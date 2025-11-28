Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del biglietto di accesso a bordo della navetta fluviale Marne et Bois

Data di validità: da gennaio 2025

Preambolo

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto d'imbarco "navetta fluviale Marne et Bois".

L'utilizzo del biglietto d'imbarco "navetta fluviale Marne et Bois" è subordinato all'accettazione piena, piena e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso.

Il "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" è stato creato dalla delibera del Consiglio Ile-de-France Mobilités n ° ... del 10 luglio 2025.

È valido dal 15 luglio 2025.

1. DEFINIZIONI

Il nome "Titolare" indica la persona che utilizza il biglietto d'imbarco "navetta fluviale Marne et Bois".

2. PRESENTAZIONE E UTILIZZO

Il "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" è venduto singolarmente esclusivamente a bordo delle navette fluviali che effettuano questo servizio "Marne et Bois". È venduto come biglietto numerato.

Il "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" può essere utilizzato sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, alle condizioni descritte di seguito.

Il "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" è accettato esclusivamente sulle linee di navetta fluviale "Marne et Bois" oggetto di un accordo di delega di competenza con Île-de-France Mobilités.

Sulle linee "Navette fluviale Marne et Bois", il "biglietto d'accesso a bordo Navette fluviale Marne et Bois" consente di effettuare un unico viaggio senza trasferimenti.

3. PREZZI

Il prezzo del "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" è fissato da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato sui display nei luoghi di trasporto interessati.

4. ACQUISTO

Il "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" è venduto da società di trasporto debitamente autorizzate da Île-de-France Mobilités – o dall'Autorità organizzatrice locale (AOP) che beneficia di una delega di competenza.

5. CONVALIDA

Il titolare di un "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" deve essere in possesso di un biglietto convalidato al momento del trasporto. La convalida viene effettuata automaticamente al momento della vendita, sotto forma di biglietto numerato.

La convalida del "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" consente il viaggio di una sola persona.

6. CONTROLLO

Il "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" deve essere presentato, durante i controlli, in buone condizioni e convalidato.

Ai sensi dell'articolo R. 2241-8 del Codice dei trasporti, il mancato biglietto di trasporto è punibile con la multa prevista per le contravvenzioni della terza classe.

7. SERVIZI POST-VENDITA

Una volta venduto, il "biglietto d'imbarco Navette fluviale Marne et Bois" non viene né scambiato né rimborsato, a meno che non presenti un'anomalia tecnica che dà diritto a uno scambio.

8. INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI PERSONALI

L'uso di un "biglietto di accesso a bordo della navetta fluviale Marne et Bois" è completamente anonimo. Non comporta alcuna raccolta e trattamento di dati personali.

9. MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

10 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sul sito web iledefrance-mobilites.fr.

Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.