Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del biglietto d'imbarco

Data di validità: da gennaio 2026

Preambolo

Questo documento presenta le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo dei biglietti d'imbarco.

L'utilizzo del biglietto d'imbarco è subordinato all'accettazione piena, piena e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso.

L'acquisto di un biglietto d'imbarco tramite un metodo di pagamento contactless sarà gradualmente implementato a bordo degli autobus sul perimetro di Parigi Petite Couronne, a partire dal 1° novembre 2025.

1. DEFINIZIONI

Il nome "Utente" indica la persona che utilizza il biglietto d'imbarco.

Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una delega di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités o con un'autorità organizzatrice locale che ha ricevuto delega da Île-de-France Mobilités per la gestione delle linee di trasporto passeggeri.

Il nome "Biglietto d'imbarco o TAB" si riferisce al biglietto d'imbarco acquistato a bordo dell'autobus, sotto forma di fattura o trasportato dal mezzo di pagamento utilizzato per l'acquisto.

Il termine "Metodo di pagamento contactless" si riferisce a qualsiasi mezzo di pagamento contactless, sia le carte di pagamento contactless che le loro emulazioni su smartphone e oggetti connessi NFC, in applicazioni dedicate (ad esempio, l'applicazione di una banca che offre il servizio Paylib) o in "portafogli" generici (ad esempio, Apple Pay o Google Pay).

Il nome "Operazione di pagamento" si riferisce alla presentazione dell'importo da fatturare al Viaggiatore alla sua banca al termine della fatturazione del servizio alla fine della giornata.

Il termine "Terminale di pagamento" si riferisce all'apparecchiatura situata nella parte anteriore dell'autobus, che consente ai passeggeri di acquistare un biglietto d'imbarco presentando un metodo di pagamento senza contatto

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1. Il biglietto di accesso a bordo può essere utilizzato sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, alle condizioni descritte di seguito,

2.2. Il biglietto di accesso a bordo consente di viaggiare su linee di autobus che sono oggetto di un accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali si applica la tariffazione Ile-de-France,

2.3. Il biglietto di accesso a bordo consente un viaggio immediato in autobus, senza possibilità di coincidenza o di andata e ritorno.

3. PREZZI

3.1. Il prezzo del biglietto di accesso a bordo è fissato da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

sul sito iledefrance-mobilites.fr

Informazioni sulla guida ai prezzi di Île-de-France Mobilités

Sui display all'interno dell'autobus e alle fermate degli autobus

4. ACQUISTO E CONVALIDA

Il caso di un biglietto d'imbarco sotto forma di fattura (sui territori della grande corona cioè 77, 78, 91, 95):

4.1. Il biglietto d'imbarco deve essere acquistato in contanti dal conducente dell'autobus, che emette una fattura indicante la linea, il giorno e l'ora di emissione.

Il caso di un biglietto d'imbarco con un mezzo di pagamento contactless:

4.2. L'acquisto del biglietto d'imbarco viene effettuato presentando il Metodo di pagamento contactless al terminale di pagamento all'interno dell'autobus. Il terminale di pagamento conferma l'accettazione del mezzo di pagamento contactless mediante un messaggio visivo e un segnale acustico esplicito che indica all'utente che il suo mezzo di trasporto è accettato.

Questa conferma di acquisto vale biglietto di trasporto convalidato sull'autobus per un massimo di 1h30 senza trasferimento o andata e ritorno sulla linea.

L'Utente rimane responsabile del finanziamento del conto bancario associato al metodo di pagamento contactless. In caso di credito insufficiente, il metodo di pagamento contactless verrà rifiutato.

4.3. Per accedere alla prova d'acquisto in caso di pagamento tramite metodo di pagamento contactless, l'utente potrà scansionare un codice a barre 2D disponibile a bordo degli autobus. Questo codice lo reindirizzerà al portale Ile-de-France Mobilités, dove dovrà inserire il numero della linea presa. Sarà quindi in grado di accedere al link per scaricare la prova di acquisto dopo aver inserito i dati della sua carta sul Portale Viaggiatori https://www.iledefrance-mobilites.fr/demarches-en-ligne/justificatifs-achats-bus-cb entro 24 ore dall'acquisto.

4.4. Lo stesso metodo di pagamento contactless consente l'acquisto di più biglietti in caso di viaggi di gruppo entro il limite di 4 passeggeri per carta. In questo caso, è necessario convalidare il metodo di pagamento contactless per ogni viaggiatore.

5. Metodi di pagamento contactless idonei per il servizio "Biglietto d'imbarco con carta di credito contactless"

Gli unici metodi di pagamento contactless idonei con il servizio sono quelli recanti uno dei seguenti marchi: CB,© Visa©, Mastercard©.

Altri metodi di pagamento contactless non sono idonei per il servizio.

Per questi metodi di pagamento contactless, è necessario che sia attivata l'opzione "contactless". In caso contrario, si raccomanda all'Utente di contattare la propria banca per questo scopo. Per poter pagare il biglietto di trasporto e viaggiare sulle reti di trasporto, il metodo di pagamento contactless deve essere valido e non bloccato.

Un metodo di pagamento contactless non valido è un supporto non idoneo, scaduto, segnalato rubato o messo in opposizione, non compatibile con il pagamento contactless.

Un metodo di pagamento contactless bloccato è un mezzo a cui non è consentito l'accesso perché il pagamento per un viaggio precedente è in sospeso. In questo caso è previsto un processo di recupero o regolarizzazione. Ciò può, ad esempio, essere dovuto a fondi insufficienti nel conto bancario dell'Utente al momento della transazione bancaria.

