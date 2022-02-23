Rimborso relativo alla puntualità 2022, RER B Nord - Transilien SNCF Voyageurs

RERlinea B

Aeroporto di Aulnay-sous-Bois / Charles De Gaulle 2-TGV, RER B

⚠ Questa campagna di rimborso è ormai terminata: non è più possibile presentare nuove domande.

Il tuo indirizzo

Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati all'asse Aulnay-sous-Bois / Charles De Gaulle Airport 2-TGV. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno dei seguenti comuni nel 2022:

  • cantone di Aulnay-sous-Bois
  • cantone di Chennevières-lès-Louvres
  • Epiais-lès-Louvres
  • Le Mesnil-Amelot
  • Louvre
  • Mauregard
  • Mitry-Mory
  • cantone di Roissy
  • Sevran
  • Tremblay-en-France
  • Vémars
  • Villepinte
  • Villeron

Il tuo pacchetto Navigo

Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2022 pacchetti idonei al rimborso, vale a dire:

  • Navigo annuale, compresi i prezzi senior
  • Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
  • Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
  • immagina R Student e immagina R School

Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.

Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2022

  • giu
  • lug
  • ago
  • set
  • ott
  • nov
  • dic

Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 7 mesi sull'asse RER B Aulnay-sous-Bois / Charles De Gaulle Airport 2-TGV nel 2022. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili tra i mesi interessati (giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022) per avere diritto a un rimborso.

Importi rimborsati

Tenendo conto dei 7 mesi di puntualità inferiori all'80% di questo asse nel 2022, l'importo del rimborso totale corrisponde a:

  • un pacchetto Navigo di mezzo mese se hai detenuto tra 3 e 5 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati
  • un mese di pacchetto Navigo se hai detenuto 6 o 7 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati

L'importo varia a seconda del tipo di ultimo pacchetto acquistato tra i mesi in cui la puntualità è stata inferiore all'80%. A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.

Tipo di pacchetto detenutoTra 3 e 5 mesi*6 o 7 mesi*
Navigo annuale e mensile - Zona 1-537,60 €75,20 €
Navigo annuale e mensile - Zona 2-334,10 €68,20 €
Navigo annuale e mensile - Zona 3-433,40 €66,80 €
Navigo annuale e mensile - Zona 4-532,60 €65,20 €
Navigo Month - Sconto 50% - Zona 1-518,80 €37,60 €
Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-317,15 €34,30 €
Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-416,70 €33,40 €
Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-516,30 €32,60 €
Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-59,40 €18,80 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-38,58 €17,15 €
Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-48,35 €16,70 €
Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-58,15 €16,30 €
Navigo Annual Senior Pricing18,80 €37,60 €
imagine R - Studente19,00 €38,00 €
imagine R - Scuola19,00 €38,00 €

*detenuti in mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% sull'asse interessato

Scadenza per la presentazione delle domande: 20 aprile 2023 alle 23:59

