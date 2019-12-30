Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del Navigo Pass

1. Definizioni

Il nome "Titolare" indica la persona la cui foto e cognome/nome appaiono sul pass Navigo. Il nome "Payer" indica la persona fisica che paga il pacchetto.

Per "Spazio Personale" si intende l'account personale del Titolare o quello del Pagatore creato sul sito iledefrance-mobilites.fr (gestito da Île-de-France Mobilités), sezione "Gestisco la mia carta" (sezione gestita da Comutitres S.A.S). Fare riferimento alle Condizioni Generali d'Uso del sito.

Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

2. Presentazione e condizioni per ottenerlo

2.1 Il pass Navigo è una smart card personalizzata con il cognome, il nome e la foto del titolare, rigorosamente personale e non trasferibile. Il pass Navigo funge da supporto per i seguenti pacchetti o contratti di trasporto, le cui regole di convivenza di Biglietti e contratto e le CGSU sono disponibili sul sito web iledefrance-mobilites.fr sezione "Tariffe":

− Pass giornaliero Navigo

− Pacchetti Navigo Mese e Settimana

− Navigo Pacchetti Solidarietà Mese e Settimana

− Pacchetti Navigo gratuiti

− Pacchetto Ametista

− Contratto Navigo Liberté +

− e altri eventuali diritti del Titolare a beneficiare della Solidarietà di Trasporto.

2.2 Il pass Navigo può essere utilizzato nella regione Île-de-France sulle reti dei vettori.

2.3 Il pass Navigo è riservato alle persone che vivono o lavorano nell'Île-de-France e viene loro rilasciato gratuitamente la prima volta. Può essere rilasciato un solo pass Navigo per persona.

2.4 Per le persone residenti nell'Île-de-France, il pass Navigo si ottiene:

− via Internet dal suo Spazio Personale, sezione "Ordine di passaggio", compilando il modulo online e salvando sul sito una foto recente (fronte, testa nuda, sfondo neutro, inutilizzato) destinata ad essere stampata sul pass Navigo. La fornitura di un numero di cellulare e di un indirizzo e-mail è obbligatoria per questa operazione via Internet. Nella misura in cui la domanda è completa, il pass Navigo è, a scelta del titolare della carta, ricevuto a casa sua, entro un periodo massimo di 21 giorni, o reso disponibile in un'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP o nei banchi di servizio Navigo SNCF(1) 3 giorni lavorativi dopo l'ordine. L'ordine porta alla creazione di uno spazio personale che consente il suo follow-up.

− immediatamente in un'agenzia commerciale dei vettori, in alcuni sportelli RATP (1) o in alcuni sportelli SNCF Navigo Services con prova di indirizzo. Se necessario, una foto (frontale, a testa nuda), destinata ad essere stampata sul pass, sarà scattata sul posto. Le persone ospitate devono presentare un certificato dell'ospite.

− per posta all'Agenzia Navigo restituendo un modulo di richiesta di pass Navigo (disponibile presso gli uffici commerciali dei vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk(1)), accompagnato da un documento d'identità con foto (frontale, a testa nuda, sfondo neutro, non utilizzato, non scansionato, non fotocopiato). Questa foto destinata ad essere stampata sul pass Navigo non verrà restituita. Il pass Navigo viene ricevuto presso il domicilio del titolare della carta, entro un periodo massimo di 21 giorni dal ricevimento del file completo da parte dell'Agenzia Navigo.

2.5 Per le persone che non risiedono nell'Île-de-France ma vi lavorano, l'abbonamento Navigo può essere ordinato solo per corrispondenza presso l'Agenzia Navigo inviando un modulo di richiesta di pass Navigo (disponibile presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk(1)) accompagnato da:

− un certificato del datore di lavoro o del tirocinio su carta intestata che menzioni l'identità del datore di lavoro o dell'organizzazione di tirocinio e il numero SIRET dell'istituto situato nell'Île-de-France,

− una foto tessera recente (frontale, a testa nuda, sfondo neutro, non utilizzata, non scansionata, non fotocopiata). Questa foto destinata ad essere stampata sul pass Navigo non verrà restituita.

