veicolo del conducente;

verificare se il conducente è iscritto al servizio e che è in possesso di una patente di guida, di un documento di immatricolazione e di un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria valida;

comunicare a Ecov o a qualsiasi Conducente che ne faccia richiesta, la sua carta d'identità o qualsiasi documento che possa attestare la sua identità.

Articolo 7. Politica di protezione dei dati personali

7.1 Trattamento dei dati personali effettuato

I dati personali dell'Utente raccolti da Ecov in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités sono trattati ai sensi della legge del 6 gennaio 1978 e successive modifiche in materia di protezione dei dati e del regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati, noto come "GDPR" ai fini dell'esecuzione del servizio di carpooling offerto sull'applicazione Ile-de-France Mobilités.

Ile-de-France Mobilités è responsabile del trattamento dei dati.

Ecov in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités tratta i Dati Personali nell'ambito del seguente trattamento:

la sottoscrizione e la gestione del contratto;

effettuare studi e analisi statistiche;

analisi statistiche per migliorare l'offerta di servizi;

gestione dei reclami dei clienti;

comunicazione agli utenti (tramite optin).

7.2 Quali dati vengono raccolti?

I dati raccolti nell'ambito dell'esecuzione del contratto sono i seguenti:

Dati identificativi

Dati relativi alla vita personale (compresi i viaggi)

Dati economici e finanziari

7.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi dati sono possibili:

sulla base dell'esecuzione del contratto: la gestione del contratto/servizio e la realizzazione di statistiche

Sulla base del consenso: comunicazioni

7.4 Per quanto tempo vengono conservati i dati?

I dati personali dell'Utente sono conservati per un periodo di 5 anni. Oltre questo periodo, i dati di Viaggio possono essere soggetti a conservazione soggetta a anonimizzazione, che consiste nell'assegnare ai dati dell'Utente un identificatore univoco, che non consente di determinare la sua identità con i dati memorizzati.

7.5 Chi può accedere a questi dati?

I Dati sono destinati a Ecov in nome e per conto di Ile-de-France Mobilités, Île-de-France Mobilités, e a fornitori di servizi e partner contrattuali, istituzioni, istituti di sondaggi e statistiche o società che effettuano sondaggi.

I dati relativi ai viaggi effettuati vengono trasmessi al Registro delle prove di carpooling, una terza parte di fiducia tra operatori privati di carpooling e autorità locali, implementata dalla Direzione generale per le infrastrutture, i trasporti e la mobilità, per certificare i viaggi di carpooling.

7.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

Ad eccezione dei trattamenti elencati di seguito, i tuoi dati che contribuiscono al funzionamento del Servizio sono trattati all'interno dell'Unione Europea.