Recupero crediti e regolarizzazione

In caso di fallimento dell'operazione di pagamento contactless a seguito dell'utilizzo del servizio, il Metodo di pagamento contactless dell'Utente viene bloccato fino a quando tale operazione non può essere completata. L'Utente è in debito con il servizio. Al fine di consentire all'Utente di riutilizzare la rete di trasporto il più rapidamente possibile, viene istituito un recupero automatico dei crediti. Durante questo processo di recupero crediti, il Metodo di pagamento contactless dell'Utente viene bloccato.

Riscossione automatica: il sistema tenterà di rappresentare automaticamente la transazione di pagamento per diversi giorni dopo il viaggio. Se l'Utente è solvibile, il suo conto bancario verrà addebitato.

Recupero alla convalida successiva: durante la convalida su un validatore, all'Utente viene negato l'accesso alle reti di trasporto. Allo stesso tempo, questa convalida attiva una nuova richiesta di transazione di pagamento contactless da parte della banca dell'Utente per saldare il debito corrispondente al viaggio precedente. Se l'operazione viene accettata, la sua situazione viene regolarizzata.

Rifiutato il nuovo viaggio, l'Utente dovrà quindi pagare l'acquisto di un biglietto di trasporto tramite un altro canale di vendita presente sulla rete.

6. CONTROLLO

6.1. In caso di ispezione, l'Utente presenta

- O la fattura che giustifica l'acquisto del biglietto d'imbarco, per un controllo visivo

- O il metodo di pagamento contactless utilizzato per viaggiare a bordo dell'autobus. Il portatile di controllo consente quindi di confermare che la convalida del biglietto di trasporto ha avuto luogo.

6.2. In caso di utilizzo del dispositivo di acquisto con un mezzo di pagamento contactless, se ha un credito insufficiente o se l'operazione non è consentita dalla banca del Titolare, la convalida non viene presa in considerazione e l'Utente è considerato viaggiare senza biglietto di trasporto.

6.3. La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida e/o delle regole di utilizzo del biglietto a bordo (articolo 1) comporta il pagamento di una compensazione forfettaria e di eventuali spese di gestione associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

7. SERVIZI POST-VENDITA

7.1. Una volta acquistato, il Biglietto d'Imbarco non viene scambiato, rimborsato o cancellabile.

7.2. In caso di malfunzionamento del supporto del mezzo di pagamento contactless, non verrà proposta alcuna sostituzione del/i biglietti.

8. INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI

La vendita di un biglietto a bordo su fattura per l'acquisto diretto su un autobus non raccoglie dati personali.

La vendita di un biglietto a bordo su carta di credito o metodo di pagamento contactless per un acquisto diretto su un autobus non raccoglie dati personali destinati a Ile-de-France Mobilités.



I vettori, che raccolgono dati specifici necessari per la transazione, la creazione di una ricevuta e per effettuare controlli di biglietti di trasporto sono responsabili del trattamento.

Perché i dati vengono raccolti dal Vettore?

Il vettore tratta i Dati Personali nell'ambito di:

La gestione della richiesta di autorizzazione bancaria,

Effettuare il pagamento con un metodo di pagamento contactless

La generazione di movimenti bancari

Fornire informazioni sui pagamenti e sui viaggi agli utenti

Controllo di un mezzo di pagamento

Quali dati vengono raccolti?

I dati personali trattati dal Vettore sono i seguenti:

Numero di carta di credito, data di scadenza e codice di sicurezza

Dati di convalida (timestamp + posizione e numero di riga)

Commissioni di pagamento

I dati trattati dal Vettore provengono dalla connessione a un portale utente e dall'utilizzo di un metodo di pagamento contactless sui validatori dell'autorità o del Vettore.

Chi può accedere a questi dati?

I destinatari di questi dati personali sono:

L'host della soluzione di pagamento

Il servizio di ricezione, responsabile dello sfruttamento dei dati di pagamento e convalida

Trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea

Nessun trasferimento di dati personali avviene al di fuori dell'Unione Europea.

Tutti gli scambi di dati sono crittografati.

Per quanto tempo il Vettore conserva questi dati?

In conformità con le normative bancarie, i dati di pagamento vengono conservati per 13 mesi. I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità descritte. Trascorso tale periodo, i dati saranno resi anonimi e conservati esclusivamente a fini statistici e non daranno luogo ad alcuno sfruttamento di alcun tipo.

Nessuna informazione bancaria viene memorizzata dal sistema.

Standard di sicurezza:

La soluzione "Contactless Payment" soddisfa gli standard di sicurezza richiesti per qualsiasi transazione di pagamento contactless PCI-DSS.

L'autorità o l'operatore del trasporto adotta tutte le precauzioni necessarie in merito alla natura dei dati trattati per preservarne la sicurezza e impedire che vengano distorti, danneggiati o accessibili a terzi non autorizzati.

Quali sono i diritti degli utenti sui propri Dati e come esercitarli?

In conformità con le normative vigenti, l'Utente ha il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, limitazione e il diritto alla portabilità dei propri dati personali. Ha anche il diritto di presentare un reclamo alla CNIL.

Se l'Utente desidera esercitare tali diritti, in relazione ai dati raccolti, è sufficiente presentare una richiesta allegando una copia di un documento di identità all'indirizzo postale al DPO di RATP CAP:

- indirizzo: Marine SAUVAGET, 54 quai de la Râpée 75012 Paris

- E-mail: [email protected]

9. MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web del Vettore, con i loro agenti o sui mezzi di comunicazione appropriati i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene il Vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

10 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.