Il pass Navigo viene ricevuto presso il domicilio del Titolare, entro un periodo massimo di 21 giorni dal ricevimento del file completo da parte dell'Agenzia.

2.6 I beneficiari della Tariffa di Trasporto Solidale possono anche richiedere un pass Navigo all'Agenzia di Trasporto Solidale (vedi le Condizioni Generali di Utilizzo dei pacchetti di Trasporto Solidale disponibili su iledefrance-mobilites.fr).

3. Condizioni di utilizzo del pass Navigo

3.1 Il pass Navigo non caricato con un pacchetto o un contratto non è un biglietto di trasporto. Per viaggiare, il Titolare del pass Navigo deve essere in possesso di un biglietto di trasporto e viaggiare secondo le condizioni specifiche di questo biglietto di trasporto in termini di perimetro di utilizzo e periodo di validità.

3.2 Per viaggiare, il Titolare di un pass Navigo deve averlo precedentemente caricato con un biglietto di trasporto e averlo convalidato sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e in uscita, pena la violazione

3.3 Durante i controlli, il pass Navigo deve essere presentato con un pacchetto o un contratto valido e convalidato, o caricato con un diritto scontato che accompagna un biglietto o un biglietto ridotto. In caso contrario, il Titolare del Conto è responsabile di un indennizzo forfettario in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri. In caso di dubbio sull'identità del titolare del pass Navigo, può essere richiesto un documento di identità.

3.4 Qualsiasi uso fraudolento del pass Navigo (falsificazione, contraffazione, utilizzo del pass Navigo da parte di terzi), rilevato durante un'ispezione, comporta il ritiro immediato del pass Navigo e può dar luogo a procedimenti giudiziari. Questa sanzione si applica ai truffatori e ai loro complici.

3.5 Il Titolare del Conto che è ancora in possesso di un pass valido, cioè che ha meno di 10 anni, e che desidera ricaricare i biglietti di trasporto, non deve riutilizzarlo nel caso in cui il suo contratto o i suoi contratti sottoscritti siano inattivi da almeno 5 anni, perché i suoi dati saranno stati archiviati nei nostri sistemi. Di conseguenza, il Titolare si impegna a effettuare una nuova sottoscrizione e ad ottenere un nuovo pass presso un'agenzia commerciale o online. Nessun rimborso può essere effettuato in caso di carico di biglietto di trasporto sul suddetto pass.

4. Smarrimento o furto

4.1 Il pass Navigo viene sostituito in caso di smarrimento o furto su richiesta del Titolare a fronte del pagamento di una somma forfettaria di 15 euro IVA inclusa.

In caso di dichiarazione di smarrimento o furto del pass presso l'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk(1), l'importo deve essere pagato direttamente al vettore.

4.2 La dichiarazione di smarrimento o furto e la sostituzione del pass Navigo sono effettuate presso l'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk(1):

− dal Titolare del pass Navigo dietro presentazione di un documento d'identità;

− da un terzo per conto del Titolare del Pass Navigo, dietro presentazione del documento di identità del terzo e del Titolare del Navigo Pass e di una procura firmata da quest'ultimo.

In caso di esistenza di più contratti o pacchetti sul pass Navigo, la dichiarazione di smarrimento o furto e la sostituzione del pass con il carico di contratti o pacchetti devono essere effettuate presso l'agenzia commerciale dei vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk(1).

4.3 La sostituzione di un pass Navigo smarrito o rubato è limitata a uno al giorno. Attenzione: se lo smarrimento o il furto avviene lo stesso giorno in cui il pacco viene caricato, il Titolare non potrà ottenere l'immediata ricostituzione del pacchetto. Questo sarà possibile solo due giorni dopo. Il Titolare non avrà diritto al rimborso dei biglietti di trasporto acquistati per viaggiare tra la data di smarrimento o furto e la ricostituzione del pass sul nuovo pass Navigo.

