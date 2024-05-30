Vivi i Giochi di Parigi 2024 con i mezzi pubblici
Pubblicato su
Quest'estate, l'Île-de-France diventa la patria dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Per informare al meglio gli utenti e consentire loro di sfruttare al meglio l'evento, trova in questa pagina: informazioni semplici e pratiche, cifre per capire la rete, immagini per il tuo sito e social network da scaricare e video tutorial per capire e spiegare come funziona la rete Ile-de-France durante il periodo di competizione.
Le cifre chiave dei trasporti nella regione Ile-de-France
In cifre: la rete di trasporto pubblico dell'Ile-de-France
- 9,4 milioni di viaggi ogni giorno
- 2.122 km di rete ferroviaria
- 2° rete ferroviaria più trafficata al mondo dopo Tokyo
- 4° rete più lunga al mondo
- 2° rete più densa dopo Londra
- 1900 linee bus
- 10.700 autobus e pullman in circolazione
- 14 linee di tram
- 13 linee ferroviarie e RER
- 16 linee della metropolitana
- 4 nuove linee della metropolitana in costruzione
Una rete di trasporto pubblico in continua evoluzione
2- Istruzioni per l'uso: viaggiare con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024?
I Giochi di Parigi 2024 sono 500.000 spettatori per una giornata di competizione olimpica classica. Un totale di 25 sedi di gara in tutta la regione dell'Île-de-France e l'ambizione comune di consentire a tutti gli spettatori di viaggiare al 100% con i mezzi pubblici.
Applicazione mobile per pianificare tutti i tuoi viaggi, un biglietto di trasporto specifico per i Giochi di Parigi 2024, un piano di trasporto adattato alla competizione... Trova tutte le informazioni pratiche e le iniziative del nostro network sulla nostra pagina dedicata.
Giochi di Parigi 2024 con i mezzi pubblici: i nostri contenuti educativi da scaricare
Applicazione Transport Public Paris 2024: l'all-in-one per i tuoi viaggi
Con l'app multilingue "Transport Public Paris 2024" godete:
- Un pianificatore di percorso per preparare il tuo viaggio verso i siti di Parigi 2024
- Informazioni sul traffico personalizzate in base ai tuoi siti di celebrazione e competizione preferiti
- La possibilità di acquistare il pass di trasporto Parigi 2024 in versione dematerializzata (da giugno)
- Il D-Day, viaggi aggiornati in tempo reale
Passa Parigi 2024, il biglietto di trasporto specifico per i Giochi di Parigi 2024
Ile-de-France: durante i Giochi di Parigi, per voi non cambia nulla
Durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, da venerdì 26 luglio 2024 a domenica 11 agosto 2024, le tariffe dei trasporti pubblici sono in aumento nell'Île-de-France.
Perché? Finanziare il rafforzamento dell'offerta di trasporto legato ai flussi eccezionali di passeggeri. Un aumento che non interesserà i residenti dell'Ile-de-France.