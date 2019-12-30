Condizioni generali di vendita e utilizzo (CGUV) del biglietto T+ su supporto contactless

Preambolo

Versione del 25 giugno 2024

Questo documento presenta solo le Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo del biglietto t+ su supporto contactless (pass Navigo Easy e applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti).

L'utilizzo del biglietto t+ è subordinato all'accettazione piena, piena e senza riserve da parte dell'utente delle presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso, nonché di quelle relative al supporto su cui viene caricato il biglietto (disponibili su iledefrance-mobilites.fr).

Il biglietto t+ su supporto contactless, creato da Île-de-France Mobilités, è gestito da S.A.S Comutitres, di seguito denominato "Comutitres S.A.S" o "Agence Navigo" in nome e per conto di Île-de-France Mobilités.

1 DEFINIZIONI

1.1. Il nome "Titolare" indica la persona che utilizza il biglietto contactless t+.

1.2. La denominazione "Tariffa ridotta" si riferisce alle tariffe applicabili per i Titolari corrispondenti ai criteri dei seguenti profili: Bambino sotto i 10 anni, Famiglia numerosa, ONAC barra blu singola, Cecità, Sconto 50% e Sconto Solidarietà 75%. La tariffa ridotta si applica fino alla fine del mese di validità del documento giustificativo o alla fine del mese di 10 anni per un bambino di età inferiore a 10 anni.

1.3 Il termine "Vettori" si riferisce alle società che hanno concluso un contratto o una concessione di servizio pubblico con Île-de-France Mobilités per la gestione di linee di trasporto passeggeri.

2 PRESENTAZIONE E UTILIZZO

2.1. Utilizzabile sulla rete di trasporto pubblico sotto la giurisdizione di Île-de-France Mobilités, il biglietto t+ consente di viaggiare su:

Linee della metropolitana da 1 a 13, tutte le stazioni della linea 14 tranne la stazione ORLY che si trova nella zona dell'aeroporto (tariffe specifiche).

Le sezioni a Parigi (zona 1) delle linee RER/treno.

Linee di autobus che sono oggetto di un accordo con Île-de-France Mobilités e per le quali è applicabile la tariffazione Ile-de-France.

Le linee del tram (escluso il tram espresso) e Tzen.

La funicolare di Montmartre.

Fileo

Linee di autobus a lunga percorrenza.

2.2. Il biglietto t+ non consente di viaggiare su:

Tram Express linee 11, 12 e 13

OrlyBus, RoissyBus o OrlyVal

Il biglietto+ non consente di entrare e uscire dalla stazione di Orly (zona aeroportuale, prezzi specifici)

2.3. Uso in metropolitana e RER/treno a Parigi

Nella metropolitana e RER / treno a Parigi, il biglietto t + consente un viaggio di un'ora e trenta minuti dalla convalida dell'ingresso. Durante questo periodo, sono consentiti:

- Corrispondenze tra le seguenti modalità senza eseguire l'output:

o Metro-metro,

o RER/treno-RER/treno,

o Metro-RER/treno

- I seguenti collegamenti tra la metropolitana, la RER e il Transilien su strada pubblica, attraverso i percorsi segnalati:

o Porte de Clichy (metro 13) - Porte de Clichy (RER C)

o Porte Maillot (metro 1) - Neuilly-Porte Maillot (RER C)

o Saint-Michel (metro 4) - Saint-Michel Notre Dame (RER B e C)

o Gare d'Austerlitz (metro 5 e 10) - Gare d'Austerlitz (RER C)

o Les Halles (metro 4) - Châtelet-Les Halles (RER A, B e D)

o Saint-Lazare (metro 3, 12, 13, 14) – Gare Saint-Lazare (Transilien L) – Haussmann Saint-Lazare (RER E)

In caso di convalida in entrata o in corrispondenza oltre il periodo di un'ora e trenta minuti, verrà conteggiato un nuovo biglietto t+.

2.4. Utilizzo su autobus, tram o Tzen

Nell'autobus, nel tram e nel Tzen, il biglietto t+ consente un viaggio fino al capolinea della linea.

Il biglietto t+ consente collegamenti tra autobus, tram e Tzen per un'ora e trenta minuti tra la prima e l'ultima convalida.

Il viaggio di andata e ritorno e l'interruzione sulla stessa linea di autobus, tram o Tzen non sono consentiti con lo stesso biglietto t+.

2.5. Il biglietto t+ non consente trasferimenti tra "metro, RER/treno (a Parigi)" e "autobus, tram, Tzen".

2.6. I passaggi tra i seguenti modi non sono pertanto considerati come collegamenti tra "metro, RER/treno (a Parigi)" e "autobus, tram, Tzen": tra la funicolare di Montmartre e gli altri modi;

Il Titolare inizia quindi un nuovo viaggio che chiude il precedente. Un viaggio chiuso non può essere ripreso.

