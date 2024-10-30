Regole di corrispondenza e corrispondenza per via pubblica

Preambolo

Questo documento presenta le regole di corrispondenza e l'elenco dei collegamenti su strada pubblica sul perimetro di trasporto di Île-de-France Mobilités.

Regole di corrispondenza

Per pagare solo un viaggio, effettua i tuoi collegamenti nella "zona controllata"

Per effettuare i tuoi collegamenti pagando un solo viaggio, rimani nella "zona controllata": questa è l'area interna di una stazione o stazione delimitata da apparecchiature di convalida dell'ingresso e apparecchiature di uscita. In quest'area, è necessario disporre di un biglietto di trasporto valido.

Come effettuare (bene) la tua corrispondenza?

Seguendo i percorsi, i cartelli e la segnaletica che indicano i collegamenti, e quindi senza uscire dall'attrezzatura o dalle porte di uscita!

Stai attento! Se esci dall'area controllata e rientri, dovrai convalidare nuovamente il pass, il telefono o lo smartwatch.

Per i titolari di pacchetti, i collegamenti sono inclusi nel pacchetto.

Per i possessori di biglietto, i possibili collegamenti con lo stesso biglietto sono i seguenti:

collegamenti tra autobus, tram e Tzen, per un periodo di 1h30 dalla 1a convalida. Viaggi di andata e ritorno e interruzioni sulla stessa linea di autobus, tram o Tzen non sono accettati con lo stesso biglietto.

Sono possibili collegamenti metro-metro, RER/treno, RER/RER, treno/treno/metro/RER e metro/treno, senza effettuare un'uscita, e fatta eccezione per i collegamenti su strada pubblica tramite i percorsi indicati per 2 ore dalla prima convalida (elencati di seguito)

I collegamenti stradali pubblici elencati di seguito consentono di passare attraverso la vista pubblica senza che venga addebitato un secondo biglietto:

Porte de Clichy (L 13, L14) / Porte de Clichy RER C

St Michel (L 4) / St Michel Notre Dame RER C, RER B

Austerlitz (L5, L10) / Austerlitz RER C

Châtelet/ Les Halles (A, B, D) / Les Halles (L 4)

Haussmann Saint Lazare (E) – Gare Saint-Lazare (L, J) - Saint Lazare (L3, L12, L13, L14)

Epinay sur Orge (T12) – Epinay sur Orge (C)

Evry Courcouronnes (T12) – Evry Courcouronnes (D)

Saint Cyr (T13) – Saint Cyr (C, N, U)

Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (T13) - Saint Nom la Bretèche Forêt de Marly (L)

Saint Germain en Laye (T13) – Saint Germain en Laye (A)

Ponte Cardinet (L 14) – Ponte Cardinet (L)

Parigi Montparnasse (N) – Montparnasse benvenuto (L13, L6, L4, L12)

Parigi Gare de l'Est (P) – Gare de l'Est (L4, L5, L7)

Massy Palaiseau (B) - Massy Palaiseau (C)

Difesa (L, U) - Difesa (A, L1)

Gare de Lyon (L1, L14, A, D) – Parigi Gare de Lyon (R)

Ponte Rungis (L14) – RER C

Saint-Denis Pleyel L14 – Saint Denis Stade de France (D)

Rosny Bois Perrier (M11 - RER E)

Nanterre-Préfecture (RER A) - Nanterre La Folie (RER E)

Come promemoria, la convalida è obbligatoria prima di ogni viaggio quando si entra nella rete e / o si sale sul veicolo, ma anche, se necessario, durante le coincidenze e l'uscita, pena la violazione.



Si apriranno nuovi collegamenti stradali:

Dal 2026: Massy Palaiseau (B), Massy Palaiseau (C), Massy Palaiseau (L18)

Dal 2027: Issy (C – L15 Sud), Pont de Sèvres (L9 - L15 Sud), Créteil l'Echât (L8 - L15 Sud)