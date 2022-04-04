Rimborso relativo alla puntualità 2021, RER B Nord - SNCF Transilien
Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B
Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.
Non è più possibile effettuare nuove richieste per questa operazione.
Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna, che ora è chiusa, vai alle FAQ dedicate.
Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2021
- feb
- giu
- lug
- ago
- set
- ott
- nov
- dic
Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 8 mesi sull'asse RER B Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye nel 2021.
Scadenza per la presentazione delle domande: 4 aprile 2022 alle 23:59