4.4 Il vecchio pass Navigo è contrapposto. Se viene trovato, non può più essere utilizzato sulle reti dei Vettori e deve essere consegnato all'agenzia commerciale dei Vettori, ad alcuni sportelli RATP o allo Sportello Servizi Navigo SNCF(1).

4.5 Le regole relative alle biglietti e agli eventuali diritti di sconto caricati su un pass Navigo smarrito o rubato sono definite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun biglietto. Sono disponibili su iledefrance-mobilites.fr

5. Navigo Pass difettoso o danneggiato

5.1 In caso di comprovato malfunzionamento del pass Navigo, esso viene immediatamente sostituito gratuitamente presso l'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk(1):

− al titolare del pass Navigo dietro presentazione di un documento di identità,

− a terzi per conto del Titolare del pass Navigo, dietro presentazione del documento di identità del terzo e del Titolare del pass Navigo e di una procura firmata da quest'ultimo. La sostituzione richiede la restituzione del pass Navigo difettoso o danneggiato.

5.2 Attenzione: se il deterioramento/malfunzionamento avviene lo stesso giorno in cui il pacco viene caricato, il Titolare del pass Navigo non può ottenere l'immediata ricostituzione del pacchetto. Questo sarà possibile solo due giorni dopo.

5.3 Il cambio del pass Navigo è gratuito a meno che non risulti che il deterioramento è dovuto al Titolare. Gli atti di assistenza post-vendita a pagamento sul pass Navigo, escluso il pass annuale Navigo, vengono effettuati dietro pagamento di una somma forfettaria di 15 euro.

Gli atti di assistenza post-vendita a pagamento sono i seguenti:

· Rigenerazione a seguito di perdita/furto

· Rigenerazione a seguito di un pass HS da parte del cliente

· Rigenerazione a seguito di un cambio di foto per comodità personale

· Rifabbricazione a seguito di confisca

· Rigenerazione a seguito di degrado volontario

5.4 Le regole per la sostituzione dei biglietti caricati su un pass Navigo sono definite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ogni biglietto. Sono disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

6. Evoluzione del supporto Navigo Pass

6.1 Il cambio di un pass Navigo è possibile presso l'agenzia commerciale dei Vettori, alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk(1) per:

− un cambiamento di nome (su presentazione di un documento d'identità aggiornato),

− una modifica della foto (convenienza personale o a seguito di un errore di stampa).

6.2 Il cambio del pass Navigo è gratuito a meno che non sia richiesto per comodità personale. In questo caso verrà riscossa una somma forfettaria di 15 euro TTC.

6.3 I vettori si riservano il diritto di sostituire il pass Navigo per motivi tecnici o commerciali.

7. Partenariati

I pass Navigo possono essere utilizzati nell'ambito di determinati servizi forniti dai partner di mobilità sostenibile di Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités declina ogni responsabilità per l'utilizzo del pass Navigo nel contesto di un'applicazione che non è stata oggetto di un accordo di partenariato con Île-de-France Mobilités. Il partner rimane l'unico responsabile degli impegni contrattuali assunti nei confronti del titolare del pass Navigo.

8. SERVIZIO POST-VENDITA

L'Agenzia Navigo può essere contattata:

− via e-mail inviando un messaggio utilizzando il modulo di richiesta informazioni dal tuo Spazio Personale.

− per telefono (09.69.39.22.22 chiamata senza sovrapprezzo)

− o per posta (Agence Navigo – 95905 Cergy Pontoise Cedex 9).

Il Titolare è informato che qualsiasi chiamata al servizio post-vendita del pacchetto può essere registrata ai fini del controllo della qualità del servizio. Se il Titolare non desidera essere registrato, deve segnalarlo all'inizio della chiamata all'operatore. Il Titolare ha anche il diritto di accedere a tali registrazioni come menzionato nell'articolo 9.

