Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del Navigo Discovery Pass

Premessa:

L'utilizzo del Discovery Pass come supporto per biglietti di trasporto è subordinato alla piena, completa e senza riserve conoscenza e accettazione da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali d'Uso nonché di quelle relative al biglietto di trasporto caricato sul pass.

Il titolare di un pass Navigo Discovery non è registrato in alcun file.

Il pass Navigo Découverte è strettamente personale e non trasferibile, di proprietà di Île-de-France Mobilités (Île-de-France Transport Organizing Authority) fino alla sua consegna al Titolare.

1 – Definizione

Il nome "Titolare" indica la persona la cui foto e cognome / nome (i) appaiono sulla carta Nominative Transport.

Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

2 - Presentazione e condizioni per ottenerlo

2.1. Il pass Navigo Discovery è costituito da una smart card, una carta di trasporto nominativa e una custodia. Lo stesso numero di 6 cifre è stampato sulla smart card e sulla carta di trasporto nominativo. Entrambe le carte sono strettamente personali, non trasferibili e inseparabili. Dovrebbero sempre essere utilizzati e presentati insieme.

2.2. Per essere valido, il titolare deve scrivere il suo nome e cognome, attaccare la sua foto (fronte, testa nuda, sfondo neutro, non utilizzato, non scansionato, non fotocopiato) e apporre l'adesivo sulla Carta Nominativa di Trasporto.

2.3. Il pass Navigo Discovery può essere utilizzato nella regione dell'Île-de-France sulle reti dei vettori.

2.4. Il pass Navigo Discovery supporta i seguenti pacchetti:

Pacchetto Navigo Mese o Settimana,

Pass giornaliero Navigo

Navigo Youth Weekend Pass

le cui Condizioni Generali di Vendita e d'Uso (CGUV) in vigore sono disponibili sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

2.5. Il pass Navigo Découverte è distribuito, al prezzo IVA inclusa fissato da Île-de-France Mobilités:

negli sportelli RATP e SNCF e in tutti gli sportelli RATP

presso i concessionari depositari delle società RATP e Optile

La consegna del pass è immediata senza controllo di identità o domiciliazione.

2.6. Il pass Navigo Discovery viene rilasciato senza caricare un biglietto di trasporto.

3 - Condizioni di utilizzo del pass Navigo Discovery

3.1. Il pass Navigo Discovery da solo senza un pacchetto valido o la carta nominativa di trasporto da sola non è un biglietto di trasporto.

3.2. Per viaggiare, il titolare di un pass Navigo Discovery deve averlo precedentemente caricato con un biglietto di trasporto e averlo convalidato sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e in uscita, pena la violazione.

3.3. Durante i controlli, il pass Navigo Discovery deve essere presentato caricato con un pacchetto o contratto valido e convalidato. In caso contrario, il titolare è tenuto al pagamento di un'indennità forfettaria conformemente alla normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

3.4. Il pass Navigo Discovery convalidato caricato con un pacchetto in corso, così come la Carta Nominativa di Trasporto (non cancellata, non sovraccaricata, foto non staccata, lembo apposta) devono essere presentati insieme durante il controllo. Qualsiasi uso irregolare del pass Navigo Discovery rilevato durante un'ispezione comporta il pagamento di una compensazione forfettaria in conformità con la normativa applicabile ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri.

3.5. Qualsiasi uso fraudolento del pass Navigo Discovery (falsificazione, contraffazione, utilizzo da parte di terzi), rilevato durante un'ispezione, comporta l'immediata rimozione del pass e può dar luogo a procedimenti giudiziari. – Condizioni di utilizzo del Navigo Discovery Pass

4 – Smarrimento o furto

4.1. In caso di smarrimento o furto del pass Navigo Discovery o di uno dei suoi due componenti (smart card o carta di trasporto nominativa), nessuna carta può essere sostituita o rimborsata. I pass contenuti nel pass Navigo Discovery non vengono né sostituiti né rimborsati.

4.2. In caso di smarrimento o furto di uno dei due elementi che compongono il pass Navigo Discovery, non è più valido e non consente più di viaggiare.

4.3. In tutti i casi, per viaggiare, il titolare deve acquistare un nuovo biglietto di trasporto.

5 – Passaggio difettoso o danneggiato

5.1. In caso di malfunzionamento comprovato, l'abbonamento Navigo Discovery viene immediatamente sostituito presso tutti gli sportelli dei vettori, gli sportelli RATP e i sportelli SNCF Navigo Service. La sostituzione è gratuita, a meno che non risulti che il malfunzionamento deriva dal mancato rispetto da parte dell'utente delle precauzioni per l'uso di cui all'articolo 7. La sostituzione richiede la restituzione del pass difettoso.

5.2 Le regole per la sostituzione dei biglietti sono definite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascuna biglietto. Sono disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

6 – Rinnovo del pass

Île-de-France Mobilités Mobilités si riserva il diritto di rinnovare il pass Navigo Découverte per motivi tecnici o commerciali.

7 – Partnership

I pass Navigo Discovery possono essere utilizzati come parte di determinati servizi forniti dai partner di mobilità sostenibile di Île-de-France Mobilités. Île-de-France Mobilités declina ogni responsabilità per l'utilizzo del pass Navigo Découverte nel contesto di un'applicazione che non è stata oggetto di un accordo di partenariato con Île-de-France Mobilités. Il partner rimane l'unico responsabile degli impegni contrattuali assunti nei confronti del titolare del pass Navigo Discovery.

8 – Precauzioni per l'uso del pass

Il pass Navigo Discovery ha un chip a microprocessore e un'antenna radio il cui corretto funzionamento dipende da alcune precauzioni d'uso di base che il titolare si impegna a rispettare. In particolare, non deve sottoporre il Navigo Discovery Pass a torsioni, piegature, tagli, alte o basse temperature, effetti elettromagnetici, alto livello di umidità e qualsiasi altro trattamento manifestamente inappropriato al corretto funzionamento del Navigo Discovery Pass.

9 – Applicazione delle condizioni generali d'uso

La vendita su supporto Passe Navigo Découverte e la gestione del presente contratto non raccolgono dati personali.

D'altra parte, se soddisfi le condizioni per ricevere un risarcimento e completi una richiesta in tal senso, i dati personali saranno raccolti come parte di questa richiesta sulla base del tuo consenso.

Per maggiori informazioni su questo trattamento e per l'esercizio dei diritti, si rimanda alle Condizioni Generali di Compensazione presenti sul sito iledefrance-mobilites.fr.

10 – Applicazione delle condizioni generali d'uso

Île-de-France Mobilités può modificare le presenti condizioni generali in qualsiasi momento. La versione attuale è pubblicata nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités e può essere consultata sul sito web www.iledefrance-mobilites.fr