Aeroporto di Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV, RER B

L'asse della RER B Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Airport ha accumulato 8 mesi di puntualità inferiore all'80% nel 2023, aprendo il diritto al rimborso.
Per beneficiare di questo rimborso, sono necessarie due condizioni:
- La tua casa, il tuo luogo di lavoro o il tuo studio devono essere situati in uno dei comuni collegati a questo asse.
- Devi essere in possesso di piani idonei, mensili o annuali, nei mesi in cui la puntualità è stata inferiore all'80% nel 2023.
Per richiedere un rimborso, è necessario accedere o creare un account Île-de-France Mobilités Connect.
Il tuo indirizzo
Il seguente elenco indica i comuni che sono collegati all'asse Aulnay-sous-Bois / Aéroport CDG 2-TGV. Devi aver vissuto, lavorato o studiato in uno di essi nel 2023:
- cantone di Aulnay-sous-Bois
- cantone di Chennevières-lès-Louvres
- Epiais-lès-Louvres
- Le Mesnil-Amelot
- Louvre
- Mauregard
- Mitry-Mory
- Moussy-le-Neuf
- Moussy-le-Vieux
- cantone di Roissy
- Sevran
- Tremblay-en-France
- Vémars
- cantone di Villeneuve-sous-Dammartin
- Villepinte
- Villeron
Se hai già un account Île-de-France Mobilités Connect, controlla che il tuo indirizzo sia aggiornato nel tuo spazio personale. Se ti sei trasferito, lavorato o studiato in uno di questi comuni, prepara la prova necessaria per presentare la domanda.
Consulta l'elenco dei documenti giustificativi accettati nelle FAQ di Île-de-France Mobilités.
Il tuo pacchetto Navigo
Per essere rimborsato, devi aver detenuto nel 2023 pacchetti ammissibili al rimborso, vale a dire:
- Navigo annuale, compresi i prezzi senior
- Navigo Months, incluso Discovery Pass e Smartphone
- Pacchetto Mese Sconto 50% e Mese Solidarietà 75%
- immagina R Student e immagina R School
Altri tipi di pacchetti o biglietti unitari non sono idonei e non sono rimborsabili.
Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2023
- gen
- apr
- mag
- giu
- set
- ott
- nov
- dic
Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 8 mesi sull'asse RER B Aulnay-sous-Bois / CDG 2-TGV Airport. Devi aver detenuto almeno 3 pagamenti mensili tra i mesi interessati per avere diritto a un rimborso.
Importi rimborsati
Tenendo conto degli 8 mesi di puntualità inferiore all'80% di questo asse nel 2023, l'importo del rimborso totale corrisponde a:
- un pacchetto Navigo di mezzo mese se hai detenuto tra 3 e 5 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati
- un mese di pacchetto Navigo se hai detenuto tra 6 e 8 pagamenti mensili del pacchetto tra i mesi sopra indicati
A biglietto indicativa, la seguente tabella fornisce gli importi che possono essere rimborsati.
|Tipo di pacchetto detenuto
|Da 3 a 5 mesi*
|Da 6 a 9 mesi*
|Navigo annuale e mensile - Zona 1-5
|42,05 €
|84,10 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 2-3
|38,35 €
|76,70 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 3-4
|37,35 €
|74,70 €
|Navigo annuale e mensile - Zona 4-5
|36,45 €
|72,90 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 1-2
|21,03 €
|42,05 €
|Navigo Mese - Sconto 50% - Zona 2-3
|19,18 €
|38,35 €
|Navigo Month - Sconto 50% - Zona 3-4
|18,68 €
|37,35 €
|Navigo Month - 50% di sconto - Zona 4-5
|18,23 €
|36,45 €
|Navigo Mese - Solidarietà 75% - Zone 1-5
|10,50 €
|21,00 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 2-3
|9,60 €
|19,20 €
|Navigo Month - Solidarietà 75% - Zone 3-4
|9,35 €
|18,70 €
|Navigo Mois - Solidarietà 75% - Zone 4-5
|9,10 €
|18,20 €
|Navigo Annual Senior Pricing
|21,03 €
|42,05 €
|imagine R - Studente
|20,28 €
|40,55 €
|immagina R -School
|20,28 €
|40,55 €
*detenuti in mesi la cui puntualità è stata inferiore all'80% sull'asse interessato
Non sei sicuro della tua situazione? Avvia una richiesta di rimborso, la tua idoneità verrà valutata passo dopo passo. L'importo che ti verrà pagato verrà calcolato automaticamente dal sistema e visualizzato in tempo reale durante il processo di richiesta di rimborso.
Scadenza per la presentazione delle domande: 24 aprile 2024 alle 23:59