9. Informazioni sui dati personali

Nell'ambito del Navigo Pass e dei contratti supportati sulla carta, i Dati Personali del Titolare e del Pagatore vengono elaborati da vari responsabili del trattamento che si preoccupano della protezione della loro privacy:

· Île-de-France Mobilités tratta i Dati personali nell'ambito di:

- la sottoscrizione e la gestione del pass e dei contratti a carico del Pass;

- comunicazione istituzionale e comunicazione commerciale e non commerciale;

- effettuare analisi statistiche.

Inoltre, il trattamento ai fini della prevenzione e della gestione delle fatture non pagate, del furto e della perdita di biglietti di trasporto, nonché della lotta contro le frodi, può comportare un rifiuto della transazione o la risoluzione del pacchetto.

· I Vettori trattano i Dati Personali nell'ambito di:

- la gestione delle operazioni e delle transazioni effettuate sul fronte commerciale del vettore;

- la gestione della convalida e dei dati che ne derivano, in particolare le operazioni di invalidamento di biglietti fraudolente;

- la lotta contro le infrazioni alla polizia dei Vettori, il controllo della biglietti, la verbalizzazione e la riscossione delle multe;

- operazioni di prospezione commerciale e non commerciale nel rispetto della normativa vigente;

- analisi statistiche per migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai vettori;

- la gestione dei reclami dei clienti relativi all'utilizzo della rete dei vettori.

I Dati Personali relativi al Titolare e al Pagatore che consentono di identificarli sono di seguito denominati "Dati".

9.1 Trattamento per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento

9.1.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti da Île-de-France Mobilités nell'ambito dell'esecuzione dei contratti sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- Dati relativi alla vita personale,

- Dati relativi alla vita lavorativa,

- dati economici e finanziari,

- Dati relativi a reati.

9.1.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9.1.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

La raccolta e il trattamento di questi Dati sono possibili:

- sulla base dell'esecuzione del contratto e del consenso del Titolare e del Pagatore per: la gestione del contratto/servizio;

- sull'esercizio di una missione di servizio pubblico dell'Île-de-France Mobilités per l'invio di comunicazioni non commerciali dette istituzionali;

- sul consenso del Titolare e del Pagatore per l'invio di comunicazioni commerciali.

9.1.4 Per quanto tempo Île-de-France Mobilités conserva questi dati?

Île-de-France Mobilités conserva i Dati del Cliente specifici per il Navigo Pass e i contratti supportati durante l'esecuzione dei contratti, nonché fino alla fine dei termini di prescrizione applicabili.

Al fine di verificare l'idoneità alle condizioni di accesso al biglietto di trasporto, vengono conservati solo i documenti di identità trasmessi dallo Spazio Personale sul sito "iledefrance-mobilites.fr" per tutta la durata della creazione dell'account e dei servizi associati che richiedono tali prove.

I dati personali sono conservati per tutta la durata del rapporto commerciale e fino a 5 anni dopo la data di scadenza del contratto o dei contratti sottoscritti, quindi archiviati durante i periodi di conservazione previsti dalla legge.

9.1.5 Chi può accedere a questi dati?

9.1.5.1 Nell'ambito dei Trattamenti sopra definiti

I Dati sono destinati a Île-de-France Mobilités, Comutitres S.A.S, ai suoi fornitori di servizi e partner contrattuali, alle società di trasporto pubblico nell'Île-de-France, ai finanziatori istituzionali, agli istituti di sondaggi e statistiche, alle società che effettuano indagini relative ai trasporti nell'Île-de-France.

I Dati provenienti da operazioni effettuate sui servizi online di entità che offrono Servizi Digitali Multimodali sono destinati; Île-de-France Mobilités, la sua controllata, i suoi fornitori di servizi e partner contrattuali e il titolare del servizio digitale multimodale interessato dall'operazione.

9.1.5.2 Nell'ambito degli scambi tra Île-de-France Mobilités e i suoi Partner

I partner di Île-de-France Mobilités offrono servizi ad alcuni dei loro utenti che si abbonano al trasporto pubblico. Per verificare la validità dell'abbonamento, il Partner chiede a Île-de-France Mobilités. In occasione di queste domande, il Partner trasmette il numero di pass Navigo (o il numero cliente) e la data di nascita dell'Utente a Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités invia un codice di reso al Partner, senza Dati Personali.

