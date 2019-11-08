I viaggiatori sono posti al centro dei contratti firmati con le aziende di trasporto per soddisfare al meglio le loro esigenze e aspettative.
Île-de-France Mobilités mantiene un rapporto permanente con le associazioni di utenti attraverso:
- L'organizzazione di riunioni complementari ai comitati di linea o alle procedure formali di consultazione.
- La trasmissione di informazioni costanti attraverso la diffusione delle pubblicazioni di Île-de-France Mobilités. In questo contesto, al fine di rafforzare la comunicazione di Île-de-France Mobilités con le associazioni di utenti, viene pubblicata trimestralmente una lettera ai territori. Riassume le azioni svolte sia in termini di attualità dei progetti di trasporto che di processi di consultazione con le associazioni.
- Azioni più specifiche attraverso il sistema "Testimoni di linea" dell'AUT Île-de-France sulla rete RATP, e finanziato da Île-de-France Mobilités dal 2012 o il sistema di visualizzazione nelle stazioni per le associazioni di utenti presenti in quasi 30 stazioni in Ile-de-France.