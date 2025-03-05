Comunità: comunica le cifre chiave dei trasporti nel tuo dipartimento Pubblicato su 2025 March 05

Tra il 2016 e il 2025, cosa è cambiato nei trasporti nell'Île-de-France? Per rispondere a questa domanda, fare il punto e parlare del futuro dei trasporti in tutta la regione, Île-de-France Mobilités lancia "La rivoluzione dei trasporti": una rivista per dipartimento, che ripercorre nove anni di modernizzazione ed evoluzione della rete di trasporto pubblico nella regione di Parigi. In questa pagina, trovate un riepilogo delle cifre chiave della rivoluzione dei trasporti in ogni dipartimento.

Questa è la rivoluzione dei trasporti nell'Île-de-France Trova le otto edizioni complete della rivista "La rivoluzione dei trasporti nell'Île-de-France" sulla nostra pagina dedicata.

Scarica la scheda riassuntiva per dipartimento Edizione Parigi (75)

Edizione Seine-et-Marne (77)

Edizione Yvelines (78)

Edizione Essonne (91)

Edizione Hauts-de-Seine (92)

Edizione Seine-Saint-Denis (93)

Edizione Val-de-Marne (94)