Il Partner di Île-de-France Mobilités si impegna a richiedere il consenso dell'Utente per la trasmissione di questi Dati a Île-de-France Mobilités. Tutti i trattamenti che consentono l'implementazione del servizio offerto dal Partner sono sotto la responsabilità del trattamento del Partner.

Il Partner si impegna a utilizzare il numero di pass Navigo (o il numero cliente) e la data di nascita dell'utente solo per il trattamento per il quale queste informazioni sono obbligatorie e solo nell'ambito degli obiettivi definiti congiuntamente con Île-de-France Mobilités.

9.1.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I dati relativi al pagatore e al titolare, o al suo rappresentante legale, sono comunicati per finalità di gestione a subappaltatori di Île-de-France Mobilités stabiliti al di fuori dell'Unione Europea (Madagascar e/o Costa d'Avorio).

A tale riguardo, saranno trasferiti solo i Dati relativi all'identificazione, ai dati personali e professionali e al contratto di abbonamento.

Questi trasferimenti di dati sono regolati da accordi di flusso transfrontalieri stabiliti in conformità con le clausole contrattuali standard emesse dalla Commissione europea o le norme vincolanti d'impresa (BCR).

9.2 Trattamento per il quale i Vettori sono responsabili del trattamento

9.2.1 Quali dati vengono raccolti?

I Dati raccolti dai Vettori nell'ambito del loro trattamento sono i seguenti:

- Dati identificativi,

- dati economici e finanziari,

- Dati relativi a reati,

- Dati di convalida.

9.2.2 Perché vengono raccolti i Dati?

I Dati raccolti sono soggetti a trattamento automatizzato, per il quale Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento, e le cui finalità sono elencate nel preambolo dell'articolo 9.

9.2.3 Perché la raccolta e il trattamento di questi Dati sono leciti?

Tali trattamenti sono attuati nell'ambito di:

- l'esecuzione del contratto, un obbligo legale (gestione dei reclami dei clienti, controllo e verbalizzazione),

- il consenso del Titolare e del Pagatore (prospezione commerciale) o

- l'interesse legittimo perseguito dal responsabile del trattamento (comunicazione non commerciale, comunicazione commerciale per beni e servizi simili, studi statistici anonimizzati).

9.2.4 Per quanto tempo i Vettori conservano questi Dati?

Le regole di conservazione attuate da SNCF e RATP sono:

- I dati sono conservati per un periodo che può variare a seconda delle finalità per le quali sono trattati.

"Le tracce nominative dei viaggi (timestamp - luogo di convalida - numero di carta) vengono conservate solo per poche ore, tranne quando sono necessarie per stabilire una fatturazione (contratto Navigo Liberté +). Oltre a ciò, i dati sono resi anonimi a fini statistici. Solo il cumulo giornaliero delle convalide effettuate in entrata e/o in uscita dalle nostre reti ferroviarie per il mese corrente e il mese precedente (senza luogo di convalida) viene conservato per il monitoraggio della qualità dei pass Navigo.

- I dati necessari per l'elaborazione dei reclami sono conservati per un periodo di tre anni dalla chiusura del fascicolo.

- I dati relativi alle operazioni effettuate sul fronte vendita sono conservati per un periodo massimo di due anni, dalla data dell'operazione.

- I dati raccolti nel contesto dell'accertamento dei reati sono conservati per un periodo massimo di sei anni dalla commissione del reato, a seconda del tipo di reato e del seguito dato.

- I dati raccolti a fini di prospezione e comunicazione sono conservati per un periodo di tre anni dall'ultimo contatto dell'interessato o fino alla revoca del suo consenso.

I periodi di conservazione dei Dati dei trattamenti effettuati da altri vettori sono reperibili sul sito web di questi ultimi.

