Vivi i Giochi di Parigi 2024 con i mezzi pubblici Pubblicato su 2024 May 30

Quest'estate, l'Île-de-France diventa la patria dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Per informare al meglio gli utenti e consentire loro di sfruttare al meglio l'evento, trova in questa pagina: informazioni semplici e pratiche, cifre per capire la rete, immagini per il tuo sito e social network da scaricare e video tutorial per capire e spiegare come funziona la rete Ile-de-France durante il periodo di competizione.

1- Qual è la rete di trasporto pubblico di Île-de-France Mobilités?

Le cifre chiave dei trasporti nella regione Ile-de-France

Una rete di trasporto pubblico in continua evoluzione

2- Istruzioni per l'uso: viaggiare con i mezzi pubblici durante i Giochi di Parigi 2024?

I Giochi di Parigi 2024 sono 500.000 spettatori per una giornata di competizione olimpica classica. Un totale di 25 sedi di gara in tutta la regione dell'Île-de-France e l'ambizione comune di consentire a tutti gli spettatori di viaggiare al 100% con i mezzi pubblici. Applicazione mobile per pianificare tutti i tuoi viaggi, un biglietto di trasporto specifico per i Giochi di Parigi 2024, un piano di trasporto adattato alla competizione... Trova tutte le informazioni pratiche e le iniziative del nostro network sulla nostra pagina dedicata.

Giochi di Parigi 2024 con i mezzi pubblici: i nostri contenuti educativi da scaricare

Applicazione Transport Public Paris 2024: l'all-in-one per i tuoi viaggi

Con l'app multilingue "Transport Public Paris 2024" godete: Un pianificatore di percorso per preparare il tuo viaggio verso i siti di Parigi 2024

verso i siti di Parigi 2024 Informazioni sul traffico personalizzate in base ai tuoi siti di celebrazione e competizione preferiti

in base ai tuoi siti di celebrazione e competizione preferiti La possibilità di acquistare il pass di trasporto Parigi 2024 in versione dematerializzata (da giugno)

(da giugno) Il D-Day, viaggi aggiornati in tempo reale

Passa Parigi 2024, il biglietto di trasporto specifico per i Giochi di Parigi 2024

Ile-de-France: durante i Giochi di Parigi, per voi non cambia nulla Durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, da venerdì 26 luglio 2024 a domenica 11 agosto 2024, le tariffe dei trasporti pubblici sono in aumento nell'Île-de-France. Perché? Finanziare il rafforzamento dell'offerta di trasporto legato ai flussi eccezionali di passeggeri. Un aumento che non interesserà i residenti dell'Ile-de-France.