2.7. In caso di dimenticanza del suo supporto contactless, il Titolare deve, per poter viaggiare senza violare, acquistare un biglietto di trasporto. Questo non è rimborsato.

3 PREZZI

3.1. Il prezzo del biglietto t+ è fissato da Île-de-France Mobilités. Può essere consultato:

- sul sito iledefrance-mobilites.fr, sezione "Tariffe"

- sui display nei luoghi di trasporto

- sul sito web di calcolo del percorso (iledefrance-mobilites.fr) con indicazione del prezzo unitario di un viaggio

- sulla guida tariffaria di Île-de-France Mobilités

- sui siti web dei Vettori

3.2. Sul pass Navigo Easy, il biglietto t+ è venduto:

§ singolarmente, solo a prezzo pieno;

§ per "libro" di 10 unità (ad un prezzo unitario più vantaggioso), a tariffa intera e a tariffa ridotta.

3.3. Sulle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti, il biglietto t+ è venduto:

§ singolarmente, solo a prezzo pieno;

§ per "libro" di 10 unità (ad un prezzo unitario più vantaggioso), a tariffa intera e a tariffa ridotta.

3.4. Le persone ammissibili alla tariffa ridotta sono le seguenti:

§ Bambini da 4 a 9 anni. I documenti giustificativi accettati sono: carta d'identità francese o straniera, libretto di famiglia, passaporto francese o straniero, carta di soggiorno, carta di cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

§ Titolare di una carta famiglia numerosa (carta "blu") rilasciata da SNCF con la menzione "valida sulle reti di trasporto pubblico in Île-de-France. 50% di sconto".

§ Titolare di una carta di invalidità nella regione Ile-de-France con la menzione "cecità" o "cecità - bisogno di sostegno" o carta di inclusione della mobilità (CMI) con la menzione "cecità" o "bisogno di sostegno - cecità".

§ Beneficiario di un profilo di Tariffazione Solidale di Trasporto rilasciato dall'Agenzia di Trasporto Solidale (il diritto alla Riduzione di Solidarietà di Trasporto viene caricato su un pass Navigo).

§ Invalido di guerra in possesso di una carta di invalidità dell'ONAC (Office National des Anciens Combattants ):

o Titolare di una carta di invalidità ONAC con una semplice barra blu nella regione Ile-de-France: accesso con un biglietto t+ a tariffa ridotta su tutta la rete Ile-de-France.

o Titolare non Ile-de-France di una carta di invalidità ONAC con una semplice barra blu: accesso con un biglietto t+ a tariffa ridotta sulle reti RATP e SNCF.

o Titolare non Ile-de-France di una carta di invalidità ONAC con una singola barra rossa o una doppia barra rossa o una doppia barra blu: accesso con un biglietto t+ a tariffa ridotta sulla rete RATP.

o Accompagnatore di un titolare non Ile-de-France di una carta di invalidità ONAC con doppia barra rossa: accesso con un biglietto t+ a tariffa ridotta sulla rete RATP.

4 ACQUISTO E CARICO

4.1. Il prezzo del biglietto o del carnet di 10 unità t+ è pagabile in contanti.

4.2. Il biglietto t+ può essere caricato su un pass Navigo Easy presso le biglietterie, presso i distributori automatici dei Vettori o dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti. Vedere i termini e le condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto per biglietto.

4.3. Il biglietto t+ può essere caricato anche telefonicamente dalle applicazioni mobili che offrono il Servizio Acquisti. Vedere i termini e le condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto per biglietto.

4.4. Durante lo stesso acquisto, non possono essere caricati più di 9 biglietti t+ o più di due carnet t+.

4.5. Convivenza

La "coabitazione" di biglietti di trasporto o contratti diversi è definita come la possibilità di caricare questi biglietti o contratti sullo stesso pass. Le regole per la convivenza di biglietti e contratti sono disponibili sul sito iledefrance-mobilites.fr.

5 CONVALIDA

5.1. Il Titolare di un biglietto t+ deve convalidare e sistematicamente il supporto contenente il suo biglietto sui dispositivi di convalida dei Vettori prima di ogni viaggio quando entra nella rete e/o sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.

5.2. La convalida di un biglietto t+ consente il viaggio di una sola persona.

5.3. È impossibile convalidare più biglietti t+ dello stesso supporto contactless per consentire il viaggio di più persone sullo stesso viaggio.

5.4. Quando il supporto contiene sia un biglietto t+ che un pacchetto (vedi articolo 4.5), il pacchetto viene convalidato in via prioritaria il giorno e nelle aree di validità di esso. Non viene quindi conteggiato alcun t+.

6 CONTROLLO

6.1. In caso di ispezione, il Titolare deve presentare il supporto contactless su cui è caricato il biglietto t+ convalidato all'ingresso e, se necessario, deve essere in grado di giustificare il suo diritto alla tariffa ridotta.

In caso di controllo di un biglietto caricato per telefono, il Titolare deve presentare il suo telefono, con NFC attivato, davanti all'apparecchiatura di controllo.

6.2. La constatazione del mancato rispetto dei principi di convalida sistematica (articolo 5) e/o delle regole per l'uso del biglietto t+ (articolo 2) comporta il pagamento di un'indennità forfettaria e di eventuali spese amministrative associate in conformità con le normative applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri nell'Île-de-France.

6.3. In caso di mancato pagamento al Vettore entro due mesi dall'infrazione, l'autore del reato è passibile del pagamento della multa fissa maggiorata recuperata dal Tesoro (articolo 529-5 del codice di procedura penale).

7 SERVIZI POST-VENDITA

7.1. Il biglietto t+ non è né modificabile né rimborsabile, anche in caso di errore di acquisto.

7.2. In caso di smarrimento/furto del supporto contactless, i biglietti t+ smarriti in questa occasione non saranno né sostituiti né rimborsati.

7.3. In caso di malfunzionamento del pass Navigo Easy, non può essere offerta alcuna sostituzione del/i biglietto/i t+.

7.4. In caso di malfunzionamento durante la convalida di un biglietto di trasporto caricato sul telefono, l'annullamento della vendita è possibile se rigorosamente non è stata possibile effettuare alcuna convalida con questo telefono e la sua carta SIM in anticipo. La richiesta di cancellazione del carnet di 10 unità è possibile solo dall'applicazione. Il rimborso verrà quindi effettuato sulla carta di credito utilizzata per l'acquisto.

8 TERMINI DI UTILIZZO DEL SUPPORTO

Il Titolare si impegna a rispettare le precauzioni di utilizzo del supporto che utilizza per consentirne il corretto funzionamento. Queste regole sono stabilite nelle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto, disponibili su iledefrance-mobilites.fr.

9 INFORMATIVA RELATIVA AI DATI PERSONALI

La vendita di biglietti t+ su supporti contactless e carte bancarie contactless non raccoglie dati personali specifici.

L'acquisto e la gestione sono supportati da un supporto per il quale i dati sono memorizzati e inquadrati come parte del supporto.

I dati raccolti relativi ai media sono soggetti a trattamento automatizzato il cui scopo è la gestione di pacchetti e supporti. Dipendono dal supporto su cui viene caricato il biglietto. Per maggiori informazioni su questo trattamento e per l'esercizio dei diritti, si rimanda alle Condizioni Generali di Vendita e Utilizzo di ciascun supporto disponibile sul sito iledefrance-mobilites.fr:

§ Condizioni generali di vendita e utilizzo del pass Navigo Easy

§ Condizioni generali di utilizzo del telefono come supporto di biglietto

10 MEDIAZIONE

Le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso sono soggette alla legge francese.

In caso di controversia, e solo dopo una richiesta scritta inviata al servizio clienti interessato e la cui risposta non gli ha dato soddisfazione o in assenza di una risposta entro un mese, il cliente può ricorrere alla mediazione per risolvere la sua controversia in via amichevole.

Tuttavia, le parti della controversia rimangono libere di accettare o rifiutare il ricorso alla mediazione. La soluzione proposta dalla mediazione non è vincolante per le parti.

Il cliente troverà sui siti web RATP, SNCF e Optile, con i loro agenti o sugli appositi mezzi di comunicazione implementati da ciascuno di essi, i dettagli di contatto e l'indirizzo del sito web del mediatore competente a cui appartiene ciascun vettore, il cliente può deferire la questione al mediatore di sua scelta.

11 EVOLUZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E D'USO

Île-de-France Mobilités e i Vettori si riservano il diritto di modificare le presenti Condizioni Generali di Vendita e d'Uso. In questo caso, le nuove condizioni generali saranno portate a conoscenza dei clienti mediante pubblicazione nella raccolta degli atti amministrativi di Île-de-France Mobilités, nonché mediante pubblicazione sui siti web iledefrance-mobilites.fr, optile.com, ratp.fr e transilien.com.

La legge applicabile in caso di controversia è la legge francese dinanzi ai tribunali francesi competenti. Le traduzioni delle CGUV sono biglietto indicative. Le CGUV in francese fanno fede dinanzi ai tribunali.