9.2.5 Chi può accedere a questi dati?

Nell'ambito di questo trattamento, i Dati vengono condivisi solo con i loro subappaltatori, Île-de-France Mobilités e la sua controllata al fine di effettuare analisi statistiche che consentano loro di migliorare l'offerta di trasporto e i servizi offerti dai Vettori. Vengono comunicati solo i Dati strettamente necessari per effettuare tali analisi statistiche.

Ai fini dell'analisi statistica del traffico, Île-de-France Mobilités è il destinatario dei dati di convalida.

9.2.6 Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

I vettori si impegnano a fare tutto il possibile per evitare trasferimenti al di fuori dell'Unione Europea e del paese appropriato.

Nel caso in cui tali trasferimenti siano previsti per il futuro, i Vettori si impegnano a prendere garanzie con i loro subappaltatori al fine di garantire un livello sufficiente di protezione dei Dati trasferiti e di supervisionare i trasferimenti con i meccanismi previsti dalla normativa vigente.

9.3 Quali sono i diritti del Titolare e del Pagatore sui propri Dati e come esercitarli?

Il Titolare e il Pagatore hanno ciascuno il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione per motivi legittimi, di definire direttive anticipate relative al destino dei loro Dati dopo la loro morte, nonché il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Per esercitare i loro diritti, il Titolare e il Pagatore possono inviare la loro richiesta con la precisione dei diritti interessati dalla loro richiesta, l'ambito della loro richiesta (prodotto, conto Île-de-France Mobilités o tutti i trattamenti). Accompagnato dai suoi dati di contatto, dal suo numero cliente e dagli elementi per dimostrare la sua identità.

Il Titolare e il Pagatore possono inviare la richiesta ai seguenti indirizzi a seconda del trattamento interessato:

- i trattamenti per i quali Île-de-France Mobilités è responsabile del trattamento:

· all'indirizzo postale: Île-de-France Mobilités – 39bis 41 rue de Châteaudun – 75009 Parigi,

· o all'indirizzo e-mail: [email protected].

- i trattamenti per i quali i Vettori sono responsabili del trattamento: il Titolare e il Pagatore possono contattare direttamente i Vettori tramite i loro siti istituzionali,

o all'indirizzo postale RATP: Responsabile della protezione dei dati RATP – 54 Quai de la Rapée – LAC LT73 – 75599 Paris Cedex 12 o all'indirizzo e-mail: [email protected].

o all'indirizzo postale SNCF Voyageurs - DPO - Legal and Compliance Department, CAMPRA Campus, 4 rue André Campra CS20012, 93212 SAINT-DENIS CEDEX o tramite un modulo dedicato alle richieste di esercizio del diritto online: https://url-c.fr/e/7hy9i

o all'indirizzo postale OPTILE: DPO OPTILE – 32, rue de Caumartin – 75009 Parigi.

Se il Titolare è un minore di 15 anni o un adulto sotto curatela o tutela, il suo rappresentante legale può esercitare tutti i diritti elencati. Sarà richiesta la giustificazione della rappresentanza legale del minore o dell'adulto protetto.

10. Mediazione

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione, o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e OPTILE con i loro agenti o sui mezzi di comunicazione appropriati implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

11. Precauzioni per l'utilizzo del pass Navigo

Il pass Navigo ha un chip a microprocessore e un'antenna radio il cui corretto funzionamento dipende da alcune precauzioni d'uso di base che il Titolare si impegna a rispettare. In particolare, non deve sottoporre il pass Navigo a torsioni, piegature, tagli, alte o basse temperature, effetti elettromagnetici, alto livello di umidità e qualsiasi altro trattamento manifestamente inadatto al corretto funzionamento del pass Navigo.

12. Applicazione delle condizioni generali di vendita e utilizzo

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti Condizioni Generali in qualsiasi momento. La versione attuale è pubblicata nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités e può essere consultata sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr.

(1) Elenco delle agenzie commerciali RATP e degli sportelli club e degli sportelli SNCF Navigo Services su www.iledefrance.mobilites.fr, www.optile.com, www.ratp.fr, www.transilien.com