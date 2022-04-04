Rimborso relativo alla puntualità 2021, RER B Nord - SNCF Transilien

Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye, RER B

Operazione completata: non è più possibile inviare una richiesta.

Non è più possibile effettuare nuove richieste per questa operazione.

Per qualsiasi domanda relativa a questa campagna, che ora è chiusa, vai alle FAQ dedicate.

Mesi con puntualità inferiore all'80% nel 2021

  • feb
  • giu
  • lug
  • ago
  • set
  • ott
  • nov
  • dic

Il tasso di puntualità è stato inferiore all'80% per 8 mesi sull'asse RER B Aulnay-sous-Bois / Mitry-Claye nel 2021.

Scadenza per la presentazione delle domande: 4 aprile 2022 alle 23:59

