Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) dei biglietti Roissybus su supporto contactless e carta bancaria contactless

Questo documento presenta le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei biglietti RoissyBus su supporto contactless (pass Navigo Easy e applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto) e su carta di credito contactless.

L'utilizzo dei biglietti RoissyBus è subordinato all'accettazione piena, piena e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso, nonché di quelle relative al supporto su cui è caricato il biglietto.

I biglietti RoissyBus, creati da Île-de-France Mobilités, sono gestiti dal vettore RATP in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

1. Definizione

Il nome "Utente" indica la persona che utilizza il biglietto RoissyBus.

Il termine "Vettore" si riferisce alla società che ha concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

2. Utilizzo

2.1. Il biglietto RoissyBus è un biglietto per viaggiare sulla linea RoissyBus.

2.2. I biglietti RoissyBus non consentono coincidenze su altre linee.

2.3. I viaggi di andata e ritorno sulla stessa linea e le interruzioni del viaggio per prendere un altro autobus sulla stessa linea non sono consentiti con lo stesso biglietto.

3. Prezzi

3.1. La tariffazione dei biglietti RoissyBus è stabilita da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

sul sito iledefrance-mobilites.fr

sui display nei luoghi di trasporto

sul sito web di calcolo del percorso con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

3.2. I biglietti RoissyBus sono venduti singolarmente, ad un prezzo unico diverso (prezzo intero) l'uno dall'altro.

3.3. Un massimo di 9 biglietti RoissyBus vengono emessi nello stesso atto di acquisto per i supporti contactless (pass Navigo Easy e applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto).

4. Acquisto e carico

4.1. Il prezzo del biglietto è pagabile in contanti al momento dell'acquisto.

4.2. I biglietti RoissyBus possono essere caricati su un pass Navigo Easy:

negli sportelli e sui distributori automatici dei Vettori

presso i concessionari autorizzati dei Vettori

I biglietti RoissyBus possono anche essere caricati sul telefono dalle applicazioni mobili che offrono il servizio di acquisto. Vedere i termini e le condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto per biglietto.

4.3. Convivenza

La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare più biglietti o contratti sullo stesso pass. Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

4.4. Acquisto con carta di credito contactless a bordo del RoissyBus

4.4.1. L'acquisto di un biglietto convalidato si ottiene presentando la carta bancaria fisica o dematerializzata su smartphone (CB, VISA o MASTERCARD) contactless al terminale di pagamento all'interno del bus. Il terminale convalida la transazione e informa l'utente tramite il messaggio "viaggio convalidato" che beneficia di un biglietto di trasporto valido.

Sono supportati solo i media "bancari" degli schemi bancari CB, Visa e Mastercard. Questo tipo include: carte di credito, carte di debito, carte bancarie emulate (da un cellulare, orologi connessi ...) e carte con autorizzazione sistematica.

4.4.2. La stessa carta bancaria può consentire l'acquisto di un massimo di 3 biglietti sulla linea RoissyBus.

4.4.3. La prova di acquisto è disponibile sul sito https://ratp.orlyroissysanscontact.fr:

Creazione di un account utente da parte del Viaggiatore

Se l'Utente lo desidera, può creare un account utente per consultare i suoi movimenti, accedere ai suoi pagamenti, recuperare una ricevuta, gestire il supporto della carta di credito associato al suo account, pagare un debito su un viaggio precedente e, più in generale, gestire il suo account (creazione, recupero o modifica della password, consultazione e aggiornamento dei suoi dati). Questa creazione non è obbligatoria per l'Utente del servizio Carta di Credito.

La pagina "I miei viaggi" consente di visualizzare qualsiasi viaggio convalidato con il supporto della carta di credito effettuato dall'Utente.

Modifica di una prova

Dal suo account utente, l'Utente ha la possibilità di generare e modificare una prova di viaggio e pagamento effettuata, tramite la pagina dedicata "I miei pagamenti", facendo clic sulla scelta Accesso giustificativo. Viene visualizzata la pagina dei dati personali e dei dati di fatturazione, che può, se necessario, essere aggiornata, aggiungendo e correggendola, e salvata facendo clic sulla scelta "Salva queste informazioni".

La scelta "Genera ricevuta" consente quindi di scaricarlo in formato .PDF per salvarlo e, se necessario, stamparlo.

5. Convalida

5.1. L'Utente di un biglietto RoissyBus deve convalidare e sistematicamente il supporto (carta Navigo Easy, applicazione mobile, carta di credito, ecc.) contenente il suo biglietto sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, pena la violazione.

5.2. La convalida di un biglietto RoissyBus consente il viaggio di una sola persona su Navigo Easy Pass o applicazione mobile.

5.3. In caso di viaggio con più persone con un'unica carta bancaria, è necessario convalidare la carta di credito per ciascun viaggiatore, entro il limite di 4 persone sulla linea RoissyBus (sono necessari 2 passaggi con carta di credito davanti all'obiettivo del validatore per ogni viaggiatore aggiuntivo).

5.4. In caso di dimenticanza del suo supporto contactless, l'utente deve, per poter viaggiare senza essere in violazione, acquistare un biglietto di trasporto. Questo non è rimborsato. Nel caso di biglietti RoissyBus acquistati a bordo utilizzando una carta bancaria contactless, i biglietti vengono convalidati non appena viene effettuato l'acquisto.

6. Controllo

6.1. In caso di controllo, l'Utente deve presentare il supporto contactless su cui è caricato il biglietto OrlyBus o RoissyBus convalidato come input. In caso di controllo di un biglietto caricato per telefono, l'Utente deve presentare il proprio telefono, con NFC attivato, davanti all'apparecchiatura di controllo. Nel caso di un biglietto acquistato a bordo utilizzando una carta bancaria contactless, l'utente deve presentare la carta bancaria utilizzata per il pagamento funzionante.

Se la carta è stata utilizzata per acquistare più biglietti, il suo proprietario deve essere presente sull'autobus per giustificare l'acquisto dei diversi biglietti.

6.2. La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 4) e/o delle regole di utilizzo dei biglietti RoissyBus (articolo 1) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

6.3. In caso di mancato pagamento al Vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7. Servizio post-vendita

7.1. I biglietti RoissyBus non possono essere modificati.

7.2. I biglietti RoissyBus non sono rimborsabili.

7.3. In caso di smarrimento/furto, nessuna soluzione sostitutiva o di risoluzione dei problemi sarà offerta all'Utente. Il biglietto di trasporto non sarà rimborsato.

7.4. In caso di malfunzionamento del supporto contactless, non verrà proposta alcuna sostituzione dell'biglietti RoissyBus.

7.5. In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato sul telefono, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida con questo telefono e la sua carta SIM in anticipo. La richiesta di cancellazione del biglietto RoissyBus è possibile solo dall'applicazione. Il rimborso verrà quindi effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

8. Condizioni d'uso del supporto

L'Utente si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto e disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

9. Informazioni relative ai dati personali

La vendita di biglietti Roissybus su supporti contactless o l'uso di una carta bancaria contactless per un acquisto diretto su un autobus non raccoglie dati personali specifici diversi da quelli necessari per la transazione

9.1 Caso di utilizzo di un supporto Navigo e Smartphone

L'acquisto e la gestione sono supportati da un supporto per il quale i dati sono memorizzati e inquadrati come parte del supporto.

I dati raccolti relativi ai media sono soggetti a trattamento automatizzato il cui scopo è la gestione di pacchetti e supporti. Dipendono dal supporto su cui viene caricato il biglietto. Per maggiori informazioni su questo trattamento e per l'esercizio dei diritti, si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ogni biglietto di trasporto e supporto disponibile sul sito iledefrance-mobilites.fr:

Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo Easy

Condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto di biglietto

9.2 Caso di pagamento con carta di credito su un autobus

Nel caso particolare dell'acquisto di un biglietto presentando la carta bancaria contactless al terminale di pagamento all'interno dell'autobus, è disponibile una extranet per consultare le informazioni relative ai tuoi pagamenti e alla cronologia dei tuoi viaggi (https://ratp.orlyroissysanscontact.fr ).

L'accesso facoltativo a questa extranet è subordinato alla previa creazione di un account che richiede la raccolta dei tuoi dati identificativi (cognome, nome, indirizzo, email e numero di carta di credito).

10. Mediazione

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente deve trovare sui siti web della RATP, presso i loro agenti o sui mezzi di comunicazione appropriati i dati di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene il vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

11. Evoluzione delle condizioni generali di vendita e utilizzo

Île-de-France Mobilités e il Vettore si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sui siti web iledefrance-mobilites.fr e ratp.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.