Come viaggiare in regola?

Normativa applicabile

In conformità con le norme applicabili ai servizi di trasporto pubblico di passeggeri, gli utenti del trasporto pubblico nella regione Ile-de-France devono, per essere in regola, essere dotati di un biglietto di trasporto valido che devono convalidare sistematicamente quando accedono alle reti e in corrispondenza di:

alle linee validatrici o sulle piattaforme per la metropolitana, treno-RER e tram espresso,

a bordo di veicoli per autobus, tram urbano e T Zen.

I titolari di pacchetti brevi (Mobilis, Ticket Jeunes week-end e Paris Visite) devono inoltre indicare il loro nome e la data o le date di utilizzo del loro biglietto sul tagliando magnetico.

I pacchetti della gamma Navigo (Navigo Annual, Monthly and Week, Imagine R, Navigo Solidarity, Navigo Gratuité e Ametista) e i pacchetti magnetici (Mobilis, Paris Visite e Youth Weekend Ticket) sono strettamente personali e non possono essere utilizzati da nessun'altra persona.

I passeggeri devono essere in possesso del loro biglietto di trasporto in buone condizioni (inalterato, non accartocciato) fino all'effettiva uscita dall'area controllata (dopo aver attraversato le porte di uscita o i dispositivi di controllo dell'uscita).

I viaggiatori che viaggiano con biglietti a tariffa ridotta devono essere in grado di giustificare il loro diritto a una riduzione in caso di controllo, presentando gli appositi documenti giustificativi, pena la multa.

Politica di verbalizzazione

Qualsiasi trasgressore di questi obblighi, vale a dire qualsiasi persona che utilizza i trasporti pubblici "senza biglietto di trasporto o dotata di un biglietto di trasporto non valido o non integrato, se necessario, dalle operazioni incombenti al passeggero" (articolo 80-3 del decreto n. 86-1045), è considerato un viaggiatore in violazione e può biglietto essere multato.

La politica delle multe è di competenza delle imprese di trasporto, nel rispetto del quadro normativo previsto dallo Stato (in particolare gli articoli 80-3 e 80-4 del decreto n. 86-1045 del 18 settembre 1986 relativo alla transazione e alle sanzioni applicabili a determinate infrazioni contro la polizia dei servizi pubblici di trasporto ferroviario e dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri regolari e a richiesta).

Per ulteriori informazioni sulle infrazioni e sul pagamento del risarcimento forfettario, è possibile consultare i siti web degli operatori RATP, SNCF e delle società private che gestiscono gli autobus.

Eccezioni

In deroga al principio secondo cui ogni utente dispone di un biglietto di trasporto, alcuni utenti che beneficiano di reti gratuite non hanno bisogno di biglietto di trasporto (bambini di età inferiore ai 4 anni, accompagnatori di non vedenti civili o titolari di carte ONAC). D'altra parte, devono essere dotati di documenti giustificativi comprovanti il loro diritto all'istruzione gratuita. L'accesso alle reti chiuse (metropolitana, RER) richiede la richiesta alle biglietterie di un voucher che consenta loro di passare i cancelli (opzionale per i bambini sotto i 4 anni che viaggiano in braccio).