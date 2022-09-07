Sei un attore della cultura o dello spettacolo?

Per migliorare il suo programma di relazioni per gli abbonati imagine R, Île-de-France Mobilités sta stringendo partnership con vari attori per vivere meglio l'Île-de-France:
- Facilitare l'accesso a prodotti e servizi quotidiani più responsabili nell'Île-de-France
- Aiutare i giovani a rilassarsi e condividere momenti di felicità attraverso l'accesso alla cultura e all'intrattenimento nell'Île-de-France
Per diventare partner, scarica e leggi l'accordo di partnership qui sotto e compila il modulo di contatto. Ti risponderemo